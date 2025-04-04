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ВГК Восточная Горнорудная Компания Солнцевский угольный разрез Угольный морской порт Шахтерск Северо-восточная угольная компания
ООО «Восточная горнорудная компания» («ВГК») — производитель энергетических марок угля на Дальнем Востоке, один из крупнейших поставщиков в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В составе компании 24 дочерних организации. «ВГК» контролирует всю цепочку: от добычи до отгрузки продукции. Обладает запасами более 300 млн тонн угля на Сахалине и разведанными объемами более 100 млн тонн в Магаданской области.
Руслан Каримов, Директор по продукту, Восточная горнорудная компания "Программа импортозамещения в горнодобывающем предприятии на примере Восточной горнорудной компании", Конференция CNews "Импортозамещение 2023", 04.04.2023
ВГК и организации, системы, технологии, персоны:
|АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 176 1
|ASF - Apache Software Foundation 211 1
|Каримов Руслан 26 21
|Петров Михаил 138 9
|Беляев Владислав 87 9
|Шевченко Владимир 147 9
|Тетерина Элла 13 9
|Лоевский Илья 13 9
|Гурко Денис 11 9
|Гребельный Антон 21 9
|Болотюк Дмитрий 16 9
|Путятинский Сергей 86 8
|Гузовский Денис 68 8
|Тульчинский Станислав 58 8
|Гулевич Руслан 29 8
|Сологуб Денис 69 8
|Петров Артем 24 7
|Демидов Сергей 127 6
|Якоб Дмитрий 15 6
|Варзега Максим 6 6
|Тараторин Александр 58 6
|Трояновский Владимир 62 6
|Натрусов Артем 284 6
|Холкин Дмитрий 21 6
|Сергеев Сергей 139 6
|Леонов Алексей 79 6
|Бурилов Андрей 105 6
|Меденцев Константин 98 6
|Карпунин Алексей 49 6
|Гатин Виталий 14 6
|Замаруев Владимир 41 6
|Лисин Павел 7 6
|Осоченко Евгений 7 5
|Шведов Дмитрий 10 5
|Шкурпела Полина 12 5
|Михалев Евгений 90 5
|Дружинин Станислав 20 5
|Хмельницкий Сергей 6 5
|Макевнин Борис 44 5
|Едренкин Анатолий 13 5
|Позднякова Ксения 25 5
|Толстунова Ольга 13 5
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