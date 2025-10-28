Unitarius - Юнитариус

Unitarius - российский вендор Low-code платформы xBPM и разработчик заказного ПО. Компания оказывает спектр услуг по автоматизации бизнес-процессов и ИТ-консалтингу. Компания Unitarius обладает экспертизой в банковской и страховой сфере. Unitarius состоит в реестре аккредитованных Минцифры ИТ-компаний. Компания является резидентом Сколково.