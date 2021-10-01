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SoftwareONE Group


01.10.2021 Softwareone объявляет о назначении нового генерального директора в России 1
13.07.2021 Commvault и Softwareone запустили совместное SaaS-решение для защиты данных 3
28.05.2021 Выручка 100 крупнейших российских ИТ-компаний впервые преодолела порог в ₽2 трлн 2
29.10.2020 Поставки ИТ в банки выросли за счет средств информационной безопасности и заказной разработки 1
07.09.2020 Gartner назвала SoftwareONE лидером магического квадранта в сфере управляемых услуг SAM 4
29.05.2020 Выручка топ-100 ИТ-компаний в 2019 г. выросла на 22% 1
06.12.2019 SoftwareONE получила статус Commvault Premier Partner 4
02.12.2019 Как крупные вендоры выбирают партнеров на страновых рынках 2
02.12.2019 Почему компании терпят огромные убытки из-за соглашений с ИТ-поставщиками 2
29.11.2019 SoftwareONE подтвердила статус провайдера услуг Microsoft Azure по программе Managed Service Provider 9
29.11.2019 SoftwareONE вошла в список компаний экспертов CRN Tech Elite 250 2
29.11.2019 SoftwareONE приобрела BNW Consulting для усиления экспертизы в области решений SAP для публичных облаков 4
29.11.2019 ИТ-рынок пережил кризис: как делать больше за меньшие деньги 3
29.11.2019 Наведите порядок в лицензиях на ПО 4
31.10.2019 Банки стали экономнее: рост поставок ИТ в финсектор замедлился 1
24.07.2019 Рынок ИТ на транспорте будет расти за счет транспортной телематики 1
08.07.2019 SoftwareONE получила авторизацию Microsoft Open Value 3
25.06.2019 SoftwareONE внедрила HR чат-бота в «Фаберлике» 4
28.05.2019 Softwareone помог «Игровым решениям» создать рабочую среду в облаке Microsoft Azure 3
24.05.2019 SoftwareONE и Mail.Ru Group объявили о стратегическом партнерстве 3
15.05.2019 Mail.ru Cloud Solutions запустила платформу для создания частного облака 1
08.04.2019 Comparex объявила о смене бренда на SoftwareOne 6
19.03.2019 Comparex внедрила Portfolio Management в «Средневолжской газовой компании» 2
15.03.2019 Microsoft резко изменила правила лицензирования ПО в России 1
13.03.2019 Softwareone и Comparex завершили сделку по объединению компаний 3
11.02.2019 Comparex обеспечила защиту почтовых серверов «ДПД Рус» 2
06.12.2018 Comparex помогла защитить инфраструктуру «Завода тарных изделий» 6
24.08.2018 Comparex внедрил Kaspersky Security для почтовых серверов ПКФ «СИМ» 3
17.05.2018 Acronis оценила безопасность бизнеса с помощью Microsoft SAM 2
15.03.2018 Comparex обеспечила защиту ИТ-систем «Бургер Рус» 1
15.03.2018 Comparex улучшила управление ПО в «Полиметалле» с Portfolio Management Platform 1
06.03.2018 Comparex оптимизировал программу лицензирования «Алтайкрайэнерго» 1
06.03.2018 «Банк ББР» защитил сетевую инфраструктуру с помощью Comparex 3
08.02.2018 Comparex присвоен партнерский статус Kaspersky Platinum Partner 3
15.05.2017 «Евроавто» оптимизировала закупку ПО с помощью Comparex Softcare 1
08.02.2017 «Якутскэнерго» сократил расходы на печать с помощью Comparex 3
06.02.2017 Comparex развивает свою экспертизу по SAM 2
02.02.2017 Comparex помогла «Старлайн» модернизировать охранный сервис с помощью Oracle 3
30.01.2017 Comparex предлагает облачные сервисы с помесячной оплатой 2
25.01.2017 Решения «Лаборатории Касперского» защищают ИТ-инфраструктуру «Башинформсвязи» 2

Публикаций - 97, упоминаний - 254

SoftwareONE Group упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11095 37
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2764 5
SoftwareONE Russia - СофтвэрУАН Россия 19 5
SAP SE 3215 4
Oracle Corporation 3350 4
IBM 3544 3
Softline - Софтлайн 1474 3
Ланит ГК 1157 3
VK - Mail.ru Group 2483 3
Крок 1220 3
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 231 3
Компьюлинк ГК - Compulink 209 3
NVision Group - Энвижн Груп 545 3
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 318 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 2
VMware 1829 2
Восход ФГБУ НИИ 365 2
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 2
Аплана Группа компаний 102 2
Merlion Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 76 2
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 2
SAP CIS - САП СНГ 754 2
Merlion - Мерлион 275 2
Adobe Systems 808 2
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 2
iTeco - Ай-Теко 717 2
Код Безопасности 365 2
Системный софт - SysSoft 124 2
Сбербанк Сервис - СберСервис 54 2
Smart Technologies - Смарт текнолоджис 78 2
ITG - INLINE Technologies Group 126 2
DCLogic - ДиСиЛоджик 7 2
Сбербанк Технологии - СберТех 203 2
Лига Цифровой Экономики 30 2
Google LLC 7154 2
SimbirSoft - СимбирСофт 19 2
АйТи 752 2
Microsoft Ireland Operations Limited - MIOL 11 2
Acronis - Акронис 364 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 182 1
Мострансавто 59 1
СВГК - Средневолжская газовая компания 7 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 57 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 101 1
Метрополитен Лос-Анджелеса - Metro Los Angeles 1 1
Полиметалл - Polymetal 14 1
Mazda Motor Corporation 31 1
Деловые Линии ГК 36 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 38 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 62 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 185 1
Фаберлик - Faberlic 63 1
Renault - Рено Россия 88 1
Газпром нефть 382 1
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 161 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 1
Hyundai Motor 145 1
KIA Motors 72 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус 53 1
Аэрофлот 493 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Алтайкрайэнерго 3 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 419 1
Правительство Москвы 653 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 48 1
Петербургский метрополитен ГУП 48 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 1
РОАД - Российские автомобильные дилеры - ассоциация 1 1
SAM - Software Asset Management - Методология оптимизации процессов управления активами ПО 128 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 6
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
SLM - Software Lifecycle Management - Управление жизненным циклом программного обеспечения 20 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 2
Microsoft License Subscription - Лицензионная политика 38 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 1
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 1
Kubernetes 307 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 1
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 44 1
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 131 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 1
SFP - Small Form-factor Pluggable - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 136 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 387 1
Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - STT - S2T - Speech-to-text - Технология преобразования речи в текст 24 1
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 197 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
SAS-диски - Serial Attached SCSI - Серверные жесткие диски 13 1
Uber-модели - Uber-коммуникации - Uberisation - Уберизация - Юберизация - Замена посредников (людей или организаций) цифровыми платформами 16 1
Microsoft Software Assurance - Microsoft Enterprise Agreement 114 8
Microsoft Azure 1171 7
AWS - Amazon Web Services 568 4
SoftwareONE PyraCloud 4 4
Kaspersky Internet Security 289 3
Microsoft Windows 10 6645 3
Kaspersky Endpoint Security for Business - Kaspersky Business Space Security 118 3
Microsoft Office 365 769 3
Microsoft Lync 272 2
Microsoft Exchange 682 2
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 63 2
SoftwareONE - Comparex Portfolio Management Platform 2 2
Kaspersky Certified - Kaspersky Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 2 2
CloudPayments CloudTips 7 1
IBM Storwize 16 1
InfoWatch Traffic Monitor - IWTM - DLP-система 127 1
Apple iOS 5742 1
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 276 1
VMware vCloud Air Network 34 1
Google Android 10751 1
Microsoft Bot Framework 4 1
Microsoft Windows 853 1
Игровые решения Playkey - Облачная игровая платформа 9 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 48 1
SQL - Язык программирования 434 1
Apple macOS 926 1
Microsoft SAM - Microsoft Software Asset Management 21 1
VK - Mail.ru Private Cloud 6 1
Microsoft Azure Backup 8 1
Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 88 1
Kaspersky Security Center - KCS 36 1
Google Cloud Platform - GCP 194 1
Microsoft SQL Server 795 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1356 1
Microsoft Teams 214 1
Microsoft Power BI 113 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
SAP Ariba 71 1
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 80 1
Агаев Сергей 22 11
Schlosser Dieter - Шлоссер Дитер 6 5
Флоринский Алексей 3 2
Kobayashi Richard - Кобаяси Ричард 1 1
Гладышев Вадим 1 1
Пудов Дмитрий 12 1
Пожидаева Наталья 2 1
Сливко-Кольчик Елена 9 1
Коновалов Борис 9 1
Грачев Дмитрий 3 1
Смирнов Павел 35 1
Иванов Алексей 76 1
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 1
Betgem Marc - Бетгем Марк 1 1
Ювчица Сергей 1 1
Безиян Ричард 1 1
Reich Thomas - Райх Томас 1 1
Strohschneider Jens - Штрошнайдер Йенс 2 1
Чай Уорвик 1 1
Парахин Виктор 4 1
Мельников Андрей 3 1
Николаева Мария 2 1
Шуров Алексей 1 1
Круглов Александр 10 1
Krokowski Filip - Кроковски Филипп 1 1
Степанюк Михаил 13 1
Селиванов Константин 1 1
Власов Дмитрий 1 1
Родионов Илья 1 1
Шапкина Анна 1 1
Лыков Алексей 3 1
Лящ Михаил 32 1
Засохлин Иван 8 1
Дырмовский Дмитрий 76 1
Ганин Егор 50 1
Востриков Юрий 19 1
Машурин Сергей 17 1
Гавренков Сергей 9 1
Тикуркин Максим 32 1
Ефименко Евгений 7 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 33
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 6
Россия - УФО - Екатеринбург 2062 5
Россия - ПФО - Самара 1289 4
Германия - Федеративная Республика 3643 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 3
Россия - ПФО - Казань 1518 3
Украина 3372 2
Россия - СФО - Новосибирск 1969 2
Беларусь - Белоруссия 2090 2
Восточная Европа 1679 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 2
Индия - Республика 2173 1
Германия - Франкфурт-на-Майне 214 1
Закавказье 73 1
Австралия - Мельбурн 21 1
Россия - Рыбинск 46 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 1
Австрия - Австрийская Республика 528 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1117 1
Казахстан - Республика 2632 1
США - Лос-Анджелес 291 1
Сингапур - Республика 808 1
Россия - Ярославль 404 1
Россия - Саратов 404 1
США - Калифорния 974 1
Северная Америка 1413 1
Россия - Самарская область 562 1
Великобритания - Лондон 820 1
Армения - Республика 688 1
Нидерланды - Амстердам 259 1
Россия - Республика Крым 626 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 594 1
Австралия - Австралийский Союз 1126 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 9
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4020 7
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2852 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
ISO/IEC 27001 - Международный стандарт по информационной безопасности 113 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
Commvault Certified - Commvault Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 2 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1161 1
CRN 12 1
CNews Analytics 1990 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 383 3
Gartner 2192 2
CNews Fast рейтинг 30 2
IDC - International Data Corporation 2720 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763250, в очереди разбора - 666938.
Создано именных указателей - 46354.
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