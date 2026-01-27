Получите все материалы CNews по ключевому слову
Великобритания графство Оксфордшир Оксфорд
СОБЫТИЯ
Великобритания и организации, системы, технологии, персоны:
|Times 644 4
|The Times 74 4
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6030 3
|CERN Courier 28 2
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 2
|New Scientist 1448 2
|Nature Geoscience 21 1
|Bloomberg 1429 1
|NYT - The New York Times 1090 1
|Daily Mail 56 1
|National Geographic 95 1
|NBC News 185 1
|Physical Review Letters 154 1
|Phys.org 972 1
|Silicon 490 1
|Vnunet 224 1
|CNews RND - R&D.CNews 2274 1
|Harvard University - Berkman Klein Center for Internet & Society - Центр Беркмана 13 2
|Yandex Research 9 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1415084, в очереди разбора - 727389.
Создано именных указателей - 189645.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.