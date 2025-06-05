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Ханецкий Дмитрий
УПОМИНАНИЯ
Ханецкий Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Береста РК 7 3
|MIND Software 27 1
|Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 307 1
|Diasoft - Диасофт 943 1
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5008 1
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4478 1
|Береста РК - Береста ПО СРК 8 4
|Basis - Базис.Virtual - Basis - Базис.Virtual Security - Базис.Virtual Protect 35 1
|Linux OS 10317 1
|Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 314 1
|Толокнов Андрей 22 1
|Джаноев Георгий 5 1
|Волков Михаил 67 1
|Сахаров Александр 79 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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