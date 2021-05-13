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DOCSIS
Data Over Cable Service Interface Specifications
Стандарты передачи данных по сетям кабельного телевидения по коаксиальному (телевизионному) кабелю


13.05.2021 «Ростех» приберет к рукам одного из старейших интернет-провайдеров Москвы 1
30.01.2019 «Акадо телеком» установит 13 тысяч цифровых видеокамер на улицах Москвы 1
09.08.2017 «Акадо» поделят между «Ростелекомом» и «Эр-Телекомом» 1
20.10.2016 «Акадо Телеком» представит абонентам 2-диапазонные маршрутизаторы 4
12.04.2016 «Акадо Телеком» разработал новый алгоритм обслуживания абонентов 1
31.03.2016 «Акадо Телеком» предлагает переход на 200 Мбит/с за 20 руб. в месяц 1
02.02.2016 Huawei и TDC Group модернизируют широкополосную сеть оператора до 1 Гбит/с 1
02.02.2016 Huawei представила платформу Any Media Giga Access Platform для гигабитных сетей 1
29.01.2016 «Акадо» уменьшил клиентам скорость интернета из-за помех «Билайна» и «Мегафона» 1
27.01.2016 Huawei представила в России новые решения D-CMTS и «Умный дом» 4
04.03.2015 «Акадо Телеком» увеличил продажи абонентских устройств 1
18.02.2015 «Акадо» запускает в эксплуатацию новый CMTS – ARRIS E6000 1
17.02.2015 МТС «настроила» оптику в городах Урала 2
05.02.2015 «Акадо Телеком»: В Москве растет интернет-трафик просмотра онлайн-видео 1
29.01.2015 Huawei впервые представила в России новые решения и бизнес-модели в области видео-услуг 4K 2
30.10.2014 «Акадо Телеком» запускает новые предложения triple play 1
08.10.2014 Суммарная монтированная емкость сети «Акадо Телеком» для b2с-сегмента увеличилась в 1,5 раза 1
08.09.2014 «Акадо Телеком» запускает новые комплексные предложения 2
01.08.2014 «Акадо Телеком» запустил тариф с ежемесячным ускорением и сохранением абонплаты 1
29.07.2014 «Акадо Телеком» увеличивает пропускную способность ядра сети в 5 раз 1
26.06.2014 «Акадо» внедряет DOCSIS3.0 в Беларуси 1
19.11.2013 «Акадо» тестирует новое оборудование для повышения интернет-скоростей 1
05.09.2013 Домашний интернет «Акадо Телеком» перешагивает порог в 100 Мбит/с 3
04.07.2013 «Акадо Телеком» обеспечит связью самый высокий жилой дом в Европе 2
07.02.2013 Количество «домашних» ШПД-подключений по технологии GPON в России к концу 2016 г. достигнет 5,86 млн 2
12.12.2011 «Мегафон» не отдал Крайний Север в руки МТС 1
30.11.2011 МТС и «Мегафон» борются за выход на Крайний Север 2
25.10.2011 МТС приобрел монополиста кабельного ТВ Татарстана 1
05.10.2011 «Акадо» приступил к завершающему этапу перевода сети на стандарт EuroDOCSIS 2
31.05.2011 МТС начинает модернизацию сети фиксированной связи в Санкт-Петербурге 2
26.05.2011 МТС монополизирует телевидение Татарстана 1
01.02.2011 Netgear анонсировала новые продукты для сервис-провайдеров 1
24.11.2010 CNews FORUM 2010: сегодня ИТ уходят в облака, а завтра станут частью ЖКХ 1
27.10.2010 «Акадо» обновила сеть в Москве: на закупку Cisco потрачено $3,6 млн 1
27.10.2010 «Акадо» завершил модернизацию сети DOCSIS в Москве 4
22.09.2010 Крах ADSL начнется в будущем году 2
17.08.2010 Intel покупает кабельный бизнес Texas Instruments 1
19.07.2010 «Комстар» модернизирует сеть связи в Таганроге 3
19.07.2010 МТС зашла в телевизионный кабель 1
17.05.2010 Россияне отказываются от платного аналогового ТВ 1

Публикаций - 53, упоминаний - 81

DOCSIS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Акадо Телеком - Комкор 612 25
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 8
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 785 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 4
Комстар Регионы 89 2
Ростелеком Связьинвест 706 2
ВолгаТелеком 223 1
Ростелеком Уралсвязьинформ 191 1
Orange France Télécom 99 1
BT Group - British Telecommunications 88 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1512 1
Microsoft Corporation 11168 1
Акадо Екатеринбург 23 1
NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 102 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 1
Связной ГК 884 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 130 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 623 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 79 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1709 17
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1350 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 5
HFC - Hybrid Fiber Coax - гибридные оптико-коаксиальные сети 23 3
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 786 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 547 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2906 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1270 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5427 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 166 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1151 1
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 395 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1141 1
L2VPN - L3VPN - сервис виртуальной частной сети 16 1
Google Android 10751 2
ЕЦХД ДИТ Москвы - Единый центр хранения данных Департамента информационных технологий Москвы - ЦОД ДИТ Москвы 30 1
Кореш Виктор 71 2
Чернов Максим 27 1
Дорохина Юлия 42 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 17
Россия - Российская федерация - РФ 57680 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1156 2
Европа 3788 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 2
Россия - ПФО - Казань 1522 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 2
Беларусь - Белоруссия 2099 1
Япония 2811 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 1
Россия - СФО - Новосибирск 1980 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 1
Москва - Марьино 30 1
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 64 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1116 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 587 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 637 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 1
Стрим-ТВ - телекомпания 80 2
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 46 1
Apps4All 25 1
CNews Analytics 1991 1
ИПС РАН - Институт программных систем им. А. К. Айламазяна Российской академии наук 39 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768634, в очереди разбора - 672318.
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