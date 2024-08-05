«Айтеко.Cloud» и Mind Software заключили соглашение о партнерстве

Облачный интегратор «Айтеко.Cloud» и отечественный разработчик ПО Mind Software подписали партнерское соглашение, направленное на расширение возможностей по внедрению решений вендора. Данное соглашение – еще один шаг в развитии нового направления «Поставка ПО» «Айтеко.Cloud», запущенного в дополнение к уже существующим: «Облако», «Интеграция», «ЦОД». Mind Software имеет экспертизу в области управления данными в современных платформах виртуализации и развивает комплиментарные сервисы для обеспечения мобильности и отказоустойчивости ИТ-сервисов.

Соглашение позволит начать совместную работу по применению решений Mind Software в ИТ-ландшафтах клиентов, обмену опытом, технологиями, а также реализации различных проектов.

Программный комплекс Mind включает два основных модуля: Mind Migrate – автоматизированная, универсальная и безопасная миграция нагрузок между различными типами инфраструктур, в том числе физическими серверами и широко используемыми облачными платформами; Mind Guard – мультиплатформенная защита виртуальной инфраструктуры от аварийных ситуаций.

Партнёрство дает заказчикам «Айтеко.Cloud» свободу в выборе решений для выстраивания их собственных ИТ-инфраструктур и импортозамещения иностранных решений.