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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 199873
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Монастырский Михаил

СОБЫТИЯ


21.08.2026 Neoflex сделала редизайн B2B-платформы для партнеров-франчайзи «Дикси» 1
24.01.2011 МТС расширила «Базовый» пакет каналов домашнего телевидения на Юге России 1
18.10.2010 «Комстар» начал строительство сети FTTB в Новочеркасске 1
19.07.2010 «Комстар» модернизирует сеть связи в Таганроге 1
31.08.2009 «Комстар» запустил кабельное ТВ в Сочи 1
10.04.2009 «Комстар» расширяет возможности IPTV в Ростове-на-Дону 1
24.12.2008 «Комстар-ОТС» расширил внешний интернет канал в ростовской области в 4 раза 1
23.09.2008 «Комстар-ОТС» строит мультисервисную FTTB-сеть в Краснодаре 1
25.12.2007 «Комстар-ОТС» назначил гендиректора ЦТС 3

Публикаций - 9, упоминаний - 11

Монастырский Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 8
МТС - Комстар ОТС - Цифровые телефонные сети Юг 20 5
МТС - Комстар ОТС Регионы 166 4
GS Group - ЦТС НПО - Цифровые телевизионные системы 74 4
Box inc - box.com - box.net 375 1
Интерсвязь 28 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15824 1
Cisco Systems 5371 1
Yandex - Яндекс 9257 1
Neoflex - Неофлекс 261 1
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 290 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 195 1
Черемушки 62 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1616 5
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9669 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18083 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9805 4
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7397 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4997 3
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2265 3
Сеть передачи данных - Data transmission network 4045 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26364 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22981 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6054 3
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4185 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7547 1
ВОЛС - FTTH - Fiber To The Home - Fiber To The X или FTTx - оптическое волокно до точки X - оптика в дом 257 1
Пропускная способность - Bandwidth 1910 1
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1118 1
DOCSIS - Data Over Cable Service Interface Specifications - Стандарты передачи данных по сетям кабельного телевидения по коаксиальному (телевизионному) кабелю 136 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6863 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4569 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5924 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5301 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8708 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26373 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3728 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33573 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2224 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11557 1
Кореш Виктор 83 3
Мамай Владимир 3 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1521 7
Россия - РФ - Российская федерация 166672 6
Россия - ЮФО - Ростовская область 1790 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2537 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14821 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Таганрог 181 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1779 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2370 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Новочеркасск 101 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19576 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2859 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1225 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47681 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2287 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1078 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21737 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7054 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - ЕГРИП - Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей - ПБОЮЛ - предприниматель без образования юридического лица 232 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1313 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7568 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6082 1
Franchising - Франчайзинг - коммерческая концессия - вид отношений между рыночными субъектами 240 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5634 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4804 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18211 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12337 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3187 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1564 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27365 1
Стрим-ТВ - телекомпания 166 2
Bridge Media - Бридж Медиа - Bridge TV - Бридж ТВ - музыкальный телеканал 18 1
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - Кино Плюс 5 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 854 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1466441, в очереди разбора - 724846.
Создано именных указателей - 199873.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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