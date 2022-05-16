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SoftwareONE Group

SoftwareONE Group

SoftwareONE — поставщик платформ, решений и услуг в области программного обеспечения и технологий. Компания предлагает спектр услуг — от лицензирования и закупки программного обеспечения до управления жизненным циклом программного обеспечения и облачных технологий, включая консалтинг, поставку и управляемые сервисы.  Компания SoftwareONE, в которой работают около 8 300 сотрудников, а продажи и предоставление услуг осуществляются в 90 странах, предоставляет около 65 000 бизнес-клиентам программное обеспечение и облачные решения от более чем 7 500 издателей. Акции SoftwareONE (SWON) котируются на швейцарской бирже SIX Swiss Exchange.

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Всего 1 дело, на cумму 7 500 ₽*

Судебные дела (1) на сумму 7 500 ₽*
в качестве ответчика (1) на сумму 7 500 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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16.05.2022 Российские подразделения Awara IT и SoftwareOne объединились под новым брендом Wone IT

Awara IT Russia и SoftwareOne Russia объявили о создании совместной мультивендорной ИТ-компании полного цикла. Новая компания Wone IT обеспечит бесперебойную работу заказчиков в условиях постоянных глобальных из
25.01.2022 SoftwareONE и AWS подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве для ускорения внедрения облачных технологий

заключении многолетнего стратегического соглашения о сотрудничестве с Amazon Web Services (AWS) с целью ускорения процесса внедрения облачных технологий у своих клиентов. В рамках данного соглашения SoftwareONE и AWS будут сотрудничать для ускорения внедрения сервисов и решений AWS во всех ключевых отраслях, поддерживая совместные инвестиции в продвижение на рынке и расширение возможностей
01.10.2021 Softwareone объявляет о назначении нового генерального директора в России

С 1 октября 2021 г. генеральным директором Softwareone в России назначается Юлия Майорова, которая проработала более 25 лет в сфере телекоммуникаций и ИТ, развития каналов продаж, маркетинга и взаимодействия с крупнейшими заказчиками и

13.07.2021 Commvault и Softwareone запустили совместное SaaS-решение для защиты данных

с поставщиком комплексных решений на базе программного обеспечения и облачных технологий компанией Softwareone. Softwareone получила возможность предоставлять совместное решение SaaS дл
07.09.2020 Gartner назвала SoftwareONE лидером магического квадранта в сфере управляемых услуг SAM

Поставщик комплексного программного обеспечения и решений для облачных технологий SoftwareONE Holding AG объявил о звании лидера магического квадранта в сфере услуг удаленного
06.12.2019 SoftwareONE получила статус Commvault Premier Partner

CommVault и выполнение ряда требований по наличию сертифицированных специалистов, технической экспертизы и объёма бизнеса по количеству завершённых проектов. Все эти условия были выполнены компанией SoftwareONE. «Для нас очень ценно многолетнее сотрудничество с компанией SoftwareONE, где сотрудники – абсолютные профессионалы своего дела. Наши партнеры играют ключевую роль в продвиже
29.11.2019 SoftwareONE подтвердила статус провайдера услуг Microsoft Azure по программе Managed Service Provider

чные технологии, способного управлять любыми облачными системами независимо от их типа или размера. SoftwareONE (COMPAREX) предоставляет управляемые облачные услуги сотням компаний по всему мир
29.11.2019 SoftwareONE вошла в список компаний экспертов CRN Tech Elite 250

Компания SoftwareONE вошла в список 250 компаний экспертов Tech Elite по мнению глобального информационного ресурса CRN. Этот статус даётся тем компаниям, которые достигли наивысших результатов с точки

29.11.2019 SoftwareONE приобрела BNW Consulting для усиления экспертизы в области решений SAP для публичных облаков

Эта покупка является частью стратегии SoftwareONE, которая укрепит и расширит экспертизу компании в области технологий SAP, ориентированную на миграцию в публичное облако, переход на платформу S/4 HANA и ее поддержку. «Мы приветств
08.07.2019 SoftwareONE получила авторизацию Microsoft Open Value

ий и навыков, необходимых для того, чтобы помочь заказчику на пути цифровой трансформации. Компания SoftwareONE (Comparex), глобальный партнер Microsoft в мире с тридцатилетним стажем сотруднич
26.06.2019 Сергей Агаев -

Российский бизнес делает SAM-проекты на основе блокчейна

CNews: 1 апреля 2019 года SoftwareONE официально объявила о закрытии сделки по покупке Comparex. Как протекает процесс

25.06.2019 SoftwareONE внедрила HR чат-бота в «Фаберлике»

ерии, бытовой химии, товаров для дома и здоровья, одежды, обуви и аксессуаров. Специалисты компании SoftwareONE предложили «Фаберлик» осуществить пилотный проект собственного решения для автома
28.05.2019 Softwareone помог «Игровым решениям» создать рабочую среду в облаке Microsoft Azure

оздать рабочую среду в облаке Microsoft Azure. Компания «Игровые решения» предоставила специалистам Softwareone доступ к своей ИТ-инфраструктуре. Совместными силами была настроена интеграция Sy
24.05.2019 SoftwareONE и Mail.Ru Group объявили о стратегическом партнерстве

Холдинг Mail.ru Group выбрал SoftwareONE (ранее Comparex) в качестве стратегического партнера для предоставления облачных

08.04.2019 Comparex объявила о смене бренда на SoftwareOne

SoftwareOne анонсировала присоединение Comparex к SoftwareOne Group и запуск процесса ребрендинга. Процесс перехода на новый бренд затронет бол
19.03.2019 Comparex внедрила Portfolio Management в «Средневолжской газовой компании»

сс бюджетирования и распределить программное обеспечение по категориям, например, платное, бесплатное, для некоммерческого использования и т. д. Партнёром для реализации проекта была выбрана компания Comparex, которая является глобальным экспертом в области Software Asset Management, лицензирования программного обеспечения и решений по управлению лицензиями. Специалисты Comparex пред
13.03.2019 Softwareone и Comparex завершили сделку по объединению компаний

Softwareone и Comparex завершили сделку по объединению компаний. Будучи объединенной компанией, Softwareone будет продолжать расширять сервисное направление, продолжая быстро реагировать на
11.02.2019 Comparex обеспечила защиту почтовых серверов «ДПД Рус»

твляет интеллектуальную фильтрацию спама, которая снижает объем входящего почтового трафика, и проверяет вложения на предмет потенциально опасных объектов. В качестве поставщика была выбрана компания Comparex, которая обладает обширной экспертизой в сфере информационной безопасности.
06.12.2018 Comparex помогла защитить инфраструктуру «Завода тарных изделий»

, предоставить пользователям безопасный доступк сетевым ресурсам, а также, защитить виртуальные серверы и станции от вредоносного программного обеспечения. В качестве поставщика была выбрана компания Comparex, которая является одним из партнеров «Лаборатории Касперского. Специалисты Comparex порекомендовали заводу использовать для решения поставленных задач продукт Kaspersky Endpoint
24.08.2018 Comparex внедрил Kaspersky Security для почтовых серверов ПКФ «СИМ»

боратории Касперского» по фильтрации спама значительно сократили объем входящего трафика и, как следствие, улучшили производительность IT-сервисов. Партнёром для реализации проекта выступила компания Comparex, которая обладает обширной экспертизой в сфере информационной безопасности. На сегодняшний день благодаря решению Kaspersky Security для почтовых серверов в ООО ПКФ «СИМ» осуществляетс
15.03.2018 Comparex обеспечила защиту ИТ-систем «Бургер Рус»

и компании « Бургер Рус » отметили высокую эффективность продукта в борьбе с любыми вредоносными программами, а также удобство его использования и обслуживания. Поставку лицензий осуществила компания Comparex – партнер «Лаборатории Касперского», имеющая наивысший партнёрский статус вендора – Platinum Partner. Немаловажную роль при выборе решения сыграл факт соответствия программного решения
15.03.2018 Comparex улучшила управление ПО в «Полиметалле» с Portfolio Management Platform

ствлялись заказчиком самостоятельно на основании выгрузок SCCM. Процесс требовал больших трудозатрат на создание репрезентативных отчетов. Главным толчком к началу пилотного проекта послужило то, что Comparex сделала полнофункциональную и высокопроизводительную локальную версию решения Software Portfolio Management Platform на базе технологии Power BI, которая ничем не уступает облачному ва
06.03.2018 Comparex оптимизировал программу лицензирования «Алтайкрайэнерго»

«Алтайкрайэнерго» заключила соглашение с Comparex на поставку программного обеспечения Microsoft по программе корпоративного лицензирования Enterprise Agreement True-up. Это помогло сократить затраты на лицензирование используемых про
06.03.2018 «Банк ББР» защитил сетевую инфраструктуру с помощью Comparex

инфраструктуры. Данное решение показало высокую эффективность в обнаружении, блокировке атак и вредоносного ПО. При этом стоимость решения и стоимость владения была ниже ближайших конкурентов.«Выбор Comparex в качестве партнера обусловлен требованиями АО «ББР Банк»» к поставщику программного обеспечения – банку удобно работать с крупной компанией, которая хорошо зарекомендовала себя на рын
08.02.2018 Comparex присвоен партнерский статус Kaspersky Platinum Partner

«Лаборатория Касперского» в очередной раз подтвердила высокие компетенции Comparex, присвоив наивысший партнерский статус Kaspersky Platinum Partner. Компания Comparex давно сотрудничает с «Лабораторией Касперского», осуществляя поставки и внедрения всего спек
15.05.2017 «Евроавто» оптимизировала закупку ПО с помощью Comparex Softcare

ть цены, вести переговоры по уменьшению цены, заключать договора. Все эти операции требовали значительных трудозатрат, при этом гарантии получения лучших цен не было.Главной идеей подключения портала Comparex online стало расширение функционала текущего решения за счет автоматизации заказа ПО и бюджетирования. Специалисты Comparex предложили решение для автоматизации заказа ПО и бюдж
08.02.2017 «Якутскэнерго» сократил расходы на печать с помощью Comparex

Российская энергетическая компания «Якутскэнерго» оптимизировала управление печатными ресурсами и снизила затраты на организацию печати благодаря совместному проекту с компанией Comparex. В результате внедрения программного обеспечения PretonSaver «Якутскэнерго» снизил затраты на расходные материалы для печати, сообщили CNews в Comparex. В связи с территориально
06.02.2017 Comparex развивает свою экспертизу по SAM

Специалисты Comparex прошли сертификацию CSAM (Certified Software Asset Manager) и подтвердили свои профессиональные знания и практические навыки в области учета программных активов. Сертификацию проводила
02.02.2017 Comparex помогла «Старлайн» модернизировать охранный сервис с помощью Oracle

о качество услуг по обеспечению безопасности и влекло существенные репутационные риски компании.Для модернизации системы баз данных ИТ руководство объявило конкурс среди поставщиков решений. Компания Comparex смогла предложить не только подходящее решение, но и лучшие ценовые условия – система управления базами данных Oracle Database, которое полностью удовлетворяло потребностям заказчика,

30.01.2017 Comparex предлагает облачные сервисы с помесячной оплатой

Компания Comparex предложила своим клиентам возможность приобретения облачных сервисов Microsoft с помесячной оплатой. В рамках программы Microsoft Cloud Solution Provider (CSP) заказчики Comparex

19.12.2016 Comparex построила ИТ-инфраструктуру для «Автономной теплоэнергетической компании»

Компания Comparex внедрила современную ИТ-инфраструктуру в теплоэнергетической компании АТЭК для дальнейшего развития существующих и внедрения новых бизнес-процессов. Об этом CNews сообщили в Compare
09.11.2016 «ББР Банк» сократил бюджет на печать с помощью решения PretonSaver

Компания Comparex помогла головному офису «ББР Банка» оптимизировать управление печатными ресурсами и снизить затраты на организацию печати с помощью решения PretonSaver. В результате внедрения программ
26.10.2016 Comparex расширяет сотрудничество с сервис-провайдерами в рамках VMware vCAN

Компания Comparex предложила сервис-провайдерам возможность лицензирования по сервисной модели предоставления решений VMware в рамках программы VCloud Air Network (vCAN), которая ранее называлась VMware
13.10.2016 Самарский завод «Электрощит» оптимизировал хранение данных с помощью Comparex

Компания Comparex завершила проект по модернизации инфраструктуры хранения данных для самарского завода «Электрощит». Система серии FAS2552 от NetApp позволила заводу в два раза нарастить мощности хране
04.10.2016 «Скандинавский дом» сократил затраты на покупку ПО Microsoft с помощью Comparex

Российский интегратор, компания «Скандинавский дом», совместно с компанией Comparex завершила проект по комплексному анализу программного обеспечения Microsoft. В результате «Скандинавский дом» смог сократить затраты на закупку программного обеспечения на 20% и оптими
28.09.2016 «Сибирский Деловой Союз» оптимизировал схему лицензирования ПО Microsoft с помощью Comparex

Компания «Центр информационных технологий» подписала с компанией Comparex соглашение о корпоративном лицензировании MPSA на поставку лицензий Microsoft для группы компании холдинга «Сибирский Деловой Союз». Об этом CNews сообщили в Comparex. «Центр ин
16.05.2016 Comparex открыла представительство в Казани

В апреле состоялось официальное открытие представительства компании Comparex в республике Татарстан. Теперь региональные клиенты могут получить предпродажные консультации, приобрести ПО и услуги компании непосредственно в Казани, сообщили CNews в Comparex

14.04.2016 Comparex помог «ОДК-Газовые турбины» защититься от утечек данных

Компания Comparex выполнила поставку решений Infowatch для российской машиностроительной компании «ОДК-Газовые турбины». В рамках соглашения были поставлены и внедрены лицензии InfoWatch Traffic Monitor
07.04.2016 Банк «Кольцо Урала» оптимизировал ИТ-бюджет с помощью сервиса Comparex SAM2GO

Компания Comparex реализовала проект по внедрению собственного сервиса SAM2GO для управления программными активами в банке «Кольцо Урала». В результате проекта заказчик получил возможность осуществлять

05.04.2016 «Аэрофлот» создал централизованную СХД с помощью Comparex

Компания «Аэрофлот» обеспечила защиту инфраструктуры хранения данных от сбоев и повысила производительность ИТ-инфраструктуры в целом благодаря сотрудничеству с компанией Comparex — глобальным поставщиком ИТ-услуг, которая выполнила поставку решений Veritas. Об этом CNews сообщили в Comparex. «Аэрофлот» является российской авиакомпанией. Для оказания услу

Публикаций - 108, упоминаний - 123

SoftwareONE Group и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 47
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 13
Wone IT - Ван Ай Ти Консалтинг - Ван АйТи Солюшенс - Ван Ай Ти Трейд - SoftwareONE Russia - СофтвэрУАН Россия 62 9
Oracle Corporation 7074 9
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 8
Broadcom - VMware 2610 8
Softline - Софтлайн 3743 8
SAP SE 5601 7
IBM - International Business Machines Corp 9699 7
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 7
9594 6
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 5
VK - Mail.ru Group 3602 5
Крок - Croc 1964 5
Компьюлинк ГК - Compulink 456 4
Adobe Systems 1597 4
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 429 4
NVision Group - Энвижн Груп 699 4
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 4
Revenera - Flexera Software - Acresso Software - InstallShield Software Corporation - Stirling Group 22 3
NetApp - Network Appliance 667 3
Ростелеком 10948 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 3
ИКС 538 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 3
АйТи - Аплана Группа компаний 183 3
Fortinet 452 3
Citrix Systems 868 3
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 128 3
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 489 3
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 510 3
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 3
Ramax - Рамакс 138 3
DCLogic - ДиСиЛоджик 65 3
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 3
Microsoft Ireland Operations Limited - MIOL 17 2
Philax - Филакс 12 2
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 358 2
Ventra IT Solutions - Вентра Ай-Ти 11 2
OFT Group - ОФТ Групп - ОФТ Компьютерс 9 2
Raiffeisen Group - Raiffeisen Bank International - Raiffeisen Zentralbank Oesterreich - Raiffeisen Bank Austria 95 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 5
Синара Банк - ДелоБанк 69 2
СВГК - Средневолжская газовая компания - Самарагаз 9 2
ББР банк - Балтийский Банк Развития 43 2
ПримСоцБанк СКБ Приморья - Социальный коммерческий банк Приморья 20 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 2
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 2
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 214 2
Фаберлик - Faberlic 115 2
Полиметалл - Polymetal - Серебро Магадана - Амурский гидрометаллургический комбинат 37 2
СДС Холдинг - Сибирский Деловой Союз 7 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
Трансойл 13 1
Мострансавто 69 1
Ростех - ОДК ГТ - ОДК Газовые турбины 5 1
Сафмар - Афипский НПЗ - Афипский нефтеперерабатывающий завод 15 1
НефтеГазИндустрия 2 1
Империя-Фарма 91 1
Газпромнефть Региональные продажи - сеть АЗС 4 1
Дальлеспром 1 1
Роскосмос - КБ Арсенал ФГУП - Арсенал МЗ - Арсенал Машиностроительный завод - Конструкторское бюро имени М.В. Фрунзе 20 1
Газпром ГПМХ - ПрофМедиа Менеджмент 24 1
Городисский и Партнёры 11 1
Каракан Инвест ГК 1 1
ЕвроАвто - EuroAuto - маркетплейс запчастей 1 1
Suzuki Motor - Сузуки Мотор 41 1
Hyundai-KIA Motors 9 1
MC-Bauchemie - MC-Bauchemie Russia Эм-Си Баухеми 13 1
Кольцо Урала КБ 14 1
Профессионалы.ру 18 1
ЦентрОбувь ТД 29 1
PeWeTe - Петро Велт Технолоджис - КАТОБЬНЕФТЬ - КАТойл-Дриллинг 9 1
Татнефть - Тольяттикаучук - Тольяттисинтез - СИБУР Тольятти 2 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 2
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 146 1
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 37 1
Правительство Магаданской области - органы государственной власти Магаданской области 27 1
Правительство Тульской области - органы государственной власти 96 1
Союзное государство России и Белоруссии 56 1
ГУИОН ГУ - Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости Государственное учреждение 3 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 171 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 1
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 94 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
Россотрудничество - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом 45 1
Петербургский метрополитен ГУП 150 1
РОАД - Российские автомобильные дилеры - ассоциация 5 1
Ассоциация менеджеров 107 1
IAITAM - International Association of Information Technology Asset Managers - Ассоциация менеджеров по управлению ИТ-активами 4 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 67
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 40
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 28
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 23
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 22
SAM - Software Asset Management - Методология оптимизации процессов управления активами ПО 267 22
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 20
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 16
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 12
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 12
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 11
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 11
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 10
ITAM - IT Asset Management - Information Asset Management - Управление ИТ-активами - Система управления ИТ-инфраструктурой 785 9
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 8
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 8
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 8
Управляемость - Manageability 2271 7
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 7
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 7
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 7
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 7
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 2023 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 6
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 6
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 6
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4472 6
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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