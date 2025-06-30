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Чесноков Алексей


УПОМИНАНИЯ


30.06.2025 Компания intact построила мультимедийный комплекс на базе российского оборудования для Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» 1
24.12.2018 Ланит модернизировал электронный архив «Тактического ракетного вооружения» 1
06.12.2017 «Аплана.ЦР» внедрила BC в корпорации «Тактическое ракетное вооружение» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Чесноков Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

АйТи - Аплана ЦР - Аплана Центр Разработки - Aplana Development Center 11 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2192 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1040 1
АйТи - Аплана Группа компаний 174 1
АйТи 1390 1
Росимущество - КТРВ - Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение 39 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4649 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12926 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3919 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14143 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8448 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68957 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1630 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32234 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10794 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6500 1
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот 133 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2125 1
Макаров Ярослав 4 1
Родионов Александр 31 1
Россия - РФ - Российская федерация 150298 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30486 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4101 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8777 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1368852, в очереди разбора - 750246.
Создано именных указателей - 177786.
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