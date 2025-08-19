Получите все материалы CNews по ключевому слову
Бакиев Олег
УПОМИНАНИЯ
Бакиев Олег и организации, системы, технологии, персоны:
|OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 401 1
|АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 259 1
|Microsoft Exchange - MS Exchange 1751 1
|Яппаров Тагир 103 2
|Ведев Дмитрий 19 2
|Кутовский Александр 3 1
|Рейман Леонид 1053 1
|Синяченко Андрей 10 1
|Гуцева Елена 5 1
|Касимов Игорь 17 1
|Краснов Михаил 84 1
|Россия - РФ - Российская федерация 152101 4
|Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1197 2
|Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3100 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44781 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1378639, в очереди разбора - 740362.
Создано именных указателей - 181175.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.