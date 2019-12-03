«Аплана диджитал» предоставит сервисы и решения для публичных и частных облаков

Группа компаний «Аплана» объявила об образовании новой компании «Аплана диджитал» (https://aplanadigital.ru), которая займется предоставлением корпоративным заказчикам решений и сервисов в частных и корпоративных облачных средах.

В портфеле «Аплана диджитал» широкий набор бизнес-услуг в нескольких технологических областях, среди которых: частные корпоративные облака на основе гиперконвергентной инфраструктуры (HCI), миграция и управление ИТ-инфраструктурой на базе публичного облака; решения по восстановлению работы ИТ-систем (Disaster Recovery) в облаке; развертывание/миграция бизнес-приложений (в т.ч. приложений 1С) в облачных средах; облачные сервисы и бизнес-решения на основе платформы видеоаналитики «ОДА».

«Аплана диджитал» является партнером «Яндекс облако» – одного из динамично развивающихся провайдеров российского рынка публичных облачных сервисов, а также имеет тесные партнерские связи с российскими и международными высокотехнологичными компаниями – разработчиками приложений, решений и сервисов для облачных сред.

Председатель совета директоров ГК «Аплана» Тагир Яппаров отметил: «Полный или частичный переход корпоративных ИТ на облачные платформы с формированием гибридного облачного ИТ-ландшафта лежит в основе стратегии цифровой трансформации подавляющего большинства предприятий и организаций. Поэтому формирование портфеля масштабируемых облачных сервисов – важная часть стратегии развития группы компаний Аплана. Новая бизнес-единица группы будет нацелена на разработку, «упаковку» и вывод на рынок десятков востребованных облачных сервисов, часть из которых будет уникальна для нашего рынка».

Генеральный директор «Аплана диджитал» Елена Меньшенина отметила: «Российский рынок облачных вычислений сегодня, пожалуй, один из самых быстро растущих сегментов ИТ-рынка. Цифровая трансформация бизнеса требует от ИТ прежде всего эффективности, что подстегивает переход от парадигмы «тяжелых» on-site систем к облачным решениям, предоставляемым в сервисной модели. Мы видим, что российским компаниям – и крупным, и небольшим – сегодня нужны современные, надежные, быстро разворачиваемые ИТ-решения, и в течение ближайших месяцев в дополнение к уже имеющимся в нашем портфеле, будем выводить на рынок гибкие и востребованные сервисы, связанные с автоматизацией бизнеса, аналитикой, управлением ИТ и данными. При этом мы будем уделять особое внимание сотрудничеству с отечественными компаниями и технологическими командами при разработке и выводе на рынок новых облачных услуг и решений».