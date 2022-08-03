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Индексная книга (каталог) CNews*
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РАН ИСА Институт системного анализа Российской академии наук

СОБЫТИЯ


03.08.2022 США ввели санкции против «Сколково» и МФТИ 1
23.11.2021 Назначен директор «Гостеха» 2
29.06.2018 Загублена информационная система «Карта российской науки» стоимостью 450 миллионов 1
23.05.2017 Школы Севастополя отказались от Linux в пользу Windows 1
25.03.2016 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: планы и проекты» 1
26.11.2015 Приоритеты ИТ в госсекторе: сегодня – контроль и надзор, завтра – умные города 1
16.10.2015 Минкомсвязи: правовая база для ГИС ЖКХ создана на 50%, функциональность — большей частью готова. Видео 1
13.10.2015 Минэк предлагает вернуться к вопросу коммерческого использования данных из СМЭВ 1
08.10.2015 Минкомсвязи готово запустить проект для граждан, на год задержанный МВД 1
05.10.2015 Бизнес готов инвестировать в государственные ИТ 1
01.10.2015 Минкомсвязи: Все аукционы должны проходить по единой процедуре в электронной форме. Видео 1
18.05.2015 Дефицит ИТ-экспертизы множит коррупцию в сфере ИТ 1
22.08.2014 Поставщик ПО для фильтрации интернет-трафика школьников не меняется 9 лет 1
04.07.2014 Как заместить импорт в ИТ: мнения разделились 1
28.04.2014 «Яндекс» открыл факультет на базе НИУ ВШЭ 3
27.03.2014 Администрация президента: Электронные дневники и журналы нарушают закон 1
16.10.2013 Разработчики «СпейсТим холдинга» научили системы мониторинга работать с миллиметровой точностью 1
11.06.2013 Software AG купила компанию, созданную российским ученым 1
13.12.2012 Чемпионат мира по программированию: Cognitive отправила МИСиС в финал 1
11.12.2012 Чемпионат мира по программированию: Cognitive отправила МИСиС в финал 1
25.04.2012 Система «Е1 Евфрат» протестирована на базе СУБД MS SQL Server 2012 2
01.04.2011 «Лаборатория Касперского» запатентовала технологию переработки цифрового мусора в электроэнергию 1
18.01.2010 Умер человек-легенда российских СУБД 1
15.12.2008 ИТ-эксперты Минкомсвязи. Рынок в недоумении 3
14.05.2008 CNews приглашает на конференцию "Видеоконференцсвязь в государственном управлении" 1
14.03.2008 Портал госзакупок: конкурс МЭРТ вылился в скандал 1
20.02.2008 МЭРТ: Все госзакупки России пойдут через единый портал 2
28.05.2007 "Видеоконференцсвязь в госуправлении": итоги 1
26.10.2006 ФЦП "Электронная Россия": определены исполнители двух проектов 2
23.10.2006 Пресс-центр "Электронная Россия" подводит итоги ИТ-конкурсов 1
12.09.2006 Состоялось Учредительное собрание НАИРИТ 1
02.02.2006 В "Борлас" назначен вице-президент 1
18.10.2005 В России создадут систему информационного обеспечения ЧС 1
22.04.2005 Для стран СНГ создадут информационно-маркетинговый центр 1
06.12.2004 "Электронная Россия": е-торги сэкономили Владимирской области 11,5 млн. руб. 1
03.12.2004 "Электронная Россия": информационно-маркетинговые центры будут развиваться 1
19.10.2004 20-21 октября в Москве пройдет конференция-конкурс "Электронная коммерция и торговля - 2004" 1
16.10.2004 В Москве пройдет конференция-конкурс "Электронная коммерция и торговля - 2004" 1
14.10.2004 20-21 октября пройдет конференция-конкурс "Электронная коммерция и торговля - 2004" 1

Публикаций - 55, упоминаний - 65

РАН ИСА и организации, системы, технологии, персоны:

Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 723 24
Microsoft Corporation 25685 10
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 358 8
IBM - International Business Machines Corp 9675 6
Oracle Corporation 7052 6
TmaxSoft - Тимекс РУС 50 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2385 4
Гранит-Центр НПП 47 4
eHouse 68 4
БЕЛИФ ОГУ ОГБУ - Белгородский информационный фонд - Белгородский областной фонд 10 3
Ростелеком 10854 3
SAP SE 5574 3
Cisco Systems 5350 3
Интертех НЦИТ - Научный Центр Интернет-Технологий 52 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5578 2
Восход ФГБУ НИИ 718 2
Intel Corporation 12770 2
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1206 2
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 414 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1116 2
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 415 2
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 2
Cisco Systems - Tandberg 164 2
ЕТС - Единые торговые системы - eTradeCommunity 46 2
ИРТех - IRTech 14 1
Evol Gold - Эвол Голд - Dancom Group 19 1
Display Group 3 1
Ростелеком - Связь Республики Коми 82 1
РАН ВЦ - Вычислительный центр им. А. А. Дородницына 7 1
ТЦ НПК - Технологический центр НПК 4 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1817 1
Yandex - Яндекс 9083 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15530 1
HP Inc. 5868 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1751 1
9491 1
Ростелеком - РТКомм.РУ 387 1
Новые облачные технологии (НОТ) 483 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1666 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2964 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8728 3
Почта России ПАО 2337 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2896 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1857 3
Крокус Сити Холл - Crocus City Hall - торгово-выставочный и деловой центр - Крокус Конгресс Холл - Crocus Event 30 3
В2В Energo ЭТП - Центр реновации энергетики - Инжиниринговая компания 13 3
Газпром ПАО 1483 2
ГПБ - Газпромбанк 1261 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 609 2
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 272 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 2
Газпромнефть - Сибнефть - Сибирская Нефтяная Компания 40 2
РБК Центр 16 2
Heinz - Хайнц 26 1
РВК - Российская венчурная компания 569 1
НСПК - Национальная система платежных карт 938 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 1
BMW Group 481 1
Credit Suisse - Кредит Свисс 162 1
Volkswagen Group - VW 306 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 368 1
Мосэнерго ПАО 132 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 444 1
Ростех - Швабе - ВОМЗ - Вологодский оптико-механический завод 15 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 234 1
КонсультантПлюс 159 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit - PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс 111 1
Белый Ветер 365 1
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 122 1
Резонанс НПП 405 1
Algorithm Group - Алгоритм Груп 31 1
Серния Инжиниринг 6 1
ВТБ - ВТБ24 - Гута Банк - Тверь АКБ 86 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13621 17
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2861 12
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 803 8
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3651 8
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5391 7
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2830 7
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1694 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3608 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1586 4
Правительство Владимирской области - Администрация Губернатора Владимирской области - органы государственной власти 32 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5592 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5546 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1434 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6499 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1530 3
Мосгордума - Московская городская Дума 148 3
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 306 3
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 267 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3567 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4926 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2322 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1529 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1298 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 778 2
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 774 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 283 2
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 2
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 2
Минцифры РФ - РИФИКТ - Росинфокомивест - Российский инвестиционный фонд информационно-коммуникационных технологий 23 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3272 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1158 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3815 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 377 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 571 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3181 1
Федеральное собрание Российской Федерации 318 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1182 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 382 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3408 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 5
ВЭО России - Вольное экономическое общество России - ВЭО Москвы - Вольное экономическое общество Москвы 14 3
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 809 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 359 2
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 778 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64082 28
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35688 18
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13821 17
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21600 11
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13479 9
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12936 8
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4295 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25138 7
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2713 7
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13721 7
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8499 6
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 1151 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33119 5
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11444 5
Search engine - Information Retrieval - Релевантный поиск данных - Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 805 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5187 4
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17941 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60947 4
B2G - Business-to-government - Бизнес правительству - отношения между бизнесом и государством 402 4
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3383 4
Intranet - Интранет - Интрасеть 795 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9792 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7783 3
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1157 3
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5459 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16900 3
ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки - E-procurement - Electronic procurement - Цифровые закупки 766 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12708 3
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2084 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13614 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26104 3
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4976 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2845 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12698 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 955 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17819 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28000 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8658 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3753 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10102 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3532 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6178 6
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1095 4
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 294 4
Oracle Java - язык программирования 3449 3
C/C++ - Язык программирования 883 3
Cognitive Technologies - Евфрат-Документооборот 161 3
Росатом - ОЭТП - Атоминформресурс - Отраслевая электронная торговая площадка Федерального агентства по атомной энергии - Единый отраслевой стандарт закупок ГК Росатом 21 3
Cognitive Лот - Cognitive Lot 11 2
Linux OS 11411 2
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 328 2
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1775 2
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 542 2
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1307 2
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 60 2
Cisco Codian 27 2
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот - LDM.CSP - LDM.Цифровой архив 153 1
Dow Jones - WSJ Speech 1 1
Счётная палата РФ - ЕСГФК ГИС - Единая система государственного финансового контроля 5 1
Эшелон НПО - Сканер-ВС 14 1
ИРТех - IRTech Security 1 1
ИРТех - NetSchool - Сетевая Школа АИС 7 1
Эскадо 9 1
Cognitive Technologies - Ника СУБД 5 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1037 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1257 1
Microsoft Windows 7 2006 1
Новые облачные технологии - МойОфис 949 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1669 1
Microsoft Windows 16777 1
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 290 1
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 278 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2468 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2963 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 845 1
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 277 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 708 1
Microsoft Outlook 1499 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1438 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1646 1
Салбиев Алан 31 9
Ускова Ольга 173 7
Скляр Алексей 54 6
Херсонцев Алексей 93 6
Рыбчинский Михаил 27 6
Арлазаров Владимир 290 5
Евраев Михаил 265 5
Авербах Владимир 127 5
Мельников Руслан 19 5
Никольский Николай 15 4
Бутенко Юрий 65 2
Черникова Алевтина 51 2
Рудычева Наталья 95 2
Постников Василий 8 2
Фараджев Игорь 6 2
Черешкин Дмитрий 7 2
Емельянов Николай 5 2
Лобанцов Владимир 1 1
Славин Олег 2 1
Жигунов Константин 5 1
Тонких Иван 2 1
Streibich Karl-Heinz - Штрайбих Карл-Хайнц 13 1
Минушкина Елена 1 1
Masing Erik - Масинг Эрик 2 1
Топорков Александр 1 1
Путин Владимир 3444 1
Щеголев Игорь 699 1
Носков Константин 239 1
Левин Леонид 133 1
Шадаев Максут 1206 1
Липов Андрей 67 1
Лысенко Эдуард 317 1
Никифоров Николай 1138 1
Слышкин Василий 129 1
Рубанов Владимир 76 1
Смирнов Алексей 267 1
Макаров Валентин 251 1
Албычев Александр 168 1
Калина Роман 62 1
Солопов Вячеслав 37 1
Россия - РФ - Российская федерация 164402 45
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47249 18
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14756 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54422 6
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 895 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3409 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19360 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8479 3
Россия - УФО - Тюменская область 1349 3
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1386 3
Великобритания - Кембридж 263 3
Россия - ЦФО - Московская область - Черноголовка 92 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18936 2
Казахстан - Республика 5995 2
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1420 2
Россия - ЦФО - Тульская область 1211 2
Япония 13752 2
Беларусь - Белоруссия 6247 2
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1090 2
Франция - Французская Республика 8135 2
Россия - СФО - Новосибирск 4838 2
Украина 7903 2
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1036 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 915 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3324 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийск 219 2
Великобритания - графство Оксфордшир - Оксфорд 52 2
Москва - ЮАО - Южный административный округ 70 1
Европа 24899 1
Южная Корея - Республика 7008 1
Азия - Азиатский регион 5885 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3123 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 781 1
Сингапур - Республика 1941 1
Европа Восточная 3137 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3308 1
Россия - ЮФО - Севастополь 608 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1066 1
Германия - Федеративная Республика 13146 1
Испания - Мадрид 178 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57088 30
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33334 21
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 892 11
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52951 11
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5421 9
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2319 9
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6652 8
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Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8753 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26989 6
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6516 6
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3777 4
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1075 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8435 4
Информатика - computer science - informatique 1180 4
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4473 3
Образование в России 2754 3
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 120 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6999 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3927 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4560 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5510 3
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 982 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11635 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10804 3
Английский язык 6992 3
Физика - Physics - область естествознания 2916 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17989 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5543 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6663 3
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Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2494 3
Федеральный закон 94-ФЗ - О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд 256 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11395 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12170 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3099 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10188 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2699 2
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 594 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3539 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11535 6
АиФ - Аргументы и факты 52 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1240 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2340 1
CMS Magazine 20 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8541 5
Radicati Group 26 1
Datamonitor 83 1
РАН - Российская академия наук 2098 34
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1191 7
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 55 7
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1716 5
Правительство Москвы - МГУУ имени Ю.М. Лужкова - Московский городской университет управления Правительства Москвы имени Ю.М. Лужкова - Университет Правительства Москвы 18 3
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 84 3
РАН ИПИ - Институт проблем информатики 29 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 578 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 642 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 330 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 456 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 724 2
РАН ИППИ - Институт проблем передачи информации им. А. А. Харкевича РАН ФГБУН 32 1
МЦКО ГАОУ ДПО - Московский центр качества образования 6 1
РАЕН - Российская академия естественных наук 26 1
Субмикрон НИИ 9 1
РАН ИПУ - Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова Российской академии наук 26 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 299 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1431 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 598 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 444 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 188 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 41 1
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 59 1
НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 46 1
РАН ОИВТ - Объединенный институт высоких температур Российской академии наук 23 1
ГПНТБ России - Государственная публичная научно-техническая библиотека России 14 1
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 130 1
НИИТМ - Научно-исследовательский институт точного машиностроения 17 1
НИИ ПТ - НИИ Прикладной Телематики 1 1
ВНИИР ФГБУ - МНИИРИП - Мытищинский научно-исследовательский институт радиоизмерительных приборов ФГУП 8 1
РТИ Системы - Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца 16 1
ПСТГУ - Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет - Православный Свято-Тихоновский богословский институт 2 1
РАН ИРЭ имени В.А. Котельникова - Институт радиотехники и электроники имени В.А. Котельникова Российской академии наук - Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 38 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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