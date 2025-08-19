Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 181175
ИКТ 14090
Организации 10948
Ведомства 1482
Ассоциации 1049
Технологии 3493
Системы 26039
Персоны 77953
География 2914
Статьи 1541
Пресса 1242
ИАА 714
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2698
Мероприятия 866

Бакиев Олег


УПОМИНАНИЯ


19.08.2025 BPMSoft и «Рутимс» создадут кадровый резерв для проектов цифровой трансформации 1
23.04.2012 Comparex и «АйТи» развивают сотрудничество в области системной интеграции и поставки ПО в России 1
26.09.2011 Топ-менеджер «Техносерв Консалтинг» стал заместителем гендиректора «АйТи» по бизнес-приложениям 1
18.01.2011 Новый гендиректор «АйТи» будет назначен в феврале 2011 г. 2
17.01.2011 Гендиректор «АйТи» Тагир Яппаров покидает свой пост и ищет инвестора 1
22.09.2009 Олег Бакиев возглавил Управление регионального бизнеса «АйТи» 2

Публикаций - 6, упоминаний - 8

Бакиев Олег и организации, системы, технологии, персоны:

АйТи 1416 5
Oracle Corporation 6792 2
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 362 1
Pingwin Software - Пингвин софтвер 74 1
Siemens Business Services - SBS - Siemens Business Services Osteuropa 48 1
АйТи - Ринтех 13 1
АйТи - Мобико - Мобильный Интернет 6 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 98 1
IBM - International Business Machines Corp 9502 1
SAP CIS - САП СНГ 858 1
Citrix Systems 828 1
АйТи - Аплана Группа компаний 174 1
Autodesk 619 1
8666 1
HP Inc. 5728 1
Adobe Systems 1563 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1696 1
Microsoft Corporation 25010 1
SAP SE 5369 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5111 1
Broadcom - VMware 2431 1
Verysell - Верисел - Merisel CIS 325 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1479 1
SoftwareONE Group 105 1
NGI Fund 35 1
Ист Лайн Группа - East Line Group 21 1
Газпром оргэнергогаз 5 1
Raiffeisen Group - Raiffeisen Bank International - Raiffeisen Zentralbank Oesterreich - Raiffeisen Bank Austria 93 1
Газпром ПАО 1380 1
Da Vinci Capital - Da Vinci Capital Management - Da Vinci Private Equity Fund 19 1
Intel Capital 148 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7036 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11621 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7904 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32739 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14203 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10797 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70071 1
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 842 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3408 1
SAM - Software Asset Management - Методология оптимизации процессов управления активами ПО 252 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 401 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 259 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1751 1
Яппаров Тагир 103 2
Ведев Дмитрий 19 2
Кутовский Александр 3 1
Рейман Леонид 1053 1
Синяченко Андрей 10 1
Гуцева Елена 5 1
Касимов Игорь 17 1
Краснов Михаил 84 1
Россия - РФ - Российская федерация 152101 4
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1197 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3100 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44781 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50032 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1300 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8103 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1976 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53588 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1212 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6193 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16986 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3397 1
РАН ИПСМ - Институт проблем сверхпластичности металлов Российской академии наук 6 2
УГАТУ - Уфимский государственный авиационный технический университет 47 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 95 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1378639, в очереди разбора - 740362.
Создано именных указателей - 181175.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

За какие функции и характеристики телевизора нужно платить в 2025 году

Офлайн-карты для туриста: лучшие приложения, которые работают без интернета

Бесплатные нейросети для генерации видео, доступные в России: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: