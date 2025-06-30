Получите все материалы CNews по ключевому слову
Чесноков Алексей
УПОМИНАНИЯ
Чесноков Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|АйТи - Аплана ЦР - Аплана Центр Разработки - Aplana Development Center 11 1
|Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2192 1
|ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1040 1
|АйТи - Аплана Группа компаний 174 1
|АйТи 1390 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1368852, в очереди разбора - 750246.
Создано именных указателей - 177786.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.