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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 197975
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Мероприятия 895

Постников Василий

СОБЫТИЯ


20.07.2026 Цифровой отпечаток материала: ученые МФТИ создали алгоритм для определения идеального размера 3D-образца 1
15.01.2016 В разработки с/х роботов инвестируют миллионы рублей 1
09.09.2015 Российские разработчики научили беспилотные автомобили «видеть, как человек» 1
31.10.2014 Cognitive Technologies и НИТУ МИСиС проведут Олимпиаду по спортивному программированию для школьников 1
25.09.2013 Cognitive Technologies и МИСиС проведут олимпиаду по спортивному программированию для школьников 1
24.01.2013 Составлен план подготовки команды по спортивному программированию НИТУ МИСиС к финалу чемпионата мира 1
13.12.2012 Чемпионат мира по программированию: Cognitive отправила МИСиС в финал 1
11.12.2012 Чемпионат мира по программированию: Cognitive отправила МИСиС в финал 1
07.07.2008 «Связной» внедряет систему распознавания документов от Cognitive 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Постников Василий и организации, системы, технологии, персоны:

Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 8
IBM - International Business Machines Corp 9690 2
Ростелеком 10908 1
Росэлторг ЕЭТП - Единая электронная торговая площадка 154 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 721 1
Rabobank 13 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8796 1
Газпром ПАО 1488 1
Связной ГК 1400 1
ГПБ - Газпромбанк 1266 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 615 1
Роснефть НК - нефтяная компания 560 1
Татнефть 242 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 459 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 98 1
Газпромнефть - Сибнефть - Сибирская Нефтяная Компания 40 1
ОМЗ УЗТМ Ростсельмаш - Rostselmash 31 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1539 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13721 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3631 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3577 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5623 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1436 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6522 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1696 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2869 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 94 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9875 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22146 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64696 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15401 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33321 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13023 2
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1300 2
Netbook Mini - нетбук - мини-ноутбук 1101 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3981 1
Видеокамера - Camcorder - Камкодер 2397 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5150 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7408 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7834 1
Оцифровка - Digitization 5166 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3793 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16942 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3659 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35988 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10157 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13895 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25447 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2052 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8584 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3751 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2746 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13840 1
Oracle Java - язык программирования 3459 2
C/C++ - Язык программирования 887 2
Cognitive Scanify 22 1
Ускова Ольга 174 7
Фараджев Игорь 6 5
Арлазаров Владимир 290 5
Черникова Алевтина 51 2
Носов Игорь 14 1
Минниханов Рустам 122 1
Сизов Евгений 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 165371 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54613 5
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1091 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19036 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19459 3
Великобритания - графство Оксфордшир - Оксфорд 52 2
Япония 13779 2
Беларусь - Белоруссия 6269 2
Великобритания - Кембридж 263 2
Казахстан - Республика 6019 1
Европа 24927 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47436 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3431 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8526 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 677 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1936 1
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 289 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33582 4
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6715 3
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1654 2
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Паспорт - Паспортные данные 2830 1
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Спортивное программирование 31 1
Ботаника - Растения - Plantae 1160 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6572 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21524 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27154 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1076 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2107 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1224 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10841 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8585 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3940 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 145 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1206 5
РАН - Российская академия наук 2121 5
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 459 5
РАН ИСА - Институт системного анализа Российской академии наук 55 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 586 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1722 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 643 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 333 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1000 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 4
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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