Market.CNews опубликовал рейтинг ВРМ-систем 2024
ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал рейтинг ВРМ-систем 2024. Аналитики провели сравнение функциональных возможностей, инструментария для работы с процессами, стоимости и других параметров решений, представленных на российском рынке.
В новом рейтинге BPM-систем проведено обновление возможностей и характеристик представленных на российском рынке решений. По каждому из продуктов собраны данные о функционале, интеллектуальных возможностях, стоимости, форматах поставки и т.д.
В этом году заметное внимание уделено управлению процессами — работой с ними, сценариями запуска, возможностям по контролю их выполнения, а также приведен полный список поддерживаемых нотаций. Подробности — в обзоре ВРМ-систем 2024.
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Результаты рейтинга
Сравнение поставщиков проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками Market.CNews и учитывающей следующие критерии:
- Поддерживаемые нотации и их версии.
- Поддерживаемые языки программирования для написания сценариев.
- Работа с процессами.
- Сценарии запуска процессов.
- Контроль выполнения процессов.
- Возможности iBPMS.
- Форматы поставки ПО.
- Уровень цен.
По каждому из критериев была выработала балльная система оценки. Далее баллы суммировались. По этой сумме и ранжировались участники рейтинга: чем больше баллов, тем выше место. Подробные правила начисления баллов приведены на странице рейтинга.
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Лидером рейтинга BPM-систем 2024 признана платформа ELMA365 от компании ELMA. Она обладает широким функционалом, наибольшим числом готовых процессов и шаблонов на маркетплейсе. Тестовый период — 14 дней, уровень цен — средний.
На втором месте — Comindware Business Application Platform от компании Comindware. Решение поддерживает 4 нотации описания бизнес-процессов, 3 языка программирования скриптов, обладает широкими функциональными возможностями. Тестовый период — 60 дней, уровень цен — высокий.
Источник: Market.CNews. Полная версия
На третьем месте — BPM «Первая Форма». Функционал управления процессами реализован в полной мере, поддерживается 2 нотации и языка программирования. Тестовый период — 45 дней, уровень цен — выше среднего.
Четверное место — у платформы Digital Q.BPM от компании Диасофт. Решение представлено в рейтинге BPM впервые, имеет очень широкий функционал, хорошие интеллектуальные возможности и активно развивающийся маркетплейс. Тестовый период — 14 дней, цены — по запросу.
Структура баллов
На основе данных, полученных в ходе подготовки рейтинга, редакторы Market.CNews подготовили диаграмму со структурой баллов. На ней по вертикали отмечены решения, а по горизонтали — шкала рейтинговых баллов.
Для удобства восприятия критерии, по которым начислялись баллы, сгруппированы в несколько блоков и окрашены разными цветами, что позволяет увидеть, какие стороны лучше развиты у того или иного провайдера.
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Обратную связь по рейтингу и обзору можно направить по электронной почте market@cnews.ru с пометкой «ВРМ» в теме письма.