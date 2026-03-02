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Россия ЮФО Ростовская область Новочеркасск

Россия - ЮФО - Ростовская область - Новочеркасск

СОБЫТИЯ


02.03.2026 «Титан-СМ» модернизировала лабораторию в Новочеркасске

Компания «Титан-СМ» (входит в ГК «Титан»), производитель смазочных материалов и автохимии, завершила модернизацию собственной лаборатории в обособленном подразделении в г. Новочеркасске. Инвестиции в обновление составили около 11 млн руб. Об этом CNews сообщили представители ГК «Титан». Обновление лабораторной базы направлено на усиление системы контроля качества
20.12.2024 T2 улучшила связь в крупных жилых комплексах Ростова-на-Дону, Новочеркасска и Таганрога

гиона, оператор модернизировал оборудование на территории крупных жилых комплексов Ростова-на-Дону, Новочеркасска и Таганрога. Специалисты T2 провели работы по изменению высоты подвеса антенн,

30.03.2022 МТС обеспечила связью торгово-развлекательный центр «Батон» в Новочеркасске

МТС объявляет о завершении строительства сети во второй очереди крупнейшего торгово-развлекательного центра Новочеркасска. МТС первым из операторов связи обеспечила 100% внутреннее покрытие ТРЦ высокоскоростным мобильным интернетом. Об этом CNews сообщили представители МТС. Новое здание ТРЦ «Батон»,

20.07.2020 «Ростелеком» и администрация Новочеркасска объединяют усилия для создания умного города

«Ростелеком» и администрация Новочеркасска объединяют усилия для создания умного города. Соглашение о намерениях по реализ
31.01.2013 В Новочеркасске пресечена деятельность группы, занимавшейся незаконной ретрансляцией каналов спутникового ТВ

ние, позволяющее вести телевизионные трансляции, и поместил его в обычную квартиру жилого дома в г. Новочеркасске, организовав, таким образом, студию вещания. Указанное оборудование принимало в
18.10.2010 «Комстар» начал строительство сети FTTB в Новочеркасске

и, где проживают около 180 тыс. человек. Строительство сети началось в микрорайоне Черемушки города Новочеркасска. Планируется, что сеть связи «Комстар» охватит примерно 100 домов, в которых ра
28.06.2007 «МИР» вышел в Новочеркасск

28 июня открылся первый магазин «МИР» в Новочеркасске. Новочеркасск стал 24-й точкой на карте компании, а «МИР» в Новочеркасске


Публикаций - 99, упоминаний - 116

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Шахты 0 21
МегаФон 10742 16
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Ростелеком 10948 7
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 6
МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 233 6
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Инверсия - Инверсия НПФ 156 4
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Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 263 4
МТС - Комстар ОТС Регионы 166 3
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Ростелеком-Юг ЮТК - Ростовэлектросвязь 34 2
Microsoft Corporation 25775 2
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СаратовЭлектросвязь 8 1
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ВымпелКом - Билайн - ВымпелКом-Р - ВымпелКом-Регион 109 1
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Гарант-Сервис - Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 40 1
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ТМХ БМЗ - Брянский машиностроительный завод УК 4 1
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Гланит 2 1
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Сокол ТЦ 1 1
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Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 2
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HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 2
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БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 2
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Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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