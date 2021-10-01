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Россия
ЮФО
Ростовская область
Новочеркасск

Россия - ЮФО - Ростовская область - Новочеркасск


01.10.2021 «Гланит» автоматизировала процессы управления с помощью «1C:ERP» 1
08.10.2020 Группа ЭПМ совместно с Navicon автоматизировала продажи и техническую поддержку клиентов 1
20.07.2020 «Ростелеком» и администрация Новочеркасска объединяют усилия для создания умного города 5
06.05.2020 Более 8 тысяч студентов и школьников приняли участие в «1С:Соревнованиях 2020» 1
26.01.2018 МТС увеличила число БС LTE в Ростовской области на 22% 2
12.08.2016 МТС открыла 24 новых салона в Ростовской области 1
03.08.2016 4G-интернет Tele2 доступен в 20 регионах России 1
28.06.2016 «Мегафон» улучшил голосовую связь для 100 тыс. сельских жителей Ростовской области 1
21.06.2016 «Мегафон» досрочно построил ВОЛС в Ростовской области 1
01.06.2016 «Ростелеком» запустил «Новую телефонию» в десяти городах ЮФО и СКФО 1
18.02.2016 «МегаФон» наращивает 3G-покрытие в Ростовской области 1
26.11.2015 Yota начинает оказывать услуги мобильной связи в Ростовской области 1
25.11.2015 МТС обеспечила работу сетей LTE в 104 населенных пунктах Ростовской области 1
09.11.2015 «МегаФон» за 2 года на 100% увеличил число объектов связи в Ростовской области 1
21.10.2015 МТС проанализировала нагрузку на сети 4G в Ростовской области 2
12.08.2015 ТТК запустил услугу видеонаблюдения для корпоративных клиентов в Центральном и Южном федеральных округах 1
16.07.2015 Абоненты «МегаФона» в Ростовской области предпочитают гаджеты с поддержкой LTE 1
25.06.2015 В Ростовской области мобильным интернетом «Мегафона» пользуются уже 100 тыс. абонентов 1
08.04.2015 «Триколор ТВ» подвел итоги борьбы со «спутниковыми пиратами» в 2014 г. 1
04.12.2014 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за ноябрь 2014 года 1
20.11.2014 «МегаФон» запустил сети 4G+ еще в восьми городах Ростовской области 2
01.10.2014 За полгода количество LTE-абонентов МТС в Ростовской области увеличилось в 8 раз 1
25.08.2014 «МегаФон» строит новые базовые станции в Ростовской области 1
17.06.2014 МТС сообщила о полном покрытии сетью LTE Ростова-на-Дону 1
31.03.2014 МТС расширила сеть LTE в Ростовской области 1
26.12.2013 МТС в Ростовской области увеличила количество базовых станций на 26% 2
23.12.2013 Россия: Обвиняемому в пиратстве грозят 200-миллионный штраф и тюрьма 4
18.12.2013 МТС запустила сеть LTE в Ростове-на-Дону, Волгодонске и Сальске 1
04.12.2013 МТС запустила сеть LTE в Ростовской области 2
17.06.2013 ТТК выиграл конкурс на предоставление услуг дальней связи «ОГК-2» 1
31.01.2013 В Новочеркасске пресечена деятельность группы, занимавшейся незаконной ретрансляцией каналов спутникового ТВ 1
20.08.2012 ТТК приступил к строительству сети ШПД в Зверево Ростовской области 1
05.03.2012 «МегаФон» увеличит скорость 3G-интернета в Ростовской области 1
21.12.2010 Компьютерный пират вовлекал детей в азартные игры 1
18.10.2010 «Комстар» начал строительство сети FTTB в Новочеркасске 4
27.07.2010 «Скай Линк» запустил EV-DO Rev.A в Ростовской области 1
27.01.2010 МТС ввела в коммерческую эксплуатацию сеть 3G в Батайске 1
24.09.2009 Аптечную сеть «Фармаком» автоматизируют на базе программы «еФарма2» 1
12.12.2008 «Техносила» откроет 10 гипермаркетов в регионах до конца года 1
11.06.2008 «Мир» открыл первый гипермаркет в Ставрополе 1

Публикаций - 47, упоминаний - 66

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 7025 12
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 5086 9
Шахты 42 6
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1655 3
МегаФон Кавказский филиал 192 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7048 2
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 938 2
Триколор - Национальная спутниковая компания 249 2
4295 2
Инверсия 71 1
ЦТС НПО - Цифровые телевизионные системы 26 1
НТВ-Плюс 195 1
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 112 1
Комстар Регионы 89 1
Скай Линк - Skylink 710 1
Ivideon - Мобильные видеорешения 36 1
Гэндальф - Gendalf 61 1
Yota - Скартел 623 1
Sony 3195 1
Спарго Технологии 13 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1094 1
Nokia Corporation 2947 1
Accenture - Аксенчер 586 1
LG Electronics 2209 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2027 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 6001 1
Oracle Corporation 3780 1
Microsoft Corporation 13274 1
Samsung Electronics 6500 1
Ростелеком - Ростовский филиал 35 1
Navicon - Навикон 207 1
ЭПМ ГК - Энергопром 2 1
Связной ГК 969 1
Альфа-Банк 1171 1
Балтика - Пивоваренная компания 118 1
Евросеть 1136 1
Техносила 187 1
Русский стандарт Банк 316 1
Цифроград 108 1
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 1
Телефорум 74 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6143 1
Правительство РФ 2279 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1288 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 1
Мосгорсуд - Московский городской суд 306 1
Правительство Москвы 699 1
Правительство Кабардино-Балкарской Республики - КБР 14 1
Правительство Орловской области 15 1
Правительство Республики Башкортостан 17 1
Администрация Псковской области 22 1
Администрация Красноярского края 25 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 945 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3996 16
3G - Стандарт мобильной связи 4037 11
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 825 4
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 252 3
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 606 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2573 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 481 2
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 425 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 8023 1
LTE-смартфон 138 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 731 1
ping - скорость отклика сети 33 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 5324 1
Carrier Aggregation - Объединение несущих частот LTE 19 1
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television 169 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 810 1
OCR - Optical Character Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 187 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 596 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 508 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2249 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 793 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 598 1
DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 87 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1318 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 6
Terrasoft Creatio Sales 4 1
1С:Бухгалтерия 436 1
Apple iOS 5751 1
Google Android 10774 1
Terrasoft Creatio 45 1
Microsoft Excel 598 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 163 1
1С:ERP Управление предприятием 203 1
СПАРК-Интерфакс 107 1
ЭОС Дело СЭД 713 1
Terrasoft Creatio Service 4 1
ЭОС Архивное дело 99 1
Ростелеком Новая телефония 14 1
Барков Алексей 32 8
Лысов Денис 26 4
Лысенко Юрий 17 1
Мордасов Сергей 12 1
Тотмакова Софья 12 1
Марьясов Игорь 18 1
Хасьянова Гульнара 109 1
Орловский Виктор 234 1
Оганесян Ашот 60 1
Соколов Дмитрий 49 1
Лопаткин Герман 102 1
Дарбинян Саркис 35 1
Добрынин Владимир 32 1
Орлов Виталий 18 1
Следь Алексей 1 1
Кореш Виктор 76 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 920 35
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1249 31
Россия - ЮФО - Ростовская область - Таганрог 118 28
Россия - Батайск 28 20
Россия - ЮФО - Ростовская область - Азов 33 19
Россия - ЮФО - Ростовская область - Волгодонск 44 17
ДНР - Донецк 61 14
Россия - Российская федерация - РФ 63740 11
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1154 8
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 524 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 19763 6
Россия - Белая Калитва 8 5
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 297 4
Россия - СЗФО - Псковская область 379 3
Россия - ЦФО - Тульская область 789 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 979 3
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 604 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 8630 3
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 481 2
Россия - СФО - Красноярский край 743 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 153 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1001 2
Россия - ЦФО - Рязанская область 334 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1382 2
Россия - СКФО - Ставропольский край 504 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 678 2
Россия - ЦФО - Тамбовская область 338 2
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика - Элиста 70 2
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 259 2
Россия - Константиновск 2 2
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 392 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 949 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2301 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1742 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2735 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8979 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 423 1
Россия - СФО - Кемеровская область 533 1
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия - Черкесск 50 1
Германия - Берлин 392 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1033 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 148 1
НТИ - Кружковое движение Национальной технологической инициативы 22 1
Пиратство - Авторское право 242 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 219 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 134 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 588 1
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 187 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника 58 1
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3125 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1221 1
ГПК РФ - Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 15 1
Прайм - Агентство экономической информации 616 2
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
1С:Соревнования 1 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 858368, в очереди разбора - 761547.
Создано именных указателей - 46783.
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