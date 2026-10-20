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Холдинг Аква -
«Холдинг Аква» — производитель вод «Ессентуки № 4», «Ессентуки № 17», «Нарзан». В портфеле брендов также представлены минеральная вода GORJI и природная питьевая вода «Архыз VITA».
СОБЫТИЯ
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Холдинг Аква - и организации, системы, технологии, персоны:
|АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 149 6
|Российский Союз Молодежи - Общероссийская общественная организация 9 1
|Мезенцев Роман 50 7
|Кананыкин Илья 11 5
|Перунов Александр 20 5
|Батунова Анастасия 21 5
|Шадаев Максут 1237 5
|Ерофеев Максим 38 5
|Юдин Антон 23 4
|Зарубинский Игорь 45 4
|Закоржевский Вячеслав 100 4
|Полянская Марина 12 4
|Уткин Владислав 52 3
|Вильк Святослав 11 3
|Хомяков Сергей 73 2
|Кирьянова Александра 175 2
|Карасев Алексей 27 2
|Герм Филипп 8 1
|Казарин Иван 34 1
|Берендеева Светлана 10 1
|Яровикова Юлия 8 1
|Цой Лаура 1 1
|Переяславцев Даниил 7 1
|Синилевич Илья 7 1
|Черниченко Ксения 1 1
|Березюк Денис 1 1
|Алифанов Кирилл 91 1
|Одинцов Дмитрий 119 1
|Воробьев Андрей 202 1
|Биккужин Рамиль 78 1
|Меньшов Кирилл 152 1
|Бобров Антон 55 1
|Иванов Никита 17 1
|Бадретдинов Тимур 6 1
|Стятюгин Роман 46 1
|Якупов Лев 11 1
|Пуртов Кирилл 77 1
|Гуральник Павел 43 1
|Арифуллин Артем 1 1
|Слободенюк Анна 1 1
|Ступин Сергей 14 1
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