ИИ обеспечит городской комфорт первого наукограда России Обнинска

NtechLab внедрил систему мультиобъектной видеоаналитики на основе искусственного интеллекта в Обнинске в Калужской области. Комплекс будет следить за поддержанием безопасного и комфортного уровня жизни в городе. Такую же систему планируется внедрить и в региональной столице — Калуге.

Алгоритмы от NtechLab распознают различные жизненные ситуации, лица и силуэты людей в городском трафике. Комплекс отвечает за спокойствие жителей в таких ключевых точках города, как центральная площадь, парки, ж/д и автовокзал, а также учебных заведений – Обнинского института атомной энергетики.

ИИ от NtechLab в ближайшей перспективе также начнет помогать обеспечивать безопасность и комфорт на дорогах Обнинска. Алгоритмы ИИ будут считывать номерные знаки автомобилей в дорожном потоке и сопоставлять их с базой данных транспортных средств, которых в этот момент не должно быть на трассах страны. Такое случается, когда автомобили сняты с государственного учета или их владельцы лишены водительских прав.

«Символично, что в первый наукоград России с технологиями безопасности на основе искусственного интеллекта пришел именно NtechLab, один из лидеров в мире по качеству распознавания лиц. Сегодня мы предлагаем для регионов целый спектр решений для безопасности, экологичности и комфорта городов. Как правило, начиная с темы безопасности, руководство региона постепенно масштабирует наши решения и по всем остальным направлениям — экология, туристическая привлекательность, культура отдыха и т. д. Калужская область — новый для нас регион, но взаимный интерес на масштабную работу уже позволяет нам строить большие совместные планы на глубокую интеграцию технологий ИИ в регионе», — сказал генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук.