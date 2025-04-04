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Индексная книга (каталог) CNews*
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ВГК Восточная Горнорудная Компания Солнцевский угольный разрез Угольный морской порт Шахтерск Северо-восточная угольная компания

ВГК - Восточная Горнорудная Компания - Солнцевский угольный разрез - Угольный морской порт Шахтерск - Северо-восточная угольная компания

ООО «Восточная горнорудная компания» («ВГК») — производитель энергетических марок угля на Дальнем Востоке, один из крупнейших поставщиков в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В составе компании 24 дочерних организации. «ВГК» контролирует всю цепочку: от добычи до отгрузки продукции. Обладает запасами более 300 млн тонн угля на Сахалине и разведанными объемами более 100 млн тонн в Магаданской области.

 

Руслан Каримов, Директор по продукту, Восточная горнорудная компания "Программа импортозамещения в горнодобывающем предприятии на примере Восточной горнорудной компании", Конференция CNews "Импортозамещение 2023", 04.04.2023


04.04.2025 Конференция CNews «Цифровизация промышленности 2025» состоится 22 апреля 1
23.08.2024 «Ростелеком» в Арктическом регионе расширяет цифровую систему весогабаритного контроля 1
30.05.2024 «Первый Бит» автоматизировал учет номерного фонда в общежитии ООО «Восточной горнорудной компании» на Сахалине 3
25.03.2024 Цифровая трансформация или цифровое выживание: как выстроить ИТ-стратегию 1
27.02.2024 Конференция CNews «Цифровая стратегия 2024» состоится 5 марта 1
19.02.2024 Конференция CNews «Цифровая стратегия 2024» состоится 5 марта 1
14.02.2024 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2024» состоится 20 марта 1
12.02.2024 Конференция CNews «Цифровая стратегия 2024» состоится 5 марта 1
01.02.2024 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2024» состоится 20 марта 1
31.01.2024 Конференция CNews «Цифровая стратегия 2024» состоится 5 марта 1
16.01.2024 Конференция CNews «Цифровая стратегия 2024» состоится 5 марта 1
18.04.2023 Как расставить приоритеты при миграции на отечественное ПО 1
28.03.2023 Конференция CNews «Импортозамещение 2023» состоится 4 апреля 1
15.03.2023 Конференция CNews «Импортозамещение 2023» состоится 4 апреля 1
28.02.2023 Конференция CNews «Импортозамещение 2023» состоится 4 апреля 1
10.02.2023 Конференция CNews «Импортозамещение 2023» состоится 4 апреля 1
30.01.2023 Конференция CNews «Импортозамещение 2023» состоится 4 апреля 1
08.09.2022 Успейте зарегистрироваться на конференцию CNews «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса», которая состоится 15 сентября 1
01.09.2022 Успейте зарегистрироваться на конференцию CNews «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса», которая состоится 15 сентября 1
24.08.2022 Конференция CNews «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса» состоится 15 сентября 1
11.08.2022 Конференция CNews «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса» состоится 15 сентября 1
22.07.2022 Открыта регистрация на конференцию CNews «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса» 1
23.06.2021 «БЕЛАЗ» представил опытную модель дизель-троллейвоза 5
10.06.2021 Как цифровизация повышает эффективность в горнорудной промышленности: опыт ВГК 4
15.06.2020 Можно ли в 3 раза сократить расходы на корпоративные коммуникации 3
17.09.2018 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2018» 1
05.09.2018 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2018» 1
30.08.2018 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2018» 1
23.08.2018 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2018» 1
16.08.2018 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2018» 1
08.08.2018 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2018» 1
01.08.2018 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2018» 1
25.07.2018 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2018» 1
05.07.2018 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2018» 1
24.09.2012 Digital Design расширила функциональность корпоративного портала для «Второй грузовой компании» 1
08.06.2012 Digital Design и Microsoft разработали ИТ-стратегию для «Второй грузовой компании» 1
10.04.2012 106 тыс. вагонов «Второй грузовой компании» переданы под автоматизированное управление системы «Этран» 1
19.09.2011 Digital Design создает корпоративный портал для «Второй грузовой компании» 1

Публикаций - 38, упоминаний - 49

ВГК и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1175 9
ABB Group - Asea Brown Boveri 319 9
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital 87 9
Robokassa - Робокасса 51 9
Русагро Тех - Русагро Технологии 51 8
ИРЗ - Ижевский радиозавод 35 6
Softline - Софтлайн 2903 4
Kaiten - Кайтен Софтвер 12 4
Агат РТ - Агат Российские Технологии - Агат-СофТ 46 4
Microsoft Corporation 24748 3
Digital Design - Диджитал Дизайн 541 3
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 247 3
Терн ГК - Tern Group 77 3
Ростелеком 9835 3
LogistiX - Логистикс-Тех 73 3
РСХБ Интех - RSHB Intech 53 3
WebSoft - ВебСофт Девелопмент 28 3
Megaputer Intelligence - Мегапьютер Интеллидженс 13 3
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 76 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4046 2
ГЛОНАСС АО - Айкон Софт - Icon Soft 6 2
8358 2
TerraLink - ТерраЛинк 282 2
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 156 2
MIND Software 22 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 204 2
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 36 2
РЖД ГВЦ - Главный вычислительный центр 27 2
ТН Цифровая логистика 2 2
Цифра ГК 2453 1
ИнтэлЛекс - Intellex 18 1
Microlab 16 1
Рексофт - Reksoft 422 1
Broadcom - VMware 2390 1
SAP SE 5311 1
Neogenda 1 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 361 1
Flant - Флант 108 1
Oracle Corporation 6740 1
Micromine 5 1
МКБ - Московский кредитный банк 566 12
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1660 11
Русагро Группа Компаний 281 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7468 9
РВК - Российская венчурная компания 551 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2843 9
Ингосстрах СПАО 425 9
АДВ ГК - Коммуникационная группа - ADV Tech 38 9
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 106 9
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold - Алданзолото ГРК - Полюс логистика - Полюс Вернинское - Полюс Красноярск - Полюс Алдан 55 9
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 97 9
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма 46 9
S8 Capital - Gislaved - Кордиант - Cordiant - Сибур-Русские шины - Ярославский шинный завод - Омскшина - Интайр НТЦ - Интайр-Нео НТЦ - Технотайр РЦ - Bridgestone CIS - Бриджстоун СНГ 64 9
СиЛайн - SeaLine - Страховой брокер 11 9
Комус 96 9
Инвар - Invar 11 9
Водоканал МУП 12 9
IDS Borjomi - ИДС Боржоми - Боржоми - Святой Источник - Эдельвейс 46 9
ITM Group 12 9
Газпром - Газпромтранс - транспортная компания 16 9
Самрук-Казына - Инвестиционный холдинг - Фонд национального благосостояния 42 9
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 174 9
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 360 8
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 463 8
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 75 8
РЖД - Российские железные дороги 1929 7
НСПК - Национальная система платежных карт 826 6
БКС Мир инвестиций - БрокерКредитСервис 65 6
Лента - Сеть розничной торговли 2114 6
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 6
ТМК - Трубная металлургическая компания 116 6
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 662 6
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 270 6
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 470 6
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 86 6
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 51 6
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 72 6
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 213 5
Випсервис - В.И.П. Сервис - V.I.P. Сервис - Вип Корпорейт Тревел - VIP Corporate Travel 16 5
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 199 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11881 13
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1975 13
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4868 10
РЖД МЦК - Московский метрополитен МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога - Московская окружная железная дорога 50 9
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1918 7
МИД РФ - Министерство иностранных дел 429 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6023 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 921 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 337 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 153 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2550 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4269 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 773 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 1
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 112 1
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 76 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 176 1
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IVA UC - платформа унифицированных коммуникаций 8 1
Atlassian - Fog Creek Software - Trello 68 1
C/C++ - Язык программирования 775 1
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Microsoft Teams - MS Teams 556 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 728 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1299 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 557 1
Jenkins 45 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо Трекинг 13 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 481 1
IVA Connect 33 1
Hitachi HCP - Hitachi Content Platform 80 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ТОРО 18 1
IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 82 1
Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 149 1
ЦФ РФ - СПФС - Система передачи финансовых сообщений Банка России 26 1
Asana - приложение для управления проектами в командах 23 1
Терн ГК - Терн Аналитика - TernAnalytics 6 1
Терн ГК - ТернЮниверс 7 1
Каримов Руслан 26 21
Петров Михаил 138 9
Беляев Владислав 87 9
Шевченко Владимир 147 9
Тетерина Элла 13 9
Лоевский Илья 13 9
Гурко Денис 11 9
Гребельный Антон 21 9
Болотюк Дмитрий 16 9
Путятинский Сергей 86 8
Гузовский Денис 68 8
Тульчинский Станислав 58 8
Гулевич Руслан 29 8
Сологуб Денис 69 8
Петров Артем 24 7
Демидов Сергей 127 6
Якоб Дмитрий 15 6
Варзега Максим 6 6
Тараторин Александр 58 6
Трояновский Владимир 62 6
Натрусов Артем 284 6
Холкин Дмитрий 21 6
Сергеев Сергей 139 6
Леонов Алексей 79 6
Бурилов Андрей 105 6
Меденцев Константин 98 6
Карпунин Алексей 49 6
Гатин Виталий 14 6
Замаруев Владимир 41 6
Лисин Павел 7 6
Осоченко Евгений 7 5
Шведов Дмитрий 10 5
Шкурпела Полина 12 5
Михалев Евгений 90 5
Дружинин Станислав 20 5
Хмельницкий Сергей 6 5
Макевнин Борис 44 5
Едренкин Анатолий 13 5
Позднякова Ксения 25 5
Толстунова Ольга 13 5
Россия - РФ - Российская федерация 146952 36
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43739 14
Россия - ДФО - Сахалинская область 907 3
Беларусь - Белоруссия 5769 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Углегорск 26 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2704 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Шахтерск 5 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1783 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1170 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 870 1
Россия - УФО - ЯНАО - Надым - Надымский район 58 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5852 28
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14727 14
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48697 12
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51910 11
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2436 10
Страхование - Страховой брокер - Insurance Broker 18 9
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 385 9
Черкизон - Черкизовский рынок 157 9
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2962 8
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 645 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13848 7
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1613 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8800 6
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3282 6
Экономический эффект 1092 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18920 5
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4914 5
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5253 3
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1397 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5520 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6042 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7936 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5160 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2454 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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