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Y2K Проблема 2000 года Ошибка 2000 года Кризис третьего тысячелетия



16.06.2017 Трамп прекратил терроризировать чиновников «проблемой 2000 года»

Белый дом устал от надуманной проблемы Спустя 17 лет работы по предотвращению так называемой «проблемы 2000 года» правительство США перестало ей заниматься. Как сообщает Bloomberg, в мину
23.07.2002 "Проблема 2000" позади, но риски в проектах растут

2001 г. При этом отмечается, что большинство высокорисковых проектов 2000 г. было вызвано решением "Проблемы 2000 г.", а значит, реальное повышение еще больше. Источник: InterThink Обзор конста
05.01.2001 И снова "проблема 2000"

уть 13 поездов дальнего следования и 16 электричек, поскольку их оборудование не смогло правильно определить дату. В результате техникам удалось "обмануть" систему, поставив дату 1 декабря. В США от "проблемы 2000" пострадала сеть магазинов 7-Eleven, в которых кассовые аппараты почему-то решили, что наступил не 2001, а 1901 год. Та же история произошла в шведском банке Nordbanken, в результ
05.01.2001 "Проблема 2000" продолжает приносить убытки

аться с датой. В результате техникам удалось "обмануть" систему, поставив дату 1 декабря. В США от "проблемы 2000" пострадала сеть магазинов 7-Eleven, в которых кассовые аппараты почему-то реши
03.04.2000 Совет по "проблеме 2000" опубликовал заключительный отчет и прекратил работу

На прошлой неделе Совет по проблеме смены дат в 2000 г. при президенте США опубликовал заключительный отчет о своей деятельности, а в пятницу окончательно прекратил свою деятельность. В 73-страничном отчете ( с

27.01.2000 Причинами падения прибыли Dell стали "проблема 2000" и задержки в поставке комплектующих

Крупнейший продавец персональных компьютеров в США, компания Dell Computer Corp. заявила в среду, что прибыли компании оказались ниже ожидаемых. Причинами такой ситуации, по мнению Dell, стали "проблема 2000" и задержки в поставке комплектующих фирмами-производителями. После заявления акции Dell упали на 1.75 до отметки 40.375. Полный финансовый отчет Dell о 4м финансовом квартале вый
18.01.2000 Компания "1С" успешно миновала "проблему 2000"

од. Как и сообщала компания ранее, пакеты программ "1С:Предприятие 7.5/7.7" изначально свободны от "проблемы 2000", для других же программ "1С" заблаговременно выпустила бесплатные обновления,

06.01.2000 Страховым агентствам еще предстоит столкнуться с исками в связи с "проблемой 2000"

Представители страховых агентств утверждают, что основная волна исков по поводу "проблемы 2000" еще впереди. К тому же этот год является високосным, поэтому появление дополни
05.01.2000 Акции Oracle растут на оптимизме, связанным с ожиданием роста продаж после удачного разрешения проблемы 2000 г

Котировки Oracle Corp., лидера в производстве ПО для баз данных, выросли на 12% на ожиданиях роста продаж ПО после удачного разрешения проблемы 2000 г. Акции выросли на 4 13/16 до уровня $116 7/8, потолок зафиксирован на утренних торгах на уровне 125 3/16. Banc of America повысил рейтинг Oracle до "покупка". Аналитики ожидают,
05.01.2000 Пентагон перестарался в мрачности прогнозов по поводу "проблемы 2000"

Второе официальное лицо Пентагона, заместитель Секретаря по Обороне США Джон Хэмр (John Hamre) заявило, что американская разведка перестаралась в мрачности прогнозов по поводу "проблемы 2000" в таких странах, как Китай, Россия, Украина, Египет, Индия, Индонезия. Хэмр заявил, что некоторые страны пошли на полумеры в решении проблемы, например, путем перехода с 1999 в 1
30.12.1999 В Великобритании открыт специальный правительственный сайт для мониторинга проблемы 2000 года

Правительство Великобритании сообщило об открытии веб-сайта, где будут появляться сообщения о проявлениях проблемы 2000 года по всему миру. В течение ближайшего уикенда на сайте будут представлены новости и информация, поступающая из 76 стран мира. Информация будет поступать из посольств и консульс
28.12.1999 В четверг Белый Дом США начнет круглосуточное отслеживание "проблемы 2000"

В четверг, 30 декабря, Белый Дом США начнет круглосуточный мониторинг "проблемы 2000", собирая данные о возможных проблемах в 180 странах и 50 штатах США. Центр про
28.12.1999 Индийские производители ПО пожинают плоды решения проблемы 2000

Ещё до удачного разрешения проблемы 2000 г. многие индйские производители ПО, в частности Infosys Technologies Ltd. и Satyam Computer Services Ltd., привлекли внимание заказчиков в области электронной коммерции. Приблизи
27.12.1999 Вслед за "Проблемой 2000" обнаружилась "Проблема 1900"

ы 2000 г. в информационной технологии, специалисты столкнулись с другой проблемой - компьютеры теперь не могут распознать 1900 г. Хотя эта проблема может показаться смешной по сравнению с глобальной "проблемой 2000", она, тем не менее, внесет изрядную путаницу в архивах, электронных каталогах библиотек, музеев и других учреждений. В Англии, в частности, уже есть случаи, когда люди, чей возр
27.12.1999 Американская служба спасения 911 заявила о практически полном решении проблемы 2000

ово 98,5% оборудования, используемого "службой 911. После этого заявления можно больше не беспокоится об американцах, пострадавших в этот новый год, помощь в лице службы спасения к ним придет, минуя "Проблему 2000"
27.12.1999 ООН прервет свою работу с 31 декабря по 4 января из-за "Проблемы 2000"

По сообщению представителя ООН Фреда Экхарта (Fred Eckhard), ООН прекратит свою работу с 31 декабря по 4 января. "Штаб ООН будет закрыт ... во избежании непредвиденных обстоятельств, связанных с проблемой 2000 года." Экхард заявил, что никакой конкретной угрозы ООН не предвидится, и ни о каких "предупреждениях террористов" не может быть и речи.
23.12.1999 Окончательное решение Проблемы 2000 в ОАО "Владимирэнерго" произойдет лишь осенью будущего года

Окончательное решение Проблемы 2000 в ОАО "Владимирэнерго" произойдет лишь осенью будущего года, сообщили РБК в эне
23.12.1999 Патентное бюро США пересматривает сомнительный патент на решение "проблемы 2000" "windowing"

Бюро регистрации патентов и торговых марок в США решило пересмотреть противоречивый патент на популярный способ решения "проблемы 2000". Бюро предстоит пересмотреть вопрос о том, является ли идея по решению проблемы оригинальной и неочевидной. Производитель самолетов McDonnell Duglas получил патент на программное
23.12.1999 Хакеры представляют большую опасность, чем проблема 2000 года

ных вирусов представляют гораздо большую опасность для критически важных информационных систем, чем проблема 2000 года. CERT, организация, основанная при министерстве обороны США для координаци
22.12.1999 Карл Филдер (Karl W. Feilder) опубликовал серьезное предупреждение по "Проблеме 2000"

омпания ТерраЛинк, официальный дистрибьютор продукции Greenwich Mean Time на территории СНГ, сообщает пользователям о серьезном предупреждении, опубликованном вчера всемирно известным специалистом по проблеме 2000 Карлом Филдером (Karl W. Feilder), президентом и главным управляющим компании Greenwich Mean Time - ведущего производителя универсального программного обеспечения для проверки сов
21.12.1999 Белый Дом сообщает о мероприятиях по мониторингу проблемы 2000 года

остью Совета по проблеме 2000 г. и его ближайшими мероприятиями можно ознакомиться на его сайте www.y2k.gov.
10.12.1999 Участились случаи рассылки вирусов в электронных сообщениях под видом программ-исправлений от Microsoft

видом программ-исправлений от Microsoft, а также подделки компакт-дисков с обновлениями для решения Проблемы 2000 года В преддверии наступления 2000 года участились случаи использования злоумыш
07.12.1999 Microsoft проведет "Интернет-мост" по вопросам, связанным с Проблемой 2000

ом времени) "Проблема 2000: Microsoft и партнеры - "готовность номер один" по вопросам, связанным с Проблемой 2000 года. В канун нового тысячелетия Microsoft расскажет о том, какая работа была

06.12.1999 Bank of Israel удвоил массу наличных денег для тех, кто боится "проблемы 2000"

язи с возможными ошибками, связанными с 2000 годом. Центральный банк выделил $7.14 миллиарда наличных денег для удовлетворения спроса. Несмотря на то, что Bank of Israel заявил о полной готовности к "проблеме 2000", многие израильтяне спешат забрать свои деньги.
06.12.1999 Акции IBM растут на уверенности в решении проблемы 2000-го года

тале 2000 г. снизятся из-за того, что её кленты откладывают приобретение техники из-за нерешённости проблемы 2000. После этого сообщения акции компании упали 21/10/99. Сейчас аналитики BOFA нас
01.12.1999 Европейское Сообщество организует центр по проблеме 2000

Комиссия Европейского Сообщества планирует развертывание центра по "проблеме 2000", который начнет работу 31 декабря и будет открыт круглосуточно до 5 января, отслеживая процесс перемены даты на компьютерах по всей территории ЕС.
30.11.1999 Орбитальная станция "Мир" не пострадает от проблемы 2000 года

Как сообщили официальные лица российской космонавтики, станция "Мир", находящаяся на околоземной орбите, не пострадает от "проблемы 2000", несмотря на 13-летний возраст. Станция должна быть удалена с орбиты в 2000 году, после того как последний экипаж покинет этот 140-тонный корабль. Несмотря на массу всяческих неп
29.11.1999 США беспокоятся по поводу "проблемы 2000" в России

Несмотря на то, что западные эксперты считают Россию одной из самых неподготовленных к "проблеме 2000" стран, официальные лица в правительстве России заявляют, что причин для беспокойства нет. Илья Клебанов, заместитель премьер-министра по вопросам обороны, сказал, что переход в 2
24.11.1999 Проблема 2000 может вызвать непредсказуемые последствия в Иране

ения 2000 года. По мнению иранских инженеров, наибольший риск представляет старая компьютерная техника, большинство из которой датировано 1979(!) годом выпуска. Все же технологические меры по решению проблемы 2000 в этой стране, предлагаемые США, были отвергнуты правительством Ирана и названы "Великой Сатаной".
09.11.1999 Банковская система России будет отключена 30 декабря из-за "проблемы 2000"

о, что, так как система будет полностью отключена, платежи, не оформленные вовремя, будут просто потеряны. Причиной отключения послужило недостаточное финансирование на предмет устранения трудностей "проблемы 2000".
09.11.1999 "Проблема 2000" сыграет в рождественской распродаже не последнюю роль

ынешнего рождества в плане электронной торговли есть два преимущества. Первое - это увеличение роли электронной торговли в жизни потребителей, а второе- боязнь потерять свои электронные деньги из-за "проблемы 2000" заставляет людей делать дорогие покупки.
05.11.1999 РАО ЕЭС России подтверждает 95%-ую готовность к "проблеме 2000"

Александр Ремезов заявил, что из-за недостатка финансирования для устранения возможных последствий "проблемы 2000" (вместо $28 млн было получено всего $8 млн) часть оборудования будет переключена на ручное управление. Ремезов также сказал, что ЕЭС не может дать 100%-ую гарантию нормального фу
04.11.1999 Вирус "решает" проблему 2000

ентябре и сейчас достиг Японии. Он рассылает себя по е-mail под заголовком "Предупреждение об опасности от представительства Microsoft в Японии". К письму присоединен файл server.exe, который "решает проблему 2000", воруя важные данные о соединении пользователя и отсылая их через Интернет автору. Естественно, что Microsoft не имеет никакого отношения к этому инциденту хотя бы потому, что ни
04.11.1999 Эксперты Министерства Энергетики США утверждают, что российские ядерные объекты не подвержены проблеме 2000 года

Согласно отчету команды экспертов, представленному в Министерство Энергетики США, российские системы по управлению военными ядерными запасами адекватно защищены и не станут жертвой известной проблемы 2000 года. Команда специалистов во главе с Бенни Мартинесом (Benny Martinez) из Лос-аламосской Национальной Лаборатории проверила компьютерные системы 10 российских ядерных объектов, т
29.10.1999 Корпорация Intel считает, что ее не затронет "проблема 2000"

и Hewlett Packard Co. (HWP) предупредили производителей компьютеров об отрицательных последствиях "проблемы 2000" для себя. Шон Мэлони (Sean Maloney), первый вице-президент Intel Corp. также з
28.10.1999 Для тысяч студентов зимние каникулы в США затянутся из-за "проблемы 2000"

л учреждения образования приложить все усилия для устранения проблемы до ее возникновения. Решение "проблемы 2000" для школ и вузов недешево - Лос Анжелес потратил на него $44.3 млн, Нью-Йорк -
28.10.1999 Курс акций Hewlett Packard понижается из-за проблемы 2000

Hewlett Packard предупредила аналитиков, что им будет сложно реально предвидеть результаты 4-го квартала этого года. Проблема 2000 и повышение цен на микросхемы может нанести производителям компьютеров больший удар, чем ожидалось. Хотя компания не предложила решения проблемы, многие аналитики уже начали перес
22.10.1999 IBM уже ощущает на себе "проблему 2000 года" - акции корпорации упали на 20%

После того, как в четверг IBM (NSYE:IBM) предупредила, что большинство их крупных клиентов отложили покупки новой техники и занялись модернизацией старой из-за проблемы 2000 года, акции корпорации упали на 20 %. К концу дня держатели акции IBM обеднели на $40 млрд., а рынок акций "Голубого гиганта" упал с $200 млрд. до $162 млрд. за один день.
21.10.1999 Около 30 процентов российских компьютерных систем не готовы к "проблеме 2000"

тор подвержен наибольшей опасности, однако правительство России заверяет, что именно в энергетике и телекоммуникациях и достигнут наибольший прогресс в деле предотвращения неприятностей, связанных с "проблемой 2000".
20.10.1999 PeopleSoft уже пострадала от "проблемы 2000"

аж ПО для менеджмента, объявила о том, что прибыль упала до 2 центов на акцию против 17 центов на акцию в прошлом году. Руководство компании объясняет это тем, что продажи ПО резко сократились из-за "проблемы 2000" - люди просто боятся покупать ПО в преддверии Нового Года. Программные пакеты PeopleSoft разработаны для менеджмента, инвестиционного контроля и контроля за персоналом.

Публикаций - 279, упоминаний - 370

Y2K замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

Microsoft Corporation 23935 36
IBM - International Business Machines Corp 9294 13
HP Compaq Computer Corp 1918 13
Dell Technologies - Dell Computer 2114 12
Dell EMC 4968 9
Intel Corporation 11815 8
HP - Hewlett-Packard 3622 8
Oracle Corporation 6448 7
АйТи 1325 7
Cisco Systems 4969 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4408 5
Siemens AG - Siemens Group 2555 5
7432 5
Apple Inc 11506 5
Fujitsu 2041 4
Компьюлинк ГК - Compulink 436 4
Stins Coman - Стинс Коман 99 4
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 808 4
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1762 4
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1678 4
Amazon Inc - Amazon.com 2860 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1956 4
AOL Inc 1590 3
Парус Корпорация 537 3
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 660 3
Oracle - Sun Microsystems 2209 3
TerraLink - ТерраЛинк 267 3
Yahoo! 3694 3
HP 3Com 677 3
Компьюлинк ГК - Инфралинк - Компьюлинк УСП - Компьюлинк Управление системных проектов - КомпьюЛинк Сервис 162 3
Netscape Communications Corporation 420 3
HP Inc. 5601 2
Adobe Systems 1525 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1561 2
Google LLC 11258 2
SEGA 391 2
Toshiba Corporation 2903 2
Lenovo Motorola 3499 2
Trend Micro 587 2
OpenText - Micro Focus - Novell 869 2
Газпром ПАО 1201 4
eBay Inc 1604 4
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1927 3
Ford 399 3
Boeing 991 3
Россети Ленэнерго 2222 3
Алроса АК - Алмазы России — Саха 145 2
101Hotels.com 642 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6282 2
7-Eleven - SEI - Seven-Eleven 22 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 5696 2
Красцветмет - Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова 20 2
НРБанк АКБ - Национальный резервный банк 19 2
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 455 2
РАО ЕЭС России ПАО - ТГК-1 - Нарвская ГЭС, ГЭС-13 - гидроэлектростанция 24 2
Bank of America - Банк Америки 261 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 432 2
Ростатом - Белоярская АЭС имени И.В. Курчатова - БАЭС - атомная электростанция 36 1
Dell Ventures 30 1
CMGI 130 1
Ford Motor 166 1
BSE - Bombay Stock Exchange - Бомбейская фондовая биржа 8 1
Reebok 14 1
Lockheed Martin 753 1
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл 88 1
Центр-инвест КБ 55 1
Donaldson 13 1
Donaldson, Lufkin & Jenrette (DLJ) 19 1
TD Ameritrade 64 1
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 77 1
АСБ-Банк - АгроПромстройБанк 1 1
Солнечная поляна 5 1
Air Products and Chemicals 4 1
Инкаробанк АКБ 2 1
МДМ Банк - УРСА Банк - Сибакадембанк - Уралвнешторгбанк 34 1
Getronics - PinkRoccade 18 1
Jefferies Group - Jefferies & Co 64 1
DuPont - Дюпон 100 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 290 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 641 1
Госкомсвязь РФ - Государственный комитет России по связи и информатизации 46 7
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1372 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4010 5
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 2007 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2888 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3125 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5439 4
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 487 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2856 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1094 3
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 512 2
Федеральное собрание Российской Федерации 273 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1285 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2587 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 391 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4825 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 223 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 590 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3129 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1091 2
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 127 1
Правительство Исламской Республики Иран - органы государственной власти Ирана 33 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1720 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 619 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1094 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 442 1
Федеральное казначейство России 1625 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 418 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - органы государственной власти 85 1
UK Central Bank of England - UK BoE - Банк Англии 17 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США 136 1
ЦБ РФ ГУ - Главные управления Центробанка России - Отделения Национальных банков 39 1
Bank of Israel - Центральный банк Государства Израиль 6 1
UK Government - Ministry of Defence - Министерство обороны Великобритании - Вооруженные силы Великобритании - UK British Armed Forces - Her Majesty’s Armed Forces - Her Majesty's Naval Service - UK Royal Air Force, RAF - Королевские военно-воздушные силы 98 1
EC3 - European Cybercrime Centre - Европейский центр по борьбе с киберпреступностью 15 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 165 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 145 1
U.S. Department of State - USAID - United States Agency for International Development - Агентство США по международному развитию 16 1
МВД РФ СД - Следственный департамент МВД России - Следственный комитет при МВД России 66 1
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2634 4
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 204 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 2
СИРИУС - Ассоциация системной интеграции и разработки информационных и управляющих систем 11 2
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 42 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 194 1
Союз журналистов России - Центральный дом журналиста, ЦДЖ, Домжур 24 1
NASSCOM - National Association of Software Services Companies - Национальная ассоциация сервисных компаний - Национальная ассоциация компаний-производителей ПО и техобслуживания 24 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 237 1
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 36 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 56965 29
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15379 25
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 27007 19
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27381 13
PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5090 13
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 22000 12
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 10548 12
ОС - Операционная система - OS - Operating system 23031 11
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7104 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 42423 10
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11526 10
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12012 8
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13574 8
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9814 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 18781 7
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 19682 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23027 7
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