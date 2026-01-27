Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 189645
ИКТ 14637
Организации 11352
Ведомства 1494
Ассоциации 1079
Технологии 3546
Системы 26553
Персоны 82298
География 3019
Статьи 1574
Пресса 1270
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2754
Мероприятия 878

Великобритания графство Оксфордшир Оксфорд


СОБЫТИЯ


27.01.2026 Главные события в сфере квантовых вычислений в России и в мире. Выбор CNews 1
17.10.2023 ИИ впервые прочитал древнегреческий текст на свитке, сожженном извержением Везувия 1
25.05.2023 ИТ-шник выдал себя за члена банды хакеров, чтобы получить выкуп с работодателя. Ему грозит 16 лет тюрьмы 1
20.02.2023 Соискатели на HeadHunter смогут подтвердить свои знания английского 1
06.12.2022 Каждый второй родитель в России забирает гаджеты у детей за плохие отметки 1
22.07.2021 «Яндекс» открыл набор данных беспилотных автомобилей 1
05.06.2017 Более 25 тыс. студентов Университета Аляски стали жертвами хакеров 1
25.11.2014 Эффективность краудсорсинга оказалась низкой: опыт Филиппин 1
03.09.2013 Распространение вредителей угрожает планете 1
29.03.2013 Создана полностью синтетическая безопасная вакцина 1
13.12.2012 Чемпионат мира по программированию: Cognitive отправила МИСиС в финал 1
11.12.2012 Чемпионат мира по программированию: Cognitive отправила МИСиС в финал 1
03.12.2012 Эксперимент с графитом запутал ядерных физиков 1
18.06.2012 В Болгарии найдены останки Иоанна Крестителя? 1
03.02.2012 Ледниковые периоды на Земле появились благодаря растениям 1
21.09.2011 Сотовый на службе медицины 1
16.09.2011 Токамак JET тестирует покрытие, открывающее путь к термояду 1
25.08.2011 Найдены самые древние следы жизни на Земле 1
20.05.2011 На Сатурне разразился сильнейший шторм 1
29.03.2011 В Китае нашли окаменелости возрастом 525 млн лет 1
21.08.2009 Гаджеты знаменитостей: от Мелани Гриффит до Доктора Хауса 1
14.01.2009 Итоги 2008: самые необычные утечки 1
29.09.2008 Предложен возврат к геоцентризму 1
27.08.2008 База с миллионом банковских записей продана с аукциона eBay 1
24.07.2008 Билл Гейтс будет бороться с курением в России 1
02.10.2007 Атеизм в США: социологическое исследование 1
24.05.2007 Новый блог по ИБ: SophosLabs расскажет все об угрозах 1
13.04.2007 Выделен ген тучности 1
06.02.2007 Google Books пополнится книгами Принстонского университета 1
13.10.2006 Британские компании приступают к тестированию мобильного телевидения 1
12.10.2006 Русское ПО: секреты мировой экспансии 1
06.10.2006 Список лучших вузов мира возглавляют США и Великобритания 1
06.10.2006 Список лучших вузов мира возглавляют США и Великобритания 1
29.08.2006 Stopbadware назвала приложение AOL 9.0 вредоносным 1
18.08.2006 Вьетнам усиливает цензуру в интернете 1
10.08.2006 Google индексирует книги Университета Калифорнии 1
26.05.2006 В домене UK – 5 млн имен 1
03.04.2006 Физики помогут медикам в создании баз данных маммографии 1
03.04.2006 Физики помогут медикам в создании баз данных маммографии 1
26.01.2006 Интернет: новый черный список обманщиков 1

Публикаций - 51, упоминаний - 51

Великобритания и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12316 6
Microsoft Corporation 25307 4
Sophos - SophosLabs 424 4
Harris Corporation 89 3
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1605 2
Lenovo Group 2370 2
IBM - International Business Machines Corp 9563 2
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 707 2
Sharp Corporation 1049 2
Perimetrix - Периметрикс 274 2
Plaion - Koch Media 8 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5303 1
X Corp - Twitter 2913 1
Yandex - Яндекс 8552 1
Apple Inc 12709 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1703 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1190 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 813 1
HP Inc. 5766 1
9076 1
Virgin Mobile - Оператор сотовой связи 50 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 244 1
Sony 6639 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1534 1
Vodafone Group 1394 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1543 1
Lenovo Motorola 3530 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 691 1
Yahoo! 3711 1
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 381 1
F-Secure 211 1
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 472 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1584 1
Koch Industries 12 1
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 655 1
AOL Inc - America Online 1878 1
3M - 3М Россия - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 256 1
Telefonica - Telefónica, S.A. 570 1
Vertu 118 1
IIPC - Internet Archive - Архива интернета - archive.org - National Emergency Library - Национальная аварийная библиотека 53 1
UK Met Office - The United Kingdom Meteorological Office - Национальная метеорологическая служба Соединенного Королевства 6 2
RBS - Royal Bank of Scotland - Королевский банк Шотландии - NatWest - Ulster Bank 68 2
eBay Inc 1632 2
American Express - Amex 335 2
Johns Hopkins Medicine based in Baltimore - Медицинский центр Джонса Хопкинса в Балтиморе 15 1
Macmillan Publishers 2 1
ITER - International Thermonuclear Experimental Reactor - ИТЭР - Международный экспериментальный термоядерный реактор (токамак) 53 1
RBC Royal Bank of Canada - Королевский банк Канады 17 1
Stellantis - Maserati 14 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1093 1
Лента - Сеть розничной торговли 2285 1
Бристоль - сеть магазинов 31 1
Roche Holding - Холдинг Рош - Roche Diagnostics 26 1
Bill&Melinda Gates Foundation - Фонд Билла и Мелинды Гейтс 79 1
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл - ФМСМ - Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг 91 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5777 3
Правительство Египта - Верховный совет древностей Египта - Большой Египетский музей 85 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3472 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5271 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2195 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 535 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1175 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 381 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 641 1
U.S. HHS - Department of Health and Human Services - Министерство здравоохранения и социальных служб США - Centers for Disease Control and Prevention, CDC - Центры по контролю и профилактике заболеваний США 57 1
U.S. FEMA - The Federal Emergency Management Agency - Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях США 11 1
UK Ofcom - Office of Communications 32 1
Authors Guild - Authors League of America - Гильдия авторов США 19 1
AAP - Association of American Publishers - Ассоциация американских издателей 17 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 83 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13651 10
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25553 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 5
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7652 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31918 4
Оцифровка - Digitization 4936 4
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7745 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73634 3
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3553 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8778 3
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5148 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28944 3
Оповещение и уведомление - Notification 5385 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9392 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18516 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12401 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25687 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17148 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14993 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57453 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3358 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5964 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5405 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23038 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2461 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5923 2
Clone - Клонирование 527 2
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3527 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5793 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1507 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14902 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10531 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12909 1
Микрофон - Microphone 2705 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10062 1
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1471 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11193 1
Здравоохранение - Рентгенология - КТ - Компьютерная томография 100 1
Microsoft Windows 2000 8679 3
Oracle Java - язык программирования 3340 2
Apple iPhone 6 4861 2
C/C++ - Язык программирования 849 2
SETI Institute - search for extraterrestrial intelligence — «поиск внеземного разума» - SETI@home 35 2
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 644 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
LLNL NIF - National Ignition Facility 6 1
Google Play Books - Google Books - Google Book Search - Google Print - Google Книги - Google Project Ocean 43 1
FreePik 1476 1
Siemens S - Siemens SX - Siemens SL - Siemens SK - Siemens SF - Siemens ST - серия мобильных телефонов 104 1
Nokia 6131 10 1
AOL Toolbar 2 1
Samsung BlackJack 5 1
Google YouTube - Видеохостинг 2909 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7396 1
Microsoft Office 3980 1
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2022 1
EA Origin 190 1
Content AI - Abbyy Lingvo - Abbyy Lingvo Intranet Server - Abbyy Lingvo Live - Abbyy Lingvo Tutor - Abbyy LingvoBot 201 1
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 454 1
Яндекс.Переводчик - Yandex.Translate 53 1
Яндекс.Погода - Yandex.Weather - Метеум 53 1
Wayback Machine - сервис «Машина времени» 37 1
Lenovo Motorola Droid - Lenovo Motorola Droid RAZR - Motorola Droid Maxx - Motorola Droid Ultra - Motorola Milestone - Motorola MOTOROI Sholes Tablet 357 1
OpenStreetMap - OSM 65 1
KaZaA - KaZaA Media Desktop - клиент файлообменной сети FastTrack 133 1
NASA Cassini–Huygens orbiter - Кассини-Гюйгенс - автоматическая межпланетная станция - космический зонд 319 1
Yota Бизнес 61 1
Savulescu Julian - Савулеску Джулиан 2 2
Oxford John - Оксфорд Джон 3 2
Chapman Andrew - Чепмен Эндрю 2 2
Арлазаров Владимир 277 2
Ускова Ольга 170 2
Ульянов Владимир 162 2
Черникова Алевтина 47 2
Постников Василий 8 2
Фараджев Игорь 6 2
Lamm Andreas - Ламм Андреас 10 1
Malkovich John - Малкович Джон 8 1
Griffith Melanie - Гриффит Мелани 4 1
Belmonte Nick - Бельмонте Ник 1 1
Meier Patrick - Мейер Патрик 2 1
Kutcher Ashton - Катчер Эштон 19 1
Попконстантинов Казимир 1 1
Ciccone Madonna Louise - Чикконе Мадонна Луиза 59 1
Дорохова Марина 51 1
Фрейдин Владимир 1 1
Stewart Dave - Стюарт Дейв 1 1
Никипелов Евгений 1 1
Evans Gloria - Эванс Глория 1 1
Harrington Daniel - Харрингтон Даниэль 3 1
Gaius Iulius Caesar - Гай Юлий Цезарь 10 1
Banderas Antonio - Бандерас Антонио 4 1
Janosko Francis - Яноско Френсис 2 1
Alba Jessica - Альба Джессика 6 1
Munford Steve - Манфорд Стив 5 1
Moore Demi - Мур Деми 5 1
Klum Heidi - Клум Хайди 2 1
Kravitz Lenny - Кравитц Ленни 3 1
Siveter David - Сивитер Дэвид 1 1
Касперская Наталья 305 1
Водясов Алексей 222 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 922 1
Зайцев Михаил 313 1
Касперский Евгений 330 1
Казак Максим 162 1
Gates Melinda - Гейтс Мелинда 50 1
Шарапова Мария 16 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13577 22
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53538 18
Россия - РФ - Российская федерация 157957 12
Великобритания - Кембридж 261 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18326 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46009 7
Земля - планета Солнечной системы 10685 6
Европа 24665 5
Италия - Итальянская Республика 4432 5
Франция - Французская Республика 7990 5
Великобритания - Лондон 2410 5
Южная Корея - Республика 6873 4
США - Нью-Йорк 3154 4
Япония 13563 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3599 3
Канада 4992 3
Германия - Федеративная Республика 12952 3
Ближний Восток 3045 3
Китай - Пекин - Beijing 1057 3
Великобритания - Юго-Восточная Англия - Беркшир - Рединг 14 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4107 2
Азия - Азиатский регион 5755 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18745 2
Индия - Bharat 5719 2
Америка - Американский регион 2190 2
Израиль 2785 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2542 2
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1080 2
Индонезия - Республика 1017 2
Испания - Королевство 3766 2
США - Калифорния 4778 2
США - Мичиган 271 2
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 751 2
Великобритания - Шотландия - Глазго 79 2
Европа Континентальная 39 1
Африка Центральная 41 1
Филиппины - Таклобан 1 1
Гренада 12 1
Ближний Восток - Иордан 33 1
Италия - Неаполь 20 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 20
Английский язык 6882 12
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51314 4
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1326 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 4
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1431 4
Образование в России 2560 4
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1685 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15220 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 4
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6414 3
Зоология - наука о животных 2792 3
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 877 3
Физика ядерная - Ион - атом или группа из нескольких атомов, которая имеет электрический заряд 305 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11441 3
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3773 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6950 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1517 2
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1934 2
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1723 2
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 866 2
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1972 2
Углерод - Сarboneum - химический элемент 339 2
Христианство - Христианская церковь - Библия - Священное Писание - Евангелие - Благая весть 166 2
Ботаника - Растения - Plantae 1114 2
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1239 2
Биология молекулярная - Стволовые клетки - Эмбриональные стволовые клетки - Stem cells 241 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5828 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11777 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4939 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5892 2
Здравоохранение - ОРВИ - Острая респираторная вирусная инфекция - ОРЗ - Острые респираторные заболевания - грипп - астма - туберкулез - коклюш 210 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2802 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3278 2
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1300 2
Blacklist - Чёрный список 674 1
Times 644 4
The Times 74 4
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6030 3
CERN Courier 28 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 2
New Scientist 1448 2
Nature Geoscience 21 1
Bloomberg 1429 1
NYT - The New York Times 1090 1
Daily Mail 56 1
National Geographic 95 1
NBC News 185 1
Physical Review Letters 154 1
Phys.org 972 1
Silicon 490 1
Vnunet 224 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
Harvard University - Berkman Klein Center for Internet & Society - Центр Беркмана 13 2
Yandex Research 9 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 464 7
University of Oxford - Оксфордский университет 206 7
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1654 6
NYPL - New York Public Library - Нью-Йоркская публичная библиотека 13 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 978 3
Beijing University - Peking University - БэйДа - Пекинский университет 47 2
РАН ИСА - Институт системного анализа Российской академии наук 54 2
Newcastle University - Ньюкаслский университет - Университет Ньюкасла - Университет Ньюкасла-апон-Тайн 15 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 528 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1111 2
РАН - Российская академия наук 2031 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 606 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 289 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 426 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 631 2
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 242 2
University of Exeter - Эксетерский университет - Экологический университет в Экзетере 27 1
CAS USTC - University of Science and Technology of China - Научно-технический университет Китая - Университет науки и техники Китая 17 1
U.S. Department of Energy - Fermilab - FNAL - Fermi National Accelerator Laboratory - Национальная ускорительная лаборатория имени Энрико Ферми - Фермилаб 62 1
UAF Alaska - University of Alaska Fairbanks - Университет Аляски Фэрбенкс 8 1
Harwell Science and Innovation Campus - Научно-инновационный кампус Харвелла - Diamond Light Source 1 1
University of Leicester - Лестерский университет - Университет Лестера 53 1
University of Warwick - Уорикский университет - Университет Уорика - Warwick Business School 52 1
Huskers - Nebraska Cornhuskers - Университет Небраски в Линкольне 18 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 526 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 984 1
U.S. Congress Library - Библиотека конгресса США 71 1
СПГУ - Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II - Национальный минерально-сырьевой университет 28 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 73 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 334 1
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 157 1
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 163 1
University of California - Калифорнийский университет 100 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 91 2
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 123 1
NeurIPS 11 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 222 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1415084, в очереди разбора - 727389.
Создано именных указателей - 189645.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие снегоуборщики для дома и дачи: хиты продаж

Лучшие игровые ноутбуки начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 S PaperMatte 2026: заряжен на креатив

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще