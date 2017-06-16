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Y2K Проблема 2000 года Ошибка 2000 года Кризис третьего тысячелетия

СОБЫТИЯ


16.06.2017 Трамп прекратил терроризировать чиновников «проблемой 2000 года»

Белый дом устал от надуманной проблемы Спустя 17 лет работы по предотвращению так называемой «проблемы 2000 года» правительство США перестало ей заниматься. Как сообщает Bloomberg, в мину
23.07.2002 "Проблема 2000" позади, но риски в проектах растут

2001 г. При этом отмечается, что большинство высокорисковых проектов 2000 г. было вызвано решением "Проблемы 2000 г.", а значит, реальное повышение еще больше. Источник: InterThink Обзор конста
05.01.2001 И снова "проблема 2000"

уть 13 поездов дальнего следования и 16 электричек, поскольку их оборудование не смогло правильно определить дату. В результате техникам удалось "обмануть" систему, поставив дату 1 декабря. В США от "проблемы 2000" пострадала сеть магазинов 7-Eleven, в которых кассовые аппараты почему-то решили, что наступил не 2001, а 1901 год. Та же история произошла в шведском банке Nordbanken, в результ
05.01.2001 "Проблема 2000" продолжает приносить убытки

аться с датой. В результате техникам удалось "обмануть" систему, поставив дату 1 декабря. В США от "проблемы 2000" пострадала сеть магазинов 7-Eleven, в которых кассовые аппараты почему-то реши
03.04.2000 Совет по "проблеме 2000" опубликовал заключительный отчет и прекратил работу

На прошлой неделе Совет по проблеме смены дат в 2000 г. при президенте США опубликовал заключительный отчет о своей деятельности, а в пятницу окончательно прекратил свою деятельность. В 73-страничном отчете ( с

01.03.2000 Сенат США считает, что расходы на предотвращение "ошибки 2000 года" были вполне оправданными

Еще не забыта та всемирная истерия, которая была поднята вокруг так называемой "ошибки 2000 года". Тем сильнее было общее недоумение, когда обнаружилось, что 1 января 2000 года абсолютно ничего не произошло, ни конца Света, как предрекали наиболее пессимистично настроенные
27.01.2000 Причинами падения прибыли Dell стали "проблема 2000" и задержки в поставке комплектующих

Крупнейший продавец персональных компьютеров в США, компания Dell Computer Corp. заявила в среду, что прибыли компании оказались ниже ожидаемых. Причинами такой ситуации, по мнению Dell, стали "проблема 2000" и задержки в поставке комплектующих фирмами-производителями. После заявления акции Dell упали на 1.75 до отметки 40.375. Полный финансовый отчет Dell о 4м финансовом квартале вый
18.01.2000 Компания "1С" успешно миновала "проблему 2000"

од. Как и сообщала компания ранее, пакеты программ "1С:Предприятие 7.5/7.7" изначально свободны от "проблемы 2000", для других же программ "1С" заблаговременно выпустила бесплатные обновления,

11.01.2000 Из-за ошибки 2000 года проводились двойные транзакции по кредитным картам

Пользователи программных продуктов компании CyberCash столкнулись с неприятными проявлениями ошибки 2000 года. Были зарегистрированы случаи проведения двойных транзакций при операциях с кредитными картами. Наличие этой проблемы было подтверждено представителями компании. Правда точные

06.01.2000 Страховым агентствам еще предстоит столкнуться с исками в связи с "проблемой 2000"

Представители страховых агентств утверждают, что основная волна исков по поводу "проблемы 2000" еще впереди. К тому же этот год является високосным, поэтому появление дополни
05.01.2000 Акции Oracle растут на оптимизме, связанным с ожиданием роста продаж после удачного разрешения проблемы 2000 г

Котировки Oracle Corp., лидера в производстве ПО для баз данных, выросли на 12% на ожиданиях роста продаж ПО после удачного разрешения проблемы 2000 г. Акции выросли на 4 13/16 до уровня $116 7/8, потолок зафиксирован на утренних торгах на уровне 125 3/16. Banc of America повысил рейтинг Oracle до "покупка". Аналитики ожидают,
05.01.2000 Пентагон перестарался в мрачности прогнозов по поводу "проблемы 2000"

Второе официальное лицо Пентагона, заместитель Секретаря по Обороне США Джон Хэмр (John Hamre) заявило, что американская разведка перестаралась в мрачности прогнозов по поводу "проблемы 2000" в таких странах, как Китай, Россия, Украина, Египет, Индия, Индонезия. Хэмр заявил, что некоторые страны пошли на полумеры в решении проблемы, например, путем перехода с 1999 в 1
31.12.1999 Из-за возможности ошибки 2000 года временно закрыт крупнейший онлайновый аукцион eBay

Крупнейший онлайновый аукцион eBay.com объявил о последних приготовлениях, направленных на ликвидацию ошибки 2000 года, в связи с чем сайт аукциона будет временно закрыт. Владельца eBay принесли свои извинения посетителям сайта за временные неудобства. Полноценное функционирование сайта планиру
30.12.1999 В Великобритании открыт специальный правительственный сайт для мониторинга проблемы 2000 года

Правительство Великобритании сообщило об открытии веб-сайта, где будут появляться сообщения о проявлениях проблемы 2000 года по всему миру. В течение ближайшего уикенда на сайте будут представлены новости и информация, поступающая из 76 стран мира. Информация будет поступать из посольств и консульс
28.12.1999 В четверг Белый Дом США начнет круглосуточное отслеживание "проблемы 2000"

В четверг, 30 декабря, Белый Дом США начнет круглосуточный мониторинг "проблемы 2000", собирая данные о возможных проблемах в 180 странах и 50 штатах США. Центр про
28.12.1999 Индийские производители ПО пожинают плоды решения проблемы 2000

Ещё до удачного разрешения проблемы 2000 г. многие индйские производители ПО, в частности Infosys Technologies Ltd. и Satyam Computer Services Ltd., привлекли внимание заказчиков в области электронной коммерции. Приблизи
27.12.1999 Вслед за "Проблемой 2000" обнаружилась "Проблема 1900"

ы 2000 г. в информационной технологии, специалисты столкнулись с другой проблемой - компьютеры теперь не могут распознать 1900 г. Хотя эта проблема может показаться смешной по сравнению с глобальной "проблемой 2000", она, тем не менее, внесет изрядную путаницу в архивах, электронных каталогах библиотек, музеев и других учреждений. В Англии, в частности, уже есть случаи, когда люди, чей возр
27.12.1999 Американская служба спасения 911 заявила о практически полном решении проблемы 2000

ово 98,5% оборудования, используемого "службой 911. После этого заявления можно больше не беспокоится об американцах, пострадавших в этот новый год, помощь в лице службы спасения к ним придет, минуя "Проблему 2000"
27.12.1999 ООН прервет свою работу с 31 декабря по 4 января из-за "Проблемы 2000"

По сообщению представителя ООН Фреда Экхарта (Fred Eckhard), ООН прекратит свою работу с 31 декабря по 4 января. "Штаб ООН будет закрыт ... во избежании непредвиденных обстоятельств, связанных с проблемой 2000 года." Экхард заявил, что никакой конкретной угрозы ООН не предвидится, и ни о каких "предупреждениях террористов" не может быть и речи.
23.12.1999 Окончательное решение Проблемы 2000 в ОАО "Владимирэнерго" произойдет лишь осенью будущего года

Окончательное решение Проблемы 2000 в ОАО "Владимирэнерго" произойдет лишь осенью будущего года, сообщили РБК в эне
23.12.1999 Патентное бюро США пересматривает сомнительный патент на решение "проблемы 2000" "windowing"

Бюро регистрации патентов и торговых марок в США решило пересмотреть противоречивый патент на популярный способ решения "проблемы 2000". Бюро предстоит пересмотреть вопрос о том, является ли идея по решению проблемы оригинальной и неочевидной. Производитель самолетов McDonnell Duglas получил патент на программное
23.12.1999 Хакеры представляют большую опасность, чем проблема 2000 года

ных вирусов представляют гораздо большую опасность для критически важных информационных систем, чем проблема 2000 года. CERT, организация, основанная при министерстве обороны США для координаци
22.12.1999 Карл Филдер (Karl W. Feilder) опубликовал серьезное предупреждение по "Проблеме 2000"

омпания ТерраЛинк, официальный дистрибьютор продукции Greenwich Mean Time на территории СНГ, сообщает пользователям о серьезном предупреждении, опубликованном вчера всемирно известным специалистом по проблеме 2000 Карлом Филдером (Karl W. Feilder), президентом и главным управляющим компании Greenwich Mean Time - ведущего производителя универсального программного обеспечения для проверки сов
21.12.1999 Белый Дом сообщает о мероприятиях по мониторингу проблемы 2000 года

остью Совета по проблеме 2000 г. и его ближайшими мероприятиями можно ознакомиться на его сайте www.y2k.gov.
10.12.1999 Участились случаи рассылки вирусов в электронных сообщениях под видом программ-исправлений от Microsoft

видом программ-исправлений от Microsoft, а также подделки компакт-дисков с обновлениями для решения Проблемы 2000 года В преддверии наступления 2000 года участились случаи использования злоумыш
10.12.1999 Нефтяные резервы Саудовской Аравии достаточны для преодоления перебоев с поставками из-за проблемы 2000

Саудовская Аравия готова восполнить любую нехватку нефти которая может возникнуть в результате перебоев с поставками из-за ошибки 2000 года. Она имеет достаточно резервов для этого. Как было замечено, потенциал этой страны составляет около 3 млн. дополнительных баррелей нефти в день.
07.12.1999 Microsoft проведет "Интернет-мост" по вопросам, связанным с Проблемой 2000

ом времени) "Проблема 2000: Microsoft и партнеры - "готовность номер один" по вопросам, связанным с Проблемой 2000 года. В канун нового тысячелетия Microsoft расскажет о том, какая работа была

06.12.1999 Bank of Israel удвоил массу наличных денег для тех, кто боится "проблемы 2000"

язи с возможными ошибками, связанными с 2000 годом. Центральный банк выделил $7.14 миллиарда наличных денег для удовлетворения спроса. Несмотря на то, что Bank of Israel заявил о полной готовности к "проблеме 2000", многие израильтяне спешат забрать свои деньги.
06.12.1999 Акции IBM растут на уверенности в решении проблемы 2000-го года

тале 2000 г. снизятся из-за того, что её кленты откладывают приобретение техники из-за нерешённости проблемы 2000. После этого сообщения акции компании упали 21/10/99. Сейчас аналитики BOFA нас
06.12.1999 МВФ готов выделить кредиты для смягчения последствий ошибки 2000 года в финансовых сферах развивающихся стран

Международный Валютный Фонд пообещал оказать помощь нуждающимся странам в преодолении последствий ошибки 2000 года, которые могут затронуть финансовые системы этих государств. Для этих целей МВФ создал специальный фонд, который и может быть использован для выдачи кредитов на срок до 6 месяц
01.12.1999 Европейское Сообщество организует центр по проблеме 2000

Комиссия Европейского Сообщества планирует развертывание центра по "проблеме 2000", который начнет работу 31 декабря и будет открыт круглосуточно до 5 января, отслеживая процесс перемены даты на компьютерах по всей территории ЕС.
01.12.1999 Глобальные затраты на решение проблемы 2000 года оцениваются в $311млрд

Согласно последнему отчёту компании International Data Corp, который будет представлен 02 декабря, затраты частных компаний и государственных органов на решение проблемы 2000 года составят приблизительно $311 млрд. Из этой суммы порядка $97 млрд. приходится на 1999 год, $184 млрд. были потрачены в период с 1995 по 1998 гг., а предполагаемые расходы на

30.11.1999 Орбитальная станция "Мир" не пострадает от проблемы 2000 года

Как сообщили официальные лица российской космонавтики, станция "Мир", находящаяся на околоземной орбите, не пострадает от "проблемы 2000", несмотря на 13-летний возраст. Станция должна быть удалена с орбиты в 2000 году, после того как последний экипаж покинет этот 140-тонный корабль. Несмотря на массу всяческих неп
29.11.1999 США беспокоятся по поводу "проблемы 2000" в России

Несмотря на то, что западные эксперты считают Россию одной из самых неподготовленных к "проблеме 2000" стран, официальные лица в правительстве России заявляют, что причин для беспокойства нет. Илья Клебанов, заместитель премьер-министра по вопросам обороны, сказал, что переход в 2
26.11.1999 Центральной Америке можно не бояться ошибки 2000 года

Низкое техническое развитие центральноамериканским стран неожиданно оказалось их большим преимуществом в вопросе ошибки 2000 года. Во первых учитывая постоянные перебои со электроэнергией, водоснабжением и т.д. эти страны находятся в постоянной готовности к чрезвычайным ситуациям. Аварийные службы имеют б
24.11.1999 Проблема 2000 может вызвать непредсказуемые последствия в Иране

ения 2000 года. По мнению иранских инженеров, наибольший риск представляет старая компьютерная техника, большинство из которой датировано 1979(!) годом выпуска. Все же технологические меры по решению проблемы 2000 в этой стране, предлагаемые США, были отвергнуты правительством Ирана и названы "Великой Сатаной".
24.11.1999 Из-за ошибки 2000 года судятся все меньше и меньше

Согласно данным последнего исследования компании PricewaterhouseCoopers число судебных исков выдвигаемых против производителей компьютеров, программного обеспечения и сервисных провайдеров из-за ошибки 2000 года неуклонно снижается. Если в первом квартале 1999 года их было восемь, то во втором уже шесть и в третьем всего три. За третий и четвертый кварталы 1998 года было подано по 11 и
23.11.1999 Все меньше американцев боятся ошибки 2000 года

С приближением Нового Года все меньше американцев обеспокоены надвигающейся проблемой 2000 года. Согласно проведенному опросу 58% никак не озабочены этой проблемой и только 41% испытывают беспокойство. Эти результаты практически прямо противоположны данным полученным в
09.11.1999 Банковская система России будет отключена 30 декабря из-за "проблемы 2000"

о, что, так как система будет полностью отключена, платежи, не оформленные вовремя, будут просто потеряны. Причиной отключения послужило недостаточное финансирование на предмет устранения трудностей "проблемы 2000".
09.11.1999 "Проблема 2000" сыграет в рождественской распродаже не последнюю роль

ынешнего рождества в плане электронной торговли есть два преимущества. Первое - это увеличение роли электронной торговли в жизни потребителей, а второе- боязнь потерять свои электронные деньги из-за "проблемы 2000" заставляет людей делать дорогие покупки.

Публикаций - 282, упоминаний - 376

Y2K и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 39
IBM - International Business Machines Corp 9699 18
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 15
Dell Technologies - Dell Computer 2219 14
Dell EMC 5180 12
HP - Hewlett-Packard 3662 10
Intel Corporation 12811 9
Oracle Corporation 7074 8
Apple Inc 13156 7
АйТи 1519 7
Cisco Systems 5372 6
Siemens AG - Siemens Group 2673 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 5
9594 5
Amazon Inc - Amazon.com 3277 4
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 4
Fujitsu 2105 4
Компьюлинк ГК - Compulink 456 4
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 4
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 4
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 4
Stins Coman - Стинс Коман - Стинс Коман Корпорейшн - Стинс Коман Интегрированные Решения 110 4
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 3
HP Inc. 5883 3
TerraLink - ТерраЛинк 292 3
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 3
Yahoo! 3726 3
AOL Inc - America Online 1883 3
Netscape Communications Corporation 426 3
Компьюлинк ГК - Инфралинк - Компьюлинк УСП - Компьюлинк Управление системных проектов - КомпьюЛинк Сервис 166 3
HP 3Com 681 3
Апорт - Aport 20 2
Quest Diagnostics - Celera Genomics 17 2
Анкей Холдинг - Анкей Смарттехнологии - Анкей КС - Анкей Компьютерные Системы - Анкей Обучение 20 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 2
Toshiba Corporation 2980 2
Информзащита 941 2
Xerox - The Haloid Company 1168 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 2
eBay Inc 1640 5
Газпром ПАО 1493 5
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 4
Boeing 1031 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 3
Ford 435 3
101Hotels.com 456 2
НРБанк АКБ - Национальный резервный банк 19 2
РАО ЕЭС России ПАО - ТГК-1 - Нарвская ГЭС, ГЭС-13 - гидроэлектростанция 29 2
7-Eleven - SEI - Seven-Eleven 23 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 2
Bank of America - Банк Америки 271 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 2
Ford Motor Company - Форд Мотор Компании 192 2
Красцветмет - Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова - 30 2
TD Ameritrade 64 1
Donaldson 14 1
Donaldson, Lufkin & Jenrette (DLJ) 19 1
U.S. Department of Energy - NNSA - National Nuclear Security Administration - Национальное управление ядерной безопасности Министерства энергетики США 14 1
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 84 1
АСБ-Банк - АгроПромстройБанк 1 1
Солнечная поляна 5 1
Air Products and Chemicals 4 1
Инкаробанк АКБ 2 1
МДМ Банк - УРСА Банк - Сибакадембанк - Уралвнешторгбанк 34 1
Getronics - PinkRoccade 18 1
Jefferies Group - Jefferies & Co - Putnam Lovell Securities 82 1
Dell Ventures 30 1
RAND Corporation - РЭНД корпорейшн 34 1
InfraGard 3 1
Monsanto 16 1
Vietnam Airlines - Вьетнамские авиалинии 1 1
First Albany Corp - First Albany Asset Management 33 1
Интервидение 2 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 342 1
Госкомсвязь РФ - Государственный комитет России по связи и информатизации 56 12
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 6
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 5
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 4
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 2
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 2
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 2
МВД РФ СД - Следственный департамент МВД России - Следственный комитет при МВД России 80 1
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
UK Central Bank of England - UK BoE - Банк Англии 20 1
Правительство Исламской Республики Иран - органы государственной власти Ирана 45 1
U.S. Department of State - USAID - United States Agency for International Development - Агентство США по международному развитию 18 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Минприроды РФ - Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования - Госкомэкология России - Государственный комитет РФ по охране окружающей среды 90 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 155 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 82 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 1
СИРИУС - Ассоциация системной интеграции и разработки информационных и управляющих систем 11 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
NASSCOM - National Association of Software Services Companies - Национальная ассоциация сервисных компаний - Национальная ассоциация компаний-производителей ПО и техобслуживания 26 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 47 1
Союз журналистов России - Центральный дом журналиста, ЦДЖ, Домжур 25 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
СОИ - Союз операторов интернета 31 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 30
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 27
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 22
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 15
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 14
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 14
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 14
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 13
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 11
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 10
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