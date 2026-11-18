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МСК Групп Даком М SpaceVM Экосистема виртуализации Space VDI Space Client Space Dispatcher VDI-брокер
Экосистема виртуализации Space – спектр решений для серверной виртуализации и организации инфраструктуры виртуальных рабочих столов. Среди них – облачная платформа SpaceVM, предназначенная для развертывания частного облака в корпоративной среде с необходимыми дополнительными инструментами для автоматизации и оркестрации работы облачных сервисов.
Space VDI - платформа для организации инфраструктуры виртуальных рабочих столов . Она позволяет объединить все корпоративные приложения компании в единую область, обеспечивая эффективное масштабирование и гибкость виртуальных рабочих мест сотрудников.
Space Client - собственный клиент подключения к инфраструктуре VDI с поддержкой операционных систем Windows и Linux. Обеспечивает плавный переход на инфраструктуру VDI благодаря одновременному использованию имеющегося ПК и нового виртуального рабочего стола.
Space Dispatcher предназначен для оптимизации управления инфраструктурой виртуальных рабочих мест.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|18.11.2026
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Space Client 3.8.2 и «Ред ОС 8» подтвердили совместимость
ient. В тестируемой конфигурации платформы Space VDI 6.2.1 были задействованы следующие компоненты: SpaceVM 6.5.9, Space Client 3.8.2, Space Dispatcher 6.2.0, Space Gateway 1.8.1 и Space Аgent
|01.09.2026
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SpaceVM вошла в топ-3 рейтинга российских платформ виртуализации 2026 по версии CNews
Платформа серверной виртуализации корпоративного класса SpaceVM, разработанная компанией «Даком М» (бренд Space), вошла в число признанных лидеров рейтинга российских платформ виртуализации 2026 г. издания CNews. Платформа набрала 660 баллов и увере
|21.08.2026
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Вышел Space VDI 6.2.0 с расширенными возможностями администрирования VDI-среды
ми направлениями развития релиза стали разграничения прав доступа администраторов, совместимость со SpaceVM 7, а также совершенствование инструментов администрирования, поддержки многоуровневой
|06.08.2026
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«Кибер Бэкап 18.6» и облачная платформа SpaceVM 6.5.9. прошли испытания на совместимость
совместимость системы резервного копирования «Кибер Бэкап 18.6» с облачной платформой виртуализации SpaceVM 6.5.9. По итогам испытаний установлено, что решения корректно взаимодействуют и обесп
|23.07.2026
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Подтверждена совместимость платформы виртуализации SpaceVM и СЗИ ВИ Dallas Lock
Компании «Даком М» и «Конфидент» подтвердили совместимость платформы виртуализации SpaceVM 6.5.9 с системой защиты информации в виртуальных инфраструктурах (СЗИ ВИ) Dallas Lock — по итогам тестирования получен сертификат совместимости. Совместное применение SpaceVM и D
|15.07.2026
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Платформа SpaceVM совместима с СХД Nimbus «Гром»
«Даком М» (бренд Space) и разработчик систем хранения данных Nimbus компания «Технолид» подтвердили совместимость платформы виртуализации SpaceVM версии 6.5.9 с системой хранения данных Nimbus «Гром». Проведенные испытания показали, что решения корректно функционируют при совместном использовании в единой ИТ-инфраструктуре. Серти
|13.07.2026
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Платформа виртуализации SpaceVM совместима с СХД Nimbus «Молния»
«Даком М» (бренд Space) и разработчик систем хранения данных Nimbus компания «Технолид» подтвердили совместимость платформы виртуализации SpaceVM 6.5.9 с СХД Nimbus «Молния». По итогам совместных испытаний установлено, что продукты корректно взаимодействуют и обеспечивают высокую производительность и надежность при эксплуатации в
|30.04.2026
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«Даком М» усилила безопасность удалённых рабочих мест в Space VDI 6.1.0
ве актуальной матрицы совместимости Space VDI 6.1.0 требуется обновление пяти ключевых компонентов: SpaceVM, Space Dispatcher, Space Client, Space Gateway и Space Agent VDI. Последовательность
|16.04.2026
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«Даком М» усилила SpaceVM интегрированным проприетарным SDN‑стеком
Российский разработчик «Даком М» объявил о выводе на рынок обновленной платформы виртуализации SpaceVM 7 с полностью проприетарным SDN‑стеком SDN Flow, который входит в состав продукта и н
|09.04.2026
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Подтверждена совместимость платформы виртуализации SpaceVM и серверов Mobius P-server
ом М» и производитель оборудования «Мобиус Технологии» подтвердили совместимость облачной платформы SpaceVM с линейкой серверов Mobius P-server. По итогам совместных испытаний выдан сертификат,
|17.02.2026
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OpenYard расширяет совместимость серверов со SpaceVM
Компания OpenYard и российский разработчик программного обеспечения «Даком М» (бренд Space) завершили тестирование платформы виртуализации SpaceVM с серверами RS202I и RS102I. Проверялись основные функции, включая установку решения, а также создание виртуальных машин и восстановление системы после перезагрузки. SpaceVM — ро
|27.01.2026
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Nexign Anomaly Detector получила сертификат совместимости с платформой виртуализации SpaceVM
Nexign («Нэксайн»), разработчик enterprise-решений для различных отраслей экономики, и «Даком М», разработчик отечественной платформы виртуализации SpaceVM, подтвердили полную совместимость SpaceVM и системы для анализа данных и выявления аномалий Nexign Anomaly Detector. Nexign Anomaly Detector применяет машинное обучение для анали
|10.12.2025
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Подготовка инженеров повышает эффективность эксплуатации отечественного ПО на 70–90% и сокращает сроки его внедрения в восемь раз
дготовили более 6,5 тыс. страниц документации, охватывающей весь функционал платформы виртуализации SpaceVM — от базовых сценариев до специализированных конфигураций. Для уверенного старта инже
|18.11.2025
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Компания «Даком М» представила новую версию платформы виртуальных рабочих мест — Space VDI 6.0.0
ия «Даком М» (бренд Space) объявила о выходе крупного обновления платформы виртуальных рабочих мест Space VDI. Версия 6.0.0 стала важным этапом в развитии экосистемы Space и сосредоточена на по
|13.10.2025
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CompTek обучит инженеров и системных администраторов работе со Space VDI
е, длится два дня и предназначено для специалистов, прошедших ранее курс «Базовое администрирование SpaceVM» в учебном центре CompTek. «Запуск курса по базовому администрированию Space VDI явля
|10.10.2025
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Платформа SpaceVM 6.5.8 совместима с Multidirectory Enterprise 2.4.0-01е
об успешном завершении всех стадий тестирования на совместимость своих решений — облачной платформы SpaceVM версии 6.5.8 со службой каталогов Multidirectory версии Enterprise 2.4.0-01. Результа
|02.09.2025
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Подтверждена совместимость облачной платформы SpaceVM и операционной системы «АльтерОС 2025»
Компании «АЛМИ Партнер» и «Даком М» завершили комплексное тестирование взаимодействия облачной платформы виртуализации SpaceVM и операционной системы «АльтерОС 2025». Результаты испытаний подтвердили, что решения могут использоваться в единой инфраструктуре без дополнительных проверок. Об этом CNews сообщили пр
|28.08.2025
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Space получил сертификат совместимости Space Client с тонким клиентом TN1200 компании «Тонк»
nt, клиентским ПО для удаленного доступа к виртуальным и физическим рабочим столам в инфраструктуре Space VDI, расширяет возможности внедрения безопасных и производительных решений для виртуали
|20.08.2025
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SpaceVM прошла тестирование на совместимость с сервером Delta Serval компании Delta Computers
Компания «Даком М», разработчик отечественной платформы виртуализации SpaceVM, совместно с компанией Delta Computers провела тестовые испытания, подтвердившие полную совместимость SpaceVM с высокопроизводительным сервером Delta Serval. Проверки показали ст
|15.08.2025
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Платформа виртуализации рабочих мест Space VDI совместима с сервером ВКС IVA MCU
олную совместимость своих программных продуктов. В результате испытаний установлено, что сервис профессиональной видеоконференцсвязи IVA MCU стабильно и корректно работает в виртуальной среде на базе Space VDI. Тестирования проводились на стенде компании «Даком М» и включали ключевые сценарии использования: подключение к виртуальному рабочему столу, проброс аудио- и видеоустройств, участие
|14.08.2025
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Подтверждена совместимость платформы виртуализации рабочих мест Space VDI с комплексным 2FA-решением Multifactor
Компании «Мультифактор» и «Даком М» подтвердили совместимость системы двухфакторной аутентификации и контроля доступа Multifactor с российской технологией для виртуализации рабочих мест Space VDI. В рамках партнерства стороны провели испытания и подписали сертификат совместимости. Об этом CNews сообщили представители компании «Мультифактор». Совместное применение двух российск
|04.08.2025
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Отечественная платформа SpaceVM вошла в топ-3 лучших решений для виртуализации в России по версии CNews
едования рынка платформ виртуализации в России. По итогам оценки десяти ведущих решений в сегменте, SpaceVM от «Даком М» вошла в тройку лидеров, получив высокие баллы за функциональность, униве
|09.06.2025
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Space и «Марвел-Дистрибуция» предлагают бесплатный переход на отечественную виртуализацию SpaceVM
Разработчик платформы виртуализации SpaceVM, компания «Даком М» (бренд Space), совместно с ИТ-дистрибутором «Марвел-Дистрибуция» — запустили акцию «FreeМигрируй». Инициатива позволит организациям, уже использующим российские реше
|29.05.2025
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Подтверждена совместимость платформы SpaceVM и ОС «ОСнова»: шаг к единой экосистеме отечественных ИТ-решений
Российская платформа виртуализации SpaceVM (разработчик — компания «Даком М») и операционная система ОС «ОСнова» официально прошли тестирование на совместимость. Теперь заказчики могут использовать обе платформы совместно, без н
|19.05.2025
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Подтверждена совместимость облачной платформы SpaceVM и системы хранения данных Atlas.SM
ли серию тестирований на совместимость и корректность работы своих решений: платформы виртуализации SpaceVM и СХД Atlas.SM. Об этом CNews сообщили представители «Даком М». В ходе тестов подтвер
|15.05.2025
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Подтверждена совместимость платформы виртуализации SpaceVM с серверами Fplus «Спутник»
Облачная платформа виртуализации SpaceVM успешно прошла тестовые испытания на совместимость с серверами Fplus «Спутник». Подтверждённая совместимость программной и аппаратной платформ позволяет заказчику оснащать инфраструктур
|12.05.2025
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Подтверждена совместимость платформы виртуализации SpaceVM и серверов Fplus «Восход»
М» и производитель электроники Fplus и провели тестирование работы корпоративной облачной платформы SpaceVM на серверах Fplus «Восход SR-221». По итогам испытаний подтверждена совместимость и к
|28.04.2025
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Подтверждена совместимость SpaceVM с серверами «Гравитон С2122ИВ»
Компания «Даком М» (бренд Space) сообщает о получении официального сертификата совместимости между облачной платформой виртуализации SpaceVM и серверами «Гравитон С2122ИВ». Тестовые испытания подтвердили стабильную работу решений и их полную совместимость. Испытания охватывали ключевые функции SpaceVM, критически важн
|09.04.2025
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Подтверждена совместимость облачной платформы SpaceVM и ПО Baum Storage AI для управления СХД
Space и «СХД Баум» подтвердили совместимость платформы виртуализации SpaceVM и программного обеспечения для системы хранения данных Baum Storage AI. Официальный сертификат совместимости был получен в результате успешного завершения тестовых испытаний, проведенны
|03.04.2025
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Подтверждена совместимость платформы виртуализации SpaceVM и систем хранения данных Baum-Inform
«Даком М» (бренд Space) и «Баум-Информ» подтверждают совместимость платформы виртуализации SpaceVM и систем хранения данных Baum-Inform. Официальный сертификат совместимости продуктов
|24.03.2025
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«Лаборатория Касперского» подтвердила совместимость Kaspersky Thin Client 2.0 и Space Client от «Даком М»
t. Благодаря этому станет возможным совместное использование платформы виртуализации рабочих столов Space VDI и Kaspersky Thin Client 2.0, что расширит возможности продукта «Лаборатории Касперс
|14.03.2025
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Вышла новая версия платформы виртуализации SpaceVM 6.5.6
Компания «Даком М» выпустила обновленную версию SpaceVM 6.5.6 с расширенными возможностями применения политик фильтрации и оптимизированным ф
|27.02.2025
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Платформа виртуализации SpaceVM заняла первое место в рейтинге CNews «Виртуализация: Графические ускорители и Сети»
Платформа виртуализации SpaceVM, разработанная компанией «Даком М», заняла первое место в рейтинге «Виртуализация: Графические ускорители и Сети», подготовленном ИТ-маркетплейсом Market.CNews. SpaceVM набрала м
|19.02.2025
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Space VDI подтвердил совместимость с российской СУБД Postgres Pro
fessional. Space VDI — комплекс для создания и администрирования виртуальных рабочих столов на базе SpaceVM. Он объединяет корпоративные приложения в единую рабочую область. Пользователи получа
|18.02.2025
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«Даком М» выпустила новую версию платформы виртуализации рабочих столов Space VDI 5.7.0
что обеспечивает стабильную работу всей инфраструктуры. Все версии компонентов Space VDI, таких как SpaceVM, Space Disp и Space Client, теперь должны быть совместимы друг с другом, что минимизи
|20.01.2025
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«Даком М» и «Норси-Транс» подтвердили совместимость платформы SpaceVM с серверами «Пантера»
ельных платформ «Норси-Транс» подтвердили бесперебойную и корректную работу платформы виртуализации SpaceVM на универсальных серверах линейки «Пантера». По результатам испытаний выдан сертифика
|24.12.2024
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Подтверждена совместимость платформы виртуализации SpaceVM с серверами OpenYard
ссийская компания «Даком М», разработчик программного обеспечения для корпоративных облаков, и OpenYard, производитель серверного оборудования, объявили о полной совместимости платформы виртуализации SpaceVM версии 6.5.4 с серверами из корпоративной линейки OpenYard, включенными в реестр Минпромторга РФ. Тестирование проводилось на серверах RS201I и RS101I. Проверялись основные функции, вкл
|11.12.2024
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«Даком М» выпустит альтернативу VMware NSX – новую версию платформы виртуализации SpaceVM с SDN-контроллером
ктуры, представит отечественный проприетарный SDN-контроллер в новой версии платформы виртуализации SpaceVM 7. Решение станет альтернативой VMware NSX: упростит настройку маршрутизации и открое
|09.12.2024
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«Даком М» обновила функции диспетчера подключений для Space VDI – Space Disp
Вышла новая версия Space Disp 5.6.1, основного компонента системы Space VDI, который обеспечивает управление виртуальными рабочими столами. Space Disp выполняе
|26.11.2024
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Вышла новая версия SpaceVM с повышенной производительностью файловой системы GFS2
Компания «Даком М» анонсировала выход новой версии своей платформы виртуализации SpaceVM 6.5.4. В этой версии механизмы формирования пула данных файловой системы GFS2 и создания кластерного транспорта для GFS2 были значительно усовершенствованы, что сделало систему более эф
МСК Групп и организации, системы, технологии, персоны:
|Мензовитый Алексей 28 28
|Белов Руслан 17 16
|Ерофеев Максим 42 15
|Смирнов Дмитрий 116 10
|Агеев Денис 40 9
|Котов Алексей 8 3
|Рустамов Рустам 567 3
|Сорокин Дмитрий 78 3
|Груздев Антон 56 3
|Фишман Евгений 5 3
|Непейвода Евгений 22 2
|Желтухин Вадим 81 2
|Курилина Наталья 23 2
|Песчаный Кирилл 5 2
|Макуха Тимофей 2 2
|Осеевский Михаил 359 2
|Шадаев Максут 1248 2
|Нестеров Алексей 185 2
|Панченко Иван 207 2
|Степанюк Михаил 84 2
|Биккужин Рамиль 83 2
|Кузнецов Андрей 126 2
|Игнатов Сергей 87 2
|Кирьянова Александра 182 2
|Крючков Андрей 42 2
|Волков Михаил 72 2
|Закоржевский Вячеслав 104 2
|Терещенко Максим 29 2
|Книгин Михаил 35 2
|Русанов Евгений 3 2
|Яценко Вадим 114 1
|Григорян Александр 15 1
|Валиуллин Алмаз 9 1
|Ковалёв Максим 3 1
|Сизов Михаил 12 1
|Геллерман Михаил 94 1
|Будай Игорь 8 1
|Ельцов Александр 10 1
|Сергеева Наталья 50 1
|Жарков Алексей 6 1
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