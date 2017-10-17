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Дорохина Юлия


17.10.2017 Операторам дадут поблажку по «Закону Яровой»: Срок хранения сообщений сократят в 6 раз 1
26.09.2017 МТС вложит сотни миллионов в искусственный интеллект и чат-боты 1
11.07.2017 Власти России требуют отменить роуминг с Белоруссией 1
07.03.2017 «Билайн» избавляется от 2800 сотрудников и от дружбы с Ericsson 1
23.01.2017 Сын главы МВД мог быть совладельцем крупнейшего агрегатора мобильного контента 1
21.06.2016 Российский рынок мобильных устройств впал в застой 1
29.01.2016 «Акадо» уменьшил клиентам скорость интернета из-за помех «Билайна» и «Мегафона» 1
17.01.2014 «Мегафон» и МТС одновременно начали строить карманных виртуальных операторов 1
16.01.2014 Альфа-банк объявил войну операторам из-за дорогих SMS 1
23.12.2013 Операторы связи забыли про облака 1
06.12.2013 «Мегафон» начал продавать виртуальные серверы 1
02.12.2013 ИТ в банках: автоматизировать и анализировать, чтобы оптимизировать 1
26.11.2013 Власти России вступили в борьбу со спамом 2
21.11.2013 В России готовится к запуску бесплатный сотовый оператор 1
20.11.2013 Депутаты утвердили наказание для операторов, неспособных отпустить абонента 1
09.08.2013 Без облаков и без земли: магистральный интернет в регионах 1
12.04.2013 «Мегафон» заплатит штраф за бесплатные SMS 1
05.03.2013 «Билайн» и «Цезарь Сателлит» собирают базу данных об автомобилистах 1
23.10.2012 «Билайн» и «Альфа-Банк» превратят смартфоны в платежные терминалы 1
17.10.2012 Чиновники: По вине «Синтерры» ряд населенных пунктов остался без какой-либо связи 1
21.09.2012 Первые SIM-карты для iPhone 5 поступили в продажу в России 1
08.08.2012 «Мегафон» взвинчивает цены на интернет. ЦИФРЫ 1
06.08.2012 «Большую тройку» операторов обвинили в дискриминации владельцев «прямых» номеров 1
29.05.2012 Операторов «ЭРА ГЛОНАСС» решили выбрать за 2 месяца 1
25.04.2012 SMS-вирус атаковал сотни тысяч абонентов по всей России 1
29.03.2012 Топ-менеджер «Связьинвеста» предложил разработать госпрограмму по развитию ШПД 1
19.03.2012 Власти легализуют мобильные глушилки 1
29.02.2012 М2М в России: следующий этап развития 1
16.11.2011 Путин сократил срок возврата бракованных смартфонов и телевизоров 1
13.10.2011 ГЛОНАСС-смартфоны закончились 1
11.10.2011 ФАС начинает охоту на операторов за «безлимитный» интернет 1
31.08.2011 «Мегафон» признали виновным в массовой утечке SMS 1
24.08.2011 Siemens будет продавать IP-телефонию через российских провайдеров 1
11.07.2011 Операторы больше не грабят абонентов в роуминге 1
11.07.2011 В Рунете стартует сервис для контроля за расходами на мобильную связь 1
01.07.2011 «Мегафон» уронил стоимость GPRS-роуминга в 100 раз 1
27.06.2011 МТС предъявил претензии к качеству сервиса Nokia, Samsung, Sony Ericsson и LG 1
22.06.2011 Аналитики подсчитали, как подорожает связь при запрете поминутной тарификации 1
10.06.2011 МТС положил конец халяве для «Яндекс.Карт» 1
10.06.2011 «Билайн», МТС и «Мегафон» обвинили в сговоре против фиксированной связи 1

Публикаций - 42, упоминаний - 44

Дорохина Юлия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 42
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 33
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 25
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 6
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1915 3
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 451 2
Uptime Institute 159 2
Turkcell 182 2
Omnicomm - Омникомм 148 2
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 2
Nokia Corporation 2453 2
LG Electronics 1875 2
VMware 1830 2
Huawei 2733 2
Yandex - Яндекс 4103 2
Samsung Electronics 5730 2
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 93 1
Pegasystems 29 1
Лаборатория Наносемантика - Nanosemantics Lab 29 1
РНТ - Русские Навигационные Технологии 121 1
ZED+ Temafon - Темафон 14 1
Эшелон НПО 56 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес 251 1
Gemalto 168 1
Ростелеком Связьинвест 706 1
ZED+ Group 9 1
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 168 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 319 1
Spirit DSP - Спирит Корп 246 1
Ростелеком Сибирьтелеком 307 1
Nokia Siemens Networks 169 1
A1 - Velcom - Велком - Белорусский оператор связи 60 1
Ситроникс Смарт Технологии - ССТ 27 1
МТС Розничная сеть - РТК - Русская Телефонная Компания 96 1
Sony Ericsson 475 1
Funbox - ФБ Групп 7 1
Глосав 17 1
Инверсия 64 1
Синтерра - Synterra 570 1
Астелит 73 1
Связной ГК 884 3
Альфа-Банк 1127 3
Евросеть 892 3
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 1
ПриватБанк 177 1
МДМ Банк 150 1
Меркури - Mercury 30 1
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 64 1
DST - Digital Sky Technologies 75 1
Экспобанк - Expobank 21 1
Встреча ООО 5 1
Citibank - Ситибанк 170 1
Starbucks - Старбакс 47 1
Square 38 1
DST Global 165 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
СКБ-банк 86 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
re:Store 106 1
Альфа-Групп 327 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
Visa International 1346 1
Ингосстрах СПАО 210 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Открытие ФК 538 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1285 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 5
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 2
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 508 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 423 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 495 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 121 1
МКАС - Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации 5 1
ЛДПР 69 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 71 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2906 6
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2459 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 3
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 3
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 172 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1270 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 2
Виртуальный ЦОД - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 82 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
Big Data - Большие данные 1136 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1224 1
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 1
Роуминг - Roaming - Процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 41 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 1
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - Мобильное рабство 145 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - см также MarTech 45 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 1
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 222 1
Nano-SIM 121 1
DOCSIS - Data Over Cable Service Interface Specifications - Стандарты передачи данных по сетям кабельного телевидения по коаксиальному (телевизионному) кабелю 53 1
DSP - Digital Signal Processor - процессор цифрового сигнала 23 1
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование 19 1
PFM - Personal Finance Management - Системы управления личными финансами 15 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 486 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
Smartphone - Смартфон 774 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2057 1
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение оборудование клиента в датацентре 73 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1010 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 3
Google Android 10751 3
Apple iOS 5742 3
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1357 3
Apple iPhone - Серия смартфонов 5143 2
Microsoft Skype 1477 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Ростелеком НОП - Национальная облачная платформа - o7.com 19 1
Unify OpenScape Voice 19 1
Ростелеком ТЕА Транзит Европа-Азия - Ростелеком ТЕА NEXT Транзит Европа-Азия нового поколения - проект магистральной линии связи 10 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 122 1
Microsoft Visual Studio 170 1
Microsoft Dynamics 198 1
Яндекс.Карты и Транспорт 293 1
ВымпелКом - Билайн Личный кабинет - Мой Билайн 56 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 831 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Apple iPhone 5 710 1
Linux OS 4276 1
Microsoft Windows 10 6676 1
Microsoft SQL Server 798 1
VK - Mail.ru Одноклассники 862 1
Apple - App Store 2198 1
Symbian OS 782 1
Rakuten Viber 429 1
Айбашева Анна 91 17
Кузьменко Валерия 58 6
Солодовников Дмитрий 55 5
Никифоров Николай 1126 3
Путин Владимир 1828 3
Емельянов Станислав 62 2
Занин Виталий 18 1
Наумов Виктор 67 1
Кузьмин Олег 10 1
Мильнер Юрий 116 1
Гордеев Евгений 5 1
Свердлов Денис 163 1
Дмитриев Николай 13 1
Заикина Мария 13 1
Деньгин Вадим 14 1
Борилин Вячеслав 15 1
Rivkin Mark - Ривкин Марк 12 1
Прохоров Фёдор 78 1
Wakkie Peter - Вакки Петер 5 1
Леушев Андрей 63 1
Зотов Алексей 24 1
Антонов Андрей 16 1
Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 42 1
Королев Игорь 41 1
Мардер Наум 100 1
Севастьянов Алексей 23 1
Бессарабский Алексей 29 1
Колокольцев Александр 3 1
Чухланцев Александр 14 1
Мартынюк Александр 8 1
Шепилов Александр 12 1
Григорьева Евгения 57 1
Заединов Руслан 40 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 311 1
Манджиков Очир 45 1
Белоусов Андрей 53 1
Комиссаров Дмитрий 157 1
Волин Алексей 113 1
Дворкович Аркадий 169 1
Сыкулев Андрей 57 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 31
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 3
Испания - Королевство 1258 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 3
Беларусь - Белоруссия 2099 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 3
Россия - ПФО - Казань 1522 2
Германия - Федеративная Республика 3674 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1156 2
Россия - ПФО - Самара 1304 2
Турция - Турецкая республика 956 2
Украина 3398 2
Россия - Ярославль 407 2
Таджикистан - Республика 439 2
Дания - Королевство 371 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 2
Норвегия - Королевство 434 2
Европа 3788 2
Швеция - Королевство 764 2
Нидерланды 981 1
Япония 2811 1
Россия - Сибирь 881 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 1
Узбекистан - Республика 827 1
Латинская Америка 726 1
Россия - Ставропольский край 462 1
Россия СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 253 1
Эстония - Эстонская Республика 420 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 501 1
Казахстан - Республика 2650 1
Латвия - Латвийская Республика 453 1
Россия - Забайкальский край 356 1
Литва - Литовская Республика 332 1
Греция - Греческая Республика 326 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 666 1
Сингапур - Республика 808 1
США - Нью-Йорк 1099 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 354 3
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 334 2
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 1
КАСКО - Страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 91 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
Спам - Spam 101 1
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 60 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 1
Федеральный закон 171-ФЗ, 234-ФЗ, 250-ФЗ - ЗОЗПП - О защите прав потребителей 31 1
Антитеррор 62 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 269 3
Ведомости 259 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
Gartner 2197 2
CNews Analytics 1991 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 510 1
Markets&Markets Research 78 1
TelecomDaily ИАА 112 1
Tractica 7 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
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