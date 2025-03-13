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Индексная книга (каталог) CNews*
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Флоринский Алексей


13.03.2025 Крупнейшее ИТ-мероприятие лета CNews FORUM Кейсы 2025. Регистрация открыта 1
14.01.2022 «Руссофт»: разработка ПО в регионах растет быстрее, чем в двух столицах 1
16.11.2020 Алексей Флоринский, SimbirSoft -

Многие ИТ-компании сталкиваются с недостатком опытных специалистов

 1
29.10.2020 Поставки ИТ в банки выросли за счет средств информационной безопасности и заказной разработки 1
28.02.2020 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2020» состоится 11 марта 1
31.10.2019 Банки стали экономнее: рост поставок ИТ в финсектор замедлился 1
31.10.2019 Алексей Флоринский, SimbirSoft -

О плюсах и минусах выделенных команд

 1
31.05.2019 Алексей Флоринский - Бизнес ищет баланс между аутсорсингом и инхаус-разработкой 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Флоринский Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

SimbirSoft - СимбирСофт 77 6
Softline - Софтлайн 2874 2
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 457 2
Компьюлинк ГК - Compulink 439 2
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 413 2
NVision Group - Энвижн Груп 679 2
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 513 2
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 219 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 511 2
SoftwareONE Group 105 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1465 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1638 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2170 1
АйТи - Аплана Группа компаний 173 1
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Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 365 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1018 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 305 1
Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 223 1
RedMadRobot - Рэдмэдробот 68 1
Сбер - СберСервис - Сбербанк Сервис 96 1
AMT Group - АМТ-Груп 356 1
DCLogic - ДиСиЛоджик 41 1
Inline Group - Инлайн Груп 99 1
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 247 1
Itransition Group - Итранзишн ГК 9 1
MD - Mobile Dimension - Мобильное Измерение 7 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 101 1
IBS AppLine - ранее Аплана Софтвер (Aplana) 20 1
БИС - Банковские информационные системы 100 1
Performance Lab - Перфоманс Лаб 32 1
Crosstech - Cross Technologies - Кросс Технолоджис 53 1
АйТи - Аплана Диджитал - Aplana Digital 4 1
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 158 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 836 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - Философия.ИТ 39 1
Рексофт - Reksoft 421 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7421 4
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 3
Синара Банк - ДелоБанк 38 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2826 2
Сбер - Сбербанк Цифровой корпоративный банк 85 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 662 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Альфа-Капитал УК 103 1
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 192 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1192 1
Альфа-Банк 1782 1
АльфаСтрахование СГ 322 1
Т-Страхование - Тинькофф страхование - Тинькофф Онлайн Страхование 36 1
Ингосстрах СПАО 422 1
Генезис 18 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 212 1
Рукард - Геобанк КБ - REXPAY 38 1
Руснарбанк КБ 9 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 454 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 332 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4821 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11794 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 729 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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