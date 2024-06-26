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Market.CNews опубликовал рейтинг ВРМ-систем 2024

ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал рейтинг ВРМ-систем 2024. Аналитики провели сравнение функциональных возможностей, инструментария для работы с процессами, стоимости и других параметров решений, представленных на российском рынке.

В новом рейтинге BPM-систем проведено обновление возможностей и характеристик представленных на российском рынке решений. По каждому из продуктов собраны данные о функционале, интеллектуальных возможностях, стоимости, форматах поставки и т.д.

В этом году заметное внимание уделено управлению процессами — работой с ними, сценариями запуска, возможностям по контролю их выполнения, а также приведен полный список поддерживаемых нотаций. Подробности — в обзоре ВРМ-систем 2024.

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Результаты рейтинга

Сравнение поставщиков проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками Market.CNews и учитывающей следующие критерии:

  1. Поддерживаемые нотации и их версии.
  2. Поддерживаемые языки программирования для написания сценариев.
  3. Работа с процессами.
  4. Сценарии запуска процессов.
  5. Контроль выполнения процессов.
  6. Возможности iBPMS.
  7. Форматы поставки ПО.
  8. Уровень цен.

© kantver / Фотобанк Фотодженика
В новом рейтинге BPM-систем проведено обновление возможностей и характеристик представленных на российском рынке решений

По каждому из критериев была выработала балльная система оценки. Далее баллы суммировались. По этой сумме и ранжировались участники рейтинга: чем больше баллов, тем выше место. Подробные правила начисления баллов приведены на странице рейтинга.

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Лидером рейтинга BPM-систем 2024 признана платформа ELMA365 от компании ELMA. Она обладает широким функционалом, наибольшим числом готовых процессов и шаблонов на маркетплейсе. Тестовый период — 14 дней, уровень цен — средний.

На втором месте — Comindware Business Application Platform от компании Comindware. Решение поддерживает 4 нотации описания бизнес-процессов, 3 языка программирования скриптов, обладает широкими функциональными возможностями. Тестовый период — 60 дней, уровень цен — высокий.

Таблица 1. Топ-5 ВРМ-систем 2024

Место Компания BPM-система Сумма баллов
1 ELMA ELMA365 679
2 Comindware Comindware Business Application Platform 673
3 Первая Форма Первая Форма 671
4 Диасофт Digital Q.BPM 626
5 НОРБИТ NBT 624

Источник: Market.CNews. Полная версия

На третьем месте — BPM «Первая Форма». Функционал управления процессами реализован в полной мере, поддерживается 2 нотации и языка программирования. Тестовый период — 45 дней, уровень цен — выше среднего.

Четверное место — у платформы Digital Q.BPM от компании Диасофт. Решение представлено в рейтинге BPM впервые, имеет очень широкий функционал, хорошие интеллектуальные возможности и активно развивающийся маркетплейс. Тестовый период — 14 дней, цены — по запросу.

Структура баллов

На основе данных, полученных в ходе подготовки рейтинга, редакторы Market.CNews подготовили диаграмму со структурой баллов. На ней по вертикали отмечены решения, а по горизонтали — шкала рейтинговых баллов.

Рейтинг BPM-систем 2024. Структура баллов

Подробнее: Обзор ВРМ-системы 2024

Функционал
Универсальность
Рыночные характеристики
456
94
129
444
122
107
446
102
123
446
87
93

402
108
114
408
80
134
344
110
118

386
96
86
388
94
71
314
88
55
298
49
79
304
67
58

Источник: ИТ-маркетплейс Market.CNews, 2024 г.

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Безопасность

Для удобства восприятия критерии, по которым начислялись баллы, сгруппированы в несколько блоков и окрашены разными цветами, что позволяет увидеть, какие стороны лучше развиты у того или иного провайдера.

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Обратную связь по рейтингу и обзору можно направить по электронной почте market@cnews.ru с пометкой «ВРМ» в теме письма.

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