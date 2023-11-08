Mont и Mind Software заключили соглашение о партнерстве

Mont и российский разработчик Mind Software заключили соглашение о партнерстве. В рамках сотрудничества Mont предоставит своим партнерам в России и Белоруссии программные решения для миграции и отказоустойчивости инфраструктуры в виртуальных и облачных средах.

Программный комплекс Mind значительно упрощает перенос объектов виртуальной инфраструктуры между различными платформами виртуализации, что избавляет заказчиков от зависимости от технологии, используемой производителем платформы или облачным провайдером. В ближайшее время линейку Mind Software дополнит решение, обеспечивающее отказоустойчивость инфраструктуры за счет поддержания непрерывной копии виртуальных серверов в резервном сегменте инфраструктуры.

«Mind Migrate — уникальное на российском рынке решение для автоматизации миграции виртуальной инфраструктуры с минимальным влиянием на работу продуктивного сервиса или приложения. Благодаря сотрудничеству с вендором мы сможем предложить нашим партнерам качественный универсальный инструмент миграции вне зависимости от того, какая платформа виртуализации выбрана для реализации проекта», — сказал Игорь Будай, руководитель отдела платформенных решений Mont.

«В российской ИТ-индустрии сформирован выраженный спрос на переход к использованию платформенных решений отечественных производителей: облачных провайдеров и разработчиков программного обеспечения виртуализации. Наш программный комплекс совместим с большинством популярных операционных систем Windows и Linux, а также поддерживает широкий спектр иностранных и отечественных гипервизоров и платформ виртуализации. Я уверен, что мы сможем удовлетворить практически любой запрос в проектах нашего нового партнера Mont», — сказал Георгий Джаноев, коммерческий директор Mind Software.