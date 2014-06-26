«Акадо» внедряет DOCSIS3.0 в Беларуси agemcom F@ST3284. Приобретенное оборудование предназначено специально для работы на сетях стандарта DOCSIS 3.0. и обеспечивает высокую скорость передачи данных - до 400 Мбит/c. Использование вы

«Акадо» приступил к завершающему этапу перевода сети на стандарт EuroDOCSIS ствия «Акадо» – в ЦАО и в районе Чертаново ЮАО – сеть была оборудована в соответствии со стандартом DOCSIS, который использовался для построения аналогичных сетей в США. После появления EuroDOC

«Акадо» обновила сеть в Москве: на закупку Cisco потрачено $3,6 млн Компания «Акадо-Столица» завершила очередной этап модернизации сети DOCSIS 2.0 (передача данных по коаксиальному кабелю) в Москве, рассказал CNews технический директор оператора Михаил Медриш. В 2010 г. компания затратила на эти работы $4 млн. «Обновление идет

«Акадо» завершил модернизацию сети DOCSIS в Москве Компания «Акадо-Столица» сообщила о завершении проекта комплексной модернизации сети DOCSIS в Москве. Программа модернизации затронула 35 районов Москвы. Результатом модернизации стало существенное повышение качества связи для всех абонентов «Акадо» по услуге ШПД (широкополосно

«Акадо-Столица» завершила первый этап строительства DOCSIS-сети в Домодедово «Акадо-Столица» объявила о завершении первого этапа строительства DOCSIS сети в подмосковном Домодедово. Строительство современной оптико-волоконной сети на территории города Домодедово началось в июле 2009 г. Строительство осуществляется силами и средствами

Новый кабельный шлюз Netgear CG3000 Wireless-N получил сертификаты DOCSIS 3.0 и PacketCable 1.5 пания Netgear объявила о том, что ее новый беспроводной кабельный шлюз для передачи голоса и данных CG3000 Wireless-N, предназначенный для операторов кабельных сетей, получил сертификаты соответствия DOCSIS 3.0 и PacketCable 1.5 от CableLabs в рамках программы Certification Wave 70. CG3000 может связывать до восьми нисходящих каналов, что превышает требования спецификации DOCSIS 3.0,

«Акадо» модернизировал сегмент DOCSIS-сети в Чертаново Компания «Акадо-Столица» объявила о завершении модернизации сегмента DOCSIS-сети в районе Чертаново. В результате модернизации было повышено качество связи более

Cisco и TI завершили испытания на совместимость платформы Cisco CMTS Успешно завершились испытания на совместимость системы терминации кабельных модемов Cisco uBR10012 CMTS с платформой разработки Texas Instruments Puma 5 DOCSIS 3.0 CPE. Решение Cisco uBR10012 CMTS поддерживает функцию объединения исходящих каналов, которая считается важным преимуществом спецификаций CableLabs DOCSIS 3.0 и имеет большое з

Cisco продемострировал примеры внедрения новой технологии широкополосного доступа ераторам кабельного телевидения обновить существующие системы для последующего перехода к стандарту DOCSIS (Data Over Cable Service Interface Specification) версии 3.0. Кроме того, система CMTS

Motorola представила новые кабельные модемы местима со спецификациями кабельных модемов PacketCable и сертифицирована на соответсвие стандартам DOCSIS 2.0 и 1.1 (CW28), а также Euro-DOCSIS 2.0. Модель поддерживает трехсторонние те

Квартальные мировые поставки DOCSIS-модемов превысили 3 млн. единиц По данным исследовательского агентства Kinetic Strategies, во втором квартале текущего года отгрузки кабельных модемов, соответствующих спецификации DOCSIS, в мире впервые превысили 3 млн. единиц. Прирост по сравнению с 1 кварталом текущего года составил 5,9%. Лидером продаж, как и в предыдущий период, являлась компания Motorola (Сектор шир

Стандарт DOCSIS 2.0 одобрен в качестве международного Сектор телекоммуникаций Международного телекоммуникационного союза (ITU-T) объявил на прошлой неделе о принятии стандарта DOCSIS 2.0 (спецификация сервисного интерфейса передачи данных по кабельным сетям) в качестве международного. Спецификация была предложена консорциумом CableLabs, в который входят операторы каб

Семейство кабельных модемов 3Com с интерфейсом USB получило сертификат EuroDOCSIS Корпорация 3Com объявила, что ее кабельный модем HomeConnect Cable Modem External с интерфейсом USB полностью соответствует требованиям EuroDOCSIS Certification Board - европейской организации, которая отвечает за контроль в области передачи данных по кабельным сетям и тестирование абонентского оборудования и оборудования голов

Cisco переведет кабельную систему австралийской Telstra на стандарт DOCSIS й Telstra Corp. по переносу высокоскоростных услуг связи через кабельные модемы на сетевой стандарт DOCSIS (Data over Cable Service Interface Specification - Спецификация Интерфейса услуг перед

Texas Instruments представила первый в мире DOCSIS 1.1-совместимый кабельный модем Компания Texas Instruments представила дизайн первого в мире кабельного модема, полностью поддерживающего интерфейс DOCSIS 1.1. Этот стандарт был разработан CableLabs в 1999 году. Согласно прогнозу Kinetic Strategies, переход на этот стандарт будет очень быстрым. В 2001 году DOCSIS 1.1-совместимые мод

3Com анонсировала систему передачи данных по кабельным сетям, соответствующую стандарту Eurodocsis я Cable Television Laboratories сертифицирует американских производителей на соответствие стандарту DOCSIS. Спецификации EuroDOCSIS позволяют операторам кабельных сетей реализовывать стандартиз

Кабельные модемы 3Com получили сертификат DOCSIS ртификат CableLabs, известный также как сертификат Data Over Cable Service Interface Specification (DOCSIS). Сертификация означает, что кабельные модемы 3Com совместимы с сертифицированными мод