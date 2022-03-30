МТС обеспечила связью торгово-развлекательный центр «Батон» в Новочеркасске

МТС объявляет о завершении строительства сети во второй очереди крупнейшего торгово-развлекательного центра Новочеркасска. МТС первым из операторов связи обеспечила 100% внутреннее покрытие ТРЦ высокоскоростным мобильным интернетом. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новое здание ТРЦ «Батон», общей площадью свыше 13 тыс. кв. м., имеет сложное архитектурное решение с большим количеством железобетонных перекрытий и радиопоглощающих стекол, что существенно ослабевает уровень сигнала мобильных устройств. Чтобы решить эту проблему, специалисты МТС создали отдельную сеть внутри ТРЦ с равномерным покрытием на всей территории комплекса. Дополнительно МТС организовала здесь телефонию и сеть проводного доступа в интернет.

За последние несколько лет МТС в Ростовской области обеспечила равномерное покрытие сети на всей территории торгового-развлекательных центров «Горизонт», «Мегамаг», «Парк» в Ростове-на-Дону, «Мармелад» в Таганроге, а также международного аэропорта «Платов», стадиона «Ростов Арена».