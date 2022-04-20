Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Da Vinci Capital Da Vinci Capital Management Da Vinci Private Equity Fund
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 20, упоминаний - 24
Da Vinci Capital и организации, системы, технологии, персоны:
|Железко Олег 10 8
|Морозов Олег 22 2
|Орловский Максим 2 2
|Есин Андрей 3 2
|Демура Степан 2 2
|Писчиков Вадим 2 2
|Сульжик Роман 2 2
|Добкин Аркадий 81 2
|Костыгин Дмитрий 24 2
|Волотовская Елена 47 2
|Васинкевич Михаил 18 2
|Скигин Михаил 9 2
|Федоринов Сергей 25 2
|Боровиков Игорь 136 2
|Мейер Август 19 2
|Дунаев Александр 7 1
|Бойко Александр 24 1
|Перекопский Илья 29 1
|Гавердовский Анатолий 19 1
|Кантор Илья 11 1
|Орлов Юрий 7 1
|Бакиев Олег 8 1
|Scott David - Скотт Дэвид 15 1
|Ежков Сергей 2 1
|Колпиков Сергей 1 1
|Ривкинд Александр 1 1
|Кушнер Алекс 1 1
|Ефремов Денис 8 1
|Бахрацой Максим 1 1
|Dyson Esther - Дайсон Эстер 40 1
|Fejes Balazs - Фежес Балаш 8 1
|Полурпанов Роман 1 1
|Lundberg Jan-Erik - Лундберг Ян-Эрик 1 1
|Robb Karl - Робб Карл 5 1
|Dembitz Alexander - Дембиц Александр 1 1
|Bisker Mark - Бискер Марк 5 1
|Frenkel Gregory - Френкель Грегори 1 1
|Рейман Леонид 1065 1
|Белоусов Сергей 254 1
|Орловский Виктор 406 1
|Forbes - Форбс 983 2
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1130 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2361 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456210, в очереди разбора - 727488.
Создано именных указателей - 197591.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456210, в очереди разбора - 727488.
Создано именных указателей - 197591.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.