Space Client 3.8.2 и «Ред ОС 8» подтвердили совместимость ient. В тестируемой конфигурации платформы Space VDI 6.2.1 были задействованы следующие компоненты: SpaceVM 6.5.9, Space Client 3.8.2, Space Dispatcher 6.2.0, Space Gateway 1.8.1 и Space Аgent

SpaceVM вошла в топ-3 рейтинга российских платформ виртуализации 2026 по версии CNews Платформа серверной виртуализации корпоративного класса SpaceVM, разработанная компанией «Даком М» (бренд Space), вошла в число признанных лидеров рейтинга российских платформ виртуализации 2026 г. издания CNews. Платформа набрала 660 баллов и увере

Вышел Space VDI 6.2.0 с расширенными возможностями администрирования VDI-среды ми направлениями развития релиза стали разграничения прав доступа администраторов, совместимость со SpaceVM 7, а также совершенствование инструментов администрирования, поддержки многоуровневой

«Кибер Бэкап 18.6» и облачная платформа SpaceVM 6.5.9. прошли испытания на совместимость совместимость системы резервного копирования «Кибер Бэкап 18.6» с облачной платформой виртуализации SpaceVM 6.5.9. По итогам испытаний установлено, что решения корректно взаимодействуют и обесп

Подтверждена совместимость платформы виртуализации SpaceVM и СЗИ ВИ Dallas Lock Компании «Даком М» и «Конфидент» подтвердили совместимость платформы виртуализации SpaceVM 6.5.9 с системой защиты информации в виртуальных инфраструктурах (СЗИ ВИ) Dallas Lock — по итогам тестирования получен сертификат совместимости. Совместное применение SpaceVM и D

Платформа SpaceVM совместима с СХД Nimbus «Гром» «Даком М» (бренд Space) и разработчик систем хранения данных Nimbus компания «Технолид» подтвердили совместимость платформы виртуализации SpaceVM версии 6.5.9 с системой хранения данных Nimbus «Гром». Проведенные испытания показали, что решения корректно функционируют при совместном использовании в единой ИТ-инфраструктуре. Серти

Платформа виртуализации SpaceVM совместима с СХД Nimbus «Молния» «Даком М» (бренд Space) и разработчик систем хранения данных Nimbus компания «Технолид» подтвердили совместимость платформы виртуализации SpaceVM 6.5.9 с СХД Nimbus «Молния». По итогам совместных испытаний установлено, что продукты корректно взаимодействуют и обеспечивают высокую производительность и надежность при эксплуатации в

«Даком М» усилила безопасность удалённых рабочих мест в Space VDI 6.1.0 ве актуальной матрицы совместимости Space VDI 6.1.0 требуется обновление пяти ключевых компонентов: SpaceVM, Space Dispatcher, Space Client, Space Gateway и Space Agent VDI. Последовательность

«Даком М» усилила SpaceVM интегрированным проприетарным SDN‑стеком Российский разработчик «Даком М» объявил о выводе на рынок обновленной платформы виртуализации SpaceVM 7 с полностью проприетарным SDN‑стеком SDN Flow, который входит в состав продукта и н

Подтверждена совместимость платформы виртуализации SpaceVM и серверов Mobius P-server ом М» и производитель оборудования «Мобиус Технологии» подтвердили совместимость облачной платформы SpaceVM с линейкой серверов Mobius P-server. По итогам совместных испытаний выдан сертификат,

OpenYard расширяет совместимость серверов со SpaceVM Компания OpenYard и российский разработчик программного обеспечения «Даком М» (бренд Space) завершили тестирование платформы виртуализации SpaceVM с серверами RS202I и RS102I. Проверялись основные функции, включая установку решения, а также создание виртуальных машин и восстановление системы после перезагрузки. SpaceVM — ро

Nexign Anomaly Detector получила сертификат совместимости с платформой виртуализации SpaceVM Nexign («Нэксайн»), разработчик enterprise-решений для различных отраслей экономики, и «Даком М», разработчик отечественной платформы виртуализации SpaceVM, подтвердили полную совместимость SpaceVM и системы для анализа данных и выявления аномалий Nexign Anomaly Detector. Nexign Anomaly Detector применяет машинное обучение для анали

Подготовка инженеров повышает эффективность эксплуатации отечественного ПО на 70–90% и сокращает сроки его внедрения в восемь раз дготовили более 6,5 тыс. страниц документации, охватывающей весь функционал платформы виртуализации SpaceVM — от базовых сценариев до специализированных конфигураций. Для уверенного старта инже

Компания «Даком М» представила новую версию платформы виртуальных рабочих мест — Space VDI 6.0.0 ия «Даком М» (бренд Space) объявила о выходе крупного обновления платформы виртуальных рабочих мест Space VDI. Версия 6.0.0 стала важным этапом в развитии экосистемы Space и сосредоточена на по

CompTek обучит инженеров и системных администраторов работе со Space VDI е, длится два дня и предназначено для специалистов, прошедших ранее курс «Базовое администрирование SpaceVM» в учебном центре CompTek. «Запуск курса по базовому администрированию Space VDI явля

Платформа SpaceVM 6.5.8 совместима с Multidirectory Enterprise 2.4.0-01е об успешном завершении всех стадий тестирования на совместимость своих решений — облачной платформы SpaceVM версии 6.5.8 со службой каталогов Multidirectory версии Enterprise 2.4.0-01. Результа

Подтверждена совместимость облачной платформы SpaceVM и операционной системы «АльтерОС 2025» Компании «АЛМИ Партнер» и «Даком М» завершили комплексное тестирование взаимодействия облачной платформы виртуализации SpaceVM и операционной системы «АльтерОС 2025». Результаты испытаний подтвердили, что решения могут использоваться в единой инфраструктуре без дополнительных проверок. Об этом CNews сообщили пр

Space получил сертификат совместимости Space Client с тонким клиентом TN1200 компании «Тонк» nt, клиентским ПО для удаленного доступа к виртуальным и физическим рабочим столам в инфраструктуре Space VDI, расширяет возможности внедрения безопасных и производительных решений для виртуали

SpaceVM прошла тестирование на совместимость с сервером Delta Serval компании Delta Computers Компания «Даком М», разработчик отечественной платформы виртуализации SpaceVM, совместно с компанией Delta Computers провела тестовые испытания, подтвердившие полную совместимость SpaceVM с высокопроизводительным сервером Delta Serval. Проверки показали ст

Платформа виртуализации рабочих мест Space VDI совместима с сервером ВКС IVA MCU олную совместимость своих программных продуктов. В результате испытаний установлено, что сервис профессиональной видеоконференцсвязи IVA MCU стабильно и корректно работает в виртуальной среде на базе Space VDI. Тестирования проводились на стенде компании «Даком М» и включали ключевые сценарии использования: подключение к виртуальному рабочему столу, проброс аудио- и видеоустройств, участие

Подтверждена совместимость платформы виртуализации рабочих мест Space VDI с комплексным 2FA-решением Multifactor Компании «Мультифактор» и «Даком М» подтвердили совместимость системы двухфакторной аутентификации и контроля доступа Multifactor с российской технологией для виртуализации рабочих мест Space VDI. В рамках партнерства стороны провели испытания и подписали сертификат совместимости. Об этом CNews сообщили представители компании «Мультифактор». Совместное применение двух российск

Отечественная платформа SpaceVM вошла в топ-3 лучших решений для виртуализации в России по версии CNews едования рынка платформ виртуализации в России. По итогам оценки десяти ведущих решений в сегменте, SpaceVM от «Даком М» вошла в тройку лидеров, получив высокие баллы за функциональность, униве

Space и «Марвел-Дистрибуция» предлагают бесплатный переход на отечественную виртуализацию SpaceVM Разработчик платформы виртуализации SpaceVM, компания «Даком М» (бренд Space), совместно с ИТ-дистрибутором «Марвел-Дистрибуция» — запустили акцию «FreeМигрируй». Инициатива позволит организациям, уже использующим российские реше

Подтверждена совместимость платформы SpaceVM и ОС «ОСнова»: шаг к единой экосистеме отечественных ИТ-решений Российская платформа виртуализации SpaceVM (разработчик — компания «Даком М») и операционная система ОС «ОСнова» официально прошли тестирование на совместимость. Теперь заказчики могут использовать обе платформы совместно, без н

Подтверждена совместимость облачной платформы SpaceVM и системы хранения данных Atlas.SM ли серию тестирований на совместимость и корректность работы своих решений: платформы виртуализации SpaceVM и СХД Atlas.SM. Об этом CNews сообщили представители «Даком М». В ходе тестов подтвер

Подтверждена совместимость платформы виртуализации SpaceVM с серверами Fplus «Спутник» Облачная платформа виртуализации SpaceVM успешно прошла тестовые испытания на совместимость с серверами Fplus «Спутник». Подтверждённая совместимость программной и аппаратной платформ позволяет заказчику оснащать инфраструктур

Подтверждена совместимость платформы виртуализации SpaceVM и серверов Fplus «Восход» М» и производитель электроники Fplus и провели тестирование работы корпоративной облачной платформы SpaceVM на серверах Fplus «Восход SR-221». По итогам испытаний подтверждена совместимость и к

Подтверждена совместимость SpaceVM с серверами «Гравитон С2122ИВ» Компания «Даком М» (бренд Space) сообщает о получении официального сертификата совместимости между облачной платформой виртуализации SpaceVM и серверами «Гравитон С2122ИВ». Тестовые испытания подтвердили стабильную работу решений и их полную совместимость. Испытания охватывали ключевые функции SpaceVM, критически важн

Подтверждена совместимость облачной платформы SpaceVM и ПО Baum Storage AI для управления СХД Space и «СХД Баум» подтвердили совместимость платформы виртуализации SpaceVM и программного обеспечения для системы хранения данных Baum Storage AI. Официальный сертификат совместимости был получен в результате успешного завершения тестовых испытаний, проведенны

Подтверждена совместимость платформы виртуализации SpaceVM и систем хранения данных Baum-Inform «Даком М» (бренд Space) и «Баум-Информ» подтверждают совместимость платформы виртуализации SpaceVM и систем хранения данных Baum-Inform. Официальный сертификат совместимости продуктов

«Лаборатория Касперского» подтвердила совместимость Kaspersky Thin Client 2.0 и Space Client от «Даком М» t. Благодаря этому станет возможным совместное использование платформы виртуализации рабочих столов Space VDI и Kaspersky Thin Client 2.0, что расширит возможности продукта «Лаборатории Касперс

Вышла новая версия платформы виртуализации SpaceVM 6.5.6 Компания «Даком М» выпустила обновленную версию SpaceVM 6.5.6 с расширенными возможностями применения политик фильтрации и оптимизированным ф

Платформа виртуализации SpaceVM заняла первое место в рейтинге CNews «Виртуализация: Графические ускорители и Сети» Платформа виртуализации SpaceVM, разработанная компанией «Даком М», заняла первое место в рейтинге «Виртуализация: Графические ускорители и Сети», подготовленном ИТ-маркетплейсом Market.CNews. SpaceVM набрала м

Space VDI подтвердил совместимость с российской СУБД Postgres Pro fessional. Space VDI — комплекс для создания и администрирования виртуальных рабочих столов на базе SpaceVM. Он объединяет корпоративные приложения в единую рабочую область. Пользователи получа

«Даком М» выпустила новую версию платформы виртуализации рабочих столов Space VDI 5.7.0 что обеспечивает стабильную работу всей инфраструктуры. Все версии компонентов Space VDI, таких как SpaceVM, Space Disp и Space Client, теперь должны быть совместимы друг с другом, что минимизи

«Даком М» и «Норси-Транс» подтвердили совместимость платформы SpaceVM с серверами «Пантера» ельных платформ «Норси-Транс» подтвердили бесперебойную и корректную работу платформы виртуализации SpaceVM на универсальных серверах линейки «Пантера». По результатам испытаний выдан сертифика

Подтверждена совместимость платформы виртуализации SpaceVM с серверами OpenYard ссийская компания «Даком М», разработчик программного обеспечения для корпоративных облаков, и OpenYard, производитель серверного оборудования, объявили о полной совместимости платформы виртуализации SpaceVM версии 6.5.4 с серверами из корпоративной линейки OpenYard, включенными в реестр Минпромторга РФ. Тестирование проводилось на серверах RS201I и RS101I. Проверялись основные функции, вкл

«Даком М» выпустит альтернативу VMware NSX – новую версию платформы виртуализации SpaceVM с SDN-контроллером ктуры, представит отечественный проприетарный SDN-контроллер в новой версии платформы виртуализации SpaceVM 7. Решение станет альтернативой VMware NSX: упростит настройку маршрутизации и открое

«Даком М» обновила функции диспетчера подключений для Space VDI – Space Disp Вышла новая версия Space Disp 5.6.1, основного компонента системы Space VDI, который обеспечивает управление виртуальными рабочими столами. Space Disp выполняе