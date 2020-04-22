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АйТи Аплана ЦР Аплана Центр Разработки Aplana Development Center

АйТи - Аплана ЦР - Аплана Центр Разработки - Aplana Development Center

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 5 дел, на cумму 20 621 837 ₽*

Судебные дела (5) на сумму 20 621 837 ₽*
в качестве истца (1) на сумму 2 175 938 ₽*
в качестве ответчика (4) на сумму 18 445 899 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


22.04.2020 Сбербанк автоматизировал формирование налоговых деклараций по налогу на имущество 1
20.04.2020 Сбербанк автоматизировал формирование налоговых деклараций по налогу на имущество 1
05.11.2019 IBS покупает у «Апланы» бизнес по тестированию ПО 1
26.04.2018 Группа «Айти» вывела разработку ПО и ИТ-услуги в огромную отдельную структуру 1
06.12.2017 «Аплана.ЦР» внедрила BC в корпорации «Тактическое ракетное вооружение» 3
07.11.2017 «Аплана.ЦР» и ЭОС будут совместно продвигать EOS for SharePoint 2
16.10.2017 «Аплана. Центр Разработки» внедрила систему управления знаниями в области АСУТП для «Транснефти» 3
06.04.2017 СУБД Postgres Pro будет применяться в программных решениях «Аплана. Центр Разработки» 2
20.04.2016 «Аплана Центр Разработки» модернизировала кредитный конвейер «МигКредит» 1
10.09.2015 «АйТи» оптимизировала управление закупками и запасами «ФосАгро» 2
17.02.2009 МТС внедрила ИС поддержки маркетинговой деятельности 1

Публикаций - 12, упоминаний - 19

АйТи и организации, системы, технологии, персоны:

АйТи - Аплана Группа компаний 183 11
АйТи 1519 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 3
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 250 3
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 131 3
SAP SE 5601 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 2
IBS AppLine - ранее Аплана Софтвер (Aplana) 29 2
Логика BPM 49 2
Softline - Sl Soft - Сл Софт 345 1
АйТи - Айти Смарт системы 23 1
АйТи - АйТи Умный город 2 1
МегаФон 10742 1
Microsoft Corporation 25775 1
Softline - Софтлайн 3743 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 1
9594 1
Oracle Corporation 7074 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
SAS Institute 1082 1
MobilityLab - МобилитиЛаб 58 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 1
Schneider Electric 614 1
Naumen - Наумен 752 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 563 1
Comindware - Колловэар 202 1
IBS - ИБС экспертиза - IBS Expertise 166 1
ПСС - Передовые системы самообслуживания 14 1
АйТи Энергофинанс 4 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 1
IBS QA Solutions - IBS AppLine Innovation - ИБС АппЛайн Инновации - ранее Аплана АйТи Инновации 10 1
Alfresco Software 156 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 599 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
Транснефть 335 3
ФосАгро 176 2
ВТБ - ВТБ24 671 2
Авилон - AGR Automotive Group - АГР - Volkswagen Group Rus - Фольксваген Груп Рус - Фольксваген Компоненты и Услуги - Скания Лизинг - Скания Финанс - Скания Страхование 58 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
Газпром ПАО 1493 1
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 1
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма - Genzyme - Genzyme Transgenics Corp - GTC Biotherapeutics 79 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл - ФМСМ - Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг 91 1
Росимущество - КТРВ - Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение 42 1
Denum - Денум - Денум Плати частями - МигКредит МФО 22 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Федеральное казначейство России 1949 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 161 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 4
KMS - Knowledge Management System - Системы управления знаниями 472 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2702 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 2
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1376 2
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EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2366 1
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FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес - ISO/IEC 7810 2328 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1530 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1609 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 975 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1453 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1168 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 1
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1071 1
Кредитование - Кредитный конвейер - набор банковских процессов продажи, оформления, выдачи, обслуживания кредитов для физических и юридических лиц 318 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 1
Стандартизация - Standardization 2339 1
Пропускная способность - Bandwidth 1907 1
Электронный документ - Electronic document 1579 1
Intranet - Интранет - Интрасеть 798 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 2
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 2
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 73 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 2
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 262 1
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss jBPM - JBoss BPM Suite 7 1
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss AS - JBoss Application Server - JBoss EAP - JBoss Enterprise Application Platform 155 1
Microsoft Azure 1526 1
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 747 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 297 1
Oracle Business Analytics - Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 188 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 535 1
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss Fuse - Red Hat Fuse Online 14 1
ЭОС EOS for SharePoint - EOS for SPS - EOS4SP 122 1
Кнопка жизни 21 1
Softline - Sl Soft - Robin RPA - ROBotic INtelligence 52 1
Московская Биржа РИИ - Рынок инноваций и инвестиций 24 1
Oracle Data Integration - ODI - Oracle Data Integration Platform Cloud - ODIPC - Sunopsis 42 1
Македонский Михаил 2 2
Яппаров Тагир 110 2
Касимов Игорь 21 2
Макаров Ярослав 4 2
Фомин Евгений 4 1
Денисенко Маргарита 4 1
Кураев Михаил 3 1
Файнзильберг Лора 2 1
Карачинский Анатолий 96 1
Мацоцкий Сергей 180 1
Бартунов Олег 54 1
Иванова Елена 83 1
Чесноков Алексей 3 1
Капитулов Олег 4 1
Зайцев Дмитрий 14 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
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Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 1
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Экономический эффект 1342 1
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Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 2
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 3
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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