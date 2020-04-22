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АйТи Аплана ЦР Аплана Центр Разработки Aplana Development Center
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 5 дел, на cумму 20 621 837 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 12, упоминаний - 19
АйТи и организации, системы, технологии, персоны:
|Македонский Михаил 2 2
|Яппаров Тагир 110 2
|Касимов Игорь 21 2
|Макаров Ярослав 4 2
|Фомин Евгений 4 1
|Денисенко Маргарита 4 1
|Кураев Михаил 3 1
|Файнзильберг Лора 2 1
|Карачинский Анатолий 96 1
|Мацоцкий Сергей 180 1
|Бартунов Олег 54 1
|Иванова Елена 83 1
|Чесноков Алексей 3 1
|Капитулов Олег 4 1
|Зайцев Дмитрий 14 1
|Россия - РФ - Российская федерация 166168 8
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.