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Задорожный Виталий
СОБЫТИЯ
Публикаций - 10, упоминаний - 11
Задорожный Виталий и организации, системы, технологии, персоны:
|Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2056 4
|Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2314 4
|Москвич МАЗ - Москвич АЗЛК - советский и российский легковой автомобиль 23 4
|Ростелеком - НОП - Национальная облачная платформа - o7.com 80 1
|Трояновский Владимир 63 5
|Тульчинский Станислав 88 4
|Гатин Виталий 14 4
|Петров Артем 26 4
|Замаруев Владимир 41 4
|Лисин Павел 7 4
|Варзега Максим 6 4
|Натрусов Артем 312 4
|Чаркин Евгений 317 4
|Холкин Дмитрий 21 4
|Абакумов Евгений 226 4
|Сергеев Сергей 179 4
|Путятинский Сергей 111 4
|Леонов Алексей 96 4
|Гузовский Денис 79 4
|Бурилов Андрей 117 4
|Меденцев Константин 106 4
|Гулевич Руслан 32 4
|Тараторин Александр 58 4
|Каримов Руслан 60 4
|Карпунин Алексей 51 4
|Якоб Дмитрий 18 4
|Сологуб Денис 75 4
|Толстунова Ольга 13 4
|Позднякова Ксения 25 3
|Суровец Дмитрий 115 2
|Егупов Всеволод 4 1
|Захарян Артур 15 1
|Гольцов Дмитрий 7 1
|Гарбера Владимир 3 1
|Савкин Владимир 40 1
|Василенко Александр 96 1
|Блинов Дмитрий 49 1
|Кузьмин Сергей 43 1
|Самойлов Андрей 9 1
|Айбашева Анна 98 1
|Rivkin Mark - Ривкин Марк 17 1
|Севастьянов Алексей 25 1
|Бессарабский Алексей 29 1
|Заединов Руслан 47 1
|BCI - Business Continuity Institute - Институт непрерывности бизнеса 3 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1446 1
|ФСБ РФ - Академия ФСБ России - Институт криптографии, связи и информатики, ИКСИ 31 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456210, в очереди разбора - 727488.
Создано именных указателей - 197591.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456210, в очереди разбора - 727488.
Создано именных указателей - 197591.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.