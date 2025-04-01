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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 172049
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Шенберг Дмитрий


01.04.2025 Начат отбор номинантов на премии «Инновация года 2025» и «Импортозамещение года 2025» 1
22.07.2024 Настало время готовиться к выходу на рынки дружественных стран 1
19.07.2024 «Сибур» создал ИИ-помощника, подбирающего замену подсанкционным комплектующим, которых не найти в России 1
12.07.2024 Для большинства иностранных продуктов уже есть российская альтернатива 1
10.07.2024 Цифровизация торговли: в фокусе клиентские сервисы и безопасность 1
10.07.2024 Какого эффекта можно добиться благодаря цифровизации промышленности 1
09.07.2024 Как перейти от цифровой к ИИ-трансформации 1
09.07.2024 Цифровизация HR помогает в борьбе с кадровым кризисом 1
09.07.2024 Импортозамещение инфраструктуры: что говорят заказчики 1
08.07.2024 На что способен ИИ в государственных организациях 1
04.07.2024 Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2024» и «Импортозамещение года 2024» 1
03.07.2024 Казначейство в 65000 раз сократило время, за которое власти дистанционно узнают о проблемах в регионах 1
19.06.2024 Замглавы Минцифры Олег Качанов на CNews FORUM Кейсы: В России появится единая социальная карта, которую можно привязать к банковской 1
19.06.2024 Замглавы Минпромторга Василий Шпак на CNews FORUM Кейсы: Господдержка российской электроники за последние пять лет выросла более чем в 20 раз 1
07.05.2024 ПСБ расширил возможности общения с нейросетью в чат-боте для бизнеса 1
27.02.2019 Банк «Открытие» запустил сервис проверки контрагентов «Светофор» 1
19.05.2017 Эксперты рынка ДБО обсудят новые ИТ-сервисы на конференции CNews 1

Публикаций - 17, упоминаний - 17

Шенберг Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

SimbirSoft - СимбирСофт 79 14
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 246 13
Diasoft - Диасофт 907 13
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 515 13
Naumen - Наумен 636 13
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 124 13
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 285 13
Лаб СП - Лаборатория систем автоматизации процессов 31 13
Газпром ЦПС 28 13
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - Шнейдер Электрик Системс Россия 134 13
Примо РПА 13 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12974 3
ГПБ ЭТП - VESNA 6 3
SAP SE 5308 3
Microsoft Corporation 24736 3
8354 3
Telegram Group 2100 3
Broadcom - VMware 2390 2
Cisco Systems 5136 2
IBM - International Business Machines Corp 9459 2
Oracle Corporation 6737 2
ЦПС - ЦентрПрограммСистем 35 2
Газпром межрегионгаз - Газпром МРГ 88 2
Полюс ПАО - Полюс Диджитал - Polyus Digital 6 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1086 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1175 1
Yandex - Яндекс 7540 1
Nginx - Энджайникс 169 1
Ростелеком 9824 1
Alibaba Group 429 1
Huawei 3979 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1167 1
AMD - Advanced Micro Devices 4270 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1972 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 863 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 323 1
Базальт СПО - BaseALT 677 1
Schneider Electric 576 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1056 1
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 264 1
ПСБ - Промсвязьбанк 862 14
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2842 13
Почта России ПАО 2136 13
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 76 13
Лента - Сеть розничной торговли 2106 13
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 461 13
Газпром нефть 628 13
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 75 13
Газпром ПАО 1353 10
ГПБ - Газпромбанк 1097 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7459 3
Unilever - Юнилевер Русь 158 3
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 501 2
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 151 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 933 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 489 1
Интерпрогрессбанк 21 1
Кредит Европа банк 66 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 922 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2439 1
Superjob - Суперджоб 558 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 360 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 510 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 144 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 876 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 122 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 204 1
GFG - Lamoda - Купишуз 168 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1399 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 208 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 470 1
А101 Группа Компаний - А101 Девелопмент - А101-комфорт 61 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 212 1
Синара ГК - Sinara Group 102 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 265 1
Восток-Сервис ГК 53 1
Desport - Decathlon - Декатлон 35 1
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 88 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 148 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2946 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11860 13
Федеральное казначейство России 1794 13
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 846 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6015 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4581 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2927 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5031 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1229 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4862 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 988 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4257 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 773 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1667 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1102 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 320 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 214 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 134 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 337 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 440 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5526 1
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 35 1
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 66 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1441 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 176 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 215 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51735 15
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1347 14
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12689 13
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Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5394 11
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20043 11
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20993 11
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7566 10
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Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1072 10
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MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3183 6
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Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7262 6
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2361 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12127 5
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BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10434 5
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5181 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6754 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6730 4
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ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3897 4
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Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5160 4
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SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15959 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7222 3
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2209 3
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 727 13
Технос-К - Сакура PRO 25 13
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 102 13
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1147 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5338 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4591 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2077 2
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 250 2
Linux OS 10115 2
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 689 2
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 499 2
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 650 2
IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 81 2
Docker - Платформа распределённых приложений 345 2
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1436 2
Atlassian - Confluence 117 2
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 194 2
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система управления целевыми программами - ФЦП АИС - Автоматизированная информационная система сопровождения Федеральной целевой программы 63 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1298 2
OpenAI ChatGPT 371 2
СалютДевайсы - GigaChat 216 2
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 57 2
IVA GPT 14 2
Лаб СП - Integration Gears 7 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1101 1
FreePik 1071 1
Naumen KMS - Naumen Knowledge Management System 12 1
Content AI - ContentCapture 29 1
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 287 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 542 1
Red Hat Ansible 110 1
Google Android 14151 1
Rakuten Viber 630 1
Microsoft Office 3780 1
Apple - App Store 2915 1
Google Cloud Platform - GCP 313 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 659 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 310 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 230 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 502 1
Деверилин Павел 31 13
Толокнов Андрей 17 13
Шпак Василий 230 13
Панченко Иван 146 13
Мельникова Алиса 93 13
Глазков Александр 139 13
Сергеев Сергей 139 13
Албычев Александр 153 13
Федоров Алексей 121 13
Качанов Олег 115 13
Белов Алексей 22 13
Безбогов Сергей 48 13
Галеев Сергей 33 13
Гулевич Руслан 29 13
Иодковский Станислав 86 13
Врацкий Андрей 138 13
Сологуб Денис 69 13
Харитонов Дмитрий 54 13
Филимонов Антон 18 13
Мейнцер Антон 15 13
Чудинов Дмитрий 36 13
Кузякина Анна 24 13
Артюхов Сергей 43 13
Бессарабенко Александр 17 13
Фогельсон Виктор 20 13
Иванов Михаил 103 10
Винокуров Евгений 11 10
Шешеня Дарья 4 2
Иванченко Евгений 15 1
Атанесов Саргис 13 1
Худяков Константин 9 1
Свириденко Алексей 18 1
Смирнова-Крелль Оксана 52 1
Курникова Варвара 9 1
Бесолов Заур 10 1
Соколова Анастасия 10 1
Карпенко Дмитрий 31 1
Дегтярь Владислав 2 1
Шадаев Максут 1025 1
Сидоров Кирилл 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 146794 15
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17269 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52369 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43704 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2900 2
Европа 21858 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1490 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17626 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7593 1
Россия - ПФО - Самарская область 1349 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14251 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1253 1
Индия - Bharat 5499 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3541 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 919 1
Африка - Африканский регион 3505 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2783 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1595 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14197 1
Турция - Турецкая республика 2394 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1917 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1820 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 767 1
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 258 1
Москва - ЮЗАО - Воробьёвы горы 70 1
Россия - ЦФО - Московская область - Раменский район - Раменское 91 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5845 13
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51865 13
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29627 13
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18902 11
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48669 10
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2471 10
Экономический эффект 1091 10
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14699 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24457 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13830 5
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2962 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11094 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8772 4
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2458 4
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3201 4
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2892 4
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 714 3
Миграция населения - Миграционные службы 416 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5514 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16536 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7127 3
Логистика сбытовая - Сбыт 2406 3
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 289 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11058 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8144 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7711 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2448 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4002 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6249 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7058 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5870 2
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Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4950 2
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MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2299 2
ФЦП ЭКБ - Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности - Национальная стратегия развития электронной промышленности России - Программа развития электронной компонентной базы и радиоэлектроники - Федеральная целевая программа 78 2
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 145 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4512 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1350375, в очереди разбора - 761303.
Создано именных указателей - 172049.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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