T1 Cloud и MIND Software ускоряют переход крупных корпоративных клиентов в отечественное облако

В рамках VIII ежегодной конференции «Цифровая индустрия промышленной России» T1 Cloud и MIND Software подписали соглашение о сотрудничестве. Компании займутся совместной разработкой и развитием профессиональных сервисов по обеспечению кросс-платформенной мобильности ИТ-инфраструктуры корпоративного уровня в частных и гибридных облаках. Об этом CNews сообщили представители «Т1».

«По нашим оценкам в стране около 2 млн виртуальных машин, преимущественно работающих на иностранных платформенных решениях. С другой стороны, в российской ИТ-индустрии сформирован выраженный спрос на переход на платформенные решения отечественных производителей: облачных провайдеров и разработчиков программного обеспечения по виртуализации, — сказал Георгий Джаноев, коммерческий директор MIND Software. — Решение задачи подобного масштаба требует объединения компетенций различных участников отечественного ИТ-рынка: от независимых разработчиков ПО до облачных провайдеров и интеграционно-консалтинговой практики».

Компании намерены организовать совместную проектную деятельность по разработке инструментов для обеспечения мобильности в облачных средах, тестированию решений для поддержания непрерывности бизнес-процессов, автоматизации рутинных операций, связанных с поддержанием жизненного цикла инфраструктуры облачных сред, созданию и развитию портфеля совместных профессиональных сервисов.

«Облако «Т1» ориентировано на работу с крупными корпоративными клиентами, для которых перенос любых компонентов ИТ-сервисов всегда сопряжен со значительными финансовыми и временными затратами, а также рисками для бизнеса, — отметил Георгий Джабиев, коммерческий директор Т1 Cloud. — Технологии, которые мы будем развивать совместно с MIND Software, позволят нам удовлетворить запросы различных предприятий, вне зависимости от объемов и сложности их инфраструктурных ландшафтов».

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MIND Software - отечественный разработчик программного обеспечения. Компания основана в 2021 г. и развивает семейство технологий кроссплатформенной мобильности ИТ-сервисов. Среди партнеров и клиентов: дистрибуторы, интеграторы, разработчики операционных систем и систем виртуализации.

Михаил Книгин, Т1: Задача замещения зарубежного промышленного ПО будет решена ПО

Т1 Cloud – российский провайдер облачных услуг, построенных на базе дата-центров уровня Tier III. Входит в холдинг «Т1». Сегодня заказчикам Т1 Cloud доступны облачные услуги, которые предоставляются «из коробки» и в составе комплексных интеграционных решений: масштабируемая виртуальная инфраструктура (IaaS) на двух платформах виртуализации VMware и OpenStack, облачное объектное хранилище, хостинг SAP HANA, резервное копирование на базе Veeam, облачное видеонаблюдение, а также дополнительные услуги — защита от DDoS-атак с возможностью интеграции Межсетевого экрана для защиты web-приложений (WAF), резервированный доступ в интернет и colocation (размещение серверного оборудования).

«Т1» – многопрофильный холдинг, один из лидеров российского ИТ-рынка. Компании холдинга начинают историю с 1992 г. В штате — 16 тыс. сотрудников. В 2022 г. оборот холдинга составил свыше 166,7 млрд руб. По версии аналитического агентства CNews Analytics, «Т1» входит в топ-10 крупнейших российских ИТ-компаний.

«Т1» предоставляет полный спектр ИТ-услуг для реализации высокотехнологичных проектов с учетом отраслевой специфики заказчиков. В состав холдинга входят компании «Т1 интеграция», «Т1 консалтинг», Т1 Cloud, «Сервионика», «Мультикарта», «Иннотех» и «Дататех». Среди заказчиков «Т1» – государственные структуры и крупнейшие компании ключевых отраслей экономики: операторы связи, финансовые организации, промышленные, топливно-энергетические, транспортные и торговые предприятия.