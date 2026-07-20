Индексная книга (каталог) CNews*
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Постников Василий
СОБЫТИЯ
Публикаций - 9, упоминаний - 9
Постников Василий и организации, системы, технологии, персоны:
|Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 8
|IBM - International Business Machines Corp 9690 2
|Ростелеком 10908 1
|Росэлторг ЕЭТП - Единая электронная торговая площадка 154 1
|Oracle Java - язык программирования 3459 2
|C/C++ - Язык программирования 887 2
|Cognitive Scanify 22 1
|Ускова Ольга 174 7
|Фараджев Игорь 6 5
|Арлазаров Владимир 290 5
|Черникова Алевтина 51 2
|Носов Игорь 14 1
|Минниханов Рустам 122 1
|Сизов Евгений 8 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1458695, в очереди разбора - 728275.
Создано именных указателей - 197975.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1458695, в очереди разбора - 728275.
Создано именных указателей - 197975.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.