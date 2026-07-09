Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 197591
ИКТ 15236
Организации 11705
Ведомства 1507
Ассоциации 1104
Технологии 3582
Системы 26986
Персоны 86185
География 3101
Статьи 1578
Пресса 1304
ИАА 759
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2811
Мероприятия 894

Задорожный Виталий

СОБЫТИЯ


09.07.2026 SD-WAN и ИИ: о чем говорили на «Сетевом лете» 1
19.02.2024 Конференция CNews «Цифровая стратегия 2024» состоится 5 марта 1
12.02.2024 Конференция CNews «Цифровая стратегия 2024» состоится 5 марта 1
31.01.2024 Конференция CNews «Цифровая стратегия 2024» состоится 5 марта 1
16.01.2024 Конференция CNews «Цифровая стратегия 2024» состоится 5 марта 1
22.09.2015 Топ-менеджер «Вымпелкома» стал новым вице-президентом по технике «Энвижн Груп» 2
31.10.2014 Ярославскому техническому центру «ВымпелКома» присвоен уровень надёжности Tier III 1
12.05.2014 «Билайн» подтвердил соответствие своих ИС требованиям PCI DSS 1
23.12.2013 Операторы связи забыли про облака 1
21.08.2012 «ВымпелКом» прошел сертификацию на соответствие стандарту BS 25999 1

Публикаций - 10, упоминаний - 11

Задорожный Виталий и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9483 5
Русагро Тех - Русагро Технологии 60 4
ИРЗ - Ижевский радиозавод 46 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15604 2
Megaputer Intelligence - Мегапьютер Интеллидженс 14 1
Центр Инвест Софт - Центринвест Софт 25 1
Ростелеком 10881 1
Broadcom - VMware 2597 1
МегаФон 10646 1
Softline - Софтлайн 3691 1
Крок - Croc 1956 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1421 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 301 1
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 259 1
NVision Group - Энвижн Груп 699 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1128 1
ФОРС - Центр разработки 701 1
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 265 1
Облакотека - Виртуальные инфраструктуры 83 1
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - Икс 5 Диджитал - ИКС 5 Технологии - X5 Robotics 134 1
LogistiX - Логистикс-Тех 78 1
WebSoft - ВебСофт Девелопмент 40 1
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 60 4
РЖД - Российские железные дороги 2086 4
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 687 4
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 4
НСПК - Национальная система платежных карт 942 4
МКБ - Московский кредитный банк 651 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1882 4
Альфа-Банк 1967 4
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 690 4
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2399 4
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 293 4
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 540 4
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 618 4
ТМК - Трубная металлургическая компания 125 4
ВГК - Восточная Горнорудная Компания - Солнцевский угольный разрез - Угольный морской порт Шахтерск - Северо-восточная угольная компания - Сахалинуголь 77 4
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации - Котласский ЦБК - Котласский целлюлозно-бумажный комбинат - Братский целлюлозно-картонный комбинат, ЦКК 86 4
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 208 4
БКС Мир инвестиций - БрокерКредитСервис - БКС Брокер 91 4
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 89 4
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 94 4
Группа Самолет 106 3
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 2
Lloyd's of London 12 1
РЖД Технологии - Цифровая логистика 21 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2056 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2314 4
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 77 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64446 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21918 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34515 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24215 5
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1067 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7808 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 25903 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25330 4
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 508 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13646 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12770 3
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2452 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17998 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1336 2
ИТ-аудит и мониторинг ИТ-инфраструктуры - Аттестация информационных систем - Technical audit - Технический аудит 381 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5967 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22787 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26165 1
Кибербезопасность - SVM - Security and Vulnerability Management - Управление уязвимостями - Системы анализа защищенности и управления уязвимостями - ASV - Approved Scanning Vendor - сканирование уязвимостей - сканеры безопасности 417 1
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 996 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13422 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5239 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2858 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3098 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17888 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 988 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3289 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5476 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1336 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13536 1
Кибербезопасность - СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 356 1
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 569 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33236 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7891 1
ЦОД Виртуальный - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 374 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9327 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2472 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8554 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1362 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4302 1
Москвич МАЗ - Москвич АЗЛК - советский и российский легковой автомобиль 23 4
Ростелеком - НОП - Национальная облачная платформа - o7.com 80 1
Трояновский Владимир 63 5
Тульчинский Станислав 88 4
Гатин Виталий 14 4
Петров Артем 26 4
Замаруев Владимир 41 4
Лисин Павел 7 4
Варзега Максим 6 4
Натрусов Артем 312 4
Чаркин Евгений 317 4
Холкин Дмитрий 21 4
Абакумов Евгений 226 4
Сергеев Сергей 179 4
Путятинский Сергей 111 4
Леонов Алексей 96 4
Гузовский Денис 79 4
Бурилов Андрей 117 4
Меденцев Константин 106 4
Гулевич Руслан 32 4
Тараторин Александр 58 4
Каримов Руслан 60 4
Карпунин Алексей 51 4
Якоб Дмитрий 18 4
Сологуб Денис 75 4
Толстунова Ольга 13 4
Позднякова Ксения 25 3
Суровец Дмитрий 115 2
Егупов Всеволод 4 1
Захарян Артур 15 1
Гольцов Дмитрий 7 1
Гарбера Владимир 3 1
Савкин Владимир 40 1
Василенко Александр 96 1
Блинов Дмитрий 49 1
Кузьмин Сергей 43 1
Самойлов Андрей 9 1
Айбашева Анна 98 1
Rivkin Mark - Ривкин Марк 17 1
Севастьянов Алексей 25 1
Бессарабский Алексей 29 1
Заединов Руслан 47 1
Россия - РФ - Российская федерация 164980 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14776 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47356 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3030 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 827 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53118 6
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1827 4
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 721 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6555 4
Экономический эффект 1321 4
Аудит - аудиторский услуги 3406 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33476 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18042 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5566 1
Энергетика - Energy - Energetically 5810 1
Аренда 2665 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8451 1
Информатика - computer science - informatique 1182 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1372 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11490 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3936 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12225 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3111 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5729 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6119 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 497 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8562 5
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 362 1
BCI - Business Continuity Institute - Институт непрерывности бизнеса 3 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1446 1
ФСБ РФ - Академия ФСБ России - Институт криптографии, связи и информатики, ИКСИ 31 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2185 4
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456210, в очереди разбора - 727488.
Создано именных указателей - 197591.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro Max: большой и мобильный

Самые полезные гаджеты для похода: выбор ZOOM

Лучшие смартфоны стоимостью до 30 тысяч рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад
Показать еще