Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Verysell
Верисел
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 91, упоминаний - 178
Verysell упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Яппаров Тагир 72 6
|Прянишников Николай 210 6
|Симоненко Вячеслав 22 5
|Рейман Леонид 413 4
|Мацоцкий Сергей 150 4
|Ананьин Алексей 60 4
|Шмулевич Марк 79 4
|Генс Георгий 62 4
|Комлев Николай 46 4
|Щеголев Игорь 676 4
|Бобровников Борис 86 3
|Никифоров Николай 1126 3
|Карачинский Анатолий 74 3
|Клячин Александр 13 3
|Рудников Вячеслав 6 3
|Кузовкин Алексей 69 3
|Смирнов Алексей 142 2
|Медведев Дмитрий 1434 2
|Анфиногентов Василий 8 2
|Соловьев Юрий 25 2
|Сорокин Святослав 17 2
|Ананьев Алексей 88 2
|Макаров Валентин 112 2
|Айвазов Армен 449 2
|Четвернин Алексей 651 2
|Нуралиев Борис 205 2
|Кравцов Алексей 20 2
|Ведев Дмитрий 16 2
|Мишин Глеб 46 2
|Васин Василий 17 2
|Корнеев Сергей 75 2
|Богачев Игорь 172 1
|Путин Владимир 1828 1
|Баронов Андрей 8 1
|Белоусов Сергей 217 1
|Делицын Леонид 94 1
|Строкович Антон 45 1
|Усманов Алишер 241 1
|Волож Аркадий 181 1
|Жаров Александр 165 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765298, в очереди разбора - 668985.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765298, в очереди разбора - 668985.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru