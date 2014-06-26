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DOCSIS Data Over Cable Service Interface Specifications Стандарты передачи данных по сетям кабельного телевидения по коаксиальному (телевизионному) кабелю

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


26.06.2014 «Акадо» внедряет DOCSIS3.0 в Беларуси

agemcom F@ST3284. Приобретенное оборудование предназначено специально для работы на сетях стандарта DOCSIS 3.0. и обеспечивает высокую скорость передачи данных - до 400 Мбит/c. Использование вы
05.10.2011 «Акадо» приступил к завершающему этапу перевода сети на стандарт EuroDOCSIS

ствия «Акадо» – в ЦАО и в районе Чертаново ЮАО – сеть была оборудована в соответствии со стандартом DOCSIS, который использовался для построения аналогичных сетей в США. После появления EuroDOC
27.10.2010 «Акадо» обновила сеть в Москве: на закупку Cisco потрачено $3,6 млн

Компания «Акадо-Столица» завершила очередной этап модернизации сети DOCSIS 2.0 (передача данных по коаксиальному кабелю) в Москве, рассказал CNews технический директор оператора Михаил Медриш. В 2010 г. компания затратила на эти работы $4 млн. «Обновление идет

27.10.2010 «Акадо» завершил модернизацию сети DOCSIS в Москве

Компания «Акадо-Столица» сообщила о завершении проекта комплексной модернизации сети DOCSIS в Москве. Программа модернизации затронула 35 районов Москвы. Результатом модернизации стало существенное повышение качества связи для всех абонентов «Акадо» по услуге ШПД (широкополосно
18.03.2010 «Акадо-Столица» завершила первый этап строительства DOCSIS-сети в Домодедово

«Акадо-Столица» объявила о завершении первого этапа строительства DOCSIS сети в подмосковном Домодедово. Строительство современной оптико-волоконной сети на территории города Домодедово началось в июле 2009 г. Строительство осуществляется силами и средствами

12.11.2009 Новый кабельный шлюз Netgear CG3000 Wireless-N получил сертификаты DOCSIS 3.0 и PacketCable 1.5

пания Netgear объявила о том, что ее новый беспроводной кабельный шлюз для передачи голоса и данных CG3000 Wireless-N, предназначенный для операторов кабельных сетей, получил сертификаты соответствия DOCSIS 3.0 и PacketCable 1.5 от CableLabs в рамках программы Certification Wave 70. CG3000 может связывать до восьми нисходящих каналов, что превышает требования спецификации DOCSIS 3.0,
16.07.2009 «Акадо» модернизировал сегмент DOCSIS-сети в Чертаново

Компания «Акадо-Столица» объявила о завершении модернизации сегмента DOCSIS-сети в районе Чертаново. В результате модернизации было повышено качество связи более

16.08.2007 Cisco и TI завершили испытания на совместимость платформы Cisco CMTS

Успешно завершились испытания на совместимость системы терминации кабельных модемов Cisco uBR10012 CMTS с платформой разработки Texas Instruments Puma 5 DOCSIS 3.0 CPE. Решение Cisco uBR10012 CMTS поддерживает функцию объединения исходящих каналов, которая считается важным преимуществом спецификаций CableLabs DOCSIS 3.0 и имеет большое з
04.07.2006 Cisco продемострировал примеры внедрения новой технологии широкополосного доступа

ераторам кабельного телевидения обновить существующие системы для последующего перехода к стандарту DOCSIS (Data Over Cable Service Interface Specification) версии 3.0. Кроме того, система CMTS
26.04.2004 Motorola представила новые кабельные модемы

местима со спецификациями кабельных модемов PacketCable и сертифицирована на соответсвие стандартам DOCSIS 2.0 и 1.1 (CW28), а также Euro-DOCSIS 2.0. Модель поддерживает трехсторонние те
19.08.2003 Квартальные мировые поставки DOCSIS-модемов превысили 3 млн. единиц

По данным исследовательского агентства Kinetic Strategies, во втором квартале текущего года отгрузки кабельных модемов, соответствующих спецификации DOCSIS, в мире впервые превысили 3 млн. единиц. Прирост по сравнению с 1 кварталом текущего года составил 5,9%. Лидером продаж, как и в предыдущий период, являлась компания Motorola (Сектор шир
23.12.2002 Стандарт DOCSIS 2.0 одобрен в качестве международного

Сектор телекоммуникаций Международного телекоммуникационного союза (ITU-T) объявил на прошлой неделе о принятии стандарта DOCSIS 2.0 (спецификация сервисного интерфейса передачи данных по кабельным сетям) в качестве международного. Спецификация была предложена консорциумом CableLabs, в который входят операторы каб
29.11.2000 Семейство кабельных модемов 3Com с интерфейсом USB получило сертификат EuroDOCSIS

Корпорация 3Com объявила, что ее кабельный модем HomeConnect Cable Modem External с интерфейсом USB полностью соответствует требованиям EuroDOCSIS Certification Board - европейской организации, которая отвечает за контроль в области передачи данных по кабельным сетям и тестирование абонентского оборудования и оборудования голов
10.10.2000 Cisco переведет кабельную систему австралийской Telstra на стандарт DOCSIS

й Telstra Corp. по переносу высокоскоростных услуг связи через кабельные модемы на сетевой стандарт DOCSIS (Data over Cable Service Interface Specification - Спецификация Интерфейса услуг перед
25.07.2000 Texas Instruments представила первый в мире DOCSIS 1.1-совместимый кабельный модем

Компания Texas Instruments представила дизайн первого в мире кабельного модема, полностью поддерживающего интерфейс DOCSIS 1.1. Этот стандарт был разработан CableLabs в 1999 году. Согласно прогнозу Kinetic Strategies, переход на этот стандарт будет очень быстрым. В 2001 году DOCSIS 1.1-совместимые мод
23.05.2000 3Com анонсировала систему передачи данных по кабельным сетям, соответствующую стандарту Eurodocsis

я Cable Television Laboratories сертифицирует американских производителей на соответствие стандарту DOCSIS. Спецификации EuroDOCSIS позволяют операторам кабельных сетей реализовывать стандартиз
05.05.1999 Кабельные модемы 3Com получили сертификат DOCSIS

ртификат CableLabs, известный также как сертификат Data Over Cable Service Interface Specification (DOCSIS). Сертификация означает, что кабельные модемы 3Com совместимы с сертифицированными мод
22.04.1999 Cisco представила кабельный маршрутизатор uBR924 на технологии DOCSIS 1.1

Компания Cisco Systems представила новый маршрутизатор для кабельных сетей uBR924. Это первое подобное устройство, базирующееся на технологии DOCSIS 1.1. Оно позволит кабельным операторам предоставлять услуги голосовой связи по сетям Интернет. Продажа маршрутизатора начнется с мая, его цена составит $1099.

Публикаций - 136, упоминаний - 168

DOCSIS и организации, системы, технологии, персоны:

ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 49
Cisco Systems 5372 17
Lenovo Motorola 3566 15
Ростелеком 10948 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 10
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 10
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 9
Motorola Inc 1156 8
МегаФон 10742 8
Technicolor Group - Technicolor Creative Studios - Thomson Multimedia 212 7
HP 3Com 681 6
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 284 6
МТС - Комстар ОТС Регионы 166 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 6
Huawei 4677 5
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 420 5
TI - Texas Instruments Incorporated 848 5
МТС - Мультирегион - Мультинэкс 57 4
Cisco Systems - Scientific Atlanta 56 4
MIG Telecom - МИГ Телеком 16 4
Safran - Sagem - Sagemcom - Sagem Communication - Communication Haut Debit - Communication Mobile 31 4
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 4
МегаФон - NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 149 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 4
Ростелеком - Связьинвест 1719 4
Netgear 253 4
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Ренова Медиа - Renova Media - MOCC - Moscow CableCom 116 3
Vimcom - Вимком - Вимком Оптик ТС - Вимком Дистрибьюция - Вимком-ТВ 59 3
Adelphia Communications Corporation - Adelphia Business Solutions 42 3
Intel Corporation 12811 3
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 3
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 384 3
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 3
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 2
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 624 2
UNICOM U.S. Robotics - USR - USRobotics 94 2
Сибур Холдинг - Сибур РТ - ТАИФ Телком - ТАИФ Телеком - ТАИФ Телекоммункиации - Телеком-Менеджмент 35 2
Космос ТВ 44 2
Synaptics - Conexant Systems 58 2
Югрател - Югрателеком 11 2
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 6
Россети Ленэнерго 1699 4
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
ТАИФ - Татаро-американские инвестиции и финансы 19 2
АВК Инвестментс 5 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
UPS 216 2
Puma - Пума 50 1
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 135 1
RPI Capital 1 1
Росатом РИР - Квадра ПАО - ТГК-4 - Белгородская, Губкинская, Елецкая, Данковская, Тамбовская, Калужская, Алексинская, Ефремовская, Дягилевская, Орловская, Ливенская ТЭЦ, Курская ТЭЦ-1,4; ГТ ТЭЦ «Луч», ТЭЦ СЗР, Смоленская ТЭЦ-2, Воронежская ТЭЦ-1,2, Липецк 46 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 1
СеверТрансКом - Северная Транспортная Компания 9 1
АФК Система - СММ Медиа-Центр - Система Масс-медиа - Стрим-контент 87 1
ТНГС - Тюменнефтегазсвязь - Тюменьнефтегазсвязь 24 1
РАД - Российский аукционный дом 8 1
Черемушки 62 1
Columbus Nova - Columbus Nova Capital - Columbus Nova Investments - Columbus Nova Partners - Коламбус Нова, ЛЛК 18 1
Почта России ПАО 2370 1
Связной ГК 1401 1
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
Альфа-Банк 1979 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 1
Сургутнефтегаз - СНГ 288 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 128 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 177 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 7
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 177 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 1
Совет при президенте Российской Федерации 205 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 120 1
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NCTA - The Internet Television Association - Национальная кабельная и телекоммуникационная ассоциация США 9 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
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Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 51
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VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 35
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Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 16
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 10
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 8
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 8
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 6
Аренда 2687 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 5
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 4
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1241 3
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 797 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 3
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 3
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2169 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 3
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 776 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 2
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 2
Металлы - Медь - Copper 862 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 2
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1918 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 2
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1273 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1534 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1074 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 794 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 8
Стрим-ТВ - телекомпания 166 6
Kinetic Strategies - Cable Datacom News 6 3
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 2
Газпром ГПМ - Авторадио - радиостанция 22 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 2
Госрасходы - портал 70 1
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 1
Viacom - Video & Audio Communications 117 1
Ведомости 1466 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 1
Rambler Group - Rambler News Services - RNS - Рамблер Новости - Информационное агентство 56 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 6
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 2
Gartner - Гартнер 3658 2
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 2
Рустелеком ТК 305 2
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 1
Gartner - Dataquest 353 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 1
European Audiovisual Observatory - Европейская аудиовизуальная обсерватория 3 1
UGent - Universiteit Gent - Ghent University - Гентский университет - Университет Гента 23 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 4
CSTB Telecom & Media 83 2
Apps4All - Международный форум разработчиков 26 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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