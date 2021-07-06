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АйТи Аплана Диджитал Aplana Digital

АйТи - Аплана Диджитал - Aplana Digital

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


06.07.2021 Налоговая банкротит компанию «Айти». У бизнеса Тагира Яппарова сложные времена 2
29.10.2020 Поставки ИТ в банки выросли за счет средств информационной безопасности и заказной разработки 1
19.12.2019 «Аплана Диджитал» представила сервис автоматизированной миграции серверов «под ключ» 1
03.12.2019 «Аплана диджитал» предоставит сервисы и решения для публичных и частных облаков 1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

АйТи и организации, системы, технологии, персоны:

АйТи - Аплана Группа компаний 183 4
Softline - Софтлайн 3743 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 2
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 131 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 2
9594 2
АйТи 1519 2
IBS AppLine - ранее Аплана Софтвер (Aplana) 29 2
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 161 1
АйТи Энергофинанс 4 1
IBS QA Solutions - IBS AppLine Innovation - ИБС АппЛайн Инновации - ранее Аплана АйТи Инновации 10 1
Softline Projects - Софтлайн проекты 40 1
Логика BPM 49 1
АйТи-Ойл 36 1
АйТи - Мобико - Мобильный Интернет 6 1
АйТи Бизнес технологии 1 1
Т1 Иннотех - Дататех 101 1
Бизнес Технологии 45 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 345 1
АйТи - Лаборатория корпоративной мобильности - Центр корпоративной мобильности компании 29 1
Реляционное программирование 13 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 1
SAS Institute 1082 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 489 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 1
Diasoft - Диасофт 1144 1
Naumen - Наумен 752 1
Компьюлинк ГК - Compulink 456 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 376 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 429 1
NVision Group - Энвижн Груп 699 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 354 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 257 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 563 1
RedMadRobot - Рэдмэдробот - red_mad_robot 85 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Синара Банк - ДелоБанк 69 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 1
Транснефть 335 1
ФосАгро 176 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
ФРИИ Инвест 11 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 3
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DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 833 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 1
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KMS - Knowledge Management System - Системы управления знаниями 472 1
СТО БР ИББС - Стандарт Банка России по обеспечению информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации 290 1
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BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 1
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Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 704 1
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1587 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1395 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1341 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1453 1
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 1
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САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 747 3
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Кнопка SOS - Тревожная кнопка - Alarm button 239 1
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Softline - Sl Soft - Robin RPA - ROBotic INtelligence 52 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 271 1
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Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 1
Linux OS 11533 1
Microsoft Windows 16882 1
Microsoft Azure 1526 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 1
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ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 1
IBAN - International Bank Account Number - Международный номер банковского счета 243 1
Федеральный закон 273-ФЗ - Об образовании 281 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Список системообразующих предприятий РФ 328 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 1
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Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 538 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3152 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 1
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
Gartner - Гартнер 3658 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
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