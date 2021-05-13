Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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DOCSIS
Data Over Cable Service Interface Specifications
Стандарты передачи данных по сетям кабельного телевидения по коаксиальному (телевизионному) кабелю
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Публикаций - 53, упоминаний - 81
DOCSIS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Связной ГК 884 1
|Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 130 1
|Газпромбанк - ГПБ 693 1
|Финам ИК - Инвестиционный холдинг 623 1
|Google Android 10751 2
|ЕЦХД ДИТ Москвы - Единый центр хранения данных Департамента информационных технологий Москвы - ЦОД ДИТ Москвы 30 1
|Кореш Виктор 71 2
|Чернов Максим 27 1
|Дорохина Юлия 42 1
|СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 1
|Стрим-ТВ - телекомпания 80 2
|Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 46 1
|Apps4All 25 1
|CNews Analytics 1991 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768634, в очереди разбора - 672318.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 768634, в очереди разбора - 672318.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru