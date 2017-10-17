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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Дорохина Юлия
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Публикаций - 42, упоминаний - 44
Дорохина Юлия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Айбашева Анна 91 17
|Кузьменко Валерия 58 6
|Солодовников Дмитрий 55 5
|Никифоров Николай 1126 3
|Путин Владимир 1828 3
|Емельянов Станислав 62 2
|Занин Виталий 18 1
|Наумов Виктор 67 1
|Кузьмин Олег 10 1
|Мильнер Юрий 116 1
|Гордеев Евгений 5 1
|Свердлов Денис 163 1
|Дмитриев Николай 13 1
|Заикина Мария 13 1
|Деньгин Вадим 14 1
|Борилин Вячеслав 15 1
|Rivkin Mark - Ривкин Марк 12 1
|Прохоров Фёдор 78 1
|Wakkie Peter - Вакки Петер 5 1
|Леушев Андрей 63 1
|Зотов Алексей 24 1
|Антонов Андрей 16 1
|Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 42 1
|Королев Игорь 41 1
|Мардер Наум 100 1
|Севастьянов Алексей 23 1
|Бессарабский Алексей 29 1
|Колокольцев Александр 3 1
|Чухланцев Александр 14 1
|Мартынюк Александр 8 1
|Шепилов Александр 12 1
|Григорьева Евгения 57 1
|Заединов Руслан 40 1
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 311 1
|Манджиков Очир 45 1
|Белоусов Андрей 53 1
|Комиссаров Дмитрий 157 1
|Волин Алексей 113 1
|Дворкович Аркадий 169 1
|Сыкулев Андрей 57 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 269 3
|Ведомости 259 2
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
|Gartner 2197 2
|CNews Analytics 1991 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 510 1
|Markets&Markets Research 78 1
|TelecomDaily ИАА 112 1
|Tractica 7 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769355, в очереди разбора - 673039.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769355, в очереди разбора - 673039.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru