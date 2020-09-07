Gartner назвала SoftwareONE лидером магического квадранта в сфере управляемых услуг SAM

Поставщик комплексного программного обеспечения и решений для облачных технологий SoftwareONE Holding AG объявил о звании лидера магического квадранта в сфере услуг удаленного управления программными активами (SAM), присвоенного ей компанией Gartner в отчете за 2020 г. SoftwareONE получила признание за предоставление лучших в своем классе управляемых услуг такими конкурентными преимуществами, как непревзойденный глобальный опыт, присутствие на локальном уровне и обширная клиентская база.

«По мере внедрения облачных технологий организациям требуется целостный подход к реализации, оптимизации и контролю цифровых инвестиций на протяжении всего жизненного цикла программного обеспечения. Компания SoftwareONE удостоена этой награды, поскольку мы стремимся предоставлять решения, которые требуются нашим текущим и потенциальным клиентам в ходе их цифровой трансформации», — отметил Дэррил Сакетт (Darryl Sackett), глобальный директор по управлению жизненным циклом программного обеспечения (SLM).

В отчете Gartner «Магический квадрант» за 2020 г. приводится оценка нескольких ведущих поставщиков управляемых услуг, которые распределяются по четырем квадрантам: лидеры, претенденты, перспективные игроки, нишевые игроки.

На основе графической обработки и единого набора критериев оценки «Магический квадрант» дает представление о том, насколько хорошо поставщики технологий реализуют заявленные перспективы и действуют с точки зрения рынка Gartner. SoftwareONE была названа лидером благодаря глобальному масштабу деятельности и обширному присутствию на локальном уровне, особенно среди малых и средних предприятий (МСП).

По данным Gartner, SoftwareONE — лидер на мировом рынке SAM и SLM с наивысшим общим доходом от управляемых услуг SAM и числом клиентов. Для обеспечения лидирующего положения на рынке в SoftwareONE работают более 7 тыс. преданных своему делу профессионалов, которые реализуют около 4 тыс. проектов в год в различных сферах и для клиентов различного уровня по всему миру. Еще больше укрепило позиции SoftwareONE недавнее приобретение компании B-lay, ведущего голландского поставщика консалтинговых и управляемых услуг для решений SAP и Oracle. Обладая 30-летним опытом, компания SoftwareONE по-прежнему сосредоточена на решении наиболее актуальных задач своих клиентов в условиях «новых стандартов» бизнеса, включая обеспечение цифровой трансформации, снижение затрат и защиту их программного обеспечения. Кроме того, как поставщик комплексных услуг SoftwareONE также помогает клиентам в определении плана развития технологий, их миграции в облако для дальнейшей работы.

Еще одним свидетельством статуса надежного поставщика SoftwareONE стала недавняя выдача сертификата ISO 27001 для решений SLMAdvanced и SAMSimple. Сертификат подтверждает, что процедуры защиты информации полностью соответствуют высочайшим международным стандартам и лучшим отраслевым практикам.

«Философия SoftwareONE заключается в том, чтобы делать все возможное для своих клиентов. Признание статуса лидера со стороны Gartner еще больше укрепляет наши позиции на рынке и подтверждает способность предоставлять предприятиям технологические решения, необходимые им для адаптации и успешного развития в современном, быстро меняющемся цифровом мире», — сказал Дитер Шлоссер (Dieter Schlosser), генеральный директор SoftwareONE.

«Компания SoftwareONE видит своей главной ценностью в работе успех своих клиентов. Мы стремимся совершенствовать свои сервисы и предлагать нашим клиентам только проверенные технологии для решения их задач. Признание Gartner говорит о том, что наша компания выбрала верный путь развития. Мы обладаем большим опытом реализации проектов SAM в России и готовы делиться своей экспертизой на рынке, помогая клиентам достигать новых вершин», – отметил Сергей Агаев, генеральный директор Comparex (SoftwareONE в России).