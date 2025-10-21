MIND Software и «РуБэкап» объединили решения для построения платформы эффективного хранения резервных копий

Компании MIND Software, отечественный разработчик системного и инфраструктурного программного обеспечения, и «РуБэкап» (входит в «Группу Астра»), специализирующаяся на разработке решений резервного копирования, восстановления и защиты данных, объявили о начале технологического партнерства. Об этом CNews сообщили представители MIND Software.

Интеграция программно-определяемой распределенной системы хранения MIND uStor и системы резервного копирования RuBackup позволит обеспечивать масштабируемую и отказоустойчивую инфраструктуру, способную адаптироваться к росту объемов данных и требованиям бизнеса. Совместное решение обеспечивает надежное хранение резервных копий, ускоряет процессы восстановления и минимизирует риски потери информации при сбоях.

«Совместимость RuBackup и MIND uStore создает мощный комплекс для надежного, быстрого и удобного резервного копирования. Он обеспечивает масштабируемое и устойчивое хранение резервных копий, повышает отказоустойчивость инфраструктуры и гарантирует непрерывный доступ к данным», — сказал генеральный директор компании «РуБэкап» Андрей Кузнецов.

«Партнерство с RuBackup — важный шаг в развитии экосистемы решений MIND Software. Объединяя компетенции наших команд, мы предлагаем заказчикам эффективный инструмент для построения современной, гибкой и безопасной инфраструктуры хранения данных, полностью основанной на российских технологиях», — отметил генеральный директор MIND Software Антон Груздев.