Nokia 6131


УПОМИНАНИЯ


17.09.2025 Тренд на ретро-технику: на «Авито» выросли продажи плееров, приставок, фотоаппаратов и телефонов из нулевых 1
02.11.2010 Платить мобильником в метро можно будет в январе 1
21.06.2010 Мобильник заменит билет в московском метро 1
21.08.2009 Гаджеты знаменитостей: от Мелани Гриффит до Доктора Хауса 1
12.07.2007 Мобильники: хиты продаж июня 1
03.08.2006 T-Mobile: безлимитный мобильный веб-серфинг за 1£ 1
20.02.2006 Цифровой дайджест: новейшие мобильники 2006 1
13.02.2006 3GSM: Nokia анонсировала два новых камерофона 1

Nokia Corporation - Nokia Oyj 5711 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13747 3
Sony 6592 3
Apple Inc 12434 2
Lenovo Motorola 3511 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3017 2
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1264 2
МегаФон 9605 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9055 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1540 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1359 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1580 1
Vertu 118 1
VAIO 474 1
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 256 1
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 415 1
Motorola Inc 1148 1
Siemens AG - Siemens Group 2612 1
Qisda BenQ-Siemens 50 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1379 1
Rosan Finance - Розан Файнэнс - Экспресс Кард 16 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7904 1
Visa International 1963 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 683 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 87 1
Citi - Citibank - Ситибанк 319 1
ВТБ - ТрансКредитБанк 104 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 1
Мастер-Банк 35 1
Связной ГК 1378 1
Евросеть 1413 1
Телефон.Ру 92 1
Dixis - Диксис 359 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1017 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6339 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28616 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25255 5
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12767 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7546 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25178 3
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4134 3
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3067 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5039 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10446 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8785 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14812 2
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2559 2
Smartphone Folding - Smartphone Clamshell - Складной смартфон - Смартфон-раскладушка 541 2
Карты памяти - Запоминающее устройство 2283 2
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6141 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55288 2
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4108 2
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3908 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5270 1
Электронный билет - e-ticket 172 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14246 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11930 1
ExpressCard - NewCard - PCCard - PCMCIA - Personal Computer Memory Card International Association - Интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 558 1
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2327 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1133 1
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1075 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4814 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5025 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8009 1
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 743 1
Видеокамера - Camcorder 2308 1
Освещение - яркость источника света 709 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12714 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7832 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5755 1
Infrared - IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 1043 1
Cameraphone - Камерофон 465 1
Фотокамеры - Цифровой зум - ультразум - масштабирование изображения - апскейлинг, upscaling - даунскейлинг, downscaling 464 1
Microsoft WMA - Windows Media Audio 1015 1
AAC - Advanced Audio Coding 456 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7248 3
Lenovo Motorola Droid - Lenovo Motorola Droid RAZR - Motorola Droid Maxx - Motorola Droid Ultra - Motorola Milestone - Motorola MOTOROI Sholes Tablet 353 2
Sony Walkman 285 2
Nokia Nseries 537 2
NXP Mifare - торговая марка семейства бесконтактных смарт-карт 86 1
Siemens S - Siemens SX - Siemens SL - Siemens SK - Siemens SF - Siemens ST - серия мобильных телефонов 94 1
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson W - серия смартфонов 87 1
Samsung SVR-диктофон 459 1
Nokia 6136 4 1
Nokia 6300 4G 26 1
Samsung BlackJack 5 1
Брюквин Юрий 299 1
Морошкин Александр 118 1
Абагян Карина 23 1
Осадчая Ирина 64 1
Гаев Дмитрий 21 1
Ладыгин Кирилл 7 1
Родионов Тимур 5 1
Шарапова Мария 16 1
Spears Britney - Спирс Бритни 65 1
Пугачева Алла 8 1
Malkovich John - Малкович Джон 8 1
Griffith Melanie - Гриффит Мелани 4 1
Кожевников Алексей 66 1
Симонов Игорь 103 1
Kutcher Ashton - Катчер Эштон 19 1
Ciccone Madonna Louise - Чикконе Мадонна Луиза 59 1
Banderas Antonio - Бандерас Антонио 4 1
Alba Jessica - Альба Джессика 6 1
Moore Demi - Мур Деми 5 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45022 3
Россия - РФ - Российская федерация 153182 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18251 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13482 2
Германия - Федеративная Республика 12861 2
Финляндия - Финляндская Республика 3643 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53000 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 507 1
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 239 1
Великобритания - графство Оксфордшир - Оксфорд 50 1
Европа 24514 1
Испания - Каталония - Барселона 747 1
Гренада 12 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50314 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2881 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7166 1
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 592 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5296 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5776 1
Английский язык 6824 1
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1708 1
Филателия - коллекционирование и изучения знаков почтовой оплаты, филателистических материалов 81 1
Спорт - Теннис 71 1
CNews - ZOOM.CNews 1852 1
The Register - The Register Hardware 1659 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8306 1
Рустелеком ТК 304 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 606 2
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 123 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 1
