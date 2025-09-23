Разделы

MIND Software интегрировала свои решения с отечественной платформой KeyVirt

Компания MIND Software совместно с ITKey объявляет о завершении проверки интеграционных возможностей и совместимости решений MIND Guard и MIND Migrate с платформой виртуализации KeyVirt. Интеграция мультиплатформенных инструментов управления данными в платформу KeyVirt активирует для ее пользователей возможность управления гибридной инфраструктурой и дополнительную отказоустойчивость на базе отечественных технологий. Об этом CNews сообщили представители MIND Software.

KeyVirt – это защищенное решение для управления виртуализацией серверов и рабочих станций. Платформа разработана на базе ПО с открытым кодом в соответствии с подходом «инфраструктура как услуга» (IaaS). Интеграция с решениями MIND Software позволит расширить функциональные возможности KeyVirt:

MIND Guard обеспечивает репликацию данных инфраструктуры на резервную платформу, в облако или хранилище с возможностью быстрого восстановления работоспособности в случае сбоя.

MIND Migrate – инструмент миграции данных, позволяющий переносить виртуальные серверы как на уровне платформы виртуализации, так и на уровне гостевой операционной системы.

Илья Захаров, «Группа Астра»: Современный мониторинг должен отслеживать деньги, а не серверы
Цифровизация

Генеральный директор MIND Software Антон Груздев: «С ITKey у нас получилось очень органичное сотрудничество. По сути, мы решаем одну и ту же задачу — даем заказчикам возможность строить надежную ИТ-инфраструктуру без зависимости от зарубежных вендоров. Наши инструменты миграции и отказоустойчивости отлично дополняют KeyVirt, и в результате клиенты получат полный набор для комфортной работы на основе отечественных технологий и инфраструктурных решений. Это именно то, что сейчас нужно рынку».

Андрей Ковалев, генеральный директор ITKey: «Интеграция с решениями MIND Software расширяет возможности KeyVirt и способствует развитию отечественной технологической экосистемы. Наше объединенное рыночное предложение позволит нашим клиентам плавно переходить на отечественные платформы при построении новой независимой ИТ-инфраструктуры, а также надежно защитить свою инфраструктуру в как в случае аварии, так и в случае масштабного, разрушительного события, способного привести к полной потере данных или невозможности функционирования ИТ-инфраструктуры».

