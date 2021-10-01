Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
SoftwareONE Group
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Публикаций - 97, упоминаний - 254
SoftwareONE Group упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|CNews Analytics 1990 5
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 383 3
|Gartner 2192 2
|CNews Fast рейтинг 30 2
|IDC - International Data Corporation 2720 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763250, в очереди разбора - 666938.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763250, в очереди разбора - 666938.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru