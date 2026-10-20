Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 202881
ИКТ 15747
Организации 11925
Ведомства 1509
Ассоциации 1134
Технологии 3599
Системы 27074
Персоны 88494
География 3159
Статьи 1594
Пресса 1344
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2862
Мероприятия 895

Холдинг Аква -

Холдинг Аква -

«Холдинг Аква» —  производитель вод «Ессентуки № 4», «Ессентуки № 17», «Нарзан». В портфеле брендов также представлены минеральная вода GORJI и природная питьевая вода «Архыз VITA».

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


20.10.2026 «Холдинг Аква» использует VK AI Researcher для ускорения запуска новых продуктов 3
13.10.2026 CNews FORUM 2026: До главного ИТ-мероприятия остался месяц 1
07.10.2026 Российские лидеры оптимизации бизнес-процессов выступят на CNews FORUM 2026 1
30.09.2026 Российские лидеры в сфере импортозамещения промышленности выступят на CNews FORUM 2026 1
24.09.2026 Российские лидеры в сфере цифровизации промышленности выступят на CNews FORUM 2026 1
17.09.2026 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
03.09.2026 Российские лидеры в сфере искусственного интеллекта выступят на CNews FORUM 2026 1
13.08.2026 CNews FORUM 2026: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется 1
13.07.2026 «Холдинг Аква» запустил цифровую систему комплаенса на платформе MWS Tables 2
10.07.2026 Сергей Ступин -

Сергей Ступин, «Оптимакрос»: Большинство проектов, называемых IBP, на самом деле таковыми не являются

 1
08.07.2026 «1С:ERP» помогла «Холдингу Аква» запустить поэкземплярный учет 1 млн бутылок маркированной воды в сутки 1
25.05.2026 VK Tech запустил сервис для автоматизации маркетинговых исследований VK AI Researcher 1
27.10.2025 «Корус Консалтинг» внедрил K-Team HRM для «Холдинг Аква» 2
29.06.2021 Маркетплейс оптовой торговли B2Btrade привлек инвестиции от «Тилтех капитал» 1
18.11.2020 Syssoft помогла «Холдингу аква» оптимизировать затраты на ИТ-инфраструктуру 2
14.12.2011 Объем продаж облачного сервиса видеосвязи TrueConf Online вырос на 150% за десять месяцев 1
27.07.2010 В зоне «.РФ» зарегистрировано уже более 15 тыс. доменов 1
14.07.2010 Зону .РФ защитят от фальшивых СМИ 1
26.01.2007 ТД «Лев 2002» и ТК «Чемпион» освоили мобильную торговлю 1

Публикаций - 19, упоминаний - 24

Холдинг Аква - и организации, системы, технологии, персоны:

9741 8
ГПБ - ГС-инвест - ГПБ-ИТ1 - ГПБ-Тех - Газпромбанк.Тех 34 5
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 376 5
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 619 5
Сибур Холдинг - Сибур Коннект 36 4
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 333 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3219 4
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 522 2
РусГидро ИТ сервис 47 2
МСК Групп - Даком М - Даком Сервис 157 2
Softline - ПиР - Перспективы и развитие 3 1
Broadcom - VMware 2628 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16208 1
Veeam Software 345 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 963 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1519 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 302 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1102 1
Selectel - Селектел 566 1
TrueConf - ТруКонф 462 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5099 1
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital - Сибур Цифровой 134 1
Data Matrix - Дата Матрикс 94 1
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 206 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 261 1
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 217 1
Русклимат ТПХ - Мастер Дата 63 1
Ubirator - Убиратор 10 1
VK Tech - ВК Тех - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 584 1
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 321 1
Optimacros - Оптимакрос 112 1
MIND Software - Майнд Софт 79 1
Русагро Группа Компаний 395 6
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 369 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9122 5
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 619 5
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 267 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3169 4
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 152 4
Мария Мебельная фабрика 3 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1162 1
Мултон - Российская компания, производитель соков, нектаров, морсов, пюре и сокосодержащих напитков 3 1
ВкусВилл - Избёнка 223 1
Газпром нефть 750 1
АльфаСтрахование СГ 406 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 304 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 644 1
Арнест ГК - ОПХ - Объединенные пивоварни–холдинг - Heineken - Объединенные Пивоварни Хейнекен 51 1
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 338 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 213 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 189 1
Верный - торговая сеть 329 1
Blue Sleep - Блю Слип 4 1
ТилТех капитал - Tealtech capital 15 1
ВТБ - Открытие ФК - Балтийский лизинг 11 1
Нидан - Нидан Соки - Нидан-Фудс - Нидан-Гросс - торговые марки Моя семья, Чемпион, Caprice, Да! 7 1
Бахетле - российская сеть продовольственных магазинов 23 1
Максмарт - В2В Трейд - B2B Трэйд - B2Btrade - B2B-маркетплейс 10 1
СтройГазМонтаж - СГМ - ЛГСС - Ленгазспецстрой - Краснодаргазстрой - Волгогаз - Спецгазремстрой - Волгограднефтемаш - Волгоградский завод нефтяного машиностроения им. Петрова - Котельниковский арматурный завод 28 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 232 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13956 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2097 5
МИК - Московский инновационный кластер 196 4
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 58 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3099 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5483 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2914 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 464 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 284 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 149 6
Российский Союз Молодежи - Общероссийская общественная организация 9 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24156 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34057 8
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12516 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27101 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26530 7
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6352 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24864 7
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18437 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55051 6
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5368 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36119 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36923 5
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7360 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9748 3
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 1613 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1937 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6900 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7995 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5936 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14150 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8801 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3711 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7897 2
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Risk Management - Риск-менеджмент 1048 1
IBP - Integrated Business Planning - Интегрированные процессы планирования и управления производственных бизнес-процессов 82 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Agentic AI - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 1536 1
Офисные приложения - Табличный редактор - Редактор электронных таблиц - Tabular editor 142 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 1069 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1746 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7635 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4235 1
Оцифровка - Digitization 5287 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8767 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5586 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1801 1
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 852 1
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 1116 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9463 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 567 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7525 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS Cloud Platform 161 5
Новые облачные технологии - МойОфис 972 3
1С:ERP Управление предприятием 872 3
Ростелеком ЦТ - РТК ИТ Плюс - Лукоморье - ИТ-экосистема 162 2
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS Tables 21 1
VK Tech - VK AI Space 16 1
VK AI Researcher 2 1
Microsoft Office 4245 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 819 1
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 212 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1729 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1472 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2576 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 719 1
SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 103 1
СиДиСи Оптимум АСУМТ - Оптимум АСУ мобильной торговли - СиДиСи Оптимум Мобильная касса - Оптимум ДП - Автоматизированная система управления мобильной торговлей - СиДиСи ОПТИМУМ БестШоп - CDC OPTIMUM BestShop 71 1
TrueConf Online 30 1
Access Co. - ACCESS PalmSource - Palm OS - Garnet OS 470 1
HP - palmOne - Tungsten 76 1
VK Реклама - ВК Рекламные Технологии 150 1
Корус Консалтинг - K-Team HRM 77 1
Мезенцев Роман 50 7
Кананыкин Илья 11 5
Перунов Александр 20 5
Батунова Анастасия 21 5
Шадаев Максут 1237 5
Ерофеев Максим 38 5
Юдин Антон 23 4
Зарубинский Игорь 45 4
Закоржевский Вячеслав 100 4
Полянская Марина 12 4
Уткин Владислав 52 3
Вильк Святослав 11 3
Хомяков Сергей 73 2
Кирьянова Александра 175 2
Карасев Алексей 27 2
Герм Филипп 8 1
Казарин Иван 34 1
Берендеева Светлана 10 1
Яровикова Юлия 8 1
Цой Лаура 1 1
Переяславцев Даниил 7 1
Синилевич Илья 7 1
Черниченко Ксения 1 1
Березюк Денис 1 1
Алифанов Кирилл 91 1
Одинцов Дмитрий 119 1
Воробьев Андрей 202 1
Биккужин Рамиль 78 1
Меньшов Кирилл 152 1
Бобров Антон 55 1
Иванов Никита 17 1
Бадретдинов Тимур 6 1
Стятюгин Роман 46 1
Якупов Лев 11 1
Пуртов Кирилл 77 1
Гуральник Павел 43 1
Арифуллин Артем 1 1
Слободенюк Анна 1 1
Ступин Сергей 14 1
Россия - РФ - Российская федерация 168995 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48200 4
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ессентуки 86 4
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Дербент 72 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4245 1
Европа 25039 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3523 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1235 1
Земля - планета Солнечной системы 10921 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19823 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8705 1
Россия - УФО - Свердловская область 2013 1
Германия - Федеративная Республика 13314 1
Италия - Итальянская Республика 4528 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2113 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14880 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2350 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3423 1
Россия - СФО - Кемеровская область 1084 1
Европа Западная 1498 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 946 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Городец - Городецкий район 95 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Минераловодский городской округ - Минеральные Воды 104 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Железноводск 43 1
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Архыз 82 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6708 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58640 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54254 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12065 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27749 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5692 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3826 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6250 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16403 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34412 2
Бухгалтерия - Cash Flow - Денежный поток - поток денег - поток платежей - кэш-фло, кэш 384 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12465 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 4002 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5864 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10588 1
Автоматизация склада - SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 296 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 498 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6641 1
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 228 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1275 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 802 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Пиво и пивные напитки - Beer - слабоалкогольный напиток 310 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5182 1
Юриспруденция - юридическая консультация - юридические услуги 9010 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18460 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9287 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1251 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2966 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1359 1
DNS - Регистратор доменов - Регистратор доменных имён - Domain Name Registrar 141 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3562 1
Финансовый сектор - Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 691 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3229 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2185 1
ВЭГУ - Восточная экономико-юридическая гуманитарная академия - Восточный институт экономики, гуманитарных наук, управления и права 4 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 276 1
УДГУ - Удмуртский государственный университет 30 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1293 7
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1480316, в очереди разбора - 724691.
Создано именных указателей - 202881.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Видеорегистратор или экшн-камера: что удобнее использовать в автомобиле

Как правильно почистить монитор компьютера и телевизор: советы ZOOM

Лучшие приложения, которые помогут сохранить зрение: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще