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РАН ИСА Институт системного анализа Российской академии наук
СОБЫТИЯ
РАН ИСА и организации, системы, технологии, персоны:
|Салбиев Алан 31 9
|Ускова Ольга 173 7
|Скляр Алексей 54 6
|Херсонцев Алексей 93 6
|Рыбчинский Михаил 27 6
|Арлазаров Владимир 290 5
|Евраев Михаил 265 5
|Авербах Владимир 127 5
|Мельников Руслан 19 5
|Никольский Николай 15 4
|Бутенко Юрий 65 2
|Черникова Алевтина 51 2
|Рудычева Наталья 95 2
|Постников Василий 8 2
|Фараджев Игорь 6 2
|Черешкин Дмитрий 7 2
|Емельянов Николай 5 2
|Лобанцов Владимир 1 1
|Славин Олег 2 1
|Жигунов Константин 5 1
|Тонких Иван 2 1
|Streibich Karl-Heinz - Штрайбих Карл-Хайнц 13 1
|Минушкина Елена 1 1
|Masing Erik - Масинг Эрик 2 1
|Топорков Александр 1 1
|Путин Владимир 3444 1
|Щеголев Игорь 699 1
|Носков Константин 239 1
|Левин Леонид 133 1
|Шадаев Максут 1206 1
|Липов Андрей 67 1
|Лысенко Эдуард 317 1
|Никифоров Николай 1138 1
|Слышкин Василий 129 1
|Рубанов Владимир 76 1
|Смирнов Алексей 267 1
|Макаров Валентин 251 1
|Албычев Александр 168 1
|Калина Роман 62 1
|Солопов Вячеслав 37 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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