ПСБ расширил возможности общения с нейросетью в чат-боте для бизнеса

ПСБ интегрировал в бизнес-ассистента возможность выбирать темы для общения с нейросетью GPT, что упростило работу предпринимателей, занимающихся интернет-торговлей.



GPT для решения задач предпринимателей

ПСБ запустил специальные сценарии, позволяющие использовать возможности нейросети GPT, встроенной в текстовые каналы бизнес-ассистента «Катюша», для решения ежедневных задач предпринимателей. Теперь пользователи могут выбирать интересующую их тему для общения с роботом из предложенного списка.

«Мы видим большой потенциал нейросети GPT в разных областях жизни и со своей стороны изучаем возможности применения искусственного интеллекта в банковской сфере, чтобы клиенты уже сейчас смогли получить новый опыт при общении с ПСБ, поэтому мы предложили активно растущему сегменту интернет-торговли общение с нейросетью по уже заданным тематикам, упростив поиск ответов на актуальные вопросы в привычных каналах взаимодействия с нами», — сказал Дмитрий Шенберг, руководитель по цифровому транзакционному бизнесу ПСБ.

Пользователи могут выбирать интересующую их тему для общения с роботом

Нейросеть может генерировать ответы на отзывы, создавать описание карточек товаров, делать маркетинговые заголовки, интегрировать в тексты ключевые слова и многое другое. При этом всегда есть возможность задать вопрос в свободной форме, без использования определенных сценариев, а также предложить свою тематику.

С прошлого года бизнес-клиентам ПСБ доступен сервис для общения с искусственным интеллектом в мобильном и интернет-банке, а также в мессенджерах на темы, выходящие за рамки банковских услуг. Использование нейросети GPT - большой языковой модели, которая была внедрена в текстовые каналы коммуникации ПСБ, позволяет предпринимателю, не выходя из привычного канала общения, получать интересующую его информацию, решать простые бизнес-задачи и поручать виртуальному помощнику рутинные процессы, освободив время, например, для реализации планов по развитию компании.