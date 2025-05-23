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НИЯУ МИФИ Обнинский институт атомной энергетики Обнинский государственный технический университет атомной энергетики (ИАТЭ)


УПОМИНАНИЯ


23.05.2025 ИИ обеспечит городской комфорт первого наукограда России Обнинска 1
30.10.2008 Мобильник Google будет работать с русским ПО 1
25.09.2007 В Обнинске объявят итоги конкурса научных работ студентов-атомщиков 1
06.06.2007 В Обнинске открылся завод по сборке компьютеров 1
27.01.2006 В Intel назначен новый директор по связям с правительственными организациями 1
29.01.2003 Intel в странах СНГ назначил новых менеджеров 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

НИЯУ МИФИ и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12308 2
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 603 1
Verysell - Верисел 317 1
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 780 1
NtechLab - НтехЛаб 135 1
Google LLC 11940 1
IBM - International Business Machines Corp 9470 1
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2576 1
Наукоград - технопарк 144 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5060 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3032 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13731 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30503 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20581 2
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Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1717 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24786 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24901 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8093 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10784 1
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1765 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 925 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5029 1
Google Android 14252 1
Google Pixel - гуглофон - серия смартфонов 397 1
Google Play - Google Store - Android Market 3345 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 668 1
Слинько Владимир 6 2
Тапеха Андрей 1 1
Шипилов Дмитрий 3 1
Грицюк Сергей 3 1
Ксензов Михаил 1 1
Бурдин Максим 1 1
Гудым Денис 20 1
Писарев Алексей 11 1
Паламарчук Алексей 25 1
Серегин Андрей 14 1
Россия - РФ - Российская федерация 148697 6
Россия - ЦФО - Калужская область 1002 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44141 2
Россия - ЦФО - Калужская область - Обнинск 214 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14243 2
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 537 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52568 1
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 280 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52502 5
Энергетика - Energy - Energetically 5221 3
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3200 3
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 478 2
Кибернетика - Cybernetics 245 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30081 2
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics 495 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4126 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19174 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2470 1
Транспорт - Водительские права - Водительские удостоверения - Driving license 334 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10154 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11117 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4494 1
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 852 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2499 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 912 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11306 1
University of California - Калифорнийский университет 99 1
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 80 1
AIBEc - American Institute of Business and Economics - Американский институт бизнеса и экономики 8 1
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