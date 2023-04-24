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АйТи Аплана Группа компаний

АйТи - Аплана Группа компаний

Группа компаний Аплана – многопрофильный ИТ-холдинг, предоставляющий спектр услуг и решений для создания, модернизации и сопровождения корпоративных информационных систем.


24.04.2023 Softline создала особое подразделение из активов бывшей компании «Айти»

новой компании Sl Soft, которая будет специализироваться на создании бизнес-приложений для корпоративных заказчиков. Базой для новой компании станут продукты, приобретенные недавно у группы компаний «Аплана» (бывшая «Айти»). В частности, в портфель SL Soft войдут следующие продукты: решение для управления персоналом, созданное на базе продукта «Босс-Кадровик»; решение роботизации и интеллек
20.04.2023 ГК Softline объявила о приобретении трех компаний-разработчиков у ГК «Аплана»

ех производителей корпоративных бизнес-приложений и права на соответствующие программные продукты у ГК «Аплана». Покупка является шагом к исполнению стратегии развития собственной экосистемы би
19.08.2021 Пионер российской ИТ-отрасли «Айти» ловко смог избежать банкротства

Банкротства не будет Как выяснил CNews, старейшее юрлицо основанной еще в 1990 г. Тагиром Яппаровым и Игорем Касимовым группы «Айти» (сегодня работает под брендом «Аплана») сумело избежать запуска в отношении него процедуры банкротства и введения внешнего наблюдения. Как следует из судебной картотеки, 18 августа 2021 г. Арбитражный суд Москвы отказал в уд
06.07.2021 Налоговая банкротит компанию «Айти». У бизнеса Тагира Яппарова сложные времена

ованной в 1990 г. Тагиром Яппаровым и Игорем Касимовым группы «Айти» (сегодня работает под брендом «Аплана»). Иск к АО «Фирма “Айти”. Информационные технологии» о банкротстве 23 июня 2021 г. бы
25.11.2020 Выручка топ-10 игроков российского рынка BPM выросла на 20%

оставила ₽5,3 млрд, что на 20,5% больше, чем годом ранее. Позиции топ-5 крупнейших поставщиков по сравнению с прошлым годом не изменились. На первом месте по-прежнему «Ланит» (₽939,5 млн), на втором «Аплана» (₽850 млн), на третьем «Диджитал Дизайн» (₽786,6 млн), на четвертом Comindware (₽663,8 млн), на пятом Naumen (₽652,8 млн). Общее число участников рейтинга достигло 20 (в прошлом году их
02.11.2020 ГК Softline приобретает бизнес ГК «Аплана» по аутсорсингу разработки ПО

обеспечения. Финансовые параметры сделки стороны не раскрывают. Владельцем бренда «Аплана» остаётся ГК «Аплана». Сделка совершена в рамках реализации глобальной стратегии ГК Softline, которая п
30.01.2020 Григорий Кочаров, IBS: Процесс интеграции IBS и «Апланы» уже начался

«Интеграция компаний займет год» CNews: Что стало причиной решения о покупке компании «Аплана»? Григорий Кочаров: «Аплана» — лидер перспективного рынка аутсорсинга тестирова
23.01.2020 «Аплана» внедрила программных роботов в банке «Россия»

Банк повысит эффективность обслуживания с помощью внедрения программных роботов Банк «Россия» и «Аплана бизнес решения» реализовали проект по внедрению в программное обеспечение банка технологий Robotic Process Automation (RPA): новые программные роботы помогут повысить эффективность работ
19.12.2019 «Аплана Диджитал» представила сервис автоматизированной миграции серверов «под ключ»

Компания «Аплана Диджитал» (ГК Аплана) объявляет о запуске нового сервиса автоматизированной миграции серверов для В2В-за
03.12.2019 «Аплана диджитал» предоставит сервисы и решения для публичных и частных облаков

и – разработчиками приложений, решений и сервисов для облачных сред. Председатель совета директоров ГК «Аплана» Тагир Яппаров отметил: «Полный или частичный переход корпоративных ИТ на облачные
28.11.2019 «Аплана» создала новую компанию Robin на базе своего RPA-подразделения

аботкой этого программного продукта с 2018 г. занималась компания «Аплана бизнес решения» (входит в ГК «Аплана»), предоставляющая полный спектр услуг в области консалтинга по цифровой трансформ
21.11.2019 IBS приобрела у «Апланы» бизнес по тестированию программного обеспечения

IBS приобрела у группы «Аплана» компанию «Аплана софтвер». Окончательное соглашение об этом было подписано вче
05.11.2019 IBS покупает у «Апланы» бизнес по тестированию ПО

IBS приобретает «Аплана софтвер» и «Аплана айти инновации» ИТ-холдинг IBS договорился о покупке у «Апла
27.02.2019 ГК «Аплана» открывает «кадровое агентство» программных роботов

«Аплана Бизнес Решения» (ГК «Аплана») объявила о запуске российского специализированного «кадрового агентства» Robin,

19.09.2018 «Аплана. Бизнес-решения» выпустила платформу для роботизации бизнес-процессов

«Аплана. Бизнес-решения» сообщила о завершении разработки первой российской платформы для роботизации бизнес-процессов и создания интеллектуальных чат-ботов. Новая платформа Robin относится к кл
31.08.2018 ГК «Аплана» возглавила рейтинг игроков российского рынка BPM

лана» возглавила рейтинг игроков российского рынка BPM, подготовленный TAdviser. В 2017 году оборот ГК «Аплана» по этому направлению составил почти 668 млн руб., что оказалось более чем в два р
26.04.2018 Группа «Айти» вывела разработку ПО и ИТ-услуги в огромную отдельную структуру

Рождение «Апланы» На базе группы «Айти» появилась группа компаний «Аплана», в которую вошли «Логика бизнеса», «Передовые системы самообслуживания», «БОСС. Кадро
06.12.2017 «Аплана.ЦР» внедрила BC в корпорации «Тактическое ракетное вооружение»

«Аплана. Центр Разработки» (ГК АйТи) разработала и внедрила информационную систему, охватывающую процессы корпоративного управления головного предприятия корпорации «Тактическое ракетное вооруже
07.11.2017 «Аплана.ЦР» и ЭОС будут совместно продвигать EOS for SharePoint

«Электронные офисные системы» (ЭОС) и «Аплана. Центр разработки» (ГК «АйТи») заключили соглашение о сотрудничестве по продвижению на российском рынке решения EOS for SharePoint. Программный продукт создан на базе платформы Microsoft
16.10.2017 «Аплана. Центр Разработки» внедрила систему управления знаниями в области АСУТП для «Транснефти»

«Аплана. Центр Разработки», входящая в ГК АйТи, завершила проект по созданию и внедрению системы управления знаниями (СУЗ) в области автоматизированных систем управления технологическими процесс
14.08.2017 Cloud4Y предоставила облачную инфраструктуру компании «Аплана»

Cloud4Y объявила о предоставлении своей облачной инфраструктуры компании «Аплана». «Аплана» - одна из ведущих компаний в сфере ИТ-консалтинга, тестирования ПО и
06.04.2017 СУБД Postgres Pro будет применяться в программных решениях «Аплана. Центр Разработки»

Компания Postgres Professional, российский вендор открытой СУБД PostgreSQL, и разработчик информационных систем «Аплана. Центр Разработки» заключили соглашение о сотрудничестве, в соответствии с которым продукты Postgres Professional будут применяться в прикладном программном обеспечении, разрабатываемом

22.03.2017 «Аплана» прошла аудит СМК по стандарту ISO 9001:2015

Компания «Аплана» прошла сертификационный аудит системы менеджмента качества (СМК) на соответствие треб
20.04.2016 «Аплана Центр Разработки» модернизировала кредитный конвейер «МигКредит»

Компания «МигКредит» и «Аплана Центр разработки» (ГК «АйТи») завершили проект по модернизации автоматизированного кре
19.10.2015 «Аплана»: Спрос на комплексное тестирование стабилен, несмотря на кризис

ашими услугами, есть также крупные и средние телекоммуникационные и ИТ-компании. CNews:Исторически «Аплана» занимает ведущие позиции в области тестирования информационных систем. Что позволяет

23.10.2012 «Аплана» создает облачную платформу на базе Windows Azure для «ЮБМ Медика Рус»

ия «ЮБМ Медика Рус», издатель справочника «Видаль» («Лекарственные препараты в России») и компания «Аплана» (входит в ГК «АйТи») объявили о заключении соглашения о стратегическом партнерстве, ц
07.06.2011 Сеть «Эльдорадо» внедрила систему управления разработкой на базе IBM Rational Jazz

Компания «Аплана» сообщила о завершении проекта по проектированию и внедрению системы управления разраб
28.07.2010 «Аплана» создала систему контроля федеральных маркетинговых программ для МТС

Компания «Аплана» сообщила о завершении проекта по внедрению системы контроля федеральных маркетинговых
18.12.2009 «Аплана» автоматизировала расчет расходных ставок в РЖД на базе решений SAS

Специалисты компании «Аплана» завершили проект внедрения автоматизированной системы расчета расходных ставок (АС РР
09.12.2009 «Аплана» и «Ай-Теко» протестировали ИС ЕГРП

Компания «Аплана» (ГК «АйТи») совместно со специалистами компании «Ай-Теко» завершила проект по нагрузо
20.10.2009 «Апатит» построил электронный документооборот на базе СЭД «БОСС-Референт»

Компания «Аплана» завершила проект внедрения системы электронного документооборота «БОСС-Референт» в ко
21.09.2009 «Аммофос» перешел на новую версию СЭД «БОСС-Референт»

Компания «Аплана» (ГК «АйТи») – российский разработчик программного обеспечения на заказ – и компания «
27.08.2009 Топ-менеджер «Апланы» перешёл работать в GMCS

путь от менеджера по продажам до начальника отдела продаж, а затем директора департамента систем электронного документооборота. В период с 2004 по 2009 гг. – работал коммерческим директором компании «Аплана». Под его руководством было заключено значительное число новых контрактов и реализовано множество крупных проектов как для коммерческих компаний, так и для государственных структур, отме
02.07.2009 «Капитал Страхование» автоматизировала документооборот с помощью «БОСС-Референта»

Компания «Аплана» объявила об окончании проекта внедрения системы электронного документооборота «БОСС-Р
10.12.2008 «Аплана» представила новое решение для рынка недвижимости на базе Microsoft Dynamics CRM

Компания «Аплана» (группа компаний «АйТи») вывела на рынок отраслевое решение на базе Microsoft Dynamics CRM - «Аплана: Управление недвижимостью для Microsoft Dynamics CRM». Решение автоматизирует
22.10.2008 «Аплана» разработала новую социальную сеть TabUp

Компания «Аплана» объявила о том, что совместно с американской технологической компанией GRT Corporation, по заказу Kindle Innovations разработала социальный интернет-портал TabUp. TabUp предназначен для
27.06.2008 «АйТи» объединила практики ERP- и CRM-решений Microsoft

Группа компаний «АйТи» объявила о консолидации в рамках компании «Аплана» направления Microsoft Dynamics CRM, развивавшегося ранее в «АйТи», и практики «Апланы
27.05.2008 Рост бизнеса «Апланы» в 2007 г. составил 47%

Компания «Аплана», поставщик услуг в области разработки, сопровождения и тестирования программного обес
28.04.2008 «Пенсионный КапиталЪ» управляет документами вместе с «БОСС-Референтом»

Компания «Аплана» и ООО «Пенсионный КапиталЪ» завершили проект внедрения системы электронного документо
15.04.2008 «Аплана» внедрила систему автоматических объявлений в «Домодедово»

Компания «Аплана» и Московский Международный аэропорт «Домодедово» объявили о введении в промышленную э

Публикаций - 167, упоминаний - 190

АйТи упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

АйТи 1310 75
Microsoft Corporation 23868 27
Softline - Софтлайн 2211 24
IBM - International Business Machines Corp 9206 17
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10060 17
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1945 16
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 70 15
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 2 12
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1223 12
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1551 11
АйТи - Аплана ЦР - Аплана Центр Разработки - Aplana Development Center 10 11
IBS AppLine - ранее Аплана Софтвер (Aplana) 13 11
Oracle Corporation 6389 11
ФОРС - Центр разработки 570 10
Naumen - Наумен 549 10
Docsvision - ДоксВижн 980 9
АйТи - Аплана Бизнес решения 10 9
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8839 9
ITG - INLINE Technologies Group 153 9
Компьюлинк ГК - Compulink 419 8
SAP SE 4898 8
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 930 8
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 219 7
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 396 6
7342 6
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 171 6
Comindware - Колловэар 106 6
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 355 5
Directum - Директум 920 5
Dell EMC 4946 5
Softline - Sl Soft - Сл Софт 23 5
Digital Design - Диджитал Дизайн 516 5
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 934 5
ДиалогНаука 179 5
АйТи Центр заказной разработки ПО 1 5
IBS QA Solutions - IBS AppLine Innovation - ИБС АппЛайн Инновации - ранее Аплана АйТи Инновации 5 5
IBM Rational Software 144 5
NVision Group - Энвижн Груп 614 5
Ланит БиПиЭм - Lanit BPM 18 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4278 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5645 12
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 312 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2366 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6390 5
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 420 4
ВТБ - ВТБ24 608 4
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 221 4
ФосАгро 88 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 623 4
Почта России ПАО 1939 4
Газпром ПАО 1179 4
ГПБ - Газпромбанк 974 3
Альфа-Банк 1550 3
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 134 3
КапиталЪ ИФД - КапиталЪ Управление активами 38 3
ПГК - Первая грузовая компания 113 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 344 3
Транснефть 268 2
Газпром нефть 511 2
Austrian Airlines - авиакомпания 20 2
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 125 2
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 93 2
Алроса АК - Алмазы России — Саха 137 2
Северсталь ЧерМК - Череповецкий металлургический комбинат 20 2
АБ Россия - Акционерный банк Россия 73 2
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 197 2
Открытие ФК - Банк Открытие 448 2
РЖД Москва - Павелецкий вокзал - Москва-Павелецкая 31 2
Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк 20 2
Mars Wrigley 20 2
ЮКОС НК 37 2
Роснефть НК - нефтяная компания 471 2
Da Vinci Capital - Da Vinci Capital Management - Da Vinci Private Equity Fund 18 2
Северсталь ПАО - Severstal 377 2
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 39 2
РЖД - Российские железные дороги 1705 2
British Airways - British Midland International 121 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1889 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 716 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 388 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2443 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7937 10
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3878 7
Федеральное казначейство России 1592 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 4549 5
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 39 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2013 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1462 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 967 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2587 3
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 687 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2560 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1612 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2875 2
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1121 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 406 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1406 2
Президент Российской Федерации 3373 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 699 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1920 2
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 200 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 93 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 92 1
ФНС РФ - ИФНС - Межрайонные инспекции ФНС России 80 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 10 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 244 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 110 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 66 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 17 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 50 1
Ростехинвентаризация Федеральное БТИ ФГУП 21 1
Архивный фонд РФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 49 1
Росреестр - Управления федеральной регистрационной службы 12 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2820 1
ФРИИ Инвест 4 1
РосдорНИИ ФАУ - Российский дорожный научно-исследовательский институт 7 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 60 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 157 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 139 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 106 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 143 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 529 4
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 7 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2622 2
АФТ - Ассоциация Финтех 51 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 3 1
Цифровой промышленник - консорциум 2 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 37 1
АСДГ - Ассоциация сибирских и дальневосточных городов 3 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 49 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27 68
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 20351 64
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 3971 59
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 21797 43
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 10175 33
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 959 27
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 8153 24
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 2335 22
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 8037 21
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 3084 21
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 3752 21
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 4122 20
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA 2694 20
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 12 18
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 6092 17
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 1629 17
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 10172 16
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 4761 15
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17223 15
MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение 1074 15
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 11 15
EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - electronic archive - цифровое сохранение - автоматизированный электронный архив документов 89 13
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 47 13
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 795 13
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 3855 12
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 297 11
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 4387 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 15528 11
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 11476 11
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 2398 10
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 925 10
Управляемость - Manageability 1627 9
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 108 9
Заказная разработка - Custom development 138 8
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 20 8
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 707 8
Workflow - Поток работ 314 8
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 1042 7
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 2348 7
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 1475 7
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 96 42
Intersoft Lab Референт 153 32
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