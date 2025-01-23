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MIND Software

MIND Software

Компания “MIND Software” в 2022 году представила семейство программных продуктов собственной разработки, позволяющее автоматизировано и безопасно переносить нагрузки целиком или частично между различными видами инфраструктур, включая физические серверы, облачные платформы и платформы виртуализации, а также создавать и поддерживать копии исходной среды для аварийного восстановления.


23.01.2025 Rosa Virtualization усиливает катастрофоустойчивость и защиту данных корпоративных систем с помощью Mind Guard 1
07.10.2024 Платформа виртуализации SpaceVM и программный модуль Mind Guard успешно прошли тестирование на совместимость 1
02.09.2024 MIND Guard – новый универсальный инструмент отказоустойчивости виртуальной инфраструктуры 1
05.08.2024 «Айтеко.Cloud» и Mind Software заключили соглашение о партнерстве 1
03.07.2024 Отечественная виртуализация Space: инновации, меняющие правила игры 1
24.05.2024 «Ред Софт» и Mind Software будут сотрудничать в области информационных технологий 1
26.02.2024 Beeline Cloud перешел на российскую платформу виртуализации 1
25.12.2023 Успешно завершены совместные испытания программного комплекса MIND и ROSA Virtualization 1
08.11.2023 Mont и Mind Software заключили соглашение о партнерстве 1
29.08.2023 «Мегафон» помог оцифровать процессы в Минсельхозе Калмыкии 1
06.07.2023 Есть ли на рынке достойная альтернатива западным ИТ-решениям 1
21.06.2023 beeline cloud и MIND Software создают Центр компетенций для возврата ИТ-нагрузок из зарубежных облаков 1
31.05.2023 T1 Cloud и MIND Software ускоряют переход крупных корпоративных клиентов в отечественное облако 1
11.05.2023 Импортозамещение: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
28.04.2023 «Мегафон» предложил бизнесу решение для кросс-облачного переноса ИТ-сервисов 1
18.04.2023 Как расставить приоритеты при миграции на отечественное ПО 1
28.03.2023 Конференция CNews «Импортозамещение 2023» состоится 4 апреля 1
17.10.2022 «Базис» и Mind Software будут вместе работать над решениями для облачной миграции и отказоустойчивости виртуальных инфраструктур 1
11.10.2022 OCS начинает продвижение семейства миграционных продуктов MIND 1

Публикаций - 19, упоминаний - 19

MIND Software и организации, системы, технологии, персоны:

Broadcom - VMware 2360 6
Microsoft Corporation 24630 3
8218 3
МегаФон 8822 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1882 2
Red Hat 1305 2
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 381 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4876 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8746 2
Delta Computers - Дельта Компьютерс 96 2
ГЛОНАСС АО - Айкон Софт - Icon Soft 6 2
Kaiten - Кайтен Софтвер 12 2
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 2
Oracle Corporation 6690 2
TerraLink - ТерраЛинк 282 2
Ред Софт - Red Soft 703 2
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 231 2
Терн ГК - Tern Group 77 2
Citrix Systems 812 1
Ростелеком 9706 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 450 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 1
Nutanix 98 1
DigitalOcean 25 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 151 1
Рексофт - Reksoft 419 1
SAP SE 5279 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12571 1
ГЛОНАСС АО 187 1
Корус Консалтинг ГК 1217 1
СКБ Контур - Atom Security - Атом Безопасность - ранее AtomPark Software - АтомПарк Софтваре 51 1
Directum - Директум 1091 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 1
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 112 1
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 43 1
Neogenda 1 1
Т1 Иннотех - Дататех 96 1
2Test - Алькор-Коммьюникейшин 29 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 357 1
ITG - ITglobal.com - Serverspace 32 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 3
МКБ - Московский кредитный банк 558 3
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 170 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 2
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 51 2
ВГК - Восточная Горнорудная Компания - Солнцевский угольный разрез - Угольный морской порт Шахтерск - Северо-восточная угольная компания 37 2
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 187 2
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 140 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 2
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 70 2
Сургутнефтегаз - СНГ 269 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7308 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 210 1
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 46 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 75 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 1
Шереметьево Хэндлинг 36 1
Лента - Сеть розничной торговли 2082 1
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 74 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1092 1
Zenden Group - Дом одежды 65 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 338 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 132 1
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 86 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 366 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 211 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - МЭС Центра 192 1
Комус 94 1
Россети МРСК Северо-Запада - Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада - Карелэнерго - Колэнерго - Вологдаэнерго - Новгородэнерго - Псковэнергоагент - Боровичские, Валдайские, Старорусские, Ильменские, Великоустюгские электрические 38 1
Синара ТМ - Синара Транспортные Машины, СТМ - Людиновский тепловозостроительный завод - Уральский дизель-моторный завод - Центр инновационного развития СТМ - СТМ-сервис 6 1
МОСГАЗ 42 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11638 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4750 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 331 1
Федеральное казначейство России 1772 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 152 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 422 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2501 1
Правительство Республики Калмыкия - Народный Хурал Калмыкии - органы государственной власти 25 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4088 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2993 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 206 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 205 1
ASF - Apache Software Foundation 206 1
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1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 942 1
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VK Teams 66 1
Apple iPhone 6 4862 1
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Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1338 1
Груздев Антон 15 9
Андрианов Павел 84 3
Карпов Евгений 40 3
Натрусов Артем 284 2
Шадаев Максут 1011 2
Кузеванов Дмитрий 17 2
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Мензовитый Алексей 15 2
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Козак Николай 161 1
Дорофеев Дмитрий 31 1
Евдокимов Игорь 50 1
Ульянов Николай 112 1
Воронин Павел 136 1
Амалицкая Маргарита 31 1
Александров Александр 70 1
Истомин Константин 56 1
Чунина Анна 4 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1336060, в очереди разбора - 772809.
Создано именных указателей - 166467.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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