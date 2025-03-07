Провайдер «Инферит Облако» (ГК Softline) заключил технологическое партнерство с Mind Software

Российский провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) заключил соглашение о технологическом сотрудничестве с разработчиком системного и инфраструктурного программного обеспечения Mind Software. Партнерство позволит клиентам провайдера получить доступ к инструментам для миграции и отказоустойчивости ИТ-сервисов. Сотрудничество отвечает стратегии ГК Softline по развитию продуктов российских ИТ-производителей и замещению иностранных дистрибьюторов и способствует созданию конкурентоспособной экосистемы отечественных ИТ-решений. Об этом CNews сообщили представители Mind Software.

«Инферит Облако» и Mind Software подписали партнерский договор, согласно которому клиенты провайдера получат доступ к сервисам и услугам из продуктового портфеля вендора. В перечень комплексных решений входят:

– Mind Migrate — автоматизированная система для безопасной миграции нагрузок между различными типами инфраструктур, включая физические серверы и широко используемые облачные платформы.

– Mind Guard — сервис для создания резервных сред на базе исходной и поддержания их актуальности в соответствии с целевыми показателями аварийного восстановления. В состав Mind Guard входят инструмент асинхронной репликации, позволяющий создавать и поддерживать в актуальном состоянии копии защищаемых серверов, и инструменты автоматизации для управления сценариями восстановления.

Программный комплекс Mind включен в реестр отечественного ПО, совместим с большинством российских и зарубежных операционных систем, платформ виртуализации, а также обладает интеграционными возможностями и поддерживает большое количество сложных сценариев управления инфраструктурой.

Инженеры «Инферит Облако» прошли сертифицированное обучение по работе с продуктами Mind Software и реализовали ряд коммерческих перемещений инфраструктуры. Сочетание независимой облачной платформы с удобными инструментами по миграции позволит добиться более высокого уровня информационной безопасности и обеспечить непрерывность бизнес-процессов.

«Перенос производственных сред всегда является сложной технической задачей, требующий глубокой экспертизы. Недостаточная проработка плана миграции или отклонение от установленных процедур, способна привести к серьезным последствиям: не полному развертыванию систем, потере данных или нарушению работы ключевых бизнес-процессов организации. Решения Mind Software упрощают и автоматизируют миграцию, что открывает доступ к облачным ресурсам большему числу клиентов. Также будет полезен и сервис аварийного восстановления (DR), который сохранит непрерывность и стабильность работы бизнеса в случае нештатных ситуаций», — отметил технический директор «Инферит Облако» Сергей Андриевский.

«Мы убеждены, что пользователям платформы «Инферит Облако» будет полезен новый функционал, который появится в результате нашего партнерства. Этот простой и эффективный набор инструментов автоматизации помогает трансформировать инфраструктуру компаний, учитывая современные вызовы», — сказал Антон Груздев, технический директор Mind Software.

Сотрудничество с Mind Software — часть стратегии провайдера по повышению безопасности и отказоустойчивости облачных сервисов.

Решения провайдера полностью соответствуют требованиям российского законодательства в области хранения и обработки персональных данных (152-ФЗ, 21 приказ ФСТЭК, УЗ-1), что важно для государственных организаций и компаний, работающих с чувствительной информацией.

Инфраструктура провайдера прошла сертификацию на соответствие стандартам PCI DSS и ГОСТ Р 57580.1-2017. Это подтверждает высокий уровень обеспечения информационной безопасности и позволяет клиентам использовать облачные сервисы для хранения и обработки данных платежных карт.

Все данные хранятся только на территории РФ (242-ФЗ). Инфраструктура размещается в надежном ЦОД Tier-III, что обеспечивает высокую доступность сервисов.

«Инферит Облако» продолжит инвестировать в развитие облачных решений, чтобы предоставлять клиентам эффективные инструменты для развития их бизнеса.