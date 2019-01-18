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Verysell
Верисел

Verysell - Верисел

18.01.2019 Проблемному ИТ-институту «Ростеха» назначили гендиректора и дали денег на зарплаты 2
23.12.2016 Merlion сменил гендиректора из-за «развития бизнеса» 1
21.06.2016 «Ланит», НКК, Verysell и «Мерлион» хотят продать Сбербанку ПК на 2,8 млрд 1
23.09.2015 В ИТ-отрасли России новый раскол: Разработчики хотят обмануть «закон о запрете иностранного ПО» 1
05.03.2015 Экс-гендиректор «Стэп Лоджик» назначен главой «Открытых технологий» 1
15.12.2014 Российский ИТ-рынок 2005–2009: от подъема к спаду 1
14.07.2014 Merlion поглотил дистрибутора кабелей для ЦОДов 1
28.03.2014 МВД: Обыски в Verysell и "Найти" проведены по уголовному делу о мошенничестве 11
26.03.2014 В компанию, созданную выходцами из Verysell, пришла полиция с автоматами 5
02.08.2013 Merlion поглотил одного из крупнейших дистрибуторов офисных товаров 1
17.07.2013 Основатель Verysell устроился в РВК, чтобы научиться инвестировать 5
01.07.2013 На инфраструктурном рынке сменился лидер 1
26.06.2013 Отставки и назначения: ИТ-звезды уходят из бизнеса 1
05.04.2013 Самые дорогие автомобили российских ИТ-боссов. Рейтинг 1
18.12.2012 Главные ИКТ-события 2012 года в России - версия CNews 1
12.12.2012 Интегратор IBS готов продаться. Объявлена цена 2
12.11.2012 Интеграторы и вендоры разработали стратегию развития ИТ-отрасли России 1
31.10.2012 Оборот Siemens Enterprise Communications в России и СНГ вырос за год на 41% 1
05.10.2012 Минкомсвязи сформировало экспертный совет по развитию ИТ-отрасли. СПИСОК 1
14.09.2012 Коллекции, банки и рестораны известных ИТ-предпринимателей России 2
24.07.2012 ИТ-компании сами решили написать стратегию развития ИТ-рынка России 1
16.07.2012 Adobe расширяет присутствие в образовательной сфере в России и СНГ: новое назначение 1
11.07.2012 В Минкомсвязи будет два замминистра по ИТ 1
06.06.2012 Accenture планирует поглощения ИТ-компаний в России 1
18.05.2012 Михаил Краснов оставляет пост президента Verysell и запускает новый бизнес 6
16.04.2012 Merlion поглощает дистрибутора Bosch, Tefal и Kenwood 1
05.04.2012 IBS, какой мы ее знали, подходит к концу 1
27.01.2012 АФК "Система" - ИТ-чемпион: переговоры по покупке "Астероса" продолжаются 1
18.11.2011 «Россервис» выбирает стратегического партнера 2
17.11.2011 Топ-менеджер Avaya вошел в совет директоров российской ITG 3
17.10.2011 Merlion начинает поставлять на российский рынок телекоммуникационное и сетевое оборудование ZTE 1
23.08.2011 Merlion осваивает казахстанский ИТ-рынок 1
09.08.2011 Merlion выходит на рынок дистрибуции программного обеспечения 2
07.07.2011 Merlion рассказал ради чего купил Verysell Distribution 3
06.07.2011 Merlion завершил приобретение Verysell Distribution 1
26.05.2011 Исследование CNews: Где учились лучшие ИТ-менеджеры России 1
31.03.2011 Экс-глава VMware в России перешел в компанию основателей ABRT и Aelita 1
05.03.2011 Verysell увеличила доход, но продолжила сокращать сотрудников 4
04.03.2011 Владимир Катаев возглавил направление предпродажной подготовки проектов Verysell 4
28.02.2011 «Каспийский Трубопроводный Консорциум» продлил договор с «Verysell Проектами» на обслуживание сетевой инфраструктуры 1

Публикаций - 91, упоминаний - 178

Verysell упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11127 19
Verysell Проекты - Verysell Project 42 15
Merlion - Мерлион 275 13
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 13
Oracle Corporation 3356 12
Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция - Verysell Distribution 24 12
Ланит ГК 1159 11
IBM 3551 9
NVision Group - Энвижн Груп 545 9
Астерос - Asteros 531 9
Крок 1221 8
АйТи 752 8
R-Style - Эр-Стайл ГК 153 8
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 7
Ситроникс - Sitronics 563 7
3761 7
АФК Система ПАО 996 6
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 167 6
Армада 277 6
Yandex - Яндекс 4101 5
Cisco Systems 2049 5
Huawei 2732 5
Samsung Electronics 5702 5
Dell EMC 2413 5
SAP SE 3216 5
HP Inc. 2926 5
Borlas - Борлас - Консалтинговая группа 188 5
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр 155 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 5
MONT - МОНТ 60 4
НКК - Национальная компьютерная корпорация 156 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 4
iTeco - Ай-Теко 718 4
Открытые технологии 207 4
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 268 4
Alcatel-Lucent Enterprise 333 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 4
HDS - Hitachi Data Systems 290 4
VMware 1829 4
Nokia Siemens Networks 167 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 9
Deutsche Bank 129 6
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 4
РВК - Российская венчурная компания 476 3
ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 90 2
ТНК-ВР Холдинг 148 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 2
Металлоинвест - Горно-металлургический холдинг 63 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Евросеть 889 2
Роснефть НК 367 2
Альфа-Банк 1127 2
Магнит - Сеть магазинов 269 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 2
Intel Capital 75 1
Societe Generale Group 42 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 1
Electrolux - Электролюкс Рус 112 1
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 52 1
ПромСвязьКапитал 61 1
ВТБ Банк Москвы 372 1
КТК - Каспийский трубопроводный консорциум 12 1
Bentley Motors 50 1
Башнефть ПАО АНК 90 1
Новатэк 27 1
Gorenje 47 1
Связной Банк 75 1
Авгуръ - Аэростатные Системы - Воздухоплавательный Центр 7 1
Da Vinci Capital 16 1
Lexus 36 1
Garsdale Services 36 1
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 20 1
Hansa - Ханса 59 1
Белый Ветер 55 1
eBay Inc 531 1
Merlion Communications - Мерлион Коммьюникейшнс 1 1
Спортмастер 116 1
Аэрофлот 493 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 1
Русагро Группа Компаний 139 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 10
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 3
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 2
Правительство Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи Республики Татарстан - Минцифры РТ 56 2
Арбитражный суд города Москвы 339 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2236 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 183 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 380 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 32 1
ИФНС - Инспекция Федеральной налоговой службы 36 1
Росинфокоминвест 39 1
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству 32 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 151 1
Роснано 456 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1372 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 423 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 6
Руссофт - Russoft 251 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 71 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 30 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 11
Безопасный город 347 5
ИТ-аутсорсинг 670 4
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 3
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 521 2
3G - Стандарт мобильной связи 3744 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 2
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 2
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 80 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5386 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary 426 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 917 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1221 1
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 80 1
FTTH - Fiber To The Home 97 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 560 1
ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 82 1
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 138 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 685 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 233 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1006 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 1
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 546 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1263 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 485 1
Microsoft License Subscription - Лицензионная политика 38 1
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 451 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 1
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 345 1
Intel x86 - Архитектура процессора 993 2
UNIX FreeBSD - Свободная операционная система 135 1
Microsoft Office 2007 99 1
Netgear ReadyNAS - серия СХД 36 1
Avaya Definity 2 1
Microsoft SCOM - Microsoft System Center Operations Manager 14 1
Логика Бизнеса - Логика СЭД 142 1
Audi R - Спортивный автомобиль 22 1
Hexagon SmartNet - cеть референцных базовых станций 6 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 670 1
Avaya Aura Communication Manager 29 1
Крок ЦОД 15 1
Ред Софт GosLinux (ГосЛинукс) 38 1
Ростех МИКС - Многофункциональный интегрированный комплекс связи 33 1
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 831 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 1
Microsoft PowerPoint 400 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 505 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 290 1
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 329 1
Microsoft Windows 854 1
Microsoft Office 1946 1
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1157 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Linux OS 4267 1
Apple iPad 3263 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5141 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Яппаров Тагир 72 6
Прянишников Николай 210 6
Симоненко Вячеслав 22 5
Рейман Леонид 413 4
Мацоцкий Сергей 150 4
Ананьин Алексей 60 4
Шмулевич Марк 79 4
Генс Георгий 62 4
Комлев Николай 46 4
Щеголев Игорь 676 4
Бобровников Борис 86 3
Никифоров Николай 1126 3
Карачинский Анатолий 74 3
Клячин Александр 13 3
Рудников Вячеслав 6 3
Кузовкин Алексей 69 3
Смирнов Алексей 142 2
Медведев Дмитрий 1434 2
Анфиногентов Василий 8 2
Соловьев Юрий 25 2
Сорокин Святослав 17 2
Ананьев Алексей 88 2
Макаров Валентин 112 2
Айвазов Армен 449 2
Четвернин Алексей 651 2
Нуралиев Борис 205 2
Кравцов Алексей 20 2
Ведев Дмитрий 16 2
Мишин Глеб 46 2
Васин Василий 17 2
Корнеев Сергей 75 2
Богачев Игорь 172 1
Путин Владимир 1828 1
Баронов Андрей 8 1
Белоусов Сергей 217 1
Делицын Леонид 94 1
Строкович Антон 45 1
Усманов Алишер 241 1
Волож Аркадий 181 1
Жаров Александр 165 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 49
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 11
Казахстан - Республика 2641 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 5
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 5
Россия - СФО - Новосибирск 1975 5
Россия - ПФО - Самара 1295 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1114 4
Восточная Европа 1682 4
Украина 3378 4
Россия - СФО - Ленинградская область 1122 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 3
Казахстан - Алматы 264 3
Россия - Челябинск 774 3
Россия - Челябинская область 659 3
Турция - Турецкая республика 954 2
Россия - Брянск 216 2
Великобритания - Лондон 823 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1061 2
Россия - Тюменская область 584 2
Литва - Литовская Республика 330 2
Россия - Выборг 72 2
Беларусь - Белоруссия 2095 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 760 2
Россия - ПФО - Казань 1520 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 2
Россия - Иркутск 468 1
Россия - Псков 137 1
Россия - Тольятти 238 1
Россия - Кингисепп 14 1
Казахстан - Нур-Султан - Астана 186 1
Швейцария - Женева 87 1
Россия - Пенза 255 1
МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 150 1
Греция - Греческая Республика 324 1
Россия - Астрахань 241 1
DACH - немецкоязычные страны - D (Германия, Deutschland), A (Австрия (лат. Austria) и CH (Швейцария, лат. Confoederatio Helvetica) 9 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 20
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2857 14
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1163 5
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 150 3
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 625 3
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 240 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 3
VAD - Value Added Distribution 17 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 2
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 164 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 1
Русский язык 986 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 116 1
ЛПУ - Лечебно-профилактическое учреждение 28 1
ПИФ - Паевой инвестиционный фонд 52 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
Аутсорсинг 84 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
Forbes - Форбс 442 2
Прайм - Агентство экономической информации 529 1
Thomson Reuters - Рейтер 1748 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
The Washington Post 110 1
ComNews - Медиа-бизнес 12 1
Сноб 7 1
CNews TV 461 1
CNews Analytics 1991 9
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 6
IDC - International Data Corporation 2724 1
Juniper Research 278 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 62 1
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 13 1
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 657 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
ЦНИИ ЭИСУ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 58 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 200 1
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова 26 1
РУТ - Российский университет транспорта. институт пути, строительства и сооружений 47 1
МНИИПА - Московский НИИ приборной автоматики 1 1
Сириус - Образовательный центр 85 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 31 1
Академия АйТи 34 1
НИИ ЦПС - Центрпрограммсистем 5 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 2
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
Универсиада - Universiade - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 49 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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