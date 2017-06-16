Y2K Проблема 2000 года Ошибка 2000 года Кризис третьего тысячелетия

Трамп прекратил терроризировать чиновников «проблемой 2000 года» Белый дом устал от надуманной проблемы Спустя 17 лет работы по предотвращению так называемой «проблемы 2000 года» правительство США перестало ей заниматься. Как сообщает Bloomberg, в мину

"Проблема 2000" позади, но риски в проектах растут 2001 г. При этом отмечается, что большинство высокорисковых проектов 2000 г. было вызвано решением "Проблемы 2000 г.", а значит, реальное повышение еще больше. Источник: InterThink Обзор конста

И снова "проблема 2000" уть 13 поездов дальнего следования и 16 электричек, поскольку их оборудование не смогло правильно определить дату. В результате техникам удалось "обмануть" систему, поставив дату 1 декабря. В США от "проблемы 2000" пострадала сеть магазинов 7-Eleven, в которых кассовые аппараты почему-то решили, что наступил не 2001, а 1901 год. Та же история произошла в шведском банке Nordbanken, в результ

"Проблема 2000" продолжает приносить убытки аться с датой. В результате техникам удалось "обмануть" систему, поставив дату 1 декабря. В США от "проблемы 2000" пострадала сеть магазинов 7-Eleven, в которых кассовые аппараты почему-то реши

Совет по "проблеме 2000" опубликовал заключительный отчет и прекратил работу На прошлой неделе Совет по проблеме смены дат в 2000 г. при президенте США опубликовал заключительный отчет о своей деятельности, а в пятницу окончательно прекратил свою деятельность. В 73-страничном отчете ( с

Сенат США считает, что расходы на предотвращение "ошибки 2000 года" были вполне оправданными Еще не забыта та всемирная истерия, которая была поднята вокруг так называемой "ошибки 2000 года". Тем сильнее было общее недоумение, когда обнаружилось, что 1 января 2000 года абсолютно ничего не произошло, ни конца Света, как предрекали наиболее пессимистично настроенные

Причинами падения прибыли Dell стали "проблема 2000" и задержки в поставке комплектующих Крупнейший продавец персональных компьютеров в США, компания Dell Computer Corp. заявила в среду, что прибыли компании оказались ниже ожидаемых. Причинами такой ситуации, по мнению Dell, стали "проблема 2000" и задержки в поставке комплектующих фирмами-производителями. После заявления акции Dell упали на 1.75 до отметки 40.375. Полный финансовый отчет Dell о 4м финансовом квартале вый

Компания "1С" успешно миновала "проблему 2000" од. Как и сообщала компания ранее, пакеты программ "1С:Предприятие 7.5/7.7" изначально свободны от "проблемы 2000", для других же программ "1С" заблаговременно выпустила бесплатные обновления,

Из-за ошибки 2000 года проводились двойные транзакции по кредитным картам Пользователи программных продуктов компании CyberCash столкнулись с неприятными проявлениями ошибки 2000 года. Были зарегистрированы случаи проведения двойных транзакций при операциях с кредитными картами. Наличие этой проблемы было подтверждено представителями компании. Правда точные

Страховым агентствам еще предстоит столкнуться с исками в связи с "проблемой 2000" Представители страховых агентств утверждают, что основная волна исков по поводу "проблемы 2000" еще впереди. К тому же этот год является високосным, поэтому появление дополни

Акции Oracle растут на оптимизме, связанным с ожиданием роста продаж после удачного разрешения проблемы 2000 г Котировки Oracle Corp., лидера в производстве ПО для баз данных, выросли на 12% на ожиданиях роста продаж ПО после удачного разрешения проблемы 2000 г. Акции выросли на 4 13/16 до уровня $116 7/8, потолок зафиксирован на утренних торгах на уровне 125 3/16. Banc of America повысил рейтинг Oracle до "покупка". Аналитики ожидают,

Пентагон перестарался в мрачности прогнозов по поводу "проблемы 2000" Второе официальное лицо Пентагона, заместитель Секретаря по Обороне США Джон Хэмр (John Hamre) заявило, что американская разведка перестаралась в мрачности прогнозов по поводу "проблемы 2000" в таких странах, как Китай, Россия, Украина, Египет, Индия, Индонезия. Хэмр заявил, что некоторые страны пошли на полумеры в решении проблемы, например, путем перехода с 1999 в 1

Из-за возможности ошибки 2000 года временно закрыт крупнейший онлайновый аукцион eBay Крупнейший онлайновый аукцион eBay.com объявил о последних приготовлениях, направленных на ликвидацию ошибки 2000 года, в связи с чем сайт аукциона будет временно закрыт. Владельца eBay принесли свои извинения посетителям сайта за временные неудобства. Полноценное функционирование сайта планиру

В Великобритании открыт специальный правительственный сайт для мониторинга проблемы 2000 года Правительство Великобритании сообщило об открытии веб-сайта, где будут появляться сообщения о проявлениях проблемы 2000 года по всему миру. В течение ближайшего уикенда на сайте будут представлены новости и информация, поступающая из 76 стран мира. Информация будет поступать из посольств и консульс

В четверг Белый Дом США начнет круглосуточное отслеживание "проблемы 2000" В четверг, 30 декабря, Белый Дом США начнет круглосуточный мониторинг "проблемы 2000", собирая данные о возможных проблемах в 180 странах и 50 штатах США. Центр про

Индийские производители ПО пожинают плоды решения проблемы 2000 Ещё до удачного разрешения проблемы 2000 г. многие индйские производители ПО, в частности Infosys Technologies Ltd. и Satyam Computer Services Ltd., привлекли внимание заказчиков в области электронной коммерции. Приблизи

Вслед за "Проблемой 2000" обнаружилась "Проблема 1900" ы 2000 г. в информационной технологии, специалисты столкнулись с другой проблемой - компьютеры теперь не могут распознать 1900 г. Хотя эта проблема может показаться смешной по сравнению с глобальной "проблемой 2000", она, тем не менее, внесет изрядную путаницу в архивах, электронных каталогах библиотек, музеев и других учреждений. В Англии, в частности, уже есть случаи, когда люди, чей возр

Американская служба спасения 911 заявила о практически полном решении проблемы 2000 ово 98,5% оборудования, используемого "службой 911. После этого заявления можно больше не беспокоится об американцах, пострадавших в этот новый год, помощь в лице службы спасения к ним придет, минуя "Проблему 2000"

ООН прервет свою работу с 31 декабря по 4 января из-за "Проблемы 2000" По сообщению представителя ООН Фреда Экхарта (Fred Eckhard), ООН прекратит свою работу с 31 декабря по 4 января. "Штаб ООН будет закрыт ... во избежании непредвиденных обстоятельств, связанных с проблемой 2000 года." Экхард заявил, что никакой конкретной угрозы ООН не предвидится, и ни о каких "предупреждениях террористов" не может быть и речи.

Окончательное решение Проблемы 2000 в ОАО "Владимирэнерго" произойдет лишь осенью будущего года Окончательное решение Проблемы 2000 в ОАО "Владимирэнерго" произойдет лишь осенью будущего года, сообщили РБК в эне

Патентное бюро США пересматривает сомнительный патент на решение "проблемы 2000" "windowing" Бюро регистрации патентов и торговых марок в США решило пересмотреть противоречивый патент на популярный способ решения "проблемы 2000". Бюро предстоит пересмотреть вопрос о том, является ли идея по решению проблемы оригинальной и неочевидной. Производитель самолетов McDonnell Duglas получил патент на программное

Хакеры представляют большую опасность, чем проблема 2000 года ных вирусов представляют гораздо большую опасность для критически важных информационных систем, чем проблема 2000 года. CERT, организация, основанная при министерстве обороны США для координаци

Карл Филдер (Karl W. Feilder) опубликовал серьезное предупреждение по "Проблеме 2000" омпания ТерраЛинк, официальный дистрибьютор продукции Greenwich Mean Time на территории СНГ, сообщает пользователям о серьезном предупреждении, опубликованном вчера всемирно известным специалистом по проблеме 2000 Карлом Филдером (Karl W. Feilder), президентом и главным управляющим компании Greenwich Mean Time - ведущего производителя универсального программного обеспечения для проверки сов

Белый Дом сообщает о мероприятиях по мониторингу проблемы 2000 года остью Совета по проблеме 2000 г. и его ближайшими мероприятиями можно ознакомиться на его сайте www.y2k.gov.

Участились случаи рассылки вирусов в электронных сообщениях под видом программ-исправлений от Microsoft видом программ-исправлений от Microsoft, а также подделки компакт-дисков с обновлениями для решения Проблемы 2000 года В преддверии наступления 2000 года участились случаи использования злоумыш

Нефтяные резервы Саудовской Аравии достаточны для преодоления перебоев с поставками из-за проблемы 2000 Саудовская Аравия готова восполнить любую нехватку нефти которая может возникнуть в результате перебоев с поставками из-за ошибки 2000 года. Она имеет достаточно резервов для этого. Как было замечено, потенциал этой страны составляет около 3 млн. дополнительных баррелей нефти в день.

Microsoft проведет "Интернет-мост" по вопросам, связанным с Проблемой 2000 ом времени) "Проблема 2000: Microsoft и партнеры - "готовность номер один" по вопросам, связанным с Проблемой 2000 года. В канун нового тысячелетия Microsoft расскажет о том, какая работа была

Bank of Israel удвоил массу наличных денег для тех, кто боится "проблемы 2000" язи с возможными ошибками, связанными с 2000 годом. Центральный банк выделил $7.14 миллиарда наличных денег для удовлетворения спроса. Несмотря на то, что Bank of Israel заявил о полной готовности к "проблеме 2000", многие израильтяне спешат забрать свои деньги.

Акции IBM растут на уверенности в решении проблемы 2000-го года тале 2000 г. снизятся из-за того, что её кленты откладывают приобретение техники из-за нерешённости проблемы 2000. После этого сообщения акции компании упали 21/10/99. Сейчас аналитики BOFA нас

МВФ готов выделить кредиты для смягчения последствий ошибки 2000 года в финансовых сферах развивающихся стран Международный Валютный Фонд пообещал оказать помощь нуждающимся странам в преодолении последствий ошибки 2000 года, которые могут затронуть финансовые системы этих государств. Для этих целей МВФ создал специальный фонд, который и может быть использован для выдачи кредитов на срок до 6 месяц

Европейское Сообщество организует центр по проблеме 2000 Комиссия Европейского Сообщества планирует развертывание центра по "проблеме 2000", который начнет работу 31 декабря и будет открыт круглосуточно до 5 января, отслеживая процесс перемены даты на компьютерах по всей территории ЕС.

Глобальные затраты на решение проблемы 2000 года оцениваются в $311млрд Согласно последнему отчёту компании International Data Corp, который будет представлен 02 декабря, затраты частных компаний и государственных органов на решение проблемы 2000 года составят приблизительно $311 млрд. Из этой суммы порядка $97 млрд. приходится на 1999 год, $184 млрд. были потрачены в период с 1995 по 1998 гг., а предполагаемые расходы на

Орбитальная станция "Мир" не пострадает от проблемы 2000 года Как сообщили официальные лица российской космонавтики, станция "Мир", находящаяся на околоземной орбите, не пострадает от "проблемы 2000", несмотря на 13-летний возраст. Станция должна быть удалена с орбиты в 2000 году, после того как последний экипаж покинет этот 140-тонный корабль. Несмотря на массу всяческих неп

США беспокоятся по поводу "проблемы 2000" в России Несмотря на то, что западные эксперты считают Россию одной из самых неподготовленных к "проблеме 2000" стран, официальные лица в правительстве России заявляют, что причин для беспокойства нет. Илья Клебанов, заместитель премьер-министра по вопросам обороны, сказал, что переход в 2

Центральной Америке можно не бояться ошибки 2000 года Низкое техническое развитие центральноамериканским стран неожиданно оказалось их большим преимуществом в вопросе ошибки 2000 года. Во первых учитывая постоянные перебои со электроэнергией, водоснабжением и т.д. эти страны находятся в постоянной готовности к чрезвычайным ситуациям. Аварийные службы имеют б

Проблема 2000 может вызвать непредсказуемые последствия в Иране ения 2000 года. По мнению иранских инженеров, наибольший риск представляет старая компьютерная техника, большинство из которой датировано 1979(!) годом выпуска. Все же технологические меры по решению проблемы 2000 в этой стране, предлагаемые США, были отвергнуты правительством Ирана и названы "Великой Сатаной".

Из-за ошибки 2000 года судятся все меньше и меньше Согласно данным последнего исследования компании PricewaterhouseCoopers число судебных исков выдвигаемых против производителей компьютеров, программного обеспечения и сервисных провайдеров из-за ошибки 2000 года неуклонно снижается. Если в первом квартале 1999 года их было восемь, то во втором уже шесть и в третьем всего три. За третий и четвертый кварталы 1998 года было подано по 11 и

Все меньше американцев боятся ошибки 2000 года С приближением Нового Года все меньше американцев обеспокоены надвигающейся проблемой 2000 года. Согласно проведенному опросу 58% никак не озабочены этой проблемой и только 41% испытывают беспокойство. Эти результаты практически прямо противоположны данным полученным в

Банковская система России будет отключена 30 декабря из-за "проблемы 2000" о, что, так как система будет полностью отключена, платежи, не оформленные вовремя, будут просто потеряны. Причиной отключения послужило недостаточное финансирование на предмет устранения трудностей "проблемы 2000".