Российские компании объединят решения для резервного копирования и восстановления данных
Разработчик инфраструктурного ПО «Базис» и производитель систем резервного копирования и восстановления данных «Береста РК» обеспечат совместимость своих продуктов для резервирования виртуальных машин.
Объединение возможностей
Ключевым направлением станет объединение возможностей системы резервного копирования и восстановления данных «Береста» с модулем Basis Virtual Protect — решения «Базиса» для резервного копирования виртуальных сред. Так, в перспективе система будет напрямую обращаться к модулям Basis Virtual Protect для выполнения задач резервирования и восстановления, что позволит заказчикам использовать продукт без доработок и с минимальными затратами на сопровождение.
«Совместимость продуктов — один из ключевых факторов зрелости ИТ-экосистемы. Мы видим большой спрос на надежные и протестированные решения в области резервного копирования, особенно при использовании контейнерных технологий и масштабируемых виртуальных сред. Партнерство с «Берестой» позволит нам предложить рынку готовую связку, которая работает из коробки и соответствует требованиям корпоративных и государственных заказчиков», — отметил Андрей Толокнов, директор по развитию «Базиса».
«Наше партнерство с «Базисом» — это новый этап в развитии экосистемы надежных решений для корпоративного рынка. Интеграция с Basis Virtual Protect усилит защиту виртуальной инфраструктуры клиентов и обеспечит более высокий уровень отказоустойчивости и безопасности», — прокомментировал Дмитрий Ханецкий, коммерческий директор «Береста РК».■ Рекламаerid:2W5zFH7pmqzРекламодатель: ООО «БАЗИС»ИНН/ОГРН: ИНН 7731316059 / ОГРН 1167746462135Сайт: www.basistech.ru