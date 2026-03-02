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Россия ЮФО Ростовская область Новочеркасск
СОБЫТИЯ
|02.03.2026
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«Титан-СМ» модернизировала лабораторию в Новочеркасске
Компания «Титан-СМ» (входит в ГК «Титан»), производитель смазочных материалов и автохимии, завершила модернизацию собственной лаборатории в обособленном подразделении в г. Новочеркасске. Инвестиции в обновление составили около 11 млн руб. Об этом CNews сообщили представители ГК «Титан». Обновление лабораторной базы направлено на усиление системы контроля качества
|20.12.2024
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T2 улучшила связь в крупных жилых комплексах Ростова-на-Дону, Новочеркасска и Таганрога
гиона, оператор модернизировал оборудование на территории крупных жилых комплексов Ростова-на-Дону, Новочеркасска и Таганрога. Специалисты T2 провели работы по изменению высоты подвеса антенн,
|30.03.2022
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МТС обеспечила связью торгово-развлекательный центр «Батон» в Новочеркасске
МТС объявляет о завершении строительства сети во второй очереди крупнейшего торгово-развлекательного центра Новочеркасска. МТС первым из операторов связи обеспечила 100% внутреннее покрытие ТРЦ высокоскоростным мобильным интернетом. Об этом CNews сообщили представители МТС. Новое здание ТРЦ «Батон»,
|20.07.2020
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«Ростелеком» и администрация Новочеркасска объединяют усилия для создания умного города
«Ростелеком» и администрация Новочеркасска объединяют усилия для создания умного города. Соглашение о намерениях по реализ
|31.01.2013
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В Новочеркасске пресечена деятельность группы, занимавшейся незаконной ретрансляцией каналов спутникового ТВ
ние, позволяющее вести телевизионные трансляции, и поместил его в обычную квартиру жилого дома в г. Новочеркасске, организовав, таким образом, студию вещания. Указанное оборудование принимало в
|18.10.2010
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«Комстар» начал строительство сети FTTB в Новочеркасске
и, где проживают около 180 тыс. человек. Строительство сети началось в микрорайоне Черемушки города Новочеркасска. Планируется, что сеть связи «Комстар» охватит примерно 100 домов, в которых ра
|28.06.2007
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«МИР» вышел в Новочеркасск
28 июня открылся первый магазин «МИР» в Новочеркасске. Новочеркасск стал 24-й точкой на карте компании, а «МИР» в Новочеркасске
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Барков Алексей 37 9
|Мотлях Константин 29 6
|Лысов Денис 32 5
|Кореш Виктор 83 3
|Лопаткин Герман 104 3
|Приданцев Сергей 149 2
|Тотунова Елизавета 12 2
|Филин Артем 32 2
|Орловский Виктор 408 2
|Мордасов Сергей 27 2
|Марьясов Игорь 35 2
|Следь Алексей 1 1
|Дементьев Александр 2 1
|Кулик Александр 1 1
|Сенюк Надежда 33 1
|Кузьмин Евгений 28 1
|Черепанов Андрей 6 1
|Бедеров Игорь 103 1
|Горяйнова Татьяна 2 1
|Танашев Руслан 17 1
|Чувичкина Марина 16 1
|Кондраков Денис 11 1
|Омельченко Сергей 15 1
|Шипулин Сергей 8 1
|Монастырский Михаил 8 1
|Юсипова Наталья 6 1
|Гаврилецкий Иван 6 1
|Карпушкин Владимир 10 1
|Сизов Виктор 16 1
|Чехов Антон 22 1
|Корольков Олег 5 1
|Сигалов Дмитрий 4 1
|Капник Сергей 1 1
|Шарапова Елена 1 1
|Литвинов Григорий 1 1
|Киселева Татьяна 2 1
|Матвеева Наталья 2 1
|Оганесян Гарегин 1 1
|Островский Николай 4 1
|Першин Данил 2 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 2
|CNews 300 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 22 1
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