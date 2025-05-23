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НИЯУ МИФИ Обнинский институт атомной энергетики Обнинский государственный технический университет атомной энергетики (ИАТЭ)
УПОМИНАНИЯ
НИЯУ МИФИ и организации, системы, технологии, персоны:
|Наукоград - технопарк 144 1
|Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
|Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5060 1
|Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3032 1
|Слинько Владимир 6 2
|Тапеха Андрей 1 1
|Шипилов Дмитрий 3 1
|Грицюк Сергей 3 1
|Ксензов Михаил 1 1
|Бурдин Максим 1 1
|Гудым Денис 20 1
|Писарев Алексей 11 1
|Паламарчук Алексей 25 1
|Серегин Андрей 14 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11306 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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