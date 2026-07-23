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«Флант» и Mind Software подтвердили совместимость решений Deckhouse и Mind Guard

Компании «Флант» и Mind Software проверили совместимость Deckhouse Kubernetes Platform и Deckhouse Virtualization Platform с инструментом для репликации и аварийного восстановления данных Mind Guard. По итогам испытаний подписаны сертификаты, подтверждающие корректную работу решений в едином контуре.

Интеграция программного обеспечения стала первым шагом к технологическому партнерству. Ранее разработчики договорились развивать инструменты для миграции ИТ-систем, защиты данных и построения гибридной инфраструктуры.

Теперь Mind Guard можно использовать в инфраструктурах на базе Deckhouse для защиты данных и быстрого восстановления сервисов в случае сбоя. Решение поддерживает репликацию данных, перенос приложений между платформами, помогает сократить время простоя и снизить риск потери данных.

Deckhouse Kubernetes Platform предназначена для развертывания Kubernetes-кластеров и управления ими в облачных, локальных и гибридных средах. Deckhouse Virtualization Platform позволяет управлять виртуальными машинами и контейнерами в одной среде.

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews
Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

«Интеграция с платформами Deckhouse открывает новые возможности для бизнеса, который развивает гибридные ИТ-ландшафты. Заказчики получают готовый стек для построения отказоустойчивой среды и надежной защиты критически важных цифровых сервисов», — сказал Антон Банчуков, директор департамента управления продуктами Mind Software.

«Заказчики сегодня отдают предпочтение комплексным решениям, где разные инструменты работают без дополнительных доработок и сложной настройки. Интеграция Deckhouse и Mind Guard позволяет использовать контейнеризацию, виртуализацию и механизмы защиты данных в едином контуре. Это повышает эффективность, безопасность и масштабируемость всего ландшафта», — отметил Карапет Манасян, директор продуктового направления Deckhouse компании «Флант».

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