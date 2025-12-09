Получите все материалы CNews по ключевому слову
Ирбитский политехникум ГАПОУ СО
В ГАПОУ СО «Ирбитский политехникум» в Свердловской области свыше 630 студентов обучаются рабочим и творческим специальностям, а также осваивают профессии в сфере услуг и технологий.
|09.12.2025
|«Софтлайн Решения» помогла Ирбитскому политехникуму обновить ИТ-инфраструктуру в рамках сервиса Softline Enterprise Agreement 3
