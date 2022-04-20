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Da Vinci Capital Da Vinci Capital Management Da Vinci Private Equity Fund

СОБЫТИЯ

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20.04.2022 Олег Железко: профессиональный путь 1
02.03.2021 Дуров пойдет под суд. Он должен инвесторам десятки миллионов долларов 1
20.01.2021 Softline купила крупного зарубежного продавца ПО Microsoft 1
02.11.2020 Fort Ross Ventures объявил о запуске фонда поздних стадий 1
22.10.2019 Сбербанк и 500 Startups отобрали 25 стартапов в совместный акселератор 1
26.12.2018 Самые активные венчурные инвесторы России - Runa Capital, ФРИИ и АФК «Система» 1
12.04.2018 Prytek объявила о выходе на российский рынок с портфелем из 30 международных технологических компаний 1
05.10.2017 «Опора России» и Softline Venture Partners запускают бизнес-акселератор по ИТ 1
02.10.2017 Долг «Юлмарта» Сбербанку превысил 1,5 миллиарда. Апелляции безжалостно отклоняются 1
26.07.2017 Сооснователи ID Finance и Da Vinci Capital запускают финтех фонд на $200 млн 1
07.07.2017 Сбербанк отсудил у Ulmart 1,2 млрд 1
10.04.2017 Маркетплейс для финансовых услуг Finvale привлек инвестиции в размере $500 тыс. 1
02.08.2016 Softline привлекает инвестиции фондов Da Vinci Capital 4
12.11.2013 ITinvest и «Московская Биржа» приглашают на второй «Финансовый раунд» 1
07.11.2013 ITinvest и «Московская Биржа» приглашают на второй «Финансовый раунд» 1
04.06.2012 Состав акционеров B2B-Center пополнился иностранными инвесторами 2
14.06.2011 Epam намерен привлечь $100 млн на IPO в США 1
17.01.2011 Гендиректор «АйТи» Тагир Яппаров покидает свой пост и ищет инвестора 1
19.05.2008 Еpam привлекла $50 млн на покупки 1

Публикаций - 20, упоминаний - 24

Da Vinci Capital и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 3691 6
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 426 3
ITI Technologies - Finvale - Финвал - Финвал-Инжиниринг 18 2
IBM - International Business Machines Corp 9681 2
VK - Mail.ru Group 3593 2
АйТи - Аплана Группа компаний 182 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline Innovation Lab 3 1
Synpatic 3 1
GFS-Technologies - Global Fintech Solutions 2 1
Умный житель - Smart resident 4 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 131 1
TraceAir 3 1
Pingwin Software - Пингвин софтвер 75 1
Verysell - Верисел - Merisel CIS 330 1
Softline - Embee Software 19 1
АйТи - Мобико - Мобильный Интернет 6 1
1С Mirapolis - Мираполис 26 1
Финансист 70 1
Picvario - Пикварио 21 1
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 287 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - RoboVoice - Робовойс 108 1
Айбим - Larix - Ларикс 4 1
Wibedo 2 1
АйТи - Ринтех 14 1
Gurucan 2 1
Broadcom - VMware 2597 1
SAP SE 5581 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 724 1
Dell EMC 5171 1
Yandex - Яндекс 9127 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3438 1
Microsoft Corporation 25715 1
Lenovo Group 2430 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1725 1
Accenture plc 717 1
Intel Corporation 12781 1
Oracle Corporation 7061 1
Telegram Group 2896 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1909 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 500 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8771 5
РВК - Российская венчурная компания 571 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1882 3
ITinvest - ITI Capital 10 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 2
БЭК - Балтийская энергетическая компания 5 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 687 2
FortRoss Ventures - Fort Ross Seed Fund - венчурный фонд 22 2
ГПБ - Газпромбанк 1261 2
NanduQ - Qiwi 1013 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2787 2
Runa Capital 158 2
Сбер - Сберфакторинг - Сбербанк Факторинг 35 2
Юлмарт - Ulmart Holdings 191 2
I2BF Global Ventures - венчурный фонд 14 2
Gagarin Capital Partners 6 1
AltaIR Capital 14 1
Primer Capital - Праймер Кэпитал- венчурный фонд 3 1
NP Capital 2 1
Finshi Capital 1 1
Viman Capital 1 1
Wirecard 4 1
FinTech Capital 2 1
the Untitled Venture 3 1
НИУ ВШЭ - Бизнес-инкубатор Высшей Школы Экономики - HSE Inc 14 1
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 222 1
HackerU - Школа IT и кибербезопасности 6 1
Accenture - Andersen Consulting 62 1
Softline Seed Fund - SSF - фонд посевных инвестиций группы компаний Softline и Российской венчурной компании 16 1
NGI Fund 36 1
Da Vinci CIS Private Sector Growth Fund 3 1
Русские фонды ИГ - Проспект ИК - Проспект инвестментс - инвестиционная группа 40 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1113 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3132 1
Insight Partners - Insight Venture Partners - венчурный фонд 37 1
Coursera 65 1
Gett 88 1
ВкусВилл - Избёнка 213 1
McDonald’s - Макдоналдс 219 1
Фармстандарт АО 46 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1159 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 782 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1055 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 87 2
РВК Инфрафонд - Infra Fund 18 1
Судебная власть - Judicial power 2480 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 401 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 781 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 263 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3416 1
МИК - Московский инновационный кластер 182 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Московский венчурный фонд - Moscow Seed Fund - Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы 42 1
НАБА - Национальная ассоциация бизнес-ангелов 8 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 809 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 403 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64446 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21918 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 25903 5
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6193 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5239 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24215 4
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17998 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34515 3
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1259 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6485 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11717 3
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1166 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35869 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13536 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25330 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9224 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2239 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3183 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27223 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4213 2
CGI - Common Gateway Interface - общий интерфейс шлюза для связи внешней программы с веб-сервером 106 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3090 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1818 1
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 942 1
ITAM - IT Asset Management - Information Asset Management - Управление ИТ-активами - Система управления ИТ-инфраструктурой 771 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4302 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13795 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4773 1
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 751 1
Data monetization - Монетизация данных 1952 1
Квантовая телепортация - передача квантового состояния на расстояние - квантовые повторители - квантовый скачок - квантовое туннелирование 49 1
CSFB - Circuit Switched FallBack - временное переключение в сети 3G/2G для установления голосового соединения 40 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22787 1
Оповещение и уведомление - Notification 5831 1
Metadata Govenance - Metadata management - Управление метаданными 337 1
Search engine - Information Retrieval - Релевантный поиск данных - Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 810 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13422 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9845 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5117 1
DDR - Double data rate 3067 1
Huawei Da Vinci - Процессорная архитектура - Нейрочип 41 6
Капитал Лайф Robot Albert - Онлайн-агент 3 1
Legium - Легиум 4 1
Сател - Зиакс - Ziax 15 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 271 1
TON - The Open Network - Telegram Open Network - Toncoin 62 1
TON coin - GRAM - Telegram Gram - криптовалюта 43 1
Stafory - робот Вера 374 1
IntellectDialog - Платформа мессенджер-маркетинга 1 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5232 1
Железко Олег 10 8
Морозов Олег 22 2
Орловский Максим 2 2
Есин Андрей 3 2
Демура Степан 2 2
Писчиков Вадим 2 2
Сульжик Роман 2 2
Добкин Аркадий 81 2
Костыгин Дмитрий 24 2
Волотовская Елена 47 2
Васинкевич Михаил 18 2
Скигин Михаил 9 2
Федоринов Сергей 25 2
Боровиков Игорь 136 2
Мейер Август 19 2
Дунаев Александр 7 1
Бойко Александр 24 1
Перекопский Илья 29 1
Гавердовский Анатолий 19 1
Кантор Илья 11 1
Орлов Юрий 7 1
Бакиев Олег 8 1
Scott David - Скотт Дэвид 15 1
Ежков Сергей 2 1
Колпиков Сергей 1 1
Ривкинд Александр 1 1
Кушнер Алекс 1 1
Ефремов Денис 8 1
Бахрацой Максим 1 1
Dyson Esther - Дайсон Эстер 40 1
Fejes Balazs - Фежес Балаш 8 1
Полурпанов Роман 1 1
Lundberg Jan-Erik - Лундберг Ян-Эрик 1 1
Robb Karl - Робб Карл 5 1
Dembitz Alexander - Дембиц Александр 1 1
Bisker Mark - Бискер Марк 5 1
Frenkel Gregory - Френкель Грегори 1 1
Рейман Леонид 1065 1
Белоусов Сергей 254 1
Орловский Виктор 406 1
Россия - РФ - Российская федерация 164980 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54517 6
Европа 24911 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47356 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13767 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14776 4
Азия - Азиатский регион 5894 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19418 3
Европа Восточная 3138 3
Украина 7909 3
Казахстан - Республика 6009 2
Беларусь - Белоруссия 6258 2
Индия - Bharat 5842 2
Израиль 2848 2
США - Нью-Йорк 3175 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2597 2
Германия - Федеративная Республика 13162 2
Венгрия 855 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2831 2
Бразилия - Федеративная Республика 2506 2
Великобритания - Лондон 2428 2
Кипр - Республика 635 2
Армения - Республика 2436 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Швеция - Королевство 3773 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1409 1
Ближний Восток 3141 1
Турция - Турецкая республика 2596 1
Чехия - Чешская Республика 1347 1
Испания - Королевство 3822 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3406 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1932 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1457 1
Германия - Берлин 731 1
Люксембург Великое Герцогство 446 1
США - Пенсильвания 372 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18042 17
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53118 12
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2300 5
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6664 4
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2124 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5729 4
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1098 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57281 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8177 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7484 3
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2160 3
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 224 3
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1313 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4785 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5086 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33476 2
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2383 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27095 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6119 2
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1310 2
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 590 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3033 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11655 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8761 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2854 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8778 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2556 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3288 1
Gross profit - Валовая прибыль - разница между выручкой и себестоимостью сбытой продукции или услуги 420 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1627 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2304 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 737 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1391 1
Судебная власть - Арбитраж - Арбитражный суд 474 1
Инвестиции венчурные - Бизнес-ангел - Инвестор-ангел - ангельское финансирование - частный капитал 141 1
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Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7731 1
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12225 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2406 1
Forbes - Форбс 983 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1130 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2361 1
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IDC - International Data Corporation 4968 1
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Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 1
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 64 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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