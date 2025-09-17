Тренд на ретро-технику: на «Авито» выросли продажи плееров, приставок, фотоаппаратов и телефонов из нулевых

Аналитики «Авито» изучили продажи ретро-техники на платформе. Оказалось, что она снова в моде: продажи MP3-плееров выросли на 15%, пленочных фотоаппаратов — на 9%, а игровых ретро-приставок — на 8%. Также на платформе активно покупают виниловые проигрыватели, телефоны-раскладушки и прочий раритет. Об этом CNews сообщили представители «Авито Товаров».

В последние годы в обществе активно развивается тренд на ретро и винтаж. В моде и дизайне интерьеров заметно возвращение к эстетике прошлых десятилетий — винтажная одежда, мебель и аксессуары находят своих поклонников среди молодежи и коллекционеров. Также популярность набирает хобби по реставрации и восстановлению старой мебели и техники. Параллельно растет интерес к классическим гаджетам — кассетным плеерам, виниловым проигрывателям и культовым моделям игровых приставок и мобильных телефонов, которые ценятся как ярким символы того времени. Также драйвером этой тенденции является осознанное потребление: все больше людей выбирают вещи из ресейла, чтобы сократить перепотребление и уменьшить углеродный след.

Плееры и магнитофоны

Современные аудиоустройства давно заменили плееры и магнитолы, однако за последний год интерес к последним вырос. Так, MP3-плееры летом 2025 г. стали покупать чаще на 15% чем в аналогичном периоде прошлого года. Продажи iPod от Apple выросли на 28%, а обычных CD-плееров из нулевых — на 23%. В среднем их покупали за 5000 руб. Вероятно, у людей все чаще просыпается желание поностальгировать и прогуляться по улице с плеером и в проводных наушников без смартфона.

Также растет интерес к виниловым проигрывателям — за год их стали покупать чаще на 8%. В среднем они обходились в 19 000 руб. Современные артисты тоже выпускают виниловые пластинки, поэтому можно предположить, что такие проигрыватели еще очень долго будут в моде. Также на 8% выросли продажи магнитофонов, их средняя цена составила 9 000 руб.

Приставки и фотоаппараты

Летом 2025 г. в сравнении с летом 2024 г. на «Авито» также выросли продажи игровых ретро-приставок — на 8%. Консоли Nintendo стали покупать чаще на 48%, средняя цена составила 20 000 руб. А продажи легендарной Dendy увеличились на 26%. Их в среднем покупали за 3 000 руб. Заметный рост интереса может быть связан с тем, что ретро-приставки часто покупают в качестве элементов интерьера или просто для коллекции. На Авито активно берут оригинальные устройства в хорошем состоянии, в том числе «с рук».

Также на 9% выросли продажи пленочных фотоаппаратов — их тоже берут как в качестве предмета интерьера, так и для того, чтобы развивать свое творческое хобби. При этом сегодня нередко на пленку делают и коммерческие съемки. Наибольшей популярностью пользуются камеры Fujifilm — их стали покупать чаще на 27%, в среднем они обходились в 10 000 руб.

Телефоны-раскладушки

Неотъемлемая часть эпохи Y2K, которая так популярна сегодня — мобильники-раскладушки. Среди них наибольшим спросом пользовался символ роскоши из нулевых — Constellation Ayxta от Vertu. Продажи этой модели выросли на 71%. Такие телефоны покупали в среднем за 24 000 руб. Также на 27% чаще стали покупать когда-то популярный Samsung C3520, в среднем за 3 000 руб. И на 13% выросли продажи Nokia 6131. Их средняя цена летом 2025 г. составила 2 000 руб.