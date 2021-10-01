Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ЮФО
Ростовская область
Новочеркасск
Публикаций - 47, упоминаний - 66
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ЭПМ ГК - Энергопром 2 1
|Связной ГК 969 1
|Альфа-Банк 1171 1
|Балтика - Пивоваренная компания 118 1
|Евросеть 1136 1
|Техносила 187 1
|Русский стандарт Банк 316 1
|Цифроград 108 1
|Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 1
|Телефорум 74 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 945 1
|Барков Алексей 32 8
|Лысов Денис 26 4
|Лысенко Юрий 17 1
|Мордасов Сергей 12 1
|Тотмакова Софья 12 1
|Марьясов Игорь 18 1
|Хасьянова Гульнара 109 1
|Орловский Виктор 234 1
|Оганесян Ашот 60 1
|Соколов Дмитрий 49 1
|Лопаткин Герман 102 1
|Дарбинян Саркис 35 1
|Добрынин Владимир 32 1
|Орлов Виталий 18 1
|Следь Алексей 1 1
|Кореш Виктор 76 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 858368, в очереди разбора - 761547.
Создано именных указателей - 46783.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 858368, в очереди разбора - 761547.
Создано именных указателей - 46783.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru