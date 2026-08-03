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Red Hat WildFly Red Hat JBoss Fuse Red Hat Fuse Online

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


03.08.2026 ИТ-интегратор Globus и «Емдев» начали сотрудничество в сфере разработки цифровых сервисов на базе «Энтакси» 1
12.07.2024 Для большинства иностранных продуктов уже есть российская альтернатива 1
20.12.2022 Cервисные шины могут сэкономить свыше 900 млн рублей: как выбрать отечественную ESB 1
16.08.2021 Авиакомпания «Победа» объединяет свои информсистемы на платформе Red Hat 2
08.06.2020 Red Hat представила Java-фреймворк Quarkus для для разработки облачных приложений 1
05.06.2018 Red Hat представила систему интеграции Fuse 7 и ее облачный PaaS-вариант 4
25.04.2017 Александр Гольцов -

Интерес к ИТ-услугам остается стабильно высоким

 1
01.12.2016 Что банкиры думают об инновациях в ИТ 1
10.11.2016 «Синимекс» осуществил миграцию ИС НПФ «Благосостояние» на новую интеграционную платформу 2
14.07.2016 Red Hat представила обновленный портфель продуктов для работы с Linux-контейнерами 1
05.07.2016 Red Hat покупает разработчика решений для управления API-интерфейсами 3scale 1
20.04.2016 «Аплана Центр Разработки» модернизировала кредитный конвейер «МигКредит» 1
18.11.2015 «АльфаСтрахование» внедряет ИТ-решения на базе открытого исходного кода 2
16.11.2015 Финпромбанк перешел на ИТ-решения с открытым исходным кодом 2

Публикаций - 14, упоминаний - 21

Red Hat WildFly и организации, системы, технологии, персоны:

Red Hat 1378 8
IBM - International Business Machines Corp 9697 4
Oracle Corporation 7070 4
Microsoft Corporation 25767 3
Diasoft - Диасофт 1142 2
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 2
Вычислительная техника - Консорциум - АНО ВТ - АНО Развития радиоэлектронной отрасли 89 1
Терн ГК - Tern Group 82 1
Ростех - КРЭТ - ГРПЗ - Государственный Рязанский приборный завод 23 1
Vodafone Greece - Hellas Online - Vodafone-Panafon Hellenic Telecommunications Company - Panafon Greek Telecommunications Company 21 1
Unlimited Production - Анлимитед Продакшен 93 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 510 1
SAP KXEN 14 1
Delta Computers - Дельта Компьютерс 127 1
EmDev - ЕмДев 37 1
Unitarius - Юнитариус 5 1
АйТи - Аплана ЦР - Аплана Центр Разработки - Aplana Development Center 12 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Develonica - Девелоника 170 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - СЭ АО - Шнейдер Электрик Системс Россия 201 1
Полюс ПАО - Полюс Диджитал - Polyus Digital 21 1
Salesforce - MuleSoft 10 1
Лаб СП - Лаборатория систем автоматизации процессов 48 1
Газпром ЦПС 38 1
Ростелеком - Фазум - Farzoom 34 1
Технос-К - Сакура PRO - Сакура ПРО 60 1
Лента - Лента Тех - Lenta Tech 102 1
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 145 1
Примо РПА 16 1
Broadcom - VMware 2609 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 1
SAP SE 5598 1
Softline - Софтлайн 3740 1
9587 1
AMD - Advanced Micro Devices 4636 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2401 1
АйТи - Аплана Группа компаний 183 1
Naumen - Наумен 750 1
Ланит - Норбит - Norbit 431 1
Nginx - Энджайникс 208 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 376 1
Благосостояние НПФ 52 2
Почта России ПАО 2367 2
Deutsche Lufthansa Technik AG - Lufthansa Engineering - LHT - Люфтганза Техник АГ 11 1
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 85 1
Denum - Денум - Денум Плати частями - МигКредит МФО 22 1
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 1
Роснефть - РН-БашНИПИнефть 9 1
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 167 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1750 1
ФПБ Банк - Финпромбанк - Финансово-Промышленный Банк 8 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8832 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3143 1
Газпром ПАО 1492 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 912 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1895 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1517 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 1
Альфа-Банк 1976 1
NanduQ - Qiwi 1013 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 691 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2420 1
Роснефть НК - нефтяная компания 560 1
ПСБ - Промсвязьбанк 961 1
Газпром нефть 725 1
АльфаСтрахование СГ 391 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 1
Unilever - Юнилевер Русь 171 1
Global Payments - UCS - United Card Services - КОКК - Компания объединенных кредитных карточек - процессинговая компания 111 1
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 42 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold - Алданзолото ГРК - Полюс логистика - Полюс Вернинское - Полюс Красноярск - Полюс Алдан - Полюс Магадан 68 1
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации - Котласский ЦБК - Котласский целлюлозно-бумажный комбинат - Братский целлюлозно-картонный комбинат, ЦКК 86 1
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 138 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13846 2
Президент Киргизии - Президент Киргизской Республики - Кабинет министров Киргизской Республики - Правительство Кыргызской Республики - органы государственной власти 129 1
Правительство Аргентины - органы государственной власти 8 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3300 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5649 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3885 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6535 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2066 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2333 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4948 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2130 1
Федеральное казначейство России 1949 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2855 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 781 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 288 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53778 11
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8636 10
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18100 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36140 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24374 6
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5194 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6474 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25668 4
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура - Интеграционная платформа 709 3
iPaaS - Integration Platform as a Service - Интеграционные платформы как сервис 462 3
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 831 3
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 765 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16192 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12188 3
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1397 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9284 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12880 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7858 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12223 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26177 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6557 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33446 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7816 3
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных - Корпоративная интеграционная шина 395 3
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1978 2
ITAM - IT Asset Management - Information Asset Management - Управление ИТ-активами - Система управления ИТ-инфраструктурой 783 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4335 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13904 2
Data monetization - Монетизация данных 1965 2
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1655 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5197 2
Управляемость - Manageability 2267 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10662 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22448 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2305 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13107 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34898 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22547 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10307 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28239 2
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss AS - JBoss Application Server - JBoss EAP - JBoss Enterprise Application Platform 155 8
Linux FUSE 30 6
Red Hat OpenShift 169 4
Apache Camel 74 3
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss Middleware - JBoss Enterprise Middleware Suite 18 3
Linux OS 11518 3
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss Rules - Red Hat JBoss BRMS 4 2
Docker - Платформа распределённых приложений 542 2
IBM ACE - IBM App Connect Enterprise - IBM Integration Bus, IIB - IBM WMB - IBM WebSphere Message Broker - IBM WBIMB - IBM WebSphere Business Integration Message Broker - IBM WMQI - IBM WebSphere MQSeries Integrator - IBM MQSI - IBM MQSeries 40 2
Eclipse Foundation - Eclipse MicroProfile 2 1
Cloud Foundry - облачная PaaS-платформа разработки ПО с открытым исходным кодом как услуга 36 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Atlassian - Confluence 183 1
LXC - Linux Containers - Контейнеры Linux - Система виртуализации на уровне операционной системы Linux 49 1
РСМЭВ РФ - Региональная системы межведомственного электронного взаимодействия 48 1
Red Hat 3scale API Management 1 1
Red Hat Runtimes 1 1
Администрация Санкт-Петербурга - ЕКП - Единая карта петербуржца - ekp.spb.ru 18 1
Терн ГК - Терн Аналитика - TernAnalytics 6 1
Red Hat Gluster - Gluster Storage - GlusterFS 23 1
Red Hat Enterprise Linux Atomic Host - Linux RHEL 10 1
SAP PLM - SAP Product Lifecycle Management - mySAP PLM 11 1
Tibco Spotfire 8 1
Microsoft BizTalk Server 107 1
EmDev - Incomand - Инкоманд - кроссплатформенный инструмент создания корпоративных порталов 27 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1760 1
Росатом АСЭ ИК - Multi-D - Мульти Д 18 1
OpenAI - ChatGPT 715 1
Carbon Soft - EvaTeam 41 1
Carbon Soft - EvaTeam - EvaWiki 23 1
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 158 1
Apache ServiceMix 2 1
Carbon Soft - EvaTeam - EvaProject - проект Carbon ERP 28 1
Amadeus A-CDM - Amadeus Airport Collaborative Decision 3 1
Delta Computers - Delta Sprut 14 1
EmDev - Entaxy - Энтакси 15 1
Delta Computers - Delta Serval 13 1
JGraph - diagrams.net - draw.io 6 1
Фактор-ТС - Factor-ESB - FESB - Интеграционная платформа 11 1
Salesforce - MuleSoft - Mule ESB 8 1
Бугрин Сергей 10 2
Фридман Илья 42 2
Muzilla Craig - Мазилла Крейг 6 1
Sotiriou Christos - Сотиру Кристос 1 1
Петухов Антон 62 1
Какунин Алексей 29 1
Dayaratna Arnal - Дайрана Арнел 2 1
Sharples Rich - Шарплес Рич 1 1
Леушев Андрей 75 1
Врацкий Андрей 175 1
Дюгаев Евгений 13 1
Сологуб Денис 75 1
Лобачев Алексей 9 1
Мыскин Роман 40 1
Деверилин Павел 34 1
Харитонов Дмитрий 79 1
Чернышев Андрей 74 1
Новожилов Леонид 3 1
Филимонов Антон 22 1
Аксенов Никита 3 1
Терещенко Максим 29 1
Загуренко Тимофей 2 1
Варфоломеев Максим 1 1
Шеметов Николай 3 1
Денисенко Маргарита 4 1
Мейнцер Антон 20 1
Сазонов Артем 1 1
Чудинов Дмитрий 103 1
Македонский Михаил 2 1
Вапник Владимир 1 1
Ванюшкин Дмитрий 13 1
Кузякина Анна 28 1
Толокнов Андрей 39 1
Артюхов Сергей 66 1
Занятнова Валерия 1 1
Дегтярь Владислав 3 1
Имнаишвили Георгий 1 1
Бессарабенко Александр 23 1
Бельченков Алексей 1 1
Качёлкин Максим 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 165943 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14807 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54717 2
Казахстан - Республика 6043 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4199 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47567 1
Беларусь - Белоруссия 6283 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3132 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19523 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1417 1
Узбекистан - Республика 2002 1
Испания - Каталония - Барселона 752 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 1
Латвия - Латвийская Республика 835 1
Аргентина - Аргентинская Республика 614 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7794 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57614 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53396 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11669 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6586 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16032 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7514 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4427 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5706 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21606 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27256 2
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 513 2
Экономический эффект 1341 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2243 1
Евросоюз - PSD2 - Payment Service Directive - Директива Европейского парламента и Совета о платежных услугах на внутреннем рынке 12 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3581 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры господдержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 605 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4801 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1072 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3392 1
Трудозатраты - количество времени, необходимое для изготовления одной детали или совершения одной операции одному работнику 312 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2746 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33701 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4010 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6549 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3157 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2885 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3099 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2709 1
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 485 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3473 1
Льготы - Льготные кредиты 165 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 643 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1702 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1904 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 996 1
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 611 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3787 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12298 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3127 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 2
IDC - International Data Corporation 4974 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 59 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1279 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
CNews FORUM Кейсы 313 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1462017, в очереди разбора - 726979.
Создано именных указателей - 198792.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Техника

Как подготовить смартфон к отпуску: советы ZOOM

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Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
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