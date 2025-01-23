MIND Software
Компания “MIND Software” в 2022 году представила семейство программных продуктов собственной разработки, позволяющее автоматизировано и безопасно переносить нагрузки целиком или частично между различными видами инфраструктур, включая физические серверы, облачные платформы и платформы виртуализации, а также создавать и поддерживать копии исходной среды для аварийного восстановления.
MIND Software и организации, системы, технологии, персоны:
|Груздев Антон 15 9
|Андрианов Павел 84 3
|Карпов Евгений 40 3
|Натрусов Артем 284 2
|Шадаев Максут 1011 2
|Кузеванов Дмитрий 17 2
|Порошин Тимур 30 2
|Русин Максим 4 2
|Нек Артур 4 2
|Костин Вячеслав 2 2
|Сгибнева Ольга 8 2
|Сургунд Роман 5 2
|Михалюк Александр 6 2
|Бутов Максим 2 2
|Сотин Денис 205 2
|Смирнов Максим 44 2
|Бурилов Андрей 105 2
|Панченко Иван 138 2
|Заянц Илья 46 2
|Рустамов Рустам 412 2
|Леонов Алексей 79 2
|Гузовский Денис 68 2
|Гордиенко Ростислав 28 2
|Каримов Руслан 25 2
|Дорожко Алексей 6 2
|Григоренко Вадим 40 2
|Горская Татьяна 2 2
|Джаноев Георгий 3 2
|Мензовитый Алексей 15 2
|Сорокин Дмитрий 26 1
|Ерошкин Павел 32 1
|Козак Николай 161 1
|Дорофеев Дмитрий 31 1
|Евдокимов Игорь 50 1
|Ульянов Николай 112 1
|Воронин Павел 136 1
|Амалицкая Маргарита 31 1
|Александров Александр 70 1
|Истомин Константин 56 1
|Чунина Анна 4 1
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