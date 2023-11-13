АйТи - Аплана Группа компаний

«Софтлайн» заплатит 800 миллионов за разработчиков ПО, купленных у «Аплана» Как «Софтлайн» покупал активы «Аплана» «Софтлайн» раскрыла подробности приобретения компаний, вошедших впоследствии в группы «Сл Софт» (SL Soft). Соответствующие сделки были осуществлены весной 2023 г., тогда, помимо ООО «Сл

Softline создала особое подразделение из активов бывшей компании «Айти» новой компании Sl Soft, которая будет специализироваться на создании бизнес-приложений для корпоративных заказчиков. Базой для новой компании станут продукты, приобретенные недавно у группы компаний «Аплана» (бывшая «Айти»). В частности, в портфель SL Soft войдут следующие продукты: решение для управления персоналом, созданное на базе продукта «Босс-Кадровик»; решение роботизации и интеллек

ГК Softline объявила о приобретении трех компаний-разработчиков у ГК «Аплана» ех производителей корпоративных бизнес-приложений и права на соответствующие программные продукты у ГК «Аплана». Покупка является шагом к исполнению стратегии развития собственной экосистемы би

Пионер российской ИТ-отрасли «Айти» ловко смог избежать банкротства Банкротства не будет Как выяснил CNews, старейшее юрлицо основанной еще в 1990 г. Тагиром Яппаровым и Игорем Касимовым группы «Айти» (сегодня работает под брендом «Аплана») сумело избежать запуска в отношении него процедуры банкротства и введения внешнего наблюдения. Как следует из судебной картотеки, 18 августа 2021 г. Арбитражный суд Москвы отказал в уд

Налоговая банкротит компанию «Айти». У бизнеса Тагира Яппарова сложные времена ованной в 1990 г. Тагиром Яппаровым и Игорем Касимовым группы «Айти» (сегодня работает под брендом «Аплана»). Иск к АО «Фирма “Айти”. Информационные технологии» о банкротстве 23 июня 2021 г. бы

Выручка топ-10 игроков российского рынка BPM выросла на 20% оставила ₽5,3 млрд, что на 20,5% больше, чем годом ранее. Позиции топ-5 крупнейших поставщиков по сравнению с прошлым годом не изменились. На первом месте по-прежнему «Ланит» (₽939,5 млн), на втором «Аплана» (₽850 млн), на третьем «Диджитал Дизайн» (₽786,6 млн), на четвертом Comindware (₽663,8 млн), на пятом Naumen (₽652,8 млн). Общее число участников рейтинга достигло 20 (в прошлом году их

ГК Softline приобретает бизнес ГК «Аплана» по аутсорсингу разработки ПО обеспечения. Финансовые параметры сделки стороны не раскрывают. Владельцем бренда «Аплана» остаётся ГК «Аплана». Сделка совершена в рамках реализации глобальной стратегии ГК Softline, которая п

Григорий Кочаров, IBS: Процесс интеграции IBS и «Апланы» уже начался «Интеграция компаний займет год» CNews: Что стало причиной решения о покупке компании «Аплана»? Григорий Кочаров: «Аплана» — лидер перспективного рынка аутсорсинга тестирова

«Аплана» внедрила программных роботов в банке «Россия» Банк повысит эффективность обслуживания с помощью внедрения программных роботов Банк «Россия» и «Аплана бизнес решения» реализовали проект по внедрению в программное обеспечение банка технологий Robotic Process Automation (RPA): новые программные роботы помогут повысить эффективность работ

«Аплана Диджитал» представила сервис автоматизированной миграции серверов «под ключ» Компания «Аплана Диджитал» (ГК Аплана) объявляет о запуске нового сервиса автоматизированной миграции серверов для В2В-за

«Аплана диджитал» предоставит сервисы и решения для публичных и частных облаков и – разработчиками приложений, решений и сервисов для облачных сред. Председатель совета директоров ГК «Аплана» Тагир Яппаров отметил: «Полный или частичный переход корпоративных ИТ на облачные

«Аплана» создала новую компанию Robin на базе своего RPA-подразделения аботкой этого программного продукта с 2018 г. занималась компания «Аплана бизнес решения» (входит в ГК «Аплана»), предоставляющая полный спектр услуг в области консалтинга по цифровой трансформ

IBS приобрела у «Апланы» бизнес по тестированию программного обеспечения IBS приобрела у группы «Аплана» компанию «Аплана софтвер». Окончательное соглашение об этом было подписано вче

IBS покупает у «Апланы» бизнес по тестированию ПО IBS приобретает «Аплана софтвер» и «Аплана айти инновации» ИТ-холдинг IBS договорился о покупке у «Апла

ГК «Аплана» открывает «кадровое агентство» программных роботов «Аплана Бизнес Решения» (ГК «Аплана») объявила о запуске российского специализированного «кадрового агентства» Robin,

«Аплана. Бизнес-решения» выпустила платформу для роботизации бизнес-процессов «Аплана. Бизнес-решения» сообщила о завершении разработки первой российской платформы для роботизации бизнес-процессов и создания интеллектуальных чат-ботов. Новая платформа Robin относится к кл

ГК «Аплана» возглавила рейтинг игроков российского рынка BPM лана» возглавила рейтинг игроков российского рынка BPM, подготовленный TAdviser. В 2017 году оборот ГК «Аплана» по этому направлению составил почти 668 млн руб., что оказалось более чем в два р

Группа «Айти» вывела разработку ПО и ИТ-услуги в огромную отдельную структуру Рождение «Апланы» На базе группы «Айти» появилась группа компаний «Аплана», в которую вошли «Логика бизнеса», «Передовые системы самообслуживания», «БОСС. Кадро

«Аплана.ЦР» внедрила BC в корпорации «Тактическое ракетное вооружение» «Аплана. Центр Разработки» (ГК АйТи) разработала и внедрила информационную систему, охватывающую процессы корпоративного управления головного предприятия корпорации «Тактическое ракетное вооруже

«Аплана.ЦР» и ЭОС будут совместно продвигать EOS for SharePoint «Электронные офисные системы» (ЭОС) и «Аплана. Центр разработки» (ГК «АйТи») заключили соглашение о сотрудничестве по продвижению на российском рынке решения EOS for SharePoint. Программный продукт создан на базе платформы Microsoft

«Аплана. Центр Разработки» внедрила систему управления знаниями в области АСУТП для «Транснефти» «Аплана. Центр Разработки», входящая в ГК АйТи, завершила проект по созданию и внедрению системы управления знаниями (СУЗ) в области автоматизированных систем управления технологическими процесс

Cloud4Y предоставила облачную инфраструктуру компании «Аплана» Cloud4Y объявила о предоставлении своей облачной инфраструктуры компании «Аплана». «Аплана» - одна из ведущих компаний в сфере ИТ-консалтинга, тестирования ПО и

СУБД Postgres Pro будет применяться в программных решениях «Аплана. Центр Разработки» Компания Postgres Professional, российский вендор открытой СУБД PostgreSQL, и разработчик информационных систем «Аплана. Центр Разработки» заключили соглашение о сотрудничестве, в соответствии с которым продукты Postgres Professional будут применяться в прикладном программном обеспечении, разрабатываемом

«Аплана» прошла аудит СМК по стандарту ISO 9001:2015 Компания «Аплана» прошла сертификационный аудит системы менеджмента качества (СМК) на соответствие треб

«Аплана Центр Разработки» модернизировала кредитный конвейер «МигКредит» Компания «МигКредит» и «Аплана Центр разработки» (ГК «АйТи») завершили проект по модернизации автоматизированного кре

«Аплана»: Спрос на комплексное тестирование стабилен, несмотря на кризис ашими услугами, есть также крупные и средние телекоммуникационные и ИТ-компании. CNews:Исторически «Аплана» занимает ведущие позиции в области тестирования информационных систем. Что позволяет

«Аплана» создает облачную платформу на базе Windows Azure для «ЮБМ Медика Рус» ия «ЮБМ Медика Рус», издатель справочника «Видаль» («Лекарственные препараты в России») и компания «Аплана» (входит в ГК «АйТи») объявили о заключении соглашения о стратегическом партнерстве, ц

Сеть «Эльдорадо» внедрила систему управления разработкой на базе IBM Rational Jazz Компания «Аплана» сообщила о завершении проекта по проектированию и внедрению системы управления разраб

«Аплана» создала систему контроля федеральных маркетинговых программ для МТС Компания «Аплана» сообщила о завершении проекта по внедрению системы контроля федеральных маркетинговых

«Аплана» автоматизировала расчет расходных ставок в РЖД на базе решений SAS Специалисты компании «Аплана» завершили проект внедрения автоматизированной системы расчета расходных ставок (АС РР

«Аплана» и «Ай-Теко» протестировали ИС ЕГРП Компания «Аплана» (ГК «АйТи») совместно со специалистами компании «Ай-Теко» завершила проект по нагрузо

«Апатит» построил электронный документооборот на базе СЭД «БОСС-Референт» Компания «Аплана» завершила проект внедрения системы электронного документооборота «БОСС-Референт» в ко

«Аммофос» перешел на новую версию СЭД «БОСС-Референт» Компания «Аплана» (ГК «АйТи») – российский разработчик программного обеспечения на заказ – и компания «

Топ-менеджер «Апланы» перешёл работать в GMCS путь от менеджера по продажам до начальника отдела продаж, а затем директора департамента систем электронного документооборота. В период с 2004 по 2009 гг. – работал коммерческим директором компании «Аплана». Под его руководством было заключено значительное число новых контрактов и реализовано множество крупных проектов как для коммерческих компаний, так и для государственных структур, отме

«Капитал Страхование» автоматизировала документооборот с помощью «БОСС-Референта» Компания «Аплана» объявила об окончании проекта внедрения системы электронного документооборота «БОСС-Р

«Аплана» представила новое решение для рынка недвижимости на базе Microsoft Dynamics CRM Компания «Аплана» (группа компаний «АйТи») вывела на рынок отраслевое решение на базе Microsoft Dynamics CRM - «Аплана: Управление недвижимостью для Microsoft Dynamics CRM». Решение автоматизирует

«Аплана» разработала новую социальную сеть TabUp Компания «Аплана» объявила о том, что совместно с американской технологической компанией GRT Corporation, по заказу Kindle Innovations разработала социальный интернет-портал TabUp. TabUp предназначен для

«АйТи» объединила практики ERP- и CRM-решений Microsoft Группа компаний «АйТи» объявила о консолидации в рамках компании «Аплана» направления Microsoft Dynamics CRM, развивавшегося ранее в «АйТи», и практики «Апланы

Рост бизнеса «Апланы» в 2007 г. составил 47% Компания «Аплана», поставщик услуг в области разработки, сопровождения и тестирования программного обес