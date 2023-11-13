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АйТи Аплана Группа компаний

АйТи - Аплана Группа компаний

Группа компаний Аплана – многопрофильный ИТ-холдинг, предоставляющий спектр услуг и решений для создания, модернизации и сопровождения корпоративных информационных систем.

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* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

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13.11.2023 «Софтлайн» заплатит 800 миллионов за разработчиков ПО, купленных у «Аплана»

Как «Софтлайн» покупал активы «Аплана» «Софтлайн» раскрыла подробности приобретения компаний, вошедших впоследствии в группы «Сл Софт» (SL Soft). Соответствующие сделки были осуществлены весной 2023 г., тогда, помимо ООО «Сл
24.04.2023 Softline создала особое подразделение из активов бывшей компании «Айти»

новой компании Sl Soft, которая будет специализироваться на создании бизнес-приложений для корпоративных заказчиков. Базой для новой компании станут продукты, приобретенные недавно у группы компаний «Аплана» (бывшая «Айти»). В частности, в портфель SL Soft войдут следующие продукты: решение для управления персоналом, созданное на базе продукта «Босс-Кадровик»; решение роботизации и интеллек
20.04.2023 ГК Softline объявила о приобретении трех компаний-разработчиков у ГК «Аплана»

ех производителей корпоративных бизнес-приложений и права на соответствующие программные продукты у ГК «Аплана». Покупка является шагом к исполнению стратегии развития собственной экосистемы би
19.08.2021 Пионер российской ИТ-отрасли «Айти» ловко смог избежать банкротства

Банкротства не будет Как выяснил CNews, старейшее юрлицо основанной еще в 1990 г. Тагиром Яппаровым и Игорем Касимовым группы «Айти» (сегодня работает под брендом «Аплана») сумело избежать запуска в отношении него процедуры банкротства и введения внешнего наблюдения. Как следует из судебной картотеки, 18 августа 2021 г. Арбитражный суд Москвы отказал в уд
06.07.2021 Налоговая банкротит компанию «Айти». У бизнеса Тагира Яппарова сложные времена

ованной в 1990 г. Тагиром Яппаровым и Игорем Касимовым группы «Айти» (сегодня работает под брендом «Аплана»). Иск к АО «Фирма “Айти”. Информационные технологии» о банкротстве 23 июня 2021 г. бы
25.11.2020 Выручка топ-10 игроков российского рынка BPM выросла на 20%

оставила ₽5,3 млрд, что на 20,5% больше, чем годом ранее. Позиции топ-5 крупнейших поставщиков по сравнению с прошлым годом не изменились. На первом месте по-прежнему «Ланит» (₽939,5 млн), на втором «Аплана» (₽850 млн), на третьем «Диджитал Дизайн» (₽786,6 млн), на четвертом Comindware (₽663,8 млн), на пятом Naumen (₽652,8 млн). Общее число участников рейтинга достигло 20 (в прошлом году их
02.11.2020 ГК Softline приобретает бизнес ГК «Аплана» по аутсорсингу разработки ПО

обеспечения. Финансовые параметры сделки стороны не раскрывают. Владельцем бренда «Аплана» остаётся ГК «Аплана». Сделка совершена в рамках реализации глобальной стратегии ГК Softline, которая п
30.01.2020 Григорий Кочаров, IBS: Процесс интеграции IBS и «Апланы» уже начался

«Интеграция компаний займет год» CNews: Что стало причиной решения о покупке компании «Аплана»? Григорий Кочаров: «Аплана» — лидер перспективного рынка аутсорсинга тестирова
23.01.2020 «Аплана» внедрила программных роботов в банке «Россия»

Банк повысит эффективность обслуживания с помощью внедрения программных роботов Банк «Россия» и «Аплана бизнес решения» реализовали проект по внедрению в программное обеспечение банка технологий Robotic Process Automation (RPA): новые программные роботы помогут повысить эффективность работ
19.12.2019 «Аплана Диджитал» представила сервис автоматизированной миграции серверов «под ключ»

Компания «Аплана Диджитал» (ГК Аплана) объявляет о запуске нового сервиса автоматизированной миграции серверов для В2В-за
03.12.2019 «Аплана диджитал» предоставит сервисы и решения для публичных и частных облаков

и – разработчиками приложений, решений и сервисов для облачных сред. Председатель совета директоров ГК «Аплана» Тагир Яппаров отметил: «Полный или частичный переход корпоративных ИТ на облачные
28.11.2019 «Аплана» создала новую компанию Robin на базе своего RPA-подразделения

аботкой этого программного продукта с 2018 г. занималась компания «Аплана бизнес решения» (входит в ГК «Аплана»), предоставляющая полный спектр услуг в области консалтинга по цифровой трансформ
21.11.2019 IBS приобрела у «Апланы» бизнес по тестированию программного обеспечения

IBS приобрела у группы «Аплана» компанию «Аплана софтвер». Окончательное соглашение об этом было подписано вче
05.11.2019 IBS покупает у «Апланы» бизнес по тестированию ПО

IBS приобретает «Аплана софтвер» и «Аплана айти инновации» ИТ-холдинг IBS договорился о покупке у «Апла
27.02.2019 ГК «Аплана» открывает «кадровое агентство» программных роботов

«Аплана Бизнес Решения» (ГК «Аплана») объявила о запуске российского специализированного «кадрового агентства» Robin,

19.09.2018 «Аплана. Бизнес-решения» выпустила платформу для роботизации бизнес-процессов

«Аплана. Бизнес-решения» сообщила о завершении разработки первой российской платформы для роботизации бизнес-процессов и создания интеллектуальных чат-ботов. Новая платформа Robin относится к кл
31.08.2018 ГК «Аплана» возглавила рейтинг игроков российского рынка BPM

лана» возглавила рейтинг игроков российского рынка BPM, подготовленный TAdviser. В 2017 году оборот ГК «Аплана» по этому направлению составил почти 668 млн руб., что оказалось более чем в два р
26.04.2018 Группа «Айти» вывела разработку ПО и ИТ-услуги в огромную отдельную структуру

Рождение «Апланы» На базе группы «Айти» появилась группа компаний «Аплана», в которую вошли «Логика бизнеса», «Передовые системы самообслуживания», «БОСС. Кадро
06.12.2017 «Аплана.ЦР» внедрила BC в корпорации «Тактическое ракетное вооружение»

«Аплана. Центр Разработки» (ГК АйТи) разработала и внедрила информационную систему, охватывающую процессы корпоративного управления головного предприятия корпорации «Тактическое ракетное вооруже
07.11.2017 «Аплана.ЦР» и ЭОС будут совместно продвигать EOS for SharePoint

«Электронные офисные системы» (ЭОС) и «Аплана. Центр разработки» (ГК «АйТи») заключили соглашение о сотрудничестве по продвижению на российском рынке решения EOS for SharePoint. Программный продукт создан на базе платформы Microsoft
16.10.2017 «Аплана. Центр Разработки» внедрила систему управления знаниями в области АСУТП для «Транснефти»

«Аплана. Центр Разработки», входящая в ГК АйТи, завершила проект по созданию и внедрению системы управления знаниями (СУЗ) в области автоматизированных систем управления технологическими процесс
14.08.2017 Cloud4Y предоставила облачную инфраструктуру компании «Аплана»

Cloud4Y объявила о предоставлении своей облачной инфраструктуры компании «Аплана». «Аплана» - одна из ведущих компаний в сфере ИТ-консалтинга, тестирования ПО и
06.04.2017 СУБД Postgres Pro будет применяться в программных решениях «Аплана. Центр Разработки»

Компания Postgres Professional, российский вендор открытой СУБД PostgreSQL, и разработчик информационных систем «Аплана. Центр Разработки» заключили соглашение о сотрудничестве, в соответствии с которым продукты Postgres Professional будут применяться в прикладном программном обеспечении, разрабатываемом

22.03.2017 «Аплана» прошла аудит СМК по стандарту ISO 9001:2015

Компания «Аплана» прошла сертификационный аудит системы менеджмента качества (СМК) на соответствие треб
20.04.2016 «Аплана Центр Разработки» модернизировала кредитный конвейер «МигКредит»

Компания «МигКредит» и «Аплана Центр разработки» (ГК «АйТи») завершили проект по модернизации автоматизированного кре
19.10.2015 «Аплана»: Спрос на комплексное тестирование стабилен, несмотря на кризис

ашими услугами, есть также крупные и средние телекоммуникационные и ИТ-компании. CNews:Исторически «Аплана» занимает ведущие позиции в области тестирования информационных систем. Что позволяет

23.10.2012 «Аплана» создает облачную платформу на базе Windows Azure для «ЮБМ Медика Рус»

ия «ЮБМ Медика Рус», издатель справочника «Видаль» («Лекарственные препараты в России») и компания «Аплана» (входит в ГК «АйТи») объявили о заключении соглашения о стратегическом партнерстве, ц
07.06.2011 Сеть «Эльдорадо» внедрила систему управления разработкой на базе IBM Rational Jazz

Компания «Аплана» сообщила о завершении проекта по проектированию и внедрению системы управления разраб
28.07.2010 «Аплана» создала систему контроля федеральных маркетинговых программ для МТС

Компания «Аплана» сообщила о завершении проекта по внедрению системы контроля федеральных маркетинговых
18.12.2009 «Аплана» автоматизировала расчет расходных ставок в РЖД на базе решений SAS

Специалисты компании «Аплана» завершили проект внедрения автоматизированной системы расчета расходных ставок (АС РР
09.12.2009 «Аплана» и «Ай-Теко» протестировали ИС ЕГРП

Компания «Аплана» (ГК «АйТи») совместно со специалистами компании «Ай-Теко» завершила проект по нагрузо
20.10.2009 «Апатит» построил электронный документооборот на базе СЭД «БОСС-Референт»

Компания «Аплана» завершила проект внедрения системы электронного документооборота «БОСС-Референт» в ко
21.09.2009 «Аммофос» перешел на новую версию СЭД «БОСС-Референт»

Компания «Аплана» (ГК «АйТи») – российский разработчик программного обеспечения на заказ – и компания «
27.08.2009 Топ-менеджер «Апланы» перешёл работать в GMCS

путь от менеджера по продажам до начальника отдела продаж, а затем директора департамента систем электронного документооборота. В период с 2004 по 2009 гг. – работал коммерческим директором компании «Аплана». Под его руководством было заключено значительное число новых контрактов и реализовано множество крупных проектов как для коммерческих компаний, так и для государственных структур, отме
02.07.2009 «Капитал Страхование» автоматизировала документооборот с помощью «БОСС-Референта»

Компания «Аплана» объявила об окончании проекта внедрения системы электронного документооборота «БОСС-Р
10.12.2008 «Аплана» представила новое решение для рынка недвижимости на базе Microsoft Dynamics CRM

Компания «Аплана» (группа компаний «АйТи») вывела на рынок отраслевое решение на базе Microsoft Dynamics CRM - «Аплана: Управление недвижимостью для Microsoft Dynamics CRM». Решение автоматизирует
22.10.2008 «Аплана» разработала новую социальную сеть TabUp

Компания «Аплана» объявила о том, что совместно с американской технологической компанией GRT Corporation, по заказу Kindle Innovations разработала социальный интернет-портал TabUp. TabUp предназначен для
27.06.2008 «АйТи» объединила практики ERP- и CRM-решений Microsoft

Группа компаний «АйТи» объявила о консолидации в рамках компании «Аплана» направления Microsoft Dynamics CRM, развивавшегося ранее в «АйТи», и практики «Апланы
27.05.2008 Рост бизнеса «Апланы» в 2007 г. составил 47%

Компания «Аплана», поставщик услуг в области разработки, сопровождения и тестирования программного обес
28.04.2008 «Пенсионный КапиталЪ» управляет документами вместе с «БОСС-Референтом»

Компания «Аплана» и ООО «Пенсионный КапиталЪ» завершили проект внедрения системы электронного документо

Публикаций - 183, упоминаний - 271

АйТи и организации, системы, технологии, персоны:

АйТи 1519 87
Softline - Софтлайн 3743 38
Microsoft Corporation 25774 27
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 131 23
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 227 19
Softline - Sl Soft - Сл Софт 345 18
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 18
IBM - International Business Machines Corp 9699 18
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 17
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 13
Oracle Corporation 7074 12
Naumen - Наумен 752 11
IBS AppLine - ранее Аплана Софтвер (Aplana) 29 11
АйТи - Аплана ЦР - Аплана Центр Разработки - Aplana Development Center 12 11
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 11
ФОРС - Центр разработки 703 10
Docsvision - ДоксВижн 1060 9
АйТи - Аплана Бизнес решения 13 9
Softline - Sl Soft - Цитрос - Citros 90 9
SAP SE 5601 9
9594 9
Компьюлинк ГК - Compulink 456 8
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 250 8
Ростелеком 10948 8
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 7
Comindware - Колловэар 202 7
Крок - Croc 1964 6
Directum - Директум 1268 6
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 429 6
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 291 6
Digital Design - Диджитал Дизайн 563 6
SAS Institute 1082 5
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 489 5
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 5
NVision Group - Энвижн Груп 699 5
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 167 5
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 5
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 5
ДиалогНаука 271 5
IBS QA Solutions - IBS AppLine Innovation - ИБС АппЛайн Инновации - ранее Аплана АйТи Инновации 10 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 15
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 7
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 6
ФосАгро 176 5
Почта России ПАО 2370 5
ГПБ - Газпромбанк 1273 5
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 4
Транснефть 335 4
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 4
ВТБ - ВТБ24 671 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Газпром ПАО 1493 4
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 4
Альфа-Банк 1979 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 3
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 3
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 182 3
КапиталЪ ИФД - КапиталЪ Управление активами 45 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 3
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 2
Северсталь ПАО - Severstal 629 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Роснефть НК - нефтяная компания 562 2
Газпром нефть 725 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 2
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 2
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 182 2
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 2
АБ Россия - Акционерный банк Россия 99 2
British Airways - British Midland International 127 2
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 111 2
Северсталь ПАО - Северсталь ЧерМК - Череповецкий металлургический комбинат 50 2
РЖД МЖД - Павелецкий вокзал - Москва-Павелецкая 71 2
Intel Capital 148 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк - Русский межрегиональный банк развития 105 2
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 2
Da Vinci Capital - Da Vinci Capital Management - Da Vinci Private Equity Fund 20 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 12
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 12
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 7
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 6
Федеральное казначейство России 1949 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 5
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 120 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 3
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 107 3
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 2
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 175 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 256 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 1
ФРИИ Инвест 11 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 161 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 155 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 4
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 20 1
АСДГ - Ассоциация сибирских и дальневосточных городов 5 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
Цифровой промышленник - консорциум 2 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 74
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 66
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 66
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 39
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 37
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12241 30
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 28
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 27
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 25
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 23
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 21
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 21
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1530 20
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 19
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 19
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 19
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6568 17
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1376 17
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 17
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 16
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2702 16
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Ефименко Евгений 11 2
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Киреев Иван 40 2
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Меньшенина Елена 2 2
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Щербаков Борис 47 2
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Ермаков Антон 13 2
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 6
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Европа Восточная 3138 4
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РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева ВО ФГБОУ - Российский государственный аграрный университет - Московская сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева 29 1
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