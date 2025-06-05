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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 177821
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Ханецкий Дмитрий


УПОМИНАНИЯ


05.06.2025 «Береста РК» и Fplus стали партнерами в области комплексных ИТ-решений 1
04.06.2025 Российские компании объединят решения для резервного копирования и восстановления данных 1
04.06.2025 MIND Software и «Береста» начнут технологическую интеграцию решений в сфере управления инфраструктурой и защиты данных 1
03.06.2025 «Береста РК» и «Диасофт» объявили о технологическом сотрудничестве 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Ханецкий Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Береста РК 7 3
MIND Software 27 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 307 1
Diasoft - Диасофт 943 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1185 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5008 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4478 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68982 4
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5998 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1563 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53690 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12435 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4216 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10655 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14145 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21146 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11837 1
Береста РК - Береста ПО СРК 8 4
Basis - Базис.Virtual - Basis - Базис.Virtual Security - Базис.Virtual Protect 35 1
Linux OS 10317 1
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 314 1
Толокнов Андрей 22 1
Джаноев Георгий 5 1
Волков Михаил 67 1
Сахаров Александр 79 1
Россия - РФ - Российская федерация 150346 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53028 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9294 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3029 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49580 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1420 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2215 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2624 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1369000, в очереди разбора - 750171.
Создано именных указателей - 177821.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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