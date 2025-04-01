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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 172049
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Толокнов Андрей


01.04.2025 Начат отбор номинантов на премии «Инновация года 2025» и «Импортозамещение года 2025» 1
22.07.2024 Настало время готовиться к выходу на рынки дружественных стран 1
19.07.2024 «Сибур» создал ИИ-помощника, подбирающего замену подсанкционным комплектующим, которых не найти в России 1
12.07.2024 Для большинства иностранных продуктов уже есть российская альтернатива 1
10.07.2024 Цифровизация торговли: в фокусе клиентские сервисы и безопасность 1
10.07.2024 Какого эффекта можно добиться благодаря цифровизации промышленности 1
09.07.2024 Как перейти от цифровой к ИИ-трансформации 1
09.07.2024 Цифровизация HR помогает в борьбе с кадровым кризисом 1
09.07.2024 Импортозамещение инфраструктуры: что говорят заказчики 1
08.07.2024 На что способен ИИ в государственных организациях 1
04.07.2024 Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2024» и «Импортозамещение года 2024» 1
03.07.2024 Казначейство в 65000 раз сократило время, за которое власти дистанционно узнают о проблемах в регионах 1
19.06.2024 Замглавы Минцифры Олег Качанов на CNews FORUM Кейсы: В России появится единая социальная карта, которую можно привязать к банковской 1
19.06.2024 Замглавы Минпромторга Василий Шпак на CNews FORUM Кейсы: Господдержка российской электроники за последние пять лет выросла более чем в 20 раз 1
09.04.2024 Потому что санкции уже в печенках. Microsoft лишилась крупного клиента в России – он потратил сотни миллионов на российский Linux вместо Windows 1
31.03.2024 У заказчиков наконец-то появился выбор отечественных решений 1
27.02.2024 Крупнейший российский банк удалит Windows с десятков тысяч ПК и перейдет на российский Linux 1

Публикаций - 17, упоминаний - 17

Толокнов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

SimbirSoft - СимбирСофт 79 14
Diasoft - Диасофт 907 13
Naumen - Наумен 636 13
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 246 13
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 124 13
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 515 13
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 285 13
Лаб СП - Лаборатория систем автоматизации процессов 31 13
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - Шнейдер Электрик Системс Россия 134 13
Примо РПА 13 10
SAP SE 5308 5
Microsoft Corporation 24736 5
8354 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1972 4
Газпром ЦПС 28 4
Broadcom - VMware 2390 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12974 3
ГПБ ЭТП - VESNA 6 3
Telegram Group 2100 3
Базальт СПО - BaseALT 677 2
Цифра ГК 2453 2
Сбер - Strategy Partners - Стратеджи Партнерс Групп - СПГ 50 2
Газпром межрегионгаз - Газпром МРГ 88 2
Oracle Corporation 6737 2
Cisco Systems 5136 2
IBM - International Business Machines Corp 9459 2
Русагро Тех - Русагро Технологии 51 1
EdgeЦентр - ЭджЦентр 21 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 136 1
Softline - Софтлайн 2895 1
Ред Софт - Red Soft 751 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 203 1
Red Hat 1320 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4038 1
Т1 Сервионика - Servionica 259 1
Basis - Tionix - Тионикс - 79 1
Luxms 84 1
Ideco - Айдеко 78 1
РСХБ Интех - RSHB Intech 53 1
КомЛайн - ComLine 17 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2842 15
Почта России ПАО 2136 13
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 461 13
Лента - Сеть розничной торговли 2106 13
ПСБ - Промсвязьбанк 862 13
Газпром нефть 628 13
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 76 13
Газпром ПАО 1353 11
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 75 4
ГПБ - Газпромбанк 1097 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7459 3
Дамате - Damate - ТМФ, Тюменские молочные фермы 36 2
РЖД - Российские железные дороги 1929 2
Фора Банк 59 2
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 151 2
АСГ - Алкогольная Сибирская Группа - Омсквинпром ЛВЗ - Рузский Купажный Завод 12 1
Автокомпонент - Forvia - Faurecia - Форесия Аутомотив Девелопмент 3 1
Русагро Группа Компаний 281 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 463 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 600 1
Global Marine Group - Global Marine Systems 17 1
Knauf - Кнауф - Knaufinsulation - Кнауф Инсулейшн - Knauf Ceiling Solutions 26 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 922 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2439 1
Superjob - Суперджоб 558 1
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - сеть клиник 26 1
UniSuper 1 1
Роснефть - РН-БашНИПИнефть 9 1
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 510 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1399 1
Petshop - Петшоп - Ин-Ритейл 3 1
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 63 1
Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт 55 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 208 1
Магнит - Магнит Маркет - KazanExpress - КазаньЭкспресс - маркетплейс 52 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 470 1
Восток-Сервис ГК 53 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 501 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2946 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11860 13
Федеральное казначейство России 1794 13
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 846 3
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 337 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4862 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4257 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6015 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2927 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4581 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 346 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1975 1
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 21 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5031 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1229 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 214 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 988 1
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 35 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1102 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 320 1
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 66 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 440 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1667 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 773 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 152 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1441 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 176 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 215 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51735 16
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12689 14
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20043 14
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1347 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67632 13
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемашина - Кофеварка - Coffee machine 365 13
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14197 12
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20993 12
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31305 11
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7566 11
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Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1072 10
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BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10434 6
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3183 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24485 6
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Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2361 6
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Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3225 5
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4807 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30157 5
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2217 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21511 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11762 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10259 5
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7262 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12127 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6754 5
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5181 5
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6218 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6369 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6730 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8205 4
BaaS - Backend as a service 122 4
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5160 4
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 727 14
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 102 13
Технос-К - Сакура PRO 25 13
Linux OS 10115 5
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1147 4
Microsoft Windows 15803 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5338 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4591 3
VK Teams 68 2
Google Android 14151 2
Microsoft Office 3780 2
Microsoft Teams - MS Teams 556 2
НКТ - Р7-Офис 396 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1654 2
IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 81 2
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 250 2
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1436 2
Atlassian - Confluence 117 2
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 194 2
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система управления целевыми программами - ФЦП АИС - Автоматизированная информационная система сопровождения Федеральной целевой программы 63 2
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 57 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1298 2
СалютДевайсы - GigaChat 216 2
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 689 2
OpenAI ChatGPT 371 2
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 499 2
Плинор РЦ - Молоко 2.0 6 2
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 650 2
Docker - Платформа распределённых приложений 345 2
Лаб СП - Integration Gears 7 2
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 143 1
Think Cell 6 1
Apple iOS 7899 1
Apple macOS 2086 1
Новые облачные технологии - МойОфис 801 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 992 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 561 1
1С:ERP Управление предприятием 572 1
Cisco Webex - WebEx Communications - Intranets.com 206 1
SAP EWM (WMS) - SAP Extended Warehouse Management - Управление складской логистикой 61 1
Глазков Александр 139 13
Панченко Иван 146 13
Мельникова Алиса 93 13
Шпак Василий 230 13
Шенберг Дмитрий 17 13
Иодковский Станислав 86 13
Врацкий Андрей 138 13
Харитонов Дмитрий 54 13
Бессарабенко Александр 17 13
Фогельсон Виктор 20 13
Иванов Михаил 103 10
Винокуров Евгений 11 10
Безбогов Сергей 48 5
Деверилин Павел 31 4
Сергеев Сергей 139 4
Албычев Александр 153 4
Федоров Алексей 121 4
Качанов Олег 115 4
Белов Алексей 22 4
Галеев Сергей 33 4
Гулевич Руслан 29 4
Сологуб Денис 69 4
Филимонов Антон 18 4
Мейнцер Антон 15 4
Чудинов Дмитрий 36 4
Кузякина Анна 24 4
Артюхов Сергей 43 4
Лебедева Гульнара 2 1
Козлаков Андрей 1 1
Гребеник Геннадий 38 1
Schafer Maria - Шефер Мария 2 1
Лицов Дмитрий 1 1
Глодя Наталья 1 1
Пименова Марина 1 1
Рустамов Рустам 423 1
Печенин Алексей 18 1
Поляков Дмитрий 43 1
Хомутов Дмитрий 33 1
Алтухов Дмитрий 46 1
Шальнов Олег 20 1
Россия - РФ - Российская федерация 146794 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52369 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43704 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17269 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17626 3
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1595 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2900 2
Европа 21858 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1490 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 1135 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2530 1
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 196 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7593 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 919 1
Россия - ПФО - Самарская область 1349 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1820 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 767 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14251 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2783 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1253 1
Индия - Bharat 5499 1
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 258 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1917 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14197 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3541 1
Турция - Турецкая республика 2394 1
Африка - Африканский регион 3505 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5845 14
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51865 14
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29627 13
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18902 11
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14699 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48669 10
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2471 10
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8772 6
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2962 6
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2892 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13830 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24457 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16536 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3274 4
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2458 4
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3201 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6249 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2448 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7580 3
Зоология - наука о животных 2668 3
Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 797 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11094 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5514 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7127 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4048 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1242 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8885 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2391 2
Импортозамещение - параллельный импорт 503 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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