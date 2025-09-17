Получите все материалы CNews по ключевому слову
Nokia 6131
УПОМИНАНИЯ
|17.09.2025
|Тренд на ретро-технику: на «Авито» выросли продажи плееров, приставок, фотоаппаратов и телефонов из нулевых 1
|02.11.2010
|Платить мобильником в метро можно будет в январе 1
|21.06.2010
|Мобильник заменит билет в московском метро 1
|21.08.2009
|Гаджеты знаменитостей: от Мелани Гриффит до Доктора Хауса 1
|12.07.2007
|Мобильники: хиты продаж июня 1
|03.08.2006
|T-Mobile: безлимитный мобильный веб-серфинг за 1£ 1
|20.02.2006
|Цифровой дайджест: новейшие мобильники 2006 1
|13.02.2006
|3GSM: Nokia анонсировала два новых камерофона 1
Nokia 6131 и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6339 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1384332, в очереди разбора - 731570.
Создано именных указателей - 183109.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
