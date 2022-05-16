SoftwareONE Group

Российские подразделения Awara IT и SoftwareOne объединились под новым брендом Wone IT Awara IT Russia и SoftwareOne Russia объявили о создании совместной мультивендорной ИТ-компании полного цикла. Новая компания Wone IT обеспечит бесперебойную работу заказчиков в условиях постоянных глобальных из

SoftwareONE и AWS подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве для ускорения внедрения облачных технологий заключении многолетнего стратегического соглашения о сотрудничестве с Amazon Web Services (AWS) с целью ускорения процесса внедрения облачных технологий у своих клиентов. В рамках данного соглашения SoftwareONE и AWS будут сотрудничать для ускорения внедрения сервисов и решений AWS во всех ключевых отраслях, поддерживая совместные инвестиции в продвижение на рынке и расширение возможностей

Softwareone объявляет о назначении нового генерального директора в России С 1 октября 2021 г. генеральным директором Softwareone в России назначается Юлия Майорова, которая проработала более 25 лет в сфере телекоммуникаций и ИТ, развития каналов продаж, маркетинга и взаимодействия с крупнейшими заказчиками и

Commvault и Softwareone запустили совместное SaaS-решение для защиты данных с поставщиком комплексных решений на базе программного обеспечения и облачных технологий компанией Softwareone. Softwareone получила возможность предоставлять совместное решение SaaS дл

Gartner назвала SoftwareONE лидером магического квадранта в сфере управляемых услуг SAM Поставщик комплексного программного обеспечения и решений для облачных технологий SoftwareONE Holding AG объявил о звании лидера магического квадранта в сфере услуг удаленного

SoftwareONE получила статус Commvault Premier Partner CommVault и выполнение ряда требований по наличию сертифицированных специалистов, технической экспертизы и объёма бизнеса по количеству завершённых проектов. Все эти условия были выполнены компанией SoftwareONE. «Для нас очень ценно многолетнее сотрудничество с компанией SoftwareONE, где сотрудники – абсолютные профессионалы своего дела. Наши партнеры играют ключевую роль в продвиже

SoftwareONE подтвердила статус провайдера услуг Microsoft Azure по программе Managed Service Provider чные технологии, способного управлять любыми облачными системами независимо от их типа или размера. SoftwareONE (COMPAREX) предоставляет управляемые облачные услуги сотням компаний по всему мир

SoftwareONE вошла в список компаний экспертов CRN Tech Elite 250 Компания SoftwareONE вошла в список 250 компаний экспертов Tech Elite по мнению глобального информационного ресурса CRN. Этот статус даётся тем компаниям, которые достигли наивысших результатов с точки

SoftwareONE приобрела BNW Consulting для усиления экспертизы в области решений SAP для публичных облаков Эта покупка является частью стратегии SoftwareONE, которая укрепит и расширит экспертизу компании в области технологий SAP, ориентированную на миграцию в публичное облако, переход на платформу S/4 HANA и ее поддержку. «Мы приветств

SoftwareONE получила авторизацию Microsoft Open Value ий и навыков, необходимых для того, чтобы помочь заказчику на пути цифровой трансформации. Компания SoftwareONE (Comparex), глобальный партнер Microsoft в мире с тридцатилетним стажем сотруднич

Сергей Агаев - Российский бизнес делает SAM-проекты на основе блокчейна CNews: 1 апреля 2019 года SoftwareONE официально объявила о закрытии сделки по покупке Comparex. Как протекает процесс

SoftwareONE внедрила HR чат-бота в «Фаберлике» ерии, бытовой химии, товаров для дома и здоровья, одежды, обуви и аксессуаров. Специалисты компании SoftwareONE предложили «Фаберлик» осуществить пилотный проект собственного решения для автома

Softwareone помог «Игровым решениям» создать рабочую среду в облаке Microsoft Azure оздать рабочую среду в облаке Microsoft Azure. Компания «Игровые решения» предоставила специалистам Softwareone доступ к своей ИТ-инфраструктуре. Совместными силами была настроена интеграция Sy

SoftwareONE и Mail.Ru Group объявили о стратегическом партнерстве Холдинг Mail.ru Group выбрал SoftwareONE (ранее Comparex) в качестве стратегического партнера для предоставления облачных

Comparex объявила о смене бренда на SoftwareOne SoftwareOne анонсировала присоединение Comparex к SoftwareOne Group и запуск процесса ребрендинга. Процесс перехода на новый бренд затронет бол

Comparex внедрила Portfolio Management в «Средневолжской газовой компании» сс бюджетирования и распределить программное обеспечение по категориям, например, платное, бесплатное, для некоммерческого использования и т. д. Партнёром для реализации проекта была выбрана компания Comparex, которая является глобальным экспертом в области Software Asset Management, лицензирования программного обеспечения и решений по управлению лицензиями. Специалисты Comparex пред

Softwareone и Comparex завершили сделку по объединению компаний Softwareone и Comparex завершили сделку по объединению компаний. Будучи объединенной компанией, Softwareone будет продолжать расширять сервисное направление, продолжая быстро реагировать на

Comparex обеспечила защиту почтовых серверов «ДПД Рус» твляет интеллектуальную фильтрацию спама, которая снижает объем входящего почтового трафика, и проверяет вложения на предмет потенциально опасных объектов. В качестве поставщика была выбрана компания Comparex, которая обладает обширной экспертизой в сфере информационной безопасности.

Comparex помогла защитить инфраструктуру «Завода тарных изделий» , предоставить пользователям безопасный доступк сетевым ресурсам, а также, защитить виртуальные серверы и станции от вредоносного программного обеспечения. В качестве поставщика была выбрана компания Comparex, которая является одним из партнеров «Лаборатории Касперского. Специалисты Comparex порекомендовали заводу использовать для решения поставленных задач продукт Kaspersky Endpoint

Comparex внедрил Kaspersky Security для почтовых серверов ПКФ «СИМ» боратории Касперского» по фильтрации спама значительно сократили объем входящего трафика и, как следствие, улучшили производительность IT-сервисов. Партнёром для реализации проекта выступила компания Comparex, которая обладает обширной экспертизой в сфере информационной безопасности. На сегодняшний день благодаря решению Kaspersky Security для почтовых серверов в ООО ПКФ «СИМ» осуществляетс

Comparex обеспечила защиту ИТ-систем «Бургер Рус» и компании « Бургер Рус » отметили высокую эффективность продукта в борьбе с любыми вредоносными программами, а также удобство его использования и обслуживания. Поставку лицензий осуществила компания Comparex – партнер «Лаборатории Касперского», имеющая наивысший партнёрский статус вендора – Platinum Partner. Немаловажную роль при выборе решения сыграл факт соответствия программного решения

Comparex улучшила управление ПО в «Полиметалле» с Portfolio Management Platform ствлялись заказчиком самостоятельно на основании выгрузок SCCM. Процесс требовал больших трудозатрат на создание репрезентативных отчетов. Главным толчком к началу пилотного проекта послужило то, что Comparex сделала полнофункциональную и высокопроизводительную локальную версию решения Software Portfolio Management Platform на базе технологии Power BI, которая ничем не уступает облачному ва

Comparex оптимизировал программу лицензирования «Алтайкрайэнерго» «Алтайкрайэнерго» заключила соглашение с Comparex на поставку программного обеспечения Microsoft по программе корпоративного лицензирования Enterprise Agreement True-up. Это помогло сократить затраты на лицензирование используемых про

«Банк ББР» защитил сетевую инфраструктуру с помощью Comparex инфраструктуры. Данное решение показало высокую эффективность в обнаружении, блокировке атак и вредоносного ПО. При этом стоимость решения и стоимость владения была ниже ближайших конкурентов.«Выбор Comparex в качестве партнера обусловлен требованиями АО «ББР Банк»» к поставщику программного обеспечения – банку удобно работать с крупной компанией, которая хорошо зарекомендовала себя на рын

Comparex присвоен партнерский статус Kaspersky Platinum Partner «Лаборатория Касперского» в очередной раз подтвердила высокие компетенции Comparex, присвоив наивысший партнерский статус Kaspersky Platinum Partner. Компания Comparex давно сотрудничает с «Лабораторией Касперского», осуществляя поставки и внедрения всего спек

«Евроавто» оптимизировала закупку ПО с помощью Comparex Softcare ть цены, вести переговоры по уменьшению цены, заключать договора. Все эти операции требовали значительных трудозатрат, при этом гарантии получения лучших цен не было.Главной идеей подключения портала Comparex online стало расширение функционала текущего решения за счет автоматизации заказа ПО и бюджетирования. Специалисты Comparex предложили решение для автоматизации заказа ПО и бюдж

«Якутскэнерго» сократил расходы на печать с помощью Comparex Российская энергетическая компания «Якутскэнерго» оптимизировала управление печатными ресурсами и снизила затраты на организацию печати благодаря совместному проекту с компанией Comparex. В результате внедрения программного обеспечения PretonSaver «Якутскэнерго» снизил затраты на расходные материалы для печати, сообщили CNews в Comparex. В связи с территориально

Comparex развивает свою экспертизу по SAM Специалисты Comparex прошли сертификацию CSAM (Certified Software Asset Manager) и подтвердили свои профессиональные знания и практические навыки в области учета программных активов. Сертификацию проводила

Comparex помогла «Старлайн» модернизировать охранный сервис с помощью Oracle о качество услуг по обеспечению безопасности и влекло существенные репутационные риски компании.Для модернизации системы баз данных ИТ руководство объявило конкурс среди поставщиков решений. Компания Comparex смогла предложить не только подходящее решение, но и лучшие ценовые условия – система управления базами данных Oracle Database, которое полностью удовлетворяло потребностям заказчика,

Comparex предлагает облачные сервисы с помесячной оплатой Компания Comparex предложила своим клиентам возможность приобретения облачных сервисов Microsoft с помесячной оплатой. В рамках программы Microsoft Cloud Solution Provider (CSP) заказчики Comparex

Comparex построила ИТ-инфраструктуру для «Автономной теплоэнергетической компании» Компания Comparex внедрила современную ИТ-инфраструктуру в теплоэнергетической компании АТЭК для дальнейшего развития существующих и внедрения новых бизнес-процессов. Об этом CNews сообщили в Compare

«ББР Банк» сократил бюджет на печать с помощью решения PretonSaver Компания Comparex помогла головному офису «ББР Банка» оптимизировать управление печатными ресурсами и снизить затраты на организацию печати с помощью решения PretonSaver. В результате внедрения программ

Comparex расширяет сотрудничество с сервис-провайдерами в рамках VMware vCAN Компания Comparex предложила сервис-провайдерам возможность лицензирования по сервисной модели предоставления решений VMware в рамках программы VCloud Air Network (vCAN), которая ранее называлась VMware

Самарский завод «Электрощит» оптимизировал хранение данных с помощью Comparex Компания Comparex завершила проект по модернизации инфраструктуры хранения данных для самарского завода «Электрощит». Система серии FAS2552 от NetApp позволила заводу в два раза нарастить мощности хране

«Скандинавский дом» сократил затраты на покупку ПО Microsoft с помощью Comparex Российский интегратор, компания «Скандинавский дом», совместно с компанией Comparex завершила проект по комплексному анализу программного обеспечения Microsoft. В результате «Скандинавский дом» смог сократить затраты на закупку программного обеспечения на 20% и оптими

«Сибирский Деловой Союз» оптимизировал схему лицензирования ПО Microsoft с помощью Comparex Компания «Центр информационных технологий» подписала с компанией Comparex соглашение о корпоративном лицензировании MPSA на поставку лицензий Microsoft для группы компании холдинга «Сибирский Деловой Союз». Об этом CNews сообщили в Comparex. «Центр ин

Comparex открыла представительство в Казани В апреле состоялось официальное открытие представительства компании Comparex в республике Татарстан. Теперь региональные клиенты могут получить предпродажные консультации, приобрести ПО и услуги компании непосредственно в Казани, сообщили CNews в Comparex

Comparex помог «ОДК-Газовые турбины» защититься от утечек данных Компания Comparex выполнила поставку решений Infowatch для российской машиностроительной компании «ОДК-Газовые турбины». В рамках соглашения были поставлены и внедрены лицензии InfoWatch Traffic Monitor

Банк «Кольцо Урала» оптимизировал ИТ-бюджет с помощью сервиса Comparex SAM2GO Компания Comparex реализовала проект по внедрению собственного сервиса SAM2GO для управления программными активами в банке «Кольцо Урала». В результате проекта заказчик получил возможность осуществлять