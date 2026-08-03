Индексная книга (каталог) CNews*
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Red Hat WildFly Red Hat JBoss Fuse Red Hat Fuse Online
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 14, упоминаний - 21
Red Hat WildFly и организации, системы, технологии, персоны:
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 781 1
|OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 288 1
|Бугрин Сергей 10 2
|Фридман Илья 42 2
|Muzilla Craig - Мазилла Крейг 6 1
|Sotiriou Christos - Сотиру Кристос 1 1
|Петухов Антон 62 1
|Какунин Алексей 29 1
|Dayaratna Arnal - Дайрана Арнел 2 1
|Sharples Rich - Шарплес Рич 1 1
|Леушев Андрей 75 1
|Врацкий Андрей 175 1
|Дюгаев Евгений 13 1
|Сологуб Денис 75 1
|Лобачев Алексей 9 1
|Мыскин Роман 40 1
|Деверилин Павел 34 1
|Харитонов Дмитрий 79 1
|Чернышев Андрей 74 1
|Новожилов Леонид 3 1
|Филимонов Антон 22 1
|Аксенов Никита 3 1
|Терещенко Максим 29 1
|Загуренко Тимофей 2 1
|Варфоломеев Максим 1 1
|Шеметов Николай 3 1
|Денисенко Маргарита 4 1
|Мейнцер Антон 20 1
|Сазонов Артем 1 1
|Чудинов Дмитрий 103 1
|Македонский Михаил 2 1
|Вапник Владимир 1 1
|Ванюшкин Дмитрий 13 1
|Кузякина Анна 28 1
|Толокнов Андрей 39 1
|Артюхов Сергей 66 1
|Занятнова Валерия 1 1
|Дегтярь Владислав 3 1
|Имнаишвили Георгий 1 1
|Бессарабенко Александр 23 1
|Бельченков Алексей 1 1
|Качёлкин Максим 4 1
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 2
|IDC - International Data Corporation 4974 1
|S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
|МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 59 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1462017, в очереди разбора - 726979.
Создано именных указателей - 198792.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1462017, в очереди разбора - 726979.
Создано именных указателей - 198792.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.