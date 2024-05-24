Разделы

Бизнес
|

«Ред Софт» и Mind Software будут сотрудничать в области информационных технологий

Российский разработчик инфраструктурного и системного ПО Mind Software подписал соглашение о сотрудничестве с компанией «Ред Софт» – поставщиком решений и услуг в области информационных технологий.

Сотрудничество будет направлено на работу по обеспечению взаимной совместимости продукции, а также разработку совместных проектов и создание отдельных продуктов в интересах обеспечения разработок партнеров. Взаимная интеграция программного комплекса Mind и платформы «Ред Виртуализация» позволит значительно расширить её функциональные возможности: будут реализованы такие сценарии как бесшовный перенос объектов виртуальной инфраструктуры и создание аварийных отказоустойчивых копий.

Репутацию продавцов на «Авито» оценит искусственный интеллект
искусственный интеллект

«Мы уверены, что пользователи продуктов «Ред Софт» высоко оценят дополнительный функционал, который станет доступен благодаря нашему сотрудничеству. Это простой и удобный инструмент автоматизации для решения задач трансформации инфраструктуры организаций в текущих не простых реалиях», — сказал Антон Груздев, технический директор Mind Software.

«Сотрудничество с Mind Software — еще один шаг в сторону качественного расширения экосистемы наших продуктов. Объединив компетенции и опыт, мы сможем предлагать пользователям эффективные комплексные решения для решения самых амбициозных задач», — отметил Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Максим Семёнкин, CodeInside: Рынок от аутсорсинга не отказывается, но активно сокращает его

В российских ИТ предлагают ввести «субботники». Программистов заставят писать ПО, которое им «коммерчески неинтересно»

Вячеслав Золотарев, Университет Решетнева: Восприятие безопасности как целостной структуры станет «культурным кодом» ИБ-специалиста будущего

Российские программисты деградируют? Качество ИТ-образования катится в бездну – вузы решили брать количеством

Александр Осипов, «МегаФон»: Эффективность киберзащиты вырастет, если снизится рутинная нагрузка на специалистов

У «Ростелекома» и создателей «Платона» не вышло автоматизировать контроль за грузовиками на федеральных трассах

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор умных часов HUAWEI Watch 4 Pro Космический дизайн: звезда первой величины

Самые тихие кондиционеры для спальни: выбор ZOOM

Умная одежда для летних занятий спортом: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли

Как принимали ванны фараоны: российские археологи нашли уникальный СПА-комплекс
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024