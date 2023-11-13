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АйТи Аплана Группа компаний
Группа компаний Аплана – многопрофильный ИТ-холдинг, предоставляющий спектр услуг и решений для создания, модернизации и сопровождения корпоративных информационных систем.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 1 дело, на cумму 51 500 ₽*
СОБЫТИЯ
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|13.11.2023
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«Софтлайн» заплатит 800 миллионов за разработчиков ПО, купленных у «Аплана»
Как «Софтлайн» покупал активы «Аплана» «Софтлайн» раскрыла подробности приобретения компаний, вошедших впоследствии в группы «Сл Софт» (SL Soft). Соответствующие сделки были осуществлены весной 2023 г., тогда, помимо ООО «Сл
|24.04.2023
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Softline создала особое подразделение из активов бывшей компании «Айти»
новой компании Sl Soft, которая будет специализироваться на создании бизнес-приложений для корпоративных заказчиков. Базой для новой компании станут продукты, приобретенные недавно у группы компаний «Аплана» (бывшая «Айти»). В частности, в портфель SL Soft войдут следующие продукты: решение для управления персоналом, созданное на базе продукта «Босс-Кадровик»; решение роботизации и интеллек
|20.04.2023
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ГК Softline объявила о приобретении трех компаний-разработчиков у ГК «Аплана»
ех производителей корпоративных бизнес-приложений и права на соответствующие программные продукты у ГК «Аплана». Покупка является шагом к исполнению стратегии развития собственной экосистемы би
|19.08.2021
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Пионер российской ИТ-отрасли «Айти» ловко смог избежать банкротства
Банкротства не будет Как выяснил CNews, старейшее юрлицо основанной еще в 1990 г. Тагиром Яппаровым и Игорем Касимовым группы «Айти» (сегодня работает под брендом «Аплана») сумело избежать запуска в отношении него процедуры банкротства и введения внешнего наблюдения. Как следует из судебной картотеки, 18 августа 2021 г. Арбитражный суд Москвы отказал в уд
|06.07.2021
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Налоговая банкротит компанию «Айти». У бизнеса Тагира Яппарова сложные времена
ованной в 1990 г. Тагиром Яппаровым и Игорем Касимовым группы «Айти» (сегодня работает под брендом «Аплана»). Иск к АО «Фирма “Айти”. Информационные технологии» о банкротстве 23 июня 2021 г. бы
|25.11.2020
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Выручка топ-10 игроков российского рынка BPM выросла на 20%
оставила ₽5,3 млрд, что на 20,5% больше, чем годом ранее. Позиции топ-5 крупнейших поставщиков по сравнению с прошлым годом не изменились. На первом месте по-прежнему «Ланит» (₽939,5 млн), на втором «Аплана» (₽850 млн), на третьем «Диджитал Дизайн» (₽786,6 млн), на четвертом Comindware (₽663,8 млн), на пятом Naumen (₽652,8 млн). Общее число участников рейтинга достигло 20 (в прошлом году их
|02.11.2020
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ГК Softline приобретает бизнес ГК «Аплана» по аутсорсингу разработки ПО
обеспечения. Финансовые параметры сделки стороны не раскрывают. Владельцем бренда «Аплана» остаётся ГК «Аплана». Сделка совершена в рамках реализации глобальной стратегии ГК Softline, которая п
|30.01.2020
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Григорий Кочаров, IBS: Процесс интеграции IBS и «Апланы» уже начался
«Интеграция компаний займет год» CNews: Что стало причиной решения о покупке компании «Аплана»? Григорий Кочаров: «Аплана» — лидер перспективного рынка аутсорсинга тестирова
|23.01.2020
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«Аплана» внедрила программных роботов в банке «Россия»
Банк повысит эффективность обслуживания с помощью внедрения программных роботов Банк «Россия» и «Аплана бизнес решения» реализовали проект по внедрению в программное обеспечение банка технологий Robotic Process Automation (RPA): новые программные роботы помогут повысить эффективность работ
|19.12.2019
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«Аплана Диджитал» представила сервис автоматизированной миграции серверов «под ключ»
Компания «Аплана Диджитал» (ГК Аплана) объявляет о запуске нового сервиса автоматизированной миграции серверов для В2В-за
|03.12.2019
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«Аплана диджитал» предоставит сервисы и решения для публичных и частных облаков
и – разработчиками приложений, решений и сервисов для облачных сред. Председатель совета директоров ГК «Аплана» Тагир Яппаров отметил: «Полный или частичный переход корпоративных ИТ на облачные
|28.11.2019
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«Аплана» создала новую компанию Robin на базе своего RPA-подразделения
аботкой этого программного продукта с 2018 г. занималась компания «Аплана бизнес решения» (входит в ГК «Аплана»), предоставляющая полный спектр услуг в области консалтинга по цифровой трансформ
|21.11.2019
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IBS приобрела у «Апланы» бизнес по тестированию программного обеспечения
IBS приобрела у группы «Аплана» компанию «Аплана софтвер». Окончательное соглашение об этом было подписано вче
|05.11.2019
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IBS покупает у «Апланы» бизнес по тестированию ПО
IBS приобретает «Аплана софтвер» и «Аплана айти инновации» ИТ-холдинг IBS договорился о покупке у «Апла
|27.02.2019
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ГК «Аплана» открывает «кадровое агентство» программных роботов
«Аплана Бизнес Решения» (ГК «Аплана») объявила о запуске российского специализированного «кадрового агентства» Robin,
|19.09.2018
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«Аплана. Бизнес-решения» выпустила платформу для роботизации бизнес-процессов
«Аплана. Бизнес-решения» сообщила о завершении разработки первой российской платформы для роботизации бизнес-процессов и создания интеллектуальных чат-ботов. Новая платформа Robin относится к кл
|31.08.2018
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ГК «Аплана» возглавила рейтинг игроков российского рынка BPM
лана» возглавила рейтинг игроков российского рынка BPM, подготовленный TAdviser. В 2017 году оборот ГК «Аплана» по этому направлению составил почти 668 млн руб., что оказалось более чем в два р
|26.04.2018
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Группа «Айти» вывела разработку ПО и ИТ-услуги в огромную отдельную структуру
Рождение «Апланы» На базе группы «Айти» появилась группа компаний «Аплана», в которую вошли «Логика бизнеса», «Передовые системы самообслуживания», «БОСС. Кадро
|06.12.2017
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«Аплана.ЦР» внедрила BC в корпорации «Тактическое ракетное вооружение»
«Аплана. Центр Разработки» (ГК АйТи) разработала и внедрила информационную систему, охватывающую процессы корпоративного управления головного предприятия корпорации «Тактическое ракетное вооруже
|07.11.2017
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«Аплана.ЦР» и ЭОС будут совместно продвигать EOS for SharePoint
«Электронные офисные системы» (ЭОС) и «Аплана. Центр разработки» (ГК «АйТи») заключили соглашение о сотрудничестве по продвижению на российском рынке решения EOS for SharePoint. Программный продукт создан на базе платформы Microsoft
|16.10.2017
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«Аплана. Центр Разработки» внедрила систему управления знаниями в области АСУТП для «Транснефти»
«Аплана. Центр Разработки», входящая в ГК АйТи, завершила проект по созданию и внедрению системы управления знаниями (СУЗ) в области автоматизированных систем управления технологическими процесс
|14.08.2017
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Cloud4Y предоставила облачную инфраструктуру компании «Аплана»
Cloud4Y объявила о предоставлении своей облачной инфраструктуры компании «Аплана». «Аплана» - одна из ведущих компаний в сфере ИТ-консалтинга, тестирования ПО и
|06.04.2017
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СУБД Postgres Pro будет применяться в программных решениях «Аплана. Центр Разработки»
Компания Postgres Professional, российский вендор открытой СУБД PostgreSQL, и разработчик информационных систем «Аплана. Центр Разработки» заключили соглашение о сотрудничестве, в соответствии с которым продукты Postgres Professional будут применяться в прикладном программном обеспечении, разрабатываемом
|22.03.2017
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«Аплана» прошла аудит СМК по стандарту ISO 9001:2015
Компания «Аплана» прошла сертификационный аудит системы менеджмента качества (СМК) на соответствие треб
|20.04.2016
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«Аплана Центр Разработки» модернизировала кредитный конвейер «МигКредит»
Компания «МигКредит» и «Аплана Центр разработки» (ГК «АйТи») завершили проект по модернизации автоматизированного кре
|19.10.2015
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«Аплана»: Спрос на комплексное тестирование стабилен, несмотря на кризис
ашими услугами, есть также крупные и средние телекоммуникационные и ИТ-компании. CNews:Исторически «Аплана» занимает ведущие позиции в области тестирования информационных систем. Что позволяет
|23.10.2012
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«Аплана» создает облачную платформу на базе Windows Azure для «ЮБМ Медика Рус»
ия «ЮБМ Медика Рус», издатель справочника «Видаль» («Лекарственные препараты в России») и компания «Аплана» (входит в ГК «АйТи») объявили о заключении соглашения о стратегическом партнерстве, ц
|07.06.2011
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Сеть «Эльдорадо» внедрила систему управления разработкой на базе IBM Rational Jazz
Компания «Аплана» сообщила о завершении проекта по проектированию и внедрению системы управления разраб
|28.07.2010
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«Аплана» создала систему контроля федеральных маркетинговых программ для МТС
Компания «Аплана» сообщила о завершении проекта по внедрению системы контроля федеральных маркетинговых
|18.12.2009
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«Аплана» автоматизировала расчет расходных ставок в РЖД на базе решений SAS
Специалисты компании «Аплана» завершили проект внедрения автоматизированной системы расчета расходных ставок (АС РР
|09.12.2009
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«Аплана» и «Ай-Теко» протестировали ИС ЕГРП
Компания «Аплана» (ГК «АйТи») совместно со специалистами компании «Ай-Теко» завершила проект по нагрузо
|20.10.2009
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«Апатит» построил электронный документооборот на базе СЭД «БОСС-Референт»
Компания «Аплана» завершила проект внедрения системы электронного документооборота «БОСС-Референт» в ко
|21.09.2009
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«Аммофос» перешел на новую версию СЭД «БОСС-Референт»
Компания «Аплана» (ГК «АйТи») – российский разработчик программного обеспечения на заказ – и компания «
|27.08.2009
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Топ-менеджер «Апланы» перешёл работать в GMCS
путь от менеджера по продажам до начальника отдела продаж, а затем директора департамента систем электронного документооборота. В период с 2004 по 2009 гг. – работал коммерческим директором компании «Аплана». Под его руководством было заключено значительное число новых контрактов и реализовано множество крупных проектов как для коммерческих компаний, так и для государственных структур, отме
|02.07.2009
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«Капитал Страхование» автоматизировала документооборот с помощью «БОСС-Референта»
Компания «Аплана» объявила об окончании проекта внедрения системы электронного документооборота «БОСС-Р
|10.12.2008
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«Аплана» представила новое решение для рынка недвижимости на базе Microsoft Dynamics CRM
Компания «Аплана» (группа компаний «АйТи») вывела на рынок отраслевое решение на базе Microsoft Dynamics CRM - «Аплана: Управление недвижимостью для Microsoft Dynamics CRM». Решение автоматизирует
|22.10.2008
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«Аплана» разработала новую социальную сеть TabUp
Компания «Аплана» объявила о том, что совместно с американской технологической компанией GRT Corporation, по заказу Kindle Innovations разработала социальный интернет-портал TabUp. TabUp предназначен для
|27.06.2008
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«АйТи» объединила практики ERP- и CRM-решений Microsoft
Группа компаний «АйТи» объявила о консолидации в рамках компании «Аплана» направления Microsoft Dynamics CRM, развивавшегося ранее в «АйТи», и практики «Апланы
|27.05.2008
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Рост бизнеса «Апланы» в 2007 г. составил 47%
Компания «Аплана», поставщик услуг в области разработки, сопровождения и тестирования программного обес
|28.04.2008
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«Пенсионный КапиталЪ» управляет документами вместе с «БОСС-Референтом»
Компания «Аплана» и ООО «Пенсионный КапиталЪ» завершили проект внедрения системы электронного документо
АйТи и организации, системы, технологии, персоны:
|Яппаров Тагир 110 33
|Касимов Игорь 21 12
|Вайнштейн Виктор 37 10
|Борченко Павел 60 8
|Лапшин Алексей 24 6
|Боровиков Игорь 137 6
|Макаров Валентин 251 4
|Шалманов Сергей 202 4
|Гриб Андрей 17 4
|Андреев Владимир 101 3
|Кузнецова Анна 16 3
|Лавров Владимир 111 3
|Потоцкий Игорь 11 3
|Можаев Петр 3 3
|Макаров Ярослав 4 3
|Сашин Геннадий 10 3
|Копаев Геннадий 16 2
|Лящ Михаил 49 2
|Кучик Евгений 19 2
|Дырмовский Дмитрий 149 2
|Мацоцкий Сергей 180 2
|Федоров Алексей 142 2
|Ефименко Евгений 11 2
|Соловьева Юлия 22 2
|Витоженц Александр 7 2
|Романов Дмитрий 69 2
|Ведев Дмитрий 19 2
|Черноволенко Сергей 34 2
|Медведев Дмитрий 1665 2
|Киреев Иван 40 2
|Мельников Иван 16 2
|Эйделанд Павел 5 2
|Морозов Игорь 59 2
|Меньшенина Елена 2 2
|Молчанова Елена 17 2
|Ершова Элеонора 67 2
|Щербаков Борис 47 2
|Арефьев Дмитрий 9 2
|Ермаков Антон 13 2
|Савин Сергей 97 2
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