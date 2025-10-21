Разделы

ПО Софт Безопасность Стратегия безопасности
|

MIND Software и «РуБэкап» объединили решения для построения платформы эффективного хранения резервных копий

Компании MIND Software, отечественный разработчик системного и инфраструктурного программного обеспечения, и «РуБэкап» (входит в «Группу Астра»), специализирующаяся на разработке решений резервного копирования, восстановления и защиты данных, объявили о начале технологического партнерства. Об этом CNews сообщили представители MIND Software.

Интеграция программно-определяемой распределенной системы хранения MIND uStor и системы резервного копирования RuBackup позволит обеспечивать масштабируемую и отказоустойчивую инфраструктуру, способную адаптироваться к росту объемов данных и требованиям бизнеса. Совместное решение обеспечивает надежное хранение резервных копий, ускоряет процессы восстановления и минимизирует риски потери информации при сбоях.

Кирилл Федулов, Okdesk: Рынку не нужны ITSM-системы и другие решения по цене вертолета
Цифровизация

«Совместимость RuBackup и MIND uStore создает мощный комплекс для надежного, быстрого и удобного резервного копирования. Он обеспечивает масштабируемое и устойчивое хранение резервных копий, повышает отказоустойчивость инфраструктуры и гарантирует непрерывный доступ к данным», — сказал генеральный директор компании «РуБэкап» Андрей Кузнецов.

«Партнерство с RuBackup — важный шаг в развитии экосистемы решений MIND Software. Объединяя компетенции наших команд, мы предлагаем заказчикам эффективный инструмент для построения современной, гибкой и безопасной инфраструктуры хранения данных, полностью основанной на российских технологиях», — отметил генеральный директор MIND Software Антон Груздев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Обзор: Российские S3-хранилища 2025

Центробанк ищет, кто научит 500 его сотрудников писать промпты, генерировать ИИ-видео и рисовать цифровые аватары

Проживем без VMware? Опубликован новый видеоподкаст «CNews.Лица»

«Яндекс» до конца 2025 года протестирует беспилотное такси. Роботакси может приехать на вызов в 2026 году

Обзор: Корпоративные почтовые решения 2025

Новые высоты Microsoft. Обновление Windows 11 сломало систему так, что ее нельзя даже восстановить

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Электронный документооборот и управление контентом
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие ноутбуки с большим экраном для учебы и работы: выбор ZOOM

Лучшие бесплатные приложения для чтения на смартфоне: выбор ZOOM

Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?
Показать еще