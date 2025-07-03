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Подтверждена совместимость решений Mind Software и Yadro

Компании Mind Software и Yadro подтвердили функциональную совместимость своих продуктов — программного модуля Mind Guard #platform Protect и системы хранения данных Tatlin.Backup

Сертификация проведена на основании совместных испытаний, в ходе которых была проверена корректность выполнения ключевых операций: подключение дисковых ресурсов в качестве хранилища резервных копий, выполнение задач резервного копирования и восстановления.

Результаты тестирования подтвердили, что ПО Mind Guard #platform Protect в полном объёме поддерживает функциональность хранения и восстановления данных с использованием СХД Tatlin.Backup.

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Цифровизация

Отдельной особенностью реализации этой интеграции со стороны модуля Guard #platform Protect является поддержка протокола T-Boost Tatlin.Backup, благодаря чему за счет эффективной дедупликации на стороне ОС гипервизора обеспечивается высокая производительность копирования данных и существенно снижается утилизация сетевых соединений.

Полученные результаты, по мнению партнеров, позволяют рекомендовать совместное использование данных решений в составе комплексных ИТ-систем, ориентированных на обеспечение надёжной защиты, резервного копирования и восстановления корпоративных данных.

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