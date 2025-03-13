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Флоринский Алексей
Флоринский Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4821 2
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11794 1
|Лящ Михаил 46 1
|Ананьев Денис 6 1
|Батай Илья 55 1
|Залманов Андрей 37 1
|Дырмовский Дмитрий 131 1
|Востриков Юрий 70 1
|Лукашкин Сергей 26 1
|Машурин Сергей 20 1
|Тикуркин Максим 38 1
|Гольцов Александр 78 1
|Агаев Сергей 24 1
|Прозоров Денис 10 1
|Бова Светлана 7 1
|Скворцов Олег 6 1
|Пастухов Михаил 1 1
|Копысов Виталий 63 1
|Минофьев Сергей 8 1
|Гавренков Сергей 12 1
|Ювчица Сергей 2 1
|Пудов Дмитрий 43 1
|Коновалов Борис 14 1
|Перепелкин Вадим 3 1
|Николаева Мария 2 1
|Иванов Сергей 388 1
|Чугунов Евгений 14 1
|Юрасов Сергей 1 1
|Курдюмов Константин 7 1
|Курюмов Анатолий 2 1
|Ванюлин Вячеслав 12 1
|Сокорнов Николай 18 1
|Петров Виктор 13 1
|Стуров Александр 10 1
|Осьминин Евгений 4 1
|Белоусов Максим 108 1
|Яковлев Александр 23 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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