Market.CNews опубликовал рейтинг ВРМ-систем 2024

ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал рейтинг ВРМ-систем 2024. Аналитики провели сравнение функциональных возможностей, инструментария для работы с процессами, стоимости и других параметров решений, представленных на российском рынке.

В новом рейтинге BPM-систем проведено обновление возможностей и характеристик представленных на российском рынке решений. По каждому из продуктов собраны данные о функционале, интеллектуальных возможностях, стоимости, форматах поставки и т.д.

В этом году заметное внимание уделено управлению процессами — работой с ними, сценариями запуска, возможностям по контролю их выполнения, а также приведен полный список поддерживаемых нотаций. Подробности — в обзоре ВРМ-систем 2024.

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Результаты рейтинга

Сравнение поставщиков проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками Market.CNews и учитывающей следующие критерии:

Поддерживаемые нотации и их версии. Поддерживаемые языки программирования для написания сценариев. Работа с процессами. Сценарии запуска процессов. Контроль выполнения процессов. Возможности iBPMS. Форматы поставки ПО. Уровень цен.

По каждому из критериев была выработала балльная система оценки. Далее баллы суммировались. По этой сумме и ранжировались участники рейтинга: чем больше баллов, тем выше место. Подробные правила начисления баллов приведены на странице рейтинга.

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Лидером рейтинга BPM-систем 2024 признана платформа ELMA365 от компании ELMA. Она обладает широким функционалом, наибольшим числом готовых процессов и шаблонов на маркетплейсе. Тестовый период — 14 дней, уровень цен — средний.

На втором месте — Comindware Business Application Platform от компании Comindware. Решение поддерживает 4 нотации описания бизнес-процессов, 3 языка программирования скриптов, обладает широкими функциональными возможностями. Тестовый период — 60 дней, уровень цен — высокий.

Таблица 1. Топ-5 ВРМ-систем 2024 Место Компания BPM-система Сумма баллов 1 ELMA ELMA365 679 2 Comindware Comindware Business Application Platform 673 3 Первая Форма Первая Форма 671 4 Диасофт Digital Q.BPM 626 5 НОРБИТ NBT 624

Источник: Market.CNews. Полная версия

На третьем месте — BPM «Первая Форма». Функционал управления процессами реализован в полной мере, поддерживается 2 нотации и языка программирования. Тестовый период — 45 дней, уровень цен — выше среднего.

Четверное место — у платформы Digital Q.BPM от компании Диасофт. Решение представлено в рейтинге BPM впервые, имеет очень широкий функционал, хорошие интеллектуальные возможности и активно развивающийся маркетплейс. Тестовый период — 14 дней, цены — по запросу.

Структура баллов

На основе данных, полученных в ходе подготовки рейтинга, редакторы Market.CNews подготовили диаграмму со структурой баллов. На ней по вертикали отмечены решения, а по горизонтали — шкала рейтинговых баллов.

Рейтинг BPM-систем 2024. Структура баллов Подробнее: Обзор ВРМ-системы 2024 Функционал Универсальность Рыночные характеристики 456 94 129 444 122 107 446 102 123 446 87 93 402 108 114 408 80 134 344 110 118 386 96 86 388 94 71 314 88 55 298 49 79 304 67 58

Для удобства восприятия критерии, по которым начислялись баллы, сгруппированы в несколько блоков и окрашены разными цветами, что позволяет увидеть, какие стороны лучше развиты у того или иного провайдера.

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Обратную связь по рейтингу и обзору можно направить по электронной почте market@cnews.ru с пометкой «ВРМ» в теме письма.