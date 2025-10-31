Разделы

Цифровизация Внедрения ИТ в банках
|

Решение резидента «Сколково» для «Фора-Банка» сократило время запуска тарифов на 95%  

Компания Unitarius, резидент «Сколково», реализовала для АКБ «Фора-Банк» (АО) проект по созданию системы управления тарифами комиссионных вознаграждений для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Решение позволило банку сократить время ввода новых тарифов с двух-трех недель до одного дня и предоставило бизнес-подразделениям возможность самостоятельно настраивать продукты и пакеты услуг без привлечения разработчиков или ИТ-службы банка. Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

Решение Dynamic Pricing обеспечивает централизованное управление тарифами с возможностью группового изменения тарифов и пакетов услуг. Реализована возможность гибкого проведения акций для целевых клиентов и групп клиентов с учетом филиалов и специфики бизнеса.

Существующая ИТ-архитектура в рамках АБС не позволяла оперативно изменять тарифы или запускать новые продукты без участия ИТ, что ограничивало бизнес в скорости реагирования на запросы рынка.

«Бизнес поставил задачу по более гибкому управлению тарифами и комиссиями, ведь скорость вывода новых продуктов напрямую влияет на доходность. В АБС необходима доработка под каждую тарифную опцию, которая занимала недели силами ИТ. Поэтому мы решили вынести логику начислений и тарификации во внешнюю систему. Dynamic Pricing от Unitarius позволил бизнесу самостоятельно управлять тарифами, а ИТ — снять с себя избыточную нагрузку и сфокусироваться на развитии архитектуры», — сказал Константин Меденцев, директор блока информационных технологий «Фора-Банка».

Решение интегрировано с внутренними системами банка, включая АБС и ДБО ЮЛ, при этом все интеграционные работы выполнены силами ИТ-команды банка без привлечения вендора АБС.

«Несколько лет мы наблюдаем растущий тренд по использованию low-code-платформ в различных отраслях и в первую очередь финансовом секторе. Наши исследования показывают не только рост числа вендоров, но и прогресс в функциональности и совместимости. Сильной стороной нашего резидента Unitarius является высокий уровень интеграции автономных модулей, построенных на open-source-компонентах. Это позволит Фора-Банку оптимизировать и другие бизнес-процессы на базе единого вендора с минимальными затратами», — отметил Павел Новиков, управляющий директор Центра экспертизы и коммерциализации Фонда «Сколково» (ВЭБ. РФ).

Как выбрать ИИ-ассистента, который действительно работает
Цифровизация

«Раньше мы зависели от ИТ-департамента даже при незначительных изменениях в тарифах. Теперь мы можем самостоятельно и оперативно реагировать на запросы клиентов, запускать акции, создавать группы клиентов, объединенных единым брендом либо видом деятельности, создавать индивидуальные предложения, устанавливать индивидуальные периоды действия установленных тарифов. Это совершенно новый уровень клиентоориентированности и конкурентное преимущество для банка. Для нас это огромный шаг в сторону цифровой самостоятельности. Мы получили инструмент, который позволяет быстро реагировать на рынок, тестировать новые продукты и повышать эффективность работы», — сказала Светлана Богатырева, начальник департамента обслуживания и сопровождения счетов «Фора-Банка».

Результаты внедрения Dynamic Pricing в банке: сокращение времени запуска новых тарифов с двух-трех недель до одного дня; снижение нагрузки на ИТ и сокращение количества ошибок при ручных расчетах; повышение операционной эффективности и собираемости комиссий; создание единой среды для централизованного управления продуктовыми линейками; возможность гибкого проведения акций и предложений по сегментам.

В ближайших планах банка внедрение возможности самостоятельного выбора услуг в рамках тарифных планов и их настройки клиентами через ДБО, что создаст основу для нового уровня клиентского опыта и персонализации услуг.

«Мы видим, что банки стремятся к быстрой кастомизации своих предложений, чтобы быть конкурентоспособными. Dynamic Pricing позволяет реализовать эту стратегию без доработки АБС: бизнес получает no-code-инструмент для управления логикой и запуском продуктов, а ИТ — стабильную архитектуру. Наше решение позволило ускорить time-to-market и оперативно реагировать на запросы клиентов», — сказал Никита Аксенов, директор по развитию компании Unitarius.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Проживем без VMware? Опубликован новый видеоподкаст «CNews.Лица»

Российские банки почти прекратили консультации в Telegram и WhatsApp*. Но в суверенный мессенджер они не рвутся

Что следует учесть при выборе системы резервного копирования для сложной ИТ-инфраструктуры

Каждый участник CNews FORUM сможет получить ценный приз. Успейте зарегистрироваться

Василий Часовской, Почта России: Для каждого изменения в ИТ-инфраструктуре должны автоматически проверяться ИБ-требования

Осталось всего две недели до главного ИТ-события года. Успейте подать заявку

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Толк Шоу
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Легальные приложения для отслеживания чужого смартфона в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор моноблока AOpen WA272: труженик цифрового мира

Как корректно поставить задачу ИИ и избежать ошибок при запросе: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/