«МС банк Рус» упростил выдачу автокредитов с помощью российской технологии распознавания документов

Автоматически распознавать и анализировать кредитные документы с применением технологий искусственного интеллекта банку «МС банк Рус» теперь помогает отечественный облачный сервис Beorg Smart Vision компании «Биорг», резидента фонда «Сколково». На базе российской разработки проводится контроль качества данных: система сверяет значения в различных документах, проверяет комплектность заявки, что экономит время и снижает риски ошибочных отказов клиентам. Время обработки кредитных комплектов, поступающих от автодилеров, сократилось с 25-30 до 7-8 минут.

За счёт технологии двухэтапного распознавания платформа Beorg Smart Vision полностью исключает связанные с человеческим фактором ошибки ввода данных в информационную систему банка. Сперва документы обрабатывают нейросетями, а значения, распознанные с низкой уверенностью, – например, рукописный текст – верифицируют удаленно подключенные к платформе операторы ввода данных. Персональные данные клиентов банка защищены шифрованием и механизмом деперсонализации – при обработке документы разрезаются нейросетями на фрагменты.

Сервис распознавания «Биорг» автоматически обрабатывает 10 различных форм документов, поступающих вместе с кредитной заявкой на покупку авто. Систему также научили обрабатывать шесть типов анкет от разных дилерских центров: она научилась понимать, когда проверять подписи только на последней странице анкеты, а когда – на каждой.

«Благодаря гибкости нашего облачного сервиса мы оперативно провели интеграцию с решениями компаний Diasoft и Unitarius, двух других резидентов «Сколково», на базе которых реализован кредитный «конвейер» Банка. Приступив к обработке документов, мы полностью автоматизировали эту задачу для заказчика, загружая данные в его информационную систему. На своей платформе мы обрабатываем в том числе скан-образы разных документов, совмещенные в одном изображении – например, когда паспорт и водительские права положили рядом при сканировании. Обычно с автоматическим распознаванием таких изображений возникают проблемы, однако на практике люди очень часто присылают документы в таком виде, потому что это удобнее и быстрее. Мы это учли», — сказал Александр Коробов, директор по развитию компании «Биорг».

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Он подчеркнул, что задача платформы распознавания и анализа Beorg Smart Vision – полностью заменить человека на рутинных участках работы и проверок документов, оставляя за сотрудником только финальное решение. Через облачный сервис в потоковом режиме параллельно обрабатывается сразу множество комплектов документов, что даёт дополнительное преимущество в сравнении с ручным вводом данных. Планируется, что ежемесячно через сервис будут обрабатывать около 10 тыс. кредитных комплектов.

В дальнейшем на базе облачной сервиса от «Биорг» для банка планируют развернуть колл-центр. Операторы, удаленно работающие из разных регионов России, смогут быстро проводить дополнительные проверки по заявкам клиентов. Используя скрипт телефонной верификации, они оперативно уточнят факты, которые не могли бы в автоматическом режиме проверить нейросети.