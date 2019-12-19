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«Аплана Диджитал» представила сервис автоматизированной миграции серверов «под ключ»

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Компания «Аплана Диджитал» (ГК Аплана) объявляет о запуске нового сервиса автоматизированной миграции серверов для В2В-закзчиков. Сервис ориентирован на предприятия и организации, перед которыми стоят следующие задачи.

Миграция сервера или нескольких серверов, как Windows, так и Linux из корпоративного ЦОДа в публичную облачную среду. Перенос виртуальных серверов от одного облачного провайдера к другому, что значительно облегчает возможность быстрой смены провайдера и обеспечивает уход от «облачного рабства» (по аналогии с так называемым, «мобильным рабством», когда переход от одного провайдера сотовой связи к другому долгое время был сильно затруднен). Перевод приложений на новую аппаратную платформу при апгрейде серверного оборудования. При этом возможна миграция на новый сервер даже унаследованных «самописных» приложений, к которым утеряна техническая документация. Обеспечение возможности быстрого восстановления работоспособности информационной системы в случае аварии (disaster recovery). Технические возможности предлагаемого решения позволяют использовать его для репликации сервера в реальном времени с целью создания резервной копии, которая становится рабочей в случае выхода из строя основного сервера.

«Мы выводим на рынок полностью готовый сервис миграции «под ключ», который фактически, предоставляется просто по «нажатию кнопки». Для небольших задач миграция осуществляется в день подключения услуги, а более крупные по объему проекты могут занять до одной недели. На сегодняшний день это один из немногих облачных сервисов для корпоративных заказчиков на российском рынке, который предоставляется в модели готового продукта», – отметила генеральный директор «Аплана Диджитал» Елена Меньшенина.

Сервис миграции в публичную облачную среду апробирован с «Яндекс.Облако».



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