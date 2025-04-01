Получите все материалы CNews по ключевому слову
Шенберг Дмитрий
Шенберг Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Деверилин Павел 31 13
|Толокнов Андрей 17 13
|Шпак Василий 230 13
|Панченко Иван 146 13
|Мельникова Алиса 93 13
|Глазков Александр 139 13
|Сергеев Сергей 139 13
|Албычев Александр 153 13
|Федоров Алексей 121 13
|Качанов Олег 115 13
|Белов Алексей 22 13
|Безбогов Сергей 48 13
|Галеев Сергей 33 13
|Гулевич Руслан 29 13
|Иодковский Станислав 86 13
|Врацкий Андрей 138 13
|Сологуб Денис 69 13
|Харитонов Дмитрий 54 13
|Филимонов Антон 18 13
|Мейнцер Антон 15 13
|Чудинов Дмитрий 36 13
|Кузякина Анна 24 13
|Артюхов Сергей 43 13
|Бессарабенко Александр 17 13
|Фогельсон Виктор 20 13
|Иванов Михаил 103 10
|Винокуров Евгений 11 10
|Шешеня Дарья 4 2
|Иванченко Евгений 15 1
|Атанесов Саргис 13 1
|Худяков Константин 9 1
|Свириденко Алексей 18 1
|Смирнова-Крелль Оксана 52 1
|Курникова Варвара 9 1
|Бесолов Заур 10 1
|Соколова Анастасия 10 1
|Карпенко Дмитрий 31 1
|Дегтярь Владислав 2 1
|Шадаев Максут 1025 1
|Сидоров Кирилл 1 1
|ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 987 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1350375, в очереди разбора - 761303.
Создано именных указателей - 172049.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.