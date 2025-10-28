Unitarius - Юнитариус

Разделы

Unitarius - российский вендор Low-code платформы xBPM и разработчик заказного ПО. Компания оказывает спектр услуг по автоматизации бизнес-процессов и ИТ-консалтингу. Компания Unitarius обладает экспертизой в банковской и страховой сфере.  Unitarius состоит в реестре аккредитованных Минцифры ИТ-компаний. Компания является резидентом Сколково.

28.10.2025 «Фора-Банк» вывел управление тарифами из АБС: бизнес получил контроль и скорость 1
27.06.2024 Market.CNews опубликовал рейтинг ВРМ-систем 2024 1
18.04.2022 «МС банк Рус» упростил выдачу автокредитов с помощью российской технологии распознавания документов 1
16.11.2015 Финпромбанк перешел на ИТ-решения с открытым исходным кодом 1

